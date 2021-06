Se están moviendo muchas cosas

Nada es lo que parece en la guerra

Todos los movimientos suman y no restan

Puede haber diferencias pero el objetivo es el mismo

126.000 extranjeros consiguen la nacionalidad española en 2020

Doscientos hippies se reúnen en la Sierra de la Demanda (Rioja)

Entre los acampados hay ingleses, franceses, españoles y alemanes

Se llama la Familia Arco i ris y celebran su comunión con la naturaleza

Un extraño ‘tuit’ de Musk sugiere una “ruptura amorosa” con el bitcóin

Bruselas investiga a Facebook por supuesto abuso de posición dominante

La crisis deja a 28 millones de americanos en situación de pobreza laboral

Trump exige a China diez trillones de dólares en compensación por el bicho

Una sintecho murió en la ruina sin saber que tenía una herencia de 900.000 $

El famoso informe ovni de l Pentágono no revela casi nada que sea importante

La Nasa anuncia dos misiones a Venus por primera vez en más de treinta años

Obama cree que surgirán nuevas religiones si se confirma la existencia de los ETs

Se huele el cambio mundial y nada es lo que parece porque se están moviendo muchas cosas. Todo comienza con las finanzas como se ha dicho muchas veces, y el nuevo sistema financiero no sólo está activado desde hace dos años, sino que se está aplicando a la banca secundaria, no a la banca primaria a pie de calle, desde el pasado mes de marzo, controlado por el Ejército, lo que llevó a la detención de cuatro mil empleados bancarios que intentaron hacer trampa. Es por ello que el Sistema Financiero Cuántico QFS asegurará un modo de vida incorruptible y equitativo.

Las camas médicas holográficas están comenzando a aplicarse discretamente en EE.UU. controladas por la Coalición para evitar que se pueda hacer negocio con ellas. El doctor Fauci está perdiendo credibilidad a medida que se revelan al público sus correos privados. La famosa bahía de vacaciones en el mar está saturada, por lo que se ha creado otro centro de vacaciones en Tierra de Fuego, en el cono sur.

Llegó el momento en que la ignorancia se paga con la vida. Hay personas que se han convertido en policías de sus vecinos a causa del control mental al que están sometidas por la televisión. A los que han caído en la trampa se les cambia la mirada, pierden su humanidad y algunos se vuelven agresivos. Están deshumanizados y son incapaces de razonar porque se han vuelto estúpidos, aunque algunos lo son de nacimiento. Hay entidades no humanas detrás de todo esto.

La mayor falacia de la humanidad es que “la verdad está avalada por la mayoría”. Según este razonamiento, si la mayoría de la gente piensa que dos más dos suman cinco, esto se convierte en una gran verdad. Es por ello que la famosa abogada Lin Wood dijo literalmente que “el mundo está al revés”.

A nivel mundial, todas las fuentes dicen que el cambio ha empezado a partir de este mes de junio y que agosto es el mes clave, pero nadie tiene una bola de cristal para asegurar nada. El concepto de Ley Natural, Derecho Cosuetudinario y Soberanía Individual se está abriendo camino cada vez con más fuerza en todo el mundo del mismo modo que “El Fideicomiso Público del Pueblo” (The One People’s Public Trust: OPPT), la tarjeta Remel de la República Errante Menda Lerenda, así como el concepto de Ley Natural que forma parte del programa de Gesara.

Todo suma y no resta. Todo forma parte de la ley de la Sincronía porque son movimientos que aparecen simultáneamente desde distintos orígenes y puntos de vista pero están orientados al mismo fin que es la liberación de la humanidad, de los animales y del planeta.

ESPAÑA

En España se dictan cada día leyes más absurdas. Algunas regiones quieren más restricciones para que no se les acabe el negocio. Están obsesionados con robarnos nuestra libertad, pero la Constitución Española es un parapeto que se lo impide, a pesar de sus defectos. Por eso quieren cambiarla, pero los militares dejaron muy claro que la Constitución no se toca, igual que nos menores tampoco se tocan.

Se podría liar muy gorda en España si indultan a los golpistas secesionistas que atentaron contra la integridad del territorio español, violando la Constitución, sin haber expresado su arrepentimiento como dicta la ley. Se especula que el indulto de los golpistas podría producir la caída política del Gobierno español, porque no tendría autoridad para ir contra el dictamen expresado por el Tribunal Supremo contrario a dicho indulto.

Nada es lo que parece, porque estamos en guerra. La invasión de Ceuta fue paralizada por las gestiones secretas de la Coalición, y se sabe que actualmente Francia está actuando de mediadora y pacificadora entre España y Marruecos, para que las cosas no lleguen a mayores. También se sabe que hay mucha gente de la Coalición en España, porque somos uno de los países claves en el cambio mundial debido a nuestra situación estratégica en el mapa mundi. Dicen que al Rey le leyeron la cartilla el lunes 24 de mayo, y que eso habría provocado un cambio de actitud positivo en el Jefe del Estado, porque ya no lleva el pin de la Agenda 2030.

NOTICIAS DE ESPAÑA

España confía en resolver la crisis con Marruecos tras la salida de Ghali.- El Gobierno español no da aún por resuelta la crisis política con Marruecos aunque sigue trabajando de forma ‘discreta’ para resolverla lo antes posible, según fuentes diplomáticas que han presumido de una actuación ‘transparente’ en la salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, trasladado esta semana de vuelta a Argelia.

Más de 126.000 extranjeros adquirieron la nacionalidad española en 2020, la cifra más alta desde 2016.- El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española en el año 2020 alcanzó las 126.164 personas, una cifra que supone un aumento de un 27,5%, con respecto al año anterior, pero que, además, es la cifra más alta desde 2016. (Somos pocos y parió la abuela.)

Fiesta hippy en España.- Un asentamiento hippy se ha instalado en la Sierra de la Demanda, en La Rioja. Son de origen diverso, viven en plena naturaleza y en tiendas de campaña, y el Gobierno regional se plantea su desalojo. Entre los acampados hay ingleses, franceses, españoles y alemanes, entre otras nacionalidades. Alrededor de doscientas personas se encuentran acampadas en la Sierra de la Demanda, en la frontera de la comunidad riojana con Burgos. Se hacen llamar como la Familia Arcoíris y están celebrando un rito de comunión con la naturaleza. Su origen se remontan a los años setenta, y defienden valores como la no violencia, el ecologismo y el no consumismo.

PREDICCIONES

Dicen que los grandes acontecimientos traerían unos días de oscuridad que incluirían una moneda criptográfica, un cambio en el mercado de valores y una transformación financiera mundial. Las misiones militares en todo el mundo continúan destruyendo en secreto la infraestructura de los malos, y dicen que el Pentágono ha asignado novecientos millones de dólares para desplegar sesenta mil soldados en todo el mundo que habrían realizado más de 120.000 detenciones de personas que han violado la ley.

También se habla de la decadencia del PCCh que es el principal represor de la libertad en todo el mundo, y del sistema de transmisión de emergencia que usaría la red de satélites Starlink para anunciar los cambios. Actualmente hay 420 satélites Starlink en órbita, 300 de los cuales se enviaron sólo entre enero y mayo de 2020. Proporcionarían conexión a Internet barata y de alta calidad a todo el planeta prácticamente. Dicen que son de los malos pero los usarán los buenos.

NOTICIAS BREVES

Facebook suspende a Trump durante dos años.- Facebook suspendió el viernes al expresidente, hasta al menos enero de 2023 y anunció cambios en la forma en que tratará a los líderes mundiales que infrinjan las reglas de la compañía sobre las publicaciones en su sitio.

Nigeria suspende Twitter días después de que se elimine la publicación del presidente.- Nigeria dijo el viernes que había suspendido indefinidamente las actividades de Twitter, dos días después de que el gigante de las redes sociales eliminó una publicación del presidente Muhammadu Buhari que amenazaba con castigar a los secesionistas regionales.

Un extraño ‘tuit’ de Musk sugiere una “ruptura amorosa” con el bitcóin.- Unos recientes tuits de Elon Musk, en los que sugiere que se ha desenamorado del bitcóin, le valieron acusaciones de ‘trolear’ a la comunidad de criptomonedas y de «jugar con la vida de las personas», además de suscitar una catarata de memes críticos.

CHINA

Fauci sabía que era un arma biológica.- El Dr. Anthony Fauci, pidió a China que divulgue los registros médicos de nueve personas cuyas dolencias podrían proporcionar pistas vitales sobre si el bicho surgió por primera vez como resultado de una fuga de laboratorio, informó el jueves el Financial Times.

https://www.reuters.com/ business/healthcare- pharmaceuticals/fauci-calls- china-release-medical-records- wuhan-lab-workers-ft-2021-06- 04/

https://www.rt.com/usa/525718- biden-defends-fauci-hawley/

Trump exige a China diez trillones de dólares en compensación por haber creado el bicho.- El expresidente afirma que China debe pagar a EE.UU. diez trillones de dólares en concepto de reparación por el ataque biológico. Precisamente esa sería la cantidad necesaria para poner en marcha Nesara y la vuelta al patrón oro según Rafapal.

China intenta frenar el crecimiento del yuan.- Los responsables políticos de China intentan frenar la subida de su moneda. Las medidas adoptadas podrían funcionar a corto plazo, pero es probable que los fundamentos favorezcan un yuan más fuerte a largo plazo.

La Otan no ve a China como adversario.- La Otan no considera a China como un adversario, pero incluirá al país en su nuevo concepto estratégico por primera vez en la historia, dijo el viernes el secretario general Jens Stoltenberg.

RUSIA

Putin califica las acusaciones de ransomware como un intento de provocar problemas antes de la cumbre.- El presidente ruso dijo el viernes que eran absurdas las sugerencias de que el Estado ruso estaba vinculado a ataques de ransomware de alto perfil, y además un intento de generar problemas antes de su cumbre de este mes con el presidente estadounidense.

Rusia no quiere renunciar al dólar pero EEUU le obliga, según Putin.- El presidente Putin, afirmó que Rusia no quiere renunciar al dólar en sus operaciones internacionales, pero las sanciones económicas le obligan a apostar por la ‘desdolarización’ de su economía.

Putin vaticina qué haría tambalear el papel del dólar como moneda de reserva.- El mandatario ruso explicó durante el Foro Económico de San Petersburgo que si los productores de petróleo se niegan a los pagos en dólares, será un duro golpe para la divisa como moneda de reserva. Al mismo tiempo, el presidente apuntó que Rusia no quiere politizar el posible rechazo al dólar, pero resaltó que el sistema financiero internacional requiere de múltiples monedas de reserva.

Viceministro de Defensa ruso advierte que se está formando «un nuevo orden mundial» en el que «los países son arrastrados a una nueva guerra fría».- El alto oficial considera que disminuye cada vez más «el papel de las organizaciones internacionales como herramientas» para adoptar decisiones en el ámbito de la seguridad. «Vemos la tendencia de arrastrar a los países a una nueva guerra fría, dividir a los Estados en ‘nosotros y los otros’, mientras que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como ‘adversarios’», afirmó.

EUROPA

Bruselas investiga a Facebook por supuesto abuso de posición dominante.- La Comisión Europea ha anunciado este viernes el inicio de una investigación contra la red social Facebook ante la sospecha de prácticas monopolísticas en el sector de los anuncios clasificados, por ejemplo aprovechando datos de otros anunciantes en su plataforma, o en las condiciones de su servicio de compraventa ‘Marketplace‘.

‘Suiz-exit’, la última bofetada a la Unión Europea.- La Unión Europea no es el paraíso con el que sueñan todos los habitantes del continente. El rechazo de Suiza a aprobar el acuerdo institucional que regularía las futuras relaciones entre Bruselas y Berna podría interpretarse como un ‘Suiz-exit’, un nuevo revés para la diplomacia comunitaria.

El director de la ESA cree que Europa se arriesga a perder ante China y EEUU.- «Si Europa no sigue invirtiendo dinero, si no se sitúa en la vanguardia de la innovación, perderemos esa gran carrera por el espacio ante China y EE.UU.«, alertó el austríaco Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea desde el pasado marzo.

Las potencias occidentales evitan una resolución contra Irán.- Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos no presionarán por una resolución contra Irán en la reunión de la próxima semana de la junta del organismo de control nuclear de la ONU a pesar de que Teherán no explicó los rastros de uranio encontrados en tres sitios, dijeron diplomáticos el viernes.

Namibia considera insuficientes las reparaciones de Alemania.- La oferta de Alemania de financiar proyectos en Namibia por valor de más de mil millones de euros durante treinta años para expiar su papel en la incautación de propiedades en su entonces colonia hace más de un siglo no es suficiente, dijo el vicepresidente de Namibia, Nangolo Mbumba.

AMÉRICA

La crisis deja a 28 millones de americanos en situación de pobreza laboral.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado de que 28 millones de iberoamericanos se encuentran en situación de pobreza laboral tras el paso de la crisis sanitaria, que dejará una tasa de desempleo del 11,1% en la región este año.

“The Economist” quiere derrocar al presidente de México.- La revista globalista británica “The Economist” de la que son prominentes accionistas los banqueros Rothschild, arremetió con un libelo contra el presidente de México a quien tilda de “falso mesías” debido a su política de nacionalismo energético.

El socavón gigante en México no para de expandirse.- El socavón aparecido en una zona de cultivo del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado mexicano de Puebla, continúa expandiéndose y su tamaño alcanza los 97 metros de diámetro.

Amenaza ecológica contra Argentina y Uruguay.- La hidrocarburífera Equinor anunció la inminente perforación ‘offshore’ en el corredor biológico del Mar Argentino -candidato a zona marina protegida- a 250 km. de la costa argentina y 500 km. al sur de Uruguay. Según la organización ambientalista internacional Greenpeace, los estudios señalan que la probabilidad de derrame de petróleo es del 100%.

Una sin techo murió en la ruina sin saber que tenía 900.000 dólares.- Una mujer de Oregón que estuvo viviendo en la calle durante años murió sin saber que tenía una herencia de casi 900.000 dólares sin reclamar. Su historia ha salido a la luz, un año y medio después de su fallecimiento, tras una entrevista concedida por su padre.

