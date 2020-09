Diversos colectivos se están viendo afectados en la ciudad de Almería por no poder practicar ninguna actividad física en la playa, hecho que los mandatarios del PP en el Ayuntamiento justifican por la pandemia del COVID-19 en la que estamos inmersos.

Es cierto que en esta situación se hace muy difícil autorizar determinadas actividades por la posibilidad de contacto interpersonal y, por tanto, de riesgo de contagio, pero nos consta que ésta dista mucho de ser la razón que impide la práctica de deporte en la playa en nuestra ciudad y que, más bien, se debe a que nuestras playas no disponen de zonas específicamente delimitadas a tal efecto,en tiempo y forma, porque no se han solicitado los oportunos permisos para la determinación de esos espacios sobre la arena.

No vale aludir a la situación de pandemia porque el tiempopara solicitar la definición de esos espacios fue previo. No se puede achacar todo a la pandemia, no se puede escudar el alcalde en la situación de emergencia para esgrimir la imposibilidad de hacer deporte “controlado” en la playa; no solo impedirlo sino también sancionar o abrir expediente sancionador a aquellos que osan practicarlo. Su inacción en el plazo para solicitar los permisos oportunos a la Junta de Andalucía y determinar en su momento qué deportes y en qué condiciones se podían o no practicar, es la razón de tal impedimento.

Después vino la pandemia, pero en el momento oportuno no se actuó con diligencia. Y ahora viene muy bien escudarse en las necesarias medidas de contención, sanitarias, higiene, distancia social y mascarilla, claro que sí. ¿Pero qué hubiera pasado, si no se nos hubiese cruzado la pandemia? ¿Qué hubiera pasado, si, sin tener los permisos oportunos para determinar espacios para el deporte, se practicara por las y los almerienses? ¿Estaría también el ayuntamiento sancionando a los deportistas? ¿O estaría la Junta sancionando a nuestro ayuntamiento si la ciudadanía practicara deporte sin que existieran espacios autorizados y habilitados en la arena? ¿O estaría el ayuntamiento, sujeto a los criterios de los planes de contingencia, impidiendo a los no federados la práctica deportiva?

Son muchos interrogantes, pero lo cierto y verdadero, es que en este momento no se puede practicar deporte por esa ineptitud. Está muy claro, cuando vemos que otras poblaciones del litoral andaluz, con los deberes cumplidos, sí han podido determinar espacios para la práctica deportiva, y sí que, cumpliendo con los requisitos que establece la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía, disponen de esos espacios y permiten la práctica deportiva.

Pero el verano acaba y ya ha comenzado el curso escolar, un curso en el que se apuesta por las actividades al aire libre y por la ventilación de los espacios, y por eso, lamentamos aún más que muchos y muchas almerienses no hayan podido aprovechar el buen tiempo para practicar deporte al aire libre en nuestras playas, algo que, con pandemia o sin pandemia, no habrían podido haber hecho por la falta de diligencia de este alcalde y de su equipo, el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería.