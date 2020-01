SiPcte de Almería ha presentado una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo contra Correos por no tomar medidas durante «Gloria»

El Sindicato Independiente SiPcte de Almería ha presentado una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo contra la Sociedad estatal Correos y Telégrafos, en esta ocasión por no tomar las medidas de prevención suficientes durante la borrasca “Gloria”

El pasado lunes los carteros de Almería y su provincia hicieron el reparto de la correspondencia con total normalidad al menos aparentemente.

La realidad es que la empresa pública Correos había enviado a todas las unidades una pequeña publicación donde tan sólo se daban una serie de consejos para los usuarios de vehículos, para nada se avisó del peligro de salir a reparto en moto o a pie.

Basta mirar los titulares de los diarios almerienses de la pasada semana para darse cuenta de que la empresa Correos puso en riesgo a sus repartidores de Correo, que realizan esta tarea por la mañana y por la tarde-noche.

Hace unos años el sindicato SiPcte denunció a la empresa Correos por estos mismos motivos, la autoridad Laboral obligó a Correos a llevar a cabo un protocolo de actuación en los casos de “condiciones climatológicas adversas” protocolo que no se lleva a cabo, como así se pudo comprobar la pasada semana.