TECNOLOGÍA

Moto eléctrica capaz de cubrir 480 kilómetros.- Zaiser Motors, una ‘startup‘ estadounidense, anunció recientemente en su página oficial haber desarrollado una motocicleta eléctrica de estilo ‘retro’ y capaz de competir en varios aspectos con vehículos similares propulsados con gasolina. Cada rueda de la moto tiene su propio motor eléctrico, lo que permite obtener una aceleración rápida (de cero a cien kilómetros en 3,6 segundos) y alcanzar una velocidad de 193 kilómetros por hora. Con una batería de 17,3 KWH, puede cubrir una distancia de 480 kilómetros con una sola carga.

El ruido de los nuevos vehículos de combate del Reino Unido hizo enfermar a sus tripulantes.- Además del insoportable ruido que producen, las violentas vibraciones de los vehículos de combate Ajax, encargados a la empresa General Dynamics, hacen que sea imposible disparar sus armas en movimiento.

CIENCIA

Diamantes gigantes bajo de la superficie de la Tierra, podrían explicar terremotos muy profundos.- Un nuevo estudio ha sugerido que la presencia de diamantes en la profundidad de la Tierra podría explicar por qué ocurren los terremotos a tal profundidad, afirmando que las rocas súper calientes liberan agua que debilita las rocas circundantes y desencadena terremotos.

Un extraño fenómeno desequilibra el núcleo terrestre.- El núcleo interno de hierro sólido de la Tierra está creciendo más rápido en un lado que en el otro, y así ha sucedido desde que comenzó a congelarse a partir del hierro fundido hace quinientos millones de años. Las razones para este extraño fenómeno son desconocidas, según un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience por sismólogos en la Universidad de California, Berkeley.

Un super-volcán diezmó la capa de ozono hace setenta mil años.- Es probable que una caída catastrófica en el nivel de ozono atmosférico alrededor de los trópicos haya contribuido a un cuello de botella en la población humana hace entre 60.000 y 100.000 años.

La cultura supera a la genética como motor principal de la evolución.- La cultura está ayudando a los seres humanos a adaptarse a su entorno y a superar los desafíos mejor y más rápido que la genética, según un nuevo estudio de la Universidad de Maine.

ASTRONÁUTICA

La misión Juno vuela a mil kilómetros de Ganímedes.- Este lunes 7 de Junio, a las 17.35 UTC, la nave espacial Juno de la Nasa pasará a tan sólo 1.038 kilómetros de la superficie de la luna más grande de Júpiter y del Sistema Solar, Ganímedes.

La Nasa anuncia dos misiones a Venus por primera vez en más de treinta años.- Dos misiones serán lanzadas a Venus entre los años 2028 y 2030, ha anunciado este miércoles la Nasa. Una de ellas, Davinci+, analizará la atmósfera y la segunda, Veritas, mapeará la superficie del planeta. Se trata de los proyectos ganadores de la competición Discovery 2019, cada uno de los cuales recibirá alrededor de quinientos millones de dólares de financiación.

La nube de Oort surgió de una conspiración cósmica.- Astrónomos de la Universidad de Leiden han logrado calcular los primeros cien millones de años de la historia de la nube de Oort en su totalidad. Hasta ahora, sólo se habían estudiado por separado partes de la historia. La nube, con aproximadamente cien mil millones de objetos parecidos a cometas, forma una enorme capa en el borde de nuestro Sistema Solar.

La observación de un estallido de rayos gamma cuestiona las teorías actuales.- Las explosiones más brillantes del universo, las GRB o estallidos de rayos gamma, son posiblemente más fuertes y duraderas de lo que se pensaba, un hallazgo inesperado que pone en cuestión todo lo que se sabía de estos eventos cósmicos.

El informe ovni del Pentágono no dice casi nada.- Un informe del Pentágono que se entregará al Congreso a finales de este mes concluye que, si bien no hay evidencia de que los extraterrestres sean responsables de los ovnis, también es imposible descartarlos, según el New York Times.

Obama cree que EE.UU. gastará mucho dinero en armas, y que surgirán nuevas religiones si se confirma la existencia de extraterrestres.- El expresidente Barack Obama, considera que su país tendría que «gastar mucho más» en defensa y que «surgirían nuevas religiones», en caso de que se llegara a confirmar la presencia de vida extraterrestre explorando nuestro planeta.

Científicos israelíes extienden la vida de los ratones en un 23%.- Un nuevo estudio en el que los científicos extendieron la vida útil de los ratones de laboratorio en un 23% a través de una proteína especial, podría allanar el camino para que los seres humanos vivan hasta los 120 años, dijeron sus autores.

