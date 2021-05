Del gran reinicio al gran rechazo

Esta semana podría ser un comienzo

Casi nadie se atreve a decir lo que piensa

Atravesamos épocas de temor a la verdad

“ El silencio de los corderos” no es inocente

Cada vez es más difícil difundir información

El miedo no puede detener la libertad de pensar

Sólo se acepta la disidencia cortés y diplomática

La tiranía del pensamiento único es la más sibilina

En los años 60 se fomentaba la libertad de expresión

La generación actual está creando un mundo miserable

Los bancos están al borde de un colapso peor que en 2008

Los medios de comunicación se han vuelto de propaganda

La gente ha perdido la fe en el Estado, y el Estado ha perdido la fe en su gente

“ El bienestar de la humanidad es siempre la coartada de los tiranos” (Albert Camus)

“Aquellos que pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades” (Voltaire)

Si algo caracteriza a nuestra época es que están apareciendo muchos individuos con vocación de tiranos, disfrazados de grandes demócratas, que están obsesionados por recortar nuestra libertad y nuestros derechos constitucionales con distintas excusas, supuestamente por nuestro bien. Se está haciendo realidad “El miedo a la libertad” del que habló en su día el famoso psicoanalista Erich Fromm. Olvidamos que “El bienestar de la humanidad es siempre la coartada de los tiranos” según Albert Camus.

La tiranía se define como el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político que se ha usurpado, un poder no solo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio, y que reprime cualquier oposición. Pero la peor de todas es el absolsutismo del pensamiento único dirigido por los controladores de la matrix porque se interioriza de modo que cada ciudadano se convierte en guardián de su hermano.

PENSAMIENTO ÚNICO

Todo sistema totalitario se basa en la tiranía de un pensamiento único. No tiene nada que ver con una ideología determinada, sino con la limitación de la ideología a un solo tipo de pensamiento. La falta de libertad para pensar libremente es lo que caracteriza a todo sistema autoritario, sea éste de derechas o de izquierdas. Y es esta obediencia obligada a pensar de una manera determinada o “políticamente correcta” lo que pone en evidencia a todo el sistema.

Pensar contrariamente a los dictados de Estalin suponía una condena a muerte en la Unión Soviética y lo mismo sucede hoy en algunos países musulmanes, y sin ir mucho más lejos, en Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Recuerdo que el antiguo dictador de Corea del Norte mató a tiros en público al director de una orquesta porque no le gustaba su música.

En occidente son más sofisticados los inquisidores, porque no te matan pero te ridiculizan y te desprestigian, salvo en el caso del expediente Royuela. Atravesamos épocas de mucho temor a la verdad y casi nadie se atreve a decir lo que piensa realmente, por miedo a ser acusado, estigmatizado, perseguido o amenazado.

Aunque la dictadura del pensamiento único crea que el temor es suficiente para detener la libertad de pensamiento, la historia siempre nos ha demostrado lo contrario.

https://rebeldesdigitales.com/ 2020/07/01/la-tirania-del- pensamiento-unico/

CONTRATO SOCIAL

El contrato social es historia, porque ahora está de moda la imposición a la fuerza. Por lo menos en Suiza hacen referendos de vez en cuando para conocer la voluntad del pueblo, pero en el resto del mundo impera la ley del mando y ordeno, porque sí. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos.

Forma parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Ahora el Foro de Davos nos habla de un nuevo contrato social sin que hayamos firmado nada, ni nos hayan preguntado nuestra opinión.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Contrato_social

Desde la caída del ser humano han existido matones que buscaban el poder para exigir a sus dioses ser adorados, o para ser adorados como dioses a sí mismos. Esto ha sido así desde las primeras tribus de África, pasando por los faraones de Egipto, hasta las dinastías de Asia y los césares de Roma. Ahora no es diferente. La nueva fe, como las antiguas religiones, simplemente se reduce a la adoración de un hombre al que llaman ‘líder’.

