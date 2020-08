Los preparacionistas del fin de los tiempos están siempre listos para lo peor

El Survival Condo de Kansas es el búnker más lujoso y sofisticado del mundo

Lo más difícil es crear un ambiente armonioso para que no se maten entre sí

Los avances de China en computación cuántica preocupan a Estados Unidos

Esta dos semanas serán decisivas en el resultado de la batalla por la liberación

Está asegurado el resultado final positivo, pero no el camino para llegar a la meta

Los preparacionistas del fin de los tiempos, que alguna vez fueron considerados como grupos marginales, son cada vez más comunes entre la población en general. Además de un popular “reality show” televisivo sobre los preparacionistas, más y más personas comunes preparan mochilas de emergencia para catástrofes que van desde huracanes hasta apagones y disturbios sociales.

Los preparacionistas o ‘preppers’ son individuos que se preparan para una hecatombe natural o social de diferentes maneras, desde estudiar manuales de supervivencia y convertir su cuerpo en un templo espartano, a dejar listo un segundo hogar en el que aguantar lo máximo posible.

Preparacionismo es el nombre que recibe el movimiento de individuos o grupos que se preparan activamente para sobrevivir una posible futura alteración del orden político o social, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional.

Los antecedentes históricos nos aseguran que, después de una crisis económica, desastre natural, pandemia, etc., los gobiernos de todo el mundo no están preparados, a nivel de tiempo de respuesta ni en cantidad de recursos, para mantener estable a toda la población y brindar auxilio a quienes lo necesitan. De ahí la importancia de que cada persona se prepare individualmente, sin depender del Estado ni de cualquier otro ente, pues muchas veces estos sólo cubrirían las necesidades de cierto sector privilegiado, y no todos tendrían las mismas posibilidades de supervivencia.

PREPARATIVOS

Los preparacionistas se organizan con antelación para estos acontecimientos, ya sea recibiendo entrenamiento médico, almacenando agua y alimentos, preparándose para la defensa propia o el autoabastecimiento, o construyendo edificios que los ayudarían a refugiarse para sobrevivir.

Pastillas potabilizadoras, baterías de camión, cientos de raciones de comida del ejército, cuchillos de supervivencia como Rambo, escopetas de caza y trajes NBQ (siglas de guerra Nuclear, Biológica y Química). Es todo lo que uno podría encontrar en el sótano, zulo o despensa de un preparacionista.

Los preparativos más comunes incluyen organizar un refugio en un lugar seguro, así como el almacenamiento de agua y alimentos no perecederos, conservas, frutos secos, provisiones, equipo para potabilizar el agua, ropa de abrigo, semillas, leña, combustible, armas de fuego y municiones para caza o defensa propia, equipo médico de primeros auxilios, así como herramientas para la agricultura.

BÚNKER PRIVADO

En su nuevo libro, “Búnker: preparándose para el fin de los tiempos” Bradley Garrett explora las comunidades de todo el mundo que se preparan para el ‘Apocalipsis’ y comparte una visión íntima de por qué y cómo se preparan para lo inesperado, además de mirar con detalle sus distintos alojamientos. El “Survival Condo” de Kansas, que es el búnker privado más lujoso y sofisticado del mundo, fue alguna vez un silo de misiles del Gobierno durante la guerra fría.

Construido a principios de la década de 1960, con un costo aproximado de quince millones de dólares, pagado por los contribuyentes, fue una de las 72 estructuras reforzadas de silos de misiles que se edificaron para protegerse de un misil balístico intercontinental, con cabeza nuclear, cien veces más potente que las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki.

Muchos de esos silos fueron demolidos y enterrados tras décadas en desuso, pero no todos. El rascacielos invertido autosuficiente incluye puertas blindadas de ocho toneladas, a prueba de explosiones. Larry Hall adquirió el silo de poco más de sesenta metros de profundidad por 300.000 dólares en 2008, y lo transformó en una madriguera de lujo de quince pisos, donde una comunidad de hasta 75 personas puede sobrevivir durante un máximo de cinco años en una catástrofe apocalíptica. Si ocurriera esto, los residentes esperan poder salir de nuevo al mundo pos-apocalíptico para reconstruirlo.

