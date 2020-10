SE AVECINAN DÍAS GLORIOSOS

Urano se junta con la Luna Negra Lilith

Esto se une a la Luna Llena de Halloween

Es un fin de semana agitado pero efímero

Nos dieron desafíos enormes que superar

Hemos vivido una pesadilla de separación

Estamos en las primeras semanas de la gran revelación

Estamos en el maravilloso momento del gran despertar

Ahora podemos deleitarnos con nuestra unidad divina

Podemos alcanzar un estado de dicha o contentamiento

El arzobispo Vigano advierte contra el reinicio globalista

La Luna negra Lilith y Urano se unen a la luna llena de Halloween.- Energía loca reservada para este fin de semana mientras nos acercamos a la elección más importante de la historia. Urano y la salvaje e indomable Luna Negra Lilith explotan con cambios inesperados, y es un drama para una Luna Llena Azul de Halloween muy insólita. Es como “La Vida Loca” de Ricky Martin.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=156834

Los medios de comunicación no pueden luchar contra todo lo que se les arroja. Saben que no pueden ganar, y se están preparando para su próximo paso. La gente debe ver sus verdaderas intenciones. Ha salido la luna del perseguidor, y la caza comienza antes del invierno, según el informe X-22.

https://beforeitsnews.com/ opinion-conservative/2020/10/ x22report-its-time-hunters- moon-rises-dark-winter- countered-patriots-in-control- must-see-this-video-3549997. html

Zap dice que vivimos en tiempos fascinantes de cambio de fluidos.- La corriente de información constante que bombardea a cada uno de nosotros requiere algunos caballos de potencia para comprenderla y seguirla. Estoy seguro de que los eventos han despertado lo suficiente para hacer la diferencia, incluso cuando los líderes de los países consideran bloqueos obligatorios. Son monumentales los acontecimientos actuales que llevan a esta increíble elección en todo el mundo y pondrán a prueba muchas cosas. Mientras tanto, ahora estamos entrando en nuestro tiempo de apagón en breve.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=156835

NOTICIAS DEL RESETEO

El arzobispo Vigano advierte contra el reinicio globalista.- El arzobispo Vigano envió otra carta abierta al presidente Triunfo, advirtiéndole de los impactantes planes de la élite mundial para encarcelar a la humanidad a través de otro bloqueo que incluye inoculaciones masivas obligatorias y campos de concentración, e insta al presidente a mantenerse firme. Dice lo siguiente: “El adversario no sabe amar. Este gran reseteo está destinado al fracaso, porque quienes lo planearon no entienden que todavía hay gente dispuesta a salir a la calle a proteger a sus seres queridos, a dar un futuro a sus hijos y nietos. Señor Presidente, usted es consciente de que, en esta hora crucial, se considera a los Estados Unidos de América como el muro de defensa contra el que se ha desatado la guerra declarada por los defensores del globalismo.”

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/10/ archbishop-vigano-warns- president-trump.html

El dinar iraquí es internacional ahora, negociable, y se colocó en el Forex el martes 27 de octubre por la noche. Actualmente, el personal de Redención tenía una hora de anticipación para estar en el trabajo listo para realizar intercambios. Los planes del Equipo de Redención eran que el nivel 4-B comenzara en cualquier momento, sin importar qué antes de las elecciones. La República Restaurada bajo la Constitución original de los Estados Unidos se hizo oficial el domingo 25 de octubre.

Después del último martes 27 de octubre a la medianoche, cuando el sistema financiero cuántico comenzó a funcionar independientemente del antiguo sistema ‘Swift’, aumentó el valor de nueve monedas en la canasta del reajuste de las divisas: el dinar iraquí, el dong vietnamita, la rupia indonesia, el afgano, el rial iraní, el bolívar venezolano, el sheqel israelí, la libra esterlina, el won surcoreano y el yen japonés.