UN MUNDO MISERABLE

La nueva generación está creando un mundo miserable.- La leyenda del grupo musical ‘The Who’, el cantante Roger Daltrey dice que la nueva generación está creando un mundo miserable que sirve para sofocar el tipo de libertad creativa que disfrutó en los años 60. El icónico líder hizo los comentarios durante una aparición reciente en el podcast Apple Music 1 de Zane Lowe.

«No sé, podríamos llegar a algún lado porque ahora se está volviendo tan absurdo con la inteligencia artificial, con todos los trucos que puede hacer y con la nueva generación conformista«, dijo Daltrey. “¡Es aterrador, el mundo miserable que se van a crear. Quiero decir, cualquiera que haya vivido una vida y vea lo que están haciendo, simplemente sabe que es un camino a ninguna parte”, agregó.

El cantante destacó cómo tuvo la suerte de haber vivido una época en la que se fomentaba la libertad de expresión, no se silenciaba. “Especialmente cuando has vivido los periodos de una vida que hemos tenido el privilegio de vivir. Quiero decir, hemos tenido la era dorada. No hay duda de eso”, dijo. Daltrey criticó también el impacto negativo que han tenido las redes sociales en el mundo, al decir que han socavado la verdad. “Cada vez es más difícil difundir la verdad. Es casi como, que ahora deberíamos apagar todo. Regrese al papel de periódico, vuelva a la comunicación boca a boca y comience a leer libros nuevamente”, dijo.

https://www.zerohedge.com/ political/roger-daltrey-woke- generation-creating-miserable- world

PÉRDIDA DE CONFIANZA

La gente ha perdido la fe en el Estado, y el Estado ha perdido la fe en su gente.- Así es como los estados y los imperios decaen, según opina Charles Hugh Smith a través del blog ‘OfTwoMinds’. El Estado tolera la defensa cortés porque se descarta fácilmente, pero ve la disidencia como una amenaza, y responde en consecuencia. Los funcionarios electos del Estado y los no electos ven la defensa ciudadana como una molestia, pero la disidencia se entiende como un desafío directo al monopolio estatal de la fuerza y a su concentración de riqueza a través de impuestos, y un desafío a la libertad del Estado para ejercer sus poderes como le dé la gana.

Cuando la gente se da cuenta de que la defensa es una promesa vacía de influencia política y se mueve hacia el disenso, se desatan los poderes de represión del Estado. Esto incluye el poder judicial, las fuerzas del orden y las agencias de seguridad, que ahora están en la cama con los monopolios de las grandes tecnologías que pueden suprimir sin esfuerzo la libertad de expresión al prohibir en la sombra a los disidentes, todo bajo el conveniente disfraz de «prohibir la desinformación».

Cuando el Estado ve la disidencia como una amenaza existencial a sus poderes monopolísticos, ha perdido la fe en su propia ciudadanía. Temeroso de que los ciudadanos no apruebe los acuerdos políticos y las maquinaciones imperiales a nivel mundial, dedica enormes recursos a ocultar sus acciones, políticas e intenciones porque el poder se basa en el secreto.

Así es como los estados y los imperios decaen y se hunden en la historia. Cuando la ciudadanía pierde la fe en el Estado, y el Estado pierde la fe en su ciudadanía, entonces todo se convierte en teatro y artificio: la pantomima de los comicios, los simulacros cuidadosamente seleccionados de «libertad de expresión» siempre que opines lo mismo que el jefe, la avalancha de promesas absurdas que nunca podrán cumplirse, el fatigoso desfile de arreglos políticamente convenientes, un banco central dedicado a expandir la riqueza y la desigualdad de ingresos que ya son asombrosos.

https://www.zerohedge.com/ political/people-have-lost- faith-state-and-state-has- lost-faith-its-people

AL BORDE DEL COLAPSO

Actualmente los bancos están al borde de un colapso peor que en 2008, según “The Atlantis Report”. La economía estadounidense creció más del 6% con el gobierno regalando miles de dólares por persona. ¿Qué pasará cuando terminen de imprimir el dinero?

