El pueblo ha sido el gran perdedor

Los pobres pagan el pato de la crisis

Estudio de la Universidad de México

El gran capital aumentó sus ganancias

Los grandes monopolios han sido los triunfadores

“ Estamos viviendo una guerra mundial contra los pobres”

46.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo

Bajan los salarios, sube el paro y se reducen las prestaciones

La oscuridad ha alcanzado su punto máximo de inhumanidad

La buena noticia es que todo está progresando según lo planeado

Se necesita alimento, salud, educación, vivienda y seguridad social

La humanidad recuperará su derecho divino a vivir en abundancia

Lo que está en marcha supera a cualquier cosa que haya tenido lugar

Cuando se disuelva la oscuridad, se producirá el mayor cambio del mundo

Los ricos ya no podrán ser más ricos, y los pobres ya no podrán ser más pobres

Lo más difícil de todo será perdonar y ayudar a la gente que nos arruinó la vida

Los costos de la depresión económica en el primer semestre del año se trasladaron a la clase trabajadora, mientras que el gran capital aumentó sus ganancias en plena crisis descaradamente, según un análisis publicado a mitad de julio de 2020 por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A su juicio, el mecanismo que utilizó el gran capital trasnacional para contrarrestar la caída de la tasa media de su ganancia, consta de cuatro medidas básicas, que afectan directamente a la clase trabajadora: la reducción del salario nominal, la disminución de las prestaciones sociales, la eventualidad y la precariedad en las contrataciones, y el aumento del desempleo.

Sin embargo, los grandes sectores monopólicos que se beneficiaron están vinculados a la circulación, distribución y consumo de mercaderías (sobre todo, las plataformas que realizan las transacciones de compra y venta) así como aquellas que presentan contenido “on demand” y las de ‘teletrabajo’.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007201092146577- los-grandes-ganadores-de-la- pandemia-y-una-autentica- guerra-mundial-contra-los- pobres/

CAUSAS

Los economistas detallan que la crisis actual se generó porque preexistía una depresión de las economía mundial, y sin embargo, la parálisis de las actividades se caracterizó por “una profunda privación del bienestar de una manera pronunciada”.

Explicaron que esto se revela a nivel mundial como “una falta de acceso de los trabajadores a las capacidades básicas para funcionar en una sociedad capitalista” que se suma a una “caída histórica del ingreso de los trabajadores y de empleo digno”. Esto -obviamente- impide que accedan actualmente millones de personas en todo el mundo para satisfacer sus necesidades básicas en cinco temas fundamentales para la vida: alimento, salud, educación, vivienda y seguridad social.

“Los Gobiernos emplean políticas fiscales en las que colocan impuestos considerablemente mezquinos a las personas acaudaladas y a las empresas más ricas, lo que da lugar a una base de recaudación de ingresos insuficiente para apoyar el combate a la pobreza y a la desigualdad” añadieron.

Según los cálculos, en este momento 46.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo. “Estamos viendo una auténtica guerra mundial contra los pobres”, afirman en su Reporte 132.

RICACHONES

En base a datos publicados por la revista ‘Forbes’ y el banco Crédit Suisse en 2019, contabilizaron que 2.153 de las personas más ricas del mundo concentran más capital que 4.600 millones de las más pobres del planeta.

Las familias más ricas tienen ahora un patrimonio conjunto que oscila en los 250 mil millones de dólares, que superan a lo que habían acumulado durante todo el año 2019. En el extremo opuesto se halla menos del 1% de estas familias más ricas del mundo, que concentran más riqueza que el 60% del resto de la humanidad, según datos de Oxfam.

SEGUNDA OLA

Mientras que algunos países comienzan a levantar cabeza en Europa, los especialistas prevén una segunda ola de lo que todos sabemos. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

https://www.mediotiempo.com/ otros-mundos/europa-espera- una-segunda-ola-de-contagios- por-coronavirus .

Según la conversación de la señora Blossom Godchild con la Federación de la Luz, fechada el 19 de julio de 2020, aún no se ha producido el gran anuncio que nos llevará a la segunda fase, y no tendremos ninguna duda de cuándo ocurra esto, debido a su gran impacto.

El anuncio hará que se confunda la mente y dejará a la gente más desconcertada sobre lo que es Verdad y lo que no lo es. Por eso es tan importante mantenerse informado de todo lo que se cuece entre bambalinas detrás de las mentiras oficiales.

http://galacticchannelings. com/espanol/blossom19-07-20. php

CONFÍA EN EL PLAN

Los de la oscuridad están jugando a propósito con nosotros para mantenernos fuera de la luz del conocimiento con el fin de confundir y alejar a las almas de la Verdad. La buena noticia es que todo está progresando según lo planeado pero se debe mantener en secreto en este momento por muchas razones. Es cierto que ha habido muchos obstáculos y contratiempos, pero se han superado.

Cuando se informe de todo lo que está sucediendo ahora mismo, la gente abrirá su boca de asombro y dirá: ¡No es de extrañar que hayamos tenido que esperar tanto! ¡Porque lo que está en marcha supera a cualquier cosa que haya tenido lugar en el mundo!