Técnicamente, no es muy difícil imaginar cómo sería vivir bajo tierra en un ambiente que pueda sostener la vida. Los elementos básicos de la supervivencia, que constituyen la base de la pirámide de necesidades creada por el psicólogo humanista Abraham Maslow en 1943 (alimentos, agua, refugio y seguridad) son relativamente fáciles de proporcionar durante un confinamiento a corto plazo. Lo que es más difícil es crear un ambiente psicológico y socialmente tolerable para que sus habitantes, -dicho francamente- no se maten entre sí. Y la creación de ese entorno fue el elemento central de la visión de vida que tuvo Larry Hall para el “Survival Condo”.

https://es-us.noticias.yahoo. com/preparacionistas- apocalipsis-listos-peor-mundo- 130009198.html

CENSURAN A ‘Q’

Facebook borra las cuentas vinculadas con el movimiento ‘Q’.- Facebook anunció este miércoles que borró o restringió miles de cuentas vinculadas al movimiento ‘Q’, un conjunto de información difundida por partidarios del presidente Trump. Los usuarios de Facebook podrán seguir publicando contenidos que apoyen a ‘Q’, siempre y cuando no infrinjan ninguna norma de la plataforma. Twitter suprimió también el mes pasado miles de cuentas de ‘Q’.

Según los adeptos de ‘Q’, existe una organización delictiva en la que están implicados los Clinton, los Obama, los Rothschild y otros miembros de la élite mundial que dirigen el estado profundo desde hace décadas. Los seguidores de esta teoría creen que el presidente Trump acabará con el complot y le devolverá el poder al pueblo. Facebook retiró de su plataforma principal a unos 800 grupos, 100 páginas y 1.500 anuncios vinculados con ese movimiento.

https://newsweekespanol.com/ 2020/08/facebook-cuentas- teorias-conspiracion-trump/

REINICIO FINANCIERO

Rusia y China liderarán la vuelta a las divisas respaldadas por oro.- El inversor Lawrence Lepard opina que Rusia y China “liderarán de forma conjunta la vuelta a las divisas respaldadas por metales preciosos”, porque esos países “se han estado preparando para ello” desde hace tiempo. Por eso, pide que no haya sorpresas si Moscú y Pekín se convierten en las dos primeras potencias en volver a una divisa respaldada por oro “cuando todo salte por los aires”.

https://actualidad.rt.com/ programas/keiser_report/ 363813-arregla-dinero-demas- vendra-solo

China podría ser la locomotora económica del mundo después de la ‘plandemia’.- China se convertirá en una locomotora e impulsará la recuperación económica mundial después de la ‘plandemia’ afirma un economista suizo. “El mercado chino se ha convertido en un importante motor de crecimiento debido a su tamaño y a su continua expansión” dijo el jefe de la Federación Empresarial Nacional Suiza, Rudolf Minsch.

https://www.hispantv.com/ noticias/economia/474592/ china-crecimiento-crisis- coronavirus

Los avances de China en computación cuántica preocupan a EEUU.- China supera con creces a EE.UU. en tecnología militar de vanguardia como inteligencia artificial y computación cuántica, según un informe del Congreso estadounidense. “China es ampliamente vista como el competidor más cercano de EE.UU. en el mercado internacional de la Inteligencia Artificial. Los recientes logros chinos en el campo demuestran el potencial de China para alcanzar sus objetivos de desarrollo de la Inteligencia Artificial. Tales tecnologías se podrían usar para contrarrestar el espionaje estadounidense y localizar objetivos militares de EE.UU.” subraya el informe.

https://www.hispantv.com/ noticias/china/475156/eeuu- tecnologia-militar-misiles

Trump dice se podría desvincular y no hacer negocios con China.- El presidente Trump planteó la posibilidad de desvincular de China la economía estadounidense, un importante comprador de productos de su país, en una entrevista con Fox News que se transmitió el domingo.

https://es-us.noticias.yahoo. com/trump-desvincularse- negocios-china-221425802.html

‘PLANDEMIA’

Crece el temor a una “segunda ola”.- Cierre de playas y discotecas, mascarillas obligatorias, prohibición de reuniones masivas: se endurecen las restricciones en varios países, a medida que crece el temor a una “segunda ola” de la ‘plandemia’ y aumentan los casos en Europa y Asia a niveles del primer brote.