La primera semana de octubre vio cientos de detenciones de banqueros de Goldman Sachs en Nueva York. El jueves 22 de octubre, el Departamento de Justicia anunció que Goldman Sachs ha sido acusado en un caso de soborno a élites políticas en el extranjero y pagaría más de 2.900 millones de dólares en multas.

Para los idus de marzo de 2021, se esperaba que los miembros de la congregación siniestra perdieran la mayor parte de su poder en todo el mundo a través de la divulgación completa de los nombres de los arrestados, juzgados y sentenciados, incluidos vídeos de sus confesiones.

ECONOMÍA

El pantano está impulsando ahora su agenda económica según el informe X-22. Han intentado durante cuatro años hacer caer la economía, pero la caída fracasó. Ahora quieren derribar el mercado justo antes de las elecciones, pero esto fracasó antes de aplicar el plan. Los medios de comunicación están siendo bombardeados ahora por tanta información que necesitan cambiar la narrativa, pero esto no durará porque está a punto de caer más información incómoda.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/10/x22- report-deep-state-are-playing. html

Wall Street se hunde.- Wall Street sigue hundiéndose ante la crisis sanitaria y las elecciones presidenciales que son sólo unos de los factores. Según el economista Peter Schiff, la Reserva Federal de Estados Unidos había creado una burbuja y el problema es que cada burbuja explote.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202010291093293886- wall-street-se-hunde-tarde-o- temprano-cada-burbuja- encuentra-su-clavija/

El BCE reforzará apoyo a la economía europea.- El Banco central europeo (BCE) anunció el jueves su voluntad de reforzar su apoyo a la economía, que “pierde impulso” en un contexto de fuerte degradación de la situación sanitaria por la segunda ola.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/el-bce-reforzara- apoyo-la-economia-europea- ante-la-crisis-sanitaria-doc- 8u49eh4

Reino Unido se resiste a un confinamiento total.- Europa comenzó a calcular el coste de las amplias restricciones a la vida social impuestas, mientras Gran Bretaña seguía resistiéndose a seguir el camino de Alemania y Francia en ordenar un segundo confinamiento.

El exprimer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, dijo que los musulmanes tienen derecho a “matar a millones de franceses por las masacres del pasado”. Mahathir publicó sus comentarios en su blog y Twitter cuando un atacante con un cuchillo mató el jueves al menos a tres personas e hirió a varias más en una iglesia en la ciudad francesa de Niza.

https://www.aljazeera.com/ news/2020/10/29/muslims-have- right-to-punish-french-says- malaysias-mahathir

Sánchez se sube el sueldo.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobra actualmente 84.845,16 euros brutos al año. Una vez se produzca la subida, recibirá 85.608,72 euros. Esto supone un incremento de 763,5 euros respecto a este año. Sánchez recibirá 7.134,06 euros brutos al mes en doce pagas.

https://es.noticias.yahoo.com/ sanchez-se-sube-el-sueldo- esto-es-lo-que-cobraran-los- ministros-en-2021-201125261. html

El nuevo proyecto de ley sobre alimentos de Nueva Zelanda elimina el derecho humano a cultivar alimentos.- Un nuevo proyecto de ley preocupante haría efectivamente ilegal cultivar sus propios alimentos, cuyas implicaciones son nefastas en lo que respecta a la seguridad alimentaria, la soberanía y el futuro de la humanidad.

https://www.greenmedinfo.com/ blog/food-bill-new-zealand- takes-away-human-right-grow- food

SE AVECINAN DÍAS GLORIOSOS

Sabíamos que sería difícil antes de venir aquí, cuando planeamos este viaje terrenal por nosotros mismos. Sabíamos que no tendríamos memoria de nuestra Divinidad, que nos sentiríamos pequeños, solos e insignificantes. Y ha sido así. Pero no nos dimos cuenta de lo difícil que sería. El lado oscuro, los negativos que vibraban con una baja frecuencia de servicio egoísta a sí mismos, eran más poderosos de lo previsto, según Aita canalizando su yo superior.