Entonces, mientras seguimos dándole vueltas a la cabeza, les sugiero que intenten sentir la Luz inmensa que se está vertiendo sobre el planeta. Hablen con los reinos angélicos y todos los demás reinos de luz suprema, y denles la bienvenida a su espacio. Hablen mentalmente con ellos sobre sus planes para el nuevo mundo que se avecina y sobre las decisiones que tomaremos con nuestra nueva libertad establecida.

Cuando se haya disuelto la oscuridad completamente, se llevará a cabo el mayor cambio que el mundo haya experimentado jamás. Siéntanlo ahora en su ser, como si ya se hubiera producido, con el fin de manifestarlo. Cuando se rompan en pedazos los sistemas financieros, fragmentados y barridos, aparecerá otro sistema en el que los ricos no podrán ser más ricos y los pobres no podrán ser más pobres, porque cada alma recuperará su derecho divino a vivir en la abundancia.

PUNTO MÁXIMO

La oscuridad ha alcanzado ahora su punto máximo de crueldad e inhumanidad, más allá de cualquier pensamiento que pueda concebir el Amor en una frecuencia superior. Cuanto más se hundían los oscuros en sus pozos de egoísmo, más descubrían que podían prosperar inventando atrocidades más profundas para “satisfacer sus necesidades”. Al igual que se afianzan muchas adicciones, se descubrió que no tenían fuerza para escapar de la trampa en la que se habían metido ellos solitos.

Tal vez, no sabían lo que les estaba sucediendo todos los que se pasaron al lado oscuro hasta que fue demasiado tarde. Muchos fueron atraídos por falsas promesas y arrastrados por la tentación del dinero, el poder y la fama, y todo lo que eso conlleva, porque nada es gratis y esto sale muy caro para el Alma. Te pueden vender de todo menos felicidad, porque eso no cuesta dinero.

Muchas tentaciones y promesas son hechas y cumplidas a menudo por alguien que acepta caer en las formas y prácticas de la oscuridad y lo que se requiere de un Alma, a cambio de, simplemente, gloria y fama, es una oscuridad mental inconcebible. Para hacerlo, se llevan a cabo ceremonias satánicas intensamente densas y pesadas, y luego es muy difícil la rehabilitación.

Con el uso de drogas muy potentes (cuyo nombre cromático conocemos todos) que ofrecían tanto falso poder de rejuvenecimiento, descubrieron de inmediato que fueron muy adictivas y aún lo son, además de la crueldad extrema con la que fueron obtenidas. Desde este punto de vista se puede comparar con otras adicciones de que, una vez ‘enganchado’, uno literalmente “vendería su alma al diablo“ para obtener su próxima dosis.

Muchos cayeron en la trampa sin saberlo, o tuvieron que cumplir con las demandas de los oscuros para evitar que los miembros de su familia fueran eliminados o torturados. Una vez que se afianzan, los caminos de la oscuridad no tienen límites cuando tratan de obtener sus ‘necesidades’.

LO MÁS DIFÍCIL

Entonces, es cuando sugerimos que se debe ofrecer el perdón a las almas que han alcanzado lo más bajo de lo más bajo, porque no hay ni una sola alma que no busque la felicidad aunque sea por caminos equivocados.

Confieso públicamente que lo más difícil de todo para mi personalmente es perdonar y ayudar a las personas que me arruinaron la vida, y que me gustaría verlas podridas en el infierno por inicuas, pero hay que hacerlo si somos cristianos, y si queremos ascender y no quedar atrapados en la trampa del odio. Pero yo lo veo muy difícil, casi imposible perdonar a esos desgraciados, a menos que practiquemos la santidad de un mártir. Justicia pero no venganza.

No deben permanecer los celos, el odio, la avaricia y todas las cosas de este tipo, de frecuencia vibratoria inferior, ya que no pueden residir dentro de la frecuencia superior a la que nos estamos trasladando. Consideren todo esto como un experimento de un mundo de dualidad en el que vivimos, aunque sea un experimento brutal y salvaje, que nunca desearíamos haber pasado, o dicho de otro modo, “si lo sé, no vengo”.

¿Cuántas almas eligieron vagar por el camino más oscuro para jugar su parte, para que uno pudiera conocer la enorme diferencia de la dualidad entre el amor y el odio, la paz y la guerra? Incluso cada uno de nosotros cayó alguna vez en esta trampa en vidas pasadas y luego nos arrepentimos de ello, lo que nos encadenó a la rueda del ‘samsara’.

Consideren la posibilidad de que quizás un alma de gran luz, sacrificó su gloria temporalmente para entrar en este mundo y seguir un camino de mayor oscuridad con el fin de despertar a los demás a su Verdad. Yo lo hice, pero estoy arrepentido. Todo es lo que debe ser, y no todo es lo que parece, porque las apariencias engañan.

https://youtu.be/O3ud-P-Di3A

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