¿Se acerca una gran caída, después de la ultra mega-burbuja en la que nos encontramos? El mercado habla alto y claro. Seguro que las ganancias son buenas ahora mismo, pero ¿es esto tan bueno como parece? Todo parece ir cuesta abajo desde aquí.

Si la Fed infla los activos al 100% devaluando el dólar, no se genera riqueza. El poder adquisitivo o el valor del activo no ha cambiado. Los impuestos a las ganancias de capital deben reducirse por inflación.

Todo ese dinero que imprimen literalmente no tiene ningún efecto en ayudar a la economía porque el 99% de los fondos de las facturas de estímulo terminan en manos del 1% más rico y luego se estacionan. La inflación está a punto de dispararse.

https:// gkg6hbawmh4aahgekdnsv2jrpm- ac4c6men2g7xr2a- dinarchronicles-com.translate. goog/2021/04/29/the-atlantis- report-banks-on-the-verge-of- a-crash-worse-than-2008/

SUBEN LOS PRECIOS

Las materias primas se desploman a un ritmo récord mientras el mineral de hierro y el cobre explotan más alto de la noche a la mañana. Transitorio o no, el jefe global de investigación de materias primas de Goldman, Jeffrey Currie, dijo que «estamos en un mundo nuevo», y en ninguna parte eso es más evidente que en el aumento sin precedentes del precio de las materias primas en todo el mundo. Desde la madera estadounidense y canadiense hasta el cobre chileno y el mineral de hierro chino, los precios se están disparando con el índice de productos básicos al contado, subiendo un sorprendente 62% interanual, el ritmo más rápido desde enero de 1980.

El último aumento llegó de China durante la noche, donde los futuros de mineral de hierro de referencia subieron un 10% a un máximo histórico, los precios del acero subieron un 6%, y los precios del cobre tocaron máximos históricos con la esperanza de una mejor demanda en medio de una oferta más ajustada.

https://www.zerohedge.com/ commodities/were-new-world- commodities-crash-record-pace- iron-ore-copper-explode- higher-overnight

Aumenta el control de las criptomonedas.- En un movimiento diseñado para obtener al menos alguna medida de control sobre el bitcóin y otras criptomonedas, el Departamento del Tesoro está proponiendo una regulación federal que requeriría que presenten informes los bancos y otras empresas de servicios monetarios ante la Financial Crimes Enforcement Network, si participan en una transacción de criptomonedas por encima de tres mil dólares. Esta regulación incluye no sólo los bancos tradicionales y las uniones de crédito, sino también los casinos, las casas de bolsa, las compañías hipotecarias y las compañías de seguros, entre otros negocios.

https://dailycaller.com/2021/ 02/22/barr-uncle-sam-moves-to- control-cryptocurrency/

El Reino Unido anuncia una ley de identificación de votantes para evitar trampas.- En un esfuerzo por prevenir y disuadir el engaño ahora se requerirá una identificación con foto para votar en los comicios generales del Reino Unido, una propuesta que se incluye en el discurso de la Reina al Parlamento este martes.

https://thenationalpulse.com/ breaking/uk-announces-voter- id/

ACTUALIDAD DEL RESETEO

La noticia que escuché ayer es que esta semana podría ser el comienzo de muchas cosas. Esperen más ataques cibernéticos de los malos a medida que los buenos continúan desmontando los sistemas financieros que el lado oscuro de la Fuerza ha utilizado durante un siglo. Un evento en DC podría ser una falsa bandera relacionada con redes eléctricas, pero terminaría rápidamente.

Los bancos no tienen dinero, la Reserva Federal ya casi no existe, los malos están entrando en pánico y contraatacando de muchas maneras. Se esperan ciberataques durante los próximos dos meses, junto con interferencias en la cadena de suministro.

No te asustes. La Coalición tiene el control. Con los viejos sistemas desaparecidos, Starlink controlaría muchos sistemas nuevos en todo el mundo. Tendríamos una nueva Internet, energía gratuita, camas médicas y sistemas transparentes de votación instantánea en las 209 naciones que participan en el reajuste mundial de divisas.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/11/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-may-11- 2021/

Creo que ha comenzado la cuenta atrás. Se está poniendo emocionante ahora, ya que aparecen muchas señales que indican que es casi la hora de pasar. Se dice que mayo es el mes, y sólo quedan veinte días. No nos gusta centrarnos en las fechas porque nos hemos decepcionado muchas veces.

En el momento del Evento, todos nuestros sistemas pasan a cuántico, y nuestro reinicio no beneficiará a los malos. ¿Te imaginas una Internet más de siete veces más rápida que nuestro dinosaurio actual? ¿Poder ilimitado y gratuito en los éteres?

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/10/starship-earth- all-systems-at-the-ready-for- the-event-and-were-going- quantum-baby/

La información clave se distribuye en múltiples plataformas de redes sociales. He visto cuentas eliminadas y regresadas, algunas cambian su nombre o se mudan a otra plataforma, y continúan apareciendo nuevas plataformas de vídeo. Es una jungla allá afuera, y puede ser difícil navegar. Ahora es casi imposible mantener el ritmo, ya que están sucediendo muchas cosas, pero aún nos las arreglamos para reír.

Durante el evento, escucharemos que los ejércitos del mundo se estarían desplegando durante los diez días para realizar arrestos masivos. Algunas zonas podrían ver la ley marcial ya que esos arrestos serían necesarios en Europa para limpiar sus países. Mientras suceda eso podría haber toques de queda para mantener a las personas en su casa por su propia seguridad.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/10/starship-earth- all-systems-at-the-ready-for- the-event-and-were-going- quantum-baby/

NOTICIAS BREVES

Los aliados de la OTAN ‘invaden’ el Mar Negro para realizar ejercicios militares.- Los juegos de guerra se llevarán a cabo hasta el 14 de mayo en cinco naciones del Mar Negro y los Balcanes: Bulgaria, Georgia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rumanía. Están involucradas las fuerzas especiales de EE.UU., y todas las ramas de las fuerzas armadas, incluidos los Boinas Verdes, las cinco naciones anfitrionas, Gran Bretaña, Alemania, España y Ucrania. Con la excepción de Turquía, todos los estados del litoral del Mar Negro están participando excepto Rusia.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/nato-allies-take- over-black-sea-military- exercises

El científico jefe de la Fuerza Espacial dice que el desarrollo de ‘súper soldados’ aumentados es ‘imprescindible’.- El principal científico de la Fuerza Espacial dijo la semana pasada que se debe adoptar el aumento humano y que es imprescindible que el ejército estadounidense comience a trabajar en esa tecnología, que podría crear un tipo de súper soldado, como hemos visto en muchas películas.

https://www.zerohedge.com/ technology/space-force-chief- scientist-says-developing- augmented-super-soldiers- imperative

Los robots pueden sustituir a una cuarta parte de los soldados de combate.- A mediados de este siglo, los soldados del Ejército estadounidense pueden estar luchando junto a compañeros de escuadrón robóticos. El general Robert Cone reveló la noticia en un simposio de Aviación del Ejército la semana pasada, y señaló que las Fuerzas Armadas están considerando reducir el tamaño de un Equipo de Combate de Brigada de cuatro mil soldados a tres mil, con robots y drones para compensar la potencia de fuego perdida.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message4783785/pg1

El avión espacial Dream Chaser, autorizado para reabastecer a la estación espacial.- El avión espacial Dream Chaser celebró un acuerdo de uso para misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2022. El avión espacial robótico sin tripulación será catapultado a la órbita terrestre baja a través de los cohetes Launch Alliance Vulcan Centaur desde la Estación de la Fuerza Espacial Cabo Cañaveral de Florida. La primera misión de reabastecimiento está programada para la primera mitad de 2022.

https://www.zerohedge.com/ technology/dream-chaser- spaceplane-cleared-resupply- space-station

El misterio de la energía oscura.- HEDTEX, un proyecto de científicos de la Universidad de Penn State, tiene como objetivo crear un mapa tridimensional de dos millones y medio de galaxias que arrojaría información valiosa sobre el rompecabezas bizantino del por qué la expansión del universo se está acelerando con el tiempo, una propiedad atribuida a la llamada energía oscura.

https://www.zerohedge.com/ technology/mystery-dark-energy

ORIENTE MEDIO

Hamás lanzó 250 cohetes contra Israel.- El sur de Israel fue bombardeado por más de 250 cohetes desde la Franja de Gaza el lunes por la tarde y el martes cuando los grupos guerrilleros lanzaron bombardeos de cohetes, hiriendo al menos a 31 civiles israelíes. En represalia por el lanzamiento de cohetes que, según los grupos en la Franja, se produjo como parte de una operación llamada «Espada de Jerusalén». Las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo oleadas de ataques aéreos contra 130 objetivos en la Franja en una operación que denominan «Guardianes del muro«.

Israel bombardea 130 objetivos de Gaza en represalia por los cohetes de Hamas.- El Ejército israelí ha llevado a cabo decenas de ataques mortales en Gaza, después de que Hamas lanzara un aluvión de cohetes, acusando a las autoridades israelíes de reprimir violentamente a los fieles palestinos en una noche importante del Ramadán.

https://www.rt.com/news/ 523428-israel-strikes-gaza- jerusalem/

CHINA

La población de China continental crece a 1.410 millones en 2020.- La población de China continental alcanzó la cifra de 1.410 millones en 2020, que registró un aumento anual del 0,83%, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas de China en un comunicado el martes citando datos de su séptimo censo nacional de población.

https://tass.com/society/ 1287991

China impone un nuevo límite con Nepal en la cima del Everest para mantener alejados a los escaladores.- En la última señal de que Pekín está observando con cautela el brote en la India a medida que se extiende por sus fronteras hacia el vecino Nepal, China ha establecido una «línea de separación» en la cima del monte Everest para evitar que los escaladores del lado de Nepal se mezclen con escaladores del lado del Tíbet.

https://www.zerohedge.com/ covid-19/china-enforces-new- boundary-nepal-summit-everest- keep-infected-climbers-out

China busca una base militar en la costa atlántica de África.- Si bien Estados Unidos afirma que China es la principal amenaza para el llamado «orden internacional basado en reglas», una de las cosas que le falta a Pekín es una presencia militar global como la que tiene Washington. De hecho, China sólo tiene una base militar en el extranjero en la costa este de África, en Djibouti. El general Stephen Townsend, jefe del Mando de África, advierte que Pekín está buscando expandir su presencia militar en África y quiere albergar una base militar en la costa oeste.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/top-us-general- says-china-wants-military- base-africas-atlantic-coast

ASCENSIÓN

¿Qué te detiene de tu ascensión? Ésta es la pregunta que se hace el Consejo Arcturiano 9-D.- Verdaderamente, el mayor problema que tienen en la Tierra en este momento es que guardan rencor, que se sienten separados de los demás y que albergan odio en el corazón. Dejar ir todo eso no solo los unirá como colectivo sino que también los ayudará a levantarse y a querer levantarse. Quieres existir en un estado de frecuencia superior, uno al que nos referimos comúnmente como la quinta dimensión.

Pero no puedes llegar ahí viéndote a ti mismo como separado de los demás. Crear división te coloca en una mentalidad tridimensional y te mantiene atascado en un paradigma 3D. Ustedes, en su mayor parte, nacieron en un paradigma 3D, y es lo que tienen que trascender. No se puede ascender mientras quede un poco de rencor y egoísmo.

No lo vea como dejar que otros se salgan del apuro por su mal comportamiento. Véalo como el único camino para volverse más de lo que realmente es, que es su yo superior, su yo de quinta dimensión. Dejen de esperar a que suceda algo fuera de ustedes para catapultarlos a ustedes, y solo a los otros elegidos, a la quinta dimensión. Van a hacer esto como colectivo, y para realmente experimentarse a sí mismos como Energía Fuente, deben tener a los demás presentes, porque son parte de la Energía Fuente y, por lo tanto, una parte de ustedes.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/04/29/the-9d-arcturian- council-whats-holding-you- back-from-your-ascension/