https://es-us.noticias.yahoo. com/crece-temor-ola-pandemia- mundo-105251486.html

La OMS descarta los confinamientos como una solución a largo plazo, en medio de alertas por una nueva ola de rebrotes del ‘bicho’ en Europa, y cuando los contagios parecen moderarse en Estados Unidos y Brasil, los países más afectados.

https://es-us.noticias.yahoo. com/oms-descarta- confinamientos-soluci%C3%B3n- largo-021708218.html

El primer ministro sueco dice que eligieron la estrategia correcta.- El primer ministro sueco, Stefan Löfven, defendió este sábado que Suecia eligió la estrategia correcta frente a la ‘plandemia’. Suecia, que apostó por menos medidas restrictivas que la mayoría de países, ha conseguido una tasa de mortalidad inferior a la de España, Italia, Reino Unido y Bélgica.

https://es-us.noticias.yahoo. com/ministro-sueco-eligieron- estrategia-correcta-094046726. html

Un virólogo asegura que es imposible una vacuna obligatoria.- Konstantín Chumakov, director asociado de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicinas, cree que que la vacunación obligatoria es imposible simplemente porque no estamos en Corea del Norte. “Cada persona decide si se vacuna o no, así que no creo que este escenario sea posible en ninguna parte”, añadió.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/364033-virologo- eeuu-vacunacion-obligatoria- covid19-imposible

Miguel Bosé vuelve a rechazar la mascarilla obligatoria.- El músico Miguel Bosé ha rechazado el uso de mascarilla obligatoria y sin excusas para combatir la ‘plandemia’ aunque defendiendo excepciones como las de “personas enfermas, sanitarios, y ancianos para prevenir que no se vayan”.

https://www.europapress.es/ cultura/musica-00129/noticia- miguel-bose-rechaza- mascarilla-obligatoria- excusas-defiende-excepciones- ancianos-sanitarios- 20200821182457.html

La FDA autoriza de emergencia el uso de plasma sanguíneo.- La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) dijo el domingo que autorizó el uso de plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado del ‘bicho’ como tratamiento para la enfermedad, un día después de que el presidente Trump acusó de Agencia de impedir el lanzamiento de vacunas y terapias contra el ‘bicho’ por razones políticas.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN25J0TC

DOS SEMANAS DECISIVAS

Esta dos semanas serán decisivas en el resultado de la batalla por la liberación de la humanidad, según “un breve aviso para la población de la superficie” emitido el pasado viernes por el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.

http://2012portal.blogspot. com/

Las próximas dos semanas incluirán algunos momentos decisivos que determinarán en gran medida cómo se desarrollará la batalla entre los bandos positivo y negativo. Aunque el resultado final positivo está asegurado, el camino hacia allí no lo está, y las Fuerzas de la Luz les piden a todos que hagan la meditación de la Flor de la Vida tan a menudo como se sientan guiados, especialmente en las próximas dos semanas:

https://www. welovemassmeditation.com/2019/ 08/daily-flower-of-life- meditation.html

También le piden a la gente que visualice la cuadrícula de la Flor de la Vida, que abarca el planeta, y ayude a armonizar la situación. También es útil visualizar completamente sumergido en Luz rosa el planeta Tierra, y especialmente la superficie planetaria.

Habrá dos momentos clave en los que se recomendaría una participación más masiva en la meditación de la Flor de la Vida. El primero es el momento de cuadratura de Marte con Saturno que ocurre hoy lunes 24 de agosto a las 6:19 de la tarde hora del meridiano de Greewinch. La meditación de la Flor de la Vida en ese momento ayudará a disipar la energía violenta en el campo energético planetario que alcanzará su punto máximo en ese momento.

El segundo, es el momento de la cuadratura heliocéntrica de Eris-Plutón que ocurre el lunes 31 de agosto al mediodía, hora del meridiano de Greewinch. La meditación de la Flor de la Vida en ese momento ayudará a apoyar a las flotas de la Fuerza de la Luz que están involucradas en operaciones críticas en el sistema solar y en el espacio sublunar en ese momento. ¡Victoria de la Luz!

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)