Nos dieron desafíos enormes que superar. Sin embargo, lo sorprendente es que no sólo hemos sobrevivido, sino que hemos salido de esta experiencia coronados de gloria. El amor es ahora nuestra propia esencia en lo más profundo de nuestro corazón. La compasión que tenemos por nosotros mismos y nuestros hermanos, es todo hermoso de ver.

En verdad somos seres bendecidos. Ahora somos los iluminados. De hecho, estamos iluminados, porque nos hemos liberado de los pensamientos oscuros y separadores, de la culpa, la vergüenza con las que fuimos adoctrinados.

Ahora somos Almas Divinas, conscientes de que están viviendo la vida humana acomodadas en templos corporales. Estamos en este mundo material, pero ya no somos de este mundo material. Ya no estamos inmerso en el embrollo del programa simulador de entrenamiento del planeta tierra.

NUESTRO TRABAJO

Y ahora que nos despiertan, es nuestro trabajo ayudar a nuestra humanidad. Estamos en medio de la gran revelación. La revelación de cómo nuestro gobierno en la sombra, cómo nos han tratado los oscuros. Se nos muestra la crueldad, la inhumanidad que se ha desplegado contra nosotros.

Y, sin embargo, muchos de nuestros hermanos todavía están profundamente dormidos, todavía están en el paradigma hipnotizado del miedo tridimensional. Todavía están totalmente inmersos en la narrativa de los controladores. Creen lo que les dicen fuentes autorizadas. Creen en los llamados científicos y políticos interesados.

Necesitamos la energía, el poder de consenso de la humanidad para alcanzar un punto de inflexión para la ascensión a la quinta dimensión del amor. Necesitamos que nuestros hermanos despierten a la verdad de su enredo. Los necesitamos para traspasar el velo de su ignorancia y despertar a la verdad de su Divinidad y su poder.

Estamos en las primeras semanas de la gran revelación. Está por salir a la luz mucha verdad. Será totalmente impactante. Y esta verdad es absolutamente necesaria para ser conocida porque solo así podrán despertar aquellos que todavía están en la pesadilla.

Deben saber cómo han sido manipulados y maniobrados. Deben ver la crueldad que se les ha infligido. Porque su mayor desafío es entonces reclamar su soberanía y perdonar.

Tienes una gran compasión, una gran comprensión de la condición humana y el amor fluye libremente por tu corazón. Ustedes son los elegidos para ayudar a la humanidad a salir del fango de su arrastre profundo y oscuro. Lo mejor está por venir. El amor y la luz están aquí y prosperaremos. Se avecinan días gloriosos. Somos seres bendecidos en verdad.

https://voyagesoflight. blogspot.com/2020/10/nothing- wrong-ever-happened-and-now- you.html

ROMPIENDO BARRERAS, SISTEMAS Y PROGRAMAS

Romper las barreras significa que es parte de su viaje romper las barreras que se han colocado, establecidas durante mucho tiempo. Las barreras significan que esas barreras étnicas, las barreras que significan aquellos que les han dado algún privilegio y a algunos mucho poder y pueden darles a aquellos que no tienen poder ni privilegio simplemente por el color de su piel, cómo hablan, cómo se ven y realmente la región honestamente en la que pueden vivir, según el alto reino angelical a través de Lynne Rondell.

Es necesario derribar estas barreras y todos ustedes deben ver que todos deben ser tratados de manera justa y equitativa, con igualdad para todos. Porque todos ustedes son niños, seres divinos de luz, todos han sido de una forma u otra parte de estas barreras, ya sea que las hayan creado en el pasado o si son parte de algo en su vida ahora mismo con estas barreras, y los juicios y los prejuicios y todo lo que ha estado sucediendo en su planeta durante mucho tiempo. Hay que derribar las barