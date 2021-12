El rapero JeSuns (JS) nos presenta Lotería de Navidad: un videoclip cuya canción fue creada utilizando las voces de los niños de San Ildefonso, y cuyas rimas tratan temáticas como el FOMO (fear of missing out), la inflación y la tendencia del ser humano en caer en los mismos errores una y otra vez.

La escena se desarrolla en un bar de entorno familiar donde varias personas siguen el sorteo navideño. Cuando comprueban que no les ha tocado nada, la desilusión dura poco, ya que uno de los presentes exclama que “el Niño nos va a tocar”, devolviendo la alegría e ilusión a todo el grupo.

“Es un tema que invita a la reflexión, desde mi propia experiencia, ya que peco de mucho de lo que digo aquí”, indica el rapero. “De todas formas, el ser humano es así, tropezaremos mil veces más. Hay que encontrar el equilibrio entre ser conscientes de ello, y disfrutar, aun siendo imperfectos”.

La técnica utilizada para dar esta vuelta de tuerca a las voces navideñas más emblemáticas, consiste en utilizar partes de una canción existente (sampling), y “trocearla” en partes más pequeñas (chopping) para jugar con ellas construyendo un ritmo totalmente diferente al inicial.

Esta idea tan original no es sorpresa para los seguidores de JeSuns, ya que acostumbra a improvisar rimas al momento, mientras resuelve cubos de rubik gigantes, multiplica mentalmente, o incluso juega a Cifras y Letras. Aunque en este caso “la idea original fue de mi madre”, apunta el rapero fuenlabreño. “Estábamos viendo la lotería y me dijo que por qué no sacaba una canción con eso, así que eso hice”.

Lotería de Navidad es un lanzamiento en formato single, disponible en todas las plataformas de streaming. Es el cuarto y último trabajo musical de JeSuns en este año 2021.