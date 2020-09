Las cápsulas médicas dejarían vacíos los hospitales

Funcionan con plasma y con tecnología de taquiones

Este tecnología se ha escondido durante miles de años

Quedarían obsoletas las enfermedades con esta ciencia

El presidente Trump prometió desclasificar seis mil patentes

No saldrán a la luz hasta que pierda el poder la camarilla oscura

Las cápsulas médicas holográficas son cámaras de curación celestial

Una persona de ochenta años podría tener treinta en menos de tres minutos

Hay tres tipos de camas médicas: holográficas, regenerativas y de re-atomización

El cuerpo humano se podría regenerar como la cola cortada de una salamandra. Se ha suprimido y escondido al público desde tiempo inmemorial la avanzada tecnología de las camas o cápsulas médicas holográficas, regenerativas y de re-atomización, que utilizan los programas espaciales secretos, según el reverendo Dennis Shipman.

http://www.blissfulvisions. com/articles/med-beds.html

Esta tecnología dejaría vacíos a los hospitales y arruinadas a las empresas farmacéuticas del estado profundo, pero todavía no está disponible para su compra y servicios al público en general, hasta que pierda el poder la camarilla oscura.

Se llaman cápsulas médicas pero también se llaman cámaras de curación celestial. No habría necesidad de atención médica con la nueva tecnología, porque quedarían obsoletas las enfermedades y además se ahorraría mucho dinero en gastos sanitarios.

NO ES TERRESTRE

Las cápsulas médicas examinan el cuerpo y corrigen las imperfecciones. La tecnología existe desde hace bastante tiempo, pero se ha mantenido oculta a la especie humana durante muchísimo tiempo. La tecnología de cápsulas médicas no es del planeta Tierra. No es tecnología creada por seres humanos terrestres. Es una tecnología que le ha sido dada a la humanidad por visitantes de las estrellas.

Una cápsula holográfica se basa en la energía de las partículas de taquiones y en la energía de plasma. El suelo, la atmósfera, el agua, todo es energía de plasma, todo en el universo es energía de plasma; sólo es una forma diferente a través de la frecuencia vibratoria.

El presidente Trump prometió en su día liberar seis mil patentes de tecnologías suprimidas que están siendo retenidas del público bajo el disfraz de “seguridad nacional”, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravedad y máquinas de curación sónica, e incluso habló de tecnología de reversión de la edad o “age reversing tecnology”.

Afortunadamente, debido al cambio planetario de 3-D a 5-D que está ocurriendo en este momento, y a la creciente demanda de transparencia por parte de la conciencia colectiva de los ciudadanos, que va despertando poco a poco de modo irreversible, un número cada vez mayor de personas valientes se están presentando para revelar lo que saben que ha estado oculto durante décadas, incluso siglos, y muy probablemente durante miles de años, y ahora ha salido nueva información del tema.

TRES TIPOS

Según Jared Rand, hay tres tipos diferentes de cápsulas médicas:

Camas médicas holográficas. Camas médicas regenerativas, que regeneran los tejidos y partes del cuerpo, y que se alimentan de una fuente diferente. Camas de re-atomización que, en dos y medio o tres minutos, regeneran todo el cuerpo humano, de la cabeza a los pies.

Por ejemplo. ¿Qué significaría esta avanzada tecnología para una mujer de ochenta años? Podría volver a tener treinta años en menos de tres minutos. Le podrían regalar cincuenta años de vida por lo menos.

http://www.blissfulvisions. com/articles/GESARA-NESARA. html

REGENERACIÓN

En una de ellas, si has perdido una pierna, crearán holográficamente otra nueva. Si tienes algún problema en un órgano, o si lo has perdido, lo regenerarían, porque funciona a nivel etérico. Digamos por ejemplo que has perdido tu hígado, pero a nivel etérico, tu hígado sigue ahí,así que te acuestas en una cama médica y funciona con ese plano etérico y luego te hace crecer un nuevo hígado.

Sólo devuelve el modelo original de nacimiento, o lo corrige en caso de tener una malformación genética. Escanearía tu cuerpo en unos quince minutos, y si hay algún desequilibrio en tu ADN, células o moléculas, lo corregirá y lo reequilibrará. También funciona con la memoria traumática porque hay un aspecto cerebral en esta tecnología avanzada.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/charlie- ward-with-jen-laura-and-liam. html

A PAGÓN BANCARIO

Se informó por varias fuentes que un apagón parcial bancario de diez días comenzó el viernes 4 de septiembre y duraría por lo menos hasta el lunes 14 de septiembre, aunque no todos los bancos se vieron afectados al entrar en el nuevo QFS. Otros hablan del 21 de septiembre

Durante la semana pasada 97 de los 100 principales bancos centrales del mundo han estado en el proceso de volverse completamente funcionales en el sistema de liquidación instantánea QFS+RTGS. Hay 82 Bancos Centrales más pequeños que también estarían conectados. Había un total de 179 Bancos Centrales listados por el Banco de Pagos Internacionales con cerca de 80 más al contar las autoridades monetarias regionales entre los 209 países, todos conectados.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 7.html

AUSTRALIA

Según Charles Ward, el ejército australiano ha rescatado a más de 300.000 pequeños de los túneles de la camarilla bajo Melbourne, Australia. Se estima que más de un millón serán rescatados para el momento en que despejen la extensa red del estado profundo que circula por Australia.

Este segundo sistema de túneles da toda la vuelta en un anillo alrededor de Australia, con una gran línea central que va hacia Ayers Rock. Una noche hubo explosiones cada 2 ó 3 segundos durante todo ese tiempo. Por eso había Policía ahí fuera. No puedes tener a la gente mirando. Es algo serio tener que derribar estos túneles, son muy profundos bajo tierra, y las explosiones son como terremotos.

Riccardo Bossi tiene un partido llamado ‘AustraliaOne’ y está decidido a liberar a Australia de todas estas cosas que están pasando ahora mismo. Ninguno de nosotros tiene idea de los horrores que los socorristas, los marines, el cuerpo de Ingenieros del Ejército, los militares globales, las enfermeras, los médicos, los videógrafos y el resto del personal especializado descubren cuando entran en estos túneles, las profundas bases militares subterráneas.

MÁS CASOS

El pasado sábado 5 de septiembre, otras 62 pequeñas fueron rescatadas por la aduana del puerto de Delaware. Estaban encerradas en un contenedor de transporte marítimo con destino a Europa. El domingo 6 de septiembre hubo un enorme túnel en Filipinas que fue destruido después de evacuar a los infantes abusados.

El rancho ‘Zorro’ de diez mil acres en Nuevo México, era sólo una de las muchas instalaciones que se creía producían víctimas para experimentos con seres humanos, recolección de órganos y tráfico sexual.

Muchos personajes prominentes fueron arrestados por tráfico, corrupción y pederastia en EE.UU., Escandinavia, España, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Canadá y toda Europa. No me pregunten por detalles, porque no los tengo. Estas operaciones son altamente clasificadas.

El hospital en España donde trabaja el doctor Charles Ward tiene un piso de covid que estaba vacío, pero a la gente le decían que estaba ‘lleno’. Las máscaras reducen el sistema inmunológico al menos en un 20%.

https://www.youtube.com/watch? v=NiI-P732pW4

Unos 20.000 pequeños desaparecen cada año en España. La agencia Reuters informó de que cada año se denuncian 800.000 desapariciones en EEUU.

Desde que fue arrestada Grislaine Maxwell, la compañera de Epstein, ella ha “cantado como un canario” según Charles Ward. Decenas de miles han sido rescatados y cientos arrestados. Las dos semanas siguientes serán críticas. Tengan cuidado con las organizaciones benéficas supuestamente dedicadas a la infancia, porque muchas son lobos disfrazados de corderos.

https://www.youtube.com/watch? v=7XFezTn2C6Y&feature=youtu.be

NO HAY VUELTA ATRÁS

No creo que las familias de la línea de sangre de trece demonios sean o hayan sido humanas. O que sus millones de secuaces sean humanos. Si alguna vez fueron humanos con alma creados por Dios, ya no lo son, una vez que llega a sus labios una gota de la sangre de un pequeño torturado.

Charlie Freak dice que “no hay vuelta atrás de eso”. Y que todo aquel que haya tenido algo que ver con la matanza de pequeños tiene una soga esperando. ‘Q’ fue muy claro en este punto, “esta gente debería ser colgada”.

Piensen en las fotografías en blanco y negro de la segunda guerra mundial de los prisioneros de los campos de concentración nazi mientras eran liberados por los aliados, y comenzarán a tener una idea de lo que están viendo los sanitarios de primeros auxilios.

https://beforeitsnews.com/ politics/2020/08/trump-heads- rescue-of-thousands-of- tortured-children-from- underground-tunnels-3210569. html

El encierro fue originalmente parte del plan de la camarilla oscura para matarnos y el equipo ‘Q’ lo ordenó a nuestro favor para usarlo en su agenda de rescate humano, volar túneles y hacer arrestos.

ELECCIONES

Según el doctor Charles Ward, cuando vayas a votar el 3 de noviembre estarás votando por un sistema cuántico no pirateable. No se podrá manipular la elección. Usted se conectaría con su identidad y se comprobaría si ha votado o no en otro lugar. Se espera que Trump gane las elecciones presidenciales en más de un 90%. En la última elección Trump habría ganado por más del 75%, si el sistema no hubiera estado amañado en favor de doña Hilaria.

George Soros -a través de su hijo Alexander Soros– escogió a dedo al vicepresidente Biden. Alexander Soros y Kamala Harris estuvieron juntos después de su entrevista final en el proceso de investigación del vicepresidente de Biden. “Este fue el momento”, dijo Soros, “en el que decidí que ella sería la elegida. Le dije a mi padre y él estuvo de acuerdo. El resto fue sólo una formalidad.”

El presidente Trump tiene el 100% del control de la Tierra en este momento. No el 99%, sino el 100%. Para los que no lo sepan, el presidente Trump no cobra ni un centavo de su salario oficial de 400.000 dólares, sino que lo dona a una organización caritativa.

MENSAJE DE MATEO

¿Cómo pueden los trabajadores de la luz ayudar a poner fin a la polarización política que obstaculiza el progreso del mundo hacia la era dorada de la Tierra? Dejar de etiquetarse a sí mismos y a los demás será un paso firme.

http://galacticchannelings. com/espanol/matthew03-09-20. php

Los iluminoides idearon términos como liberales, conservadores, socialistas, populistas, globalistas, nacionalistas y de otro tipo para separar a la sociedad y ubicarte en secciones partidistas. El etiquetado no sólo mantiene firmemente arraigada la división que quieren, sino que sus secuaces se infiltran en todas los grupos y partidos políticos y promueven el rencor y la oposición acérrima a cualquier otra idea y creencia. Por eso siempre me niego a discutir de política.

Mantener a la población dividida en actitudes y opiniones opuestas va mucho más allá de la política. A lo largo de los tiempos, los corazones y las mentes oscuras que son los antepasados de los más tarde llamados iluminoies, nuevo orden nundial, gobierno en la sombra, camarilla o estado profundo, han hecho lo mismo con las religiones, culturas, etnias, razas, ideologías y estatus social.

Además, al controlar todas las fuentes de información, desde los medios convencionales hasta la educación, desde las redes sociales hasta el entretenimiento y la atención médica, los iluminoides le han dicho a la sociedad qué debemos pensar, qué creer y qué hacer. Y la mayoría ha comprado esta mercancía averiada. Han condicionado generación tras generación a aceptar sin cuestionar lo que digan o hagan las ‘autoridades’.

CONTROL DE MASAS

Y, cuando la verdad comienza a salir a la luz sobre cualquier cosa que los iluminoides no quieran que sepas, se desacredita como “teoría de la conspiración”. También acuñaron ese término y programaron al público para que crea que cualquier cosa así etiquetada es falsa y procede de una mente trastornada. Cuando consideras que los principales medios de comunicación siempre aplican la “teoría de la conspiración” al estado profundo o a la verdad sobre el bicho, sabes que los oscuros están desesperados por evitar que salga esa información. No son teorías sino hechos.

Durante milenios, el control de masas mediante la estrategia del “divide y vencerás” les sirvió bien: impidió la luz dentro de la unidad que sabían que sería su ruina. Aquellos a quienes Dios llama “los rebeldes de mi rebaño” no tienen derecho a dividir y controlar a los ciudadanos como los dioses mismos que somos, amados incondicionalmente por Dios, y con igual dignidad ante sus ojos.

No es necesario que proclames en voz alta: “soy parte de Dios y tú también”. Simplemente viviendo esa verdad, se puede motivar a otros a mirar más allá de sus nichos sociales de diseño oscuro, y ver el deseo de las familias en todas partes: un mundo pacífico con líderes sabios que tengan integridad moral y espiritual; un mundo donde todos tengan un hogar confortable, abundante comida nutritiva y agua limpia, atención médica adecuada, buena educación, empleo bien pagado, seguridad financiera y tiempo para la recreación; un mundo donde las personas vivan en armonía unas con otras y con toda la naturaleza.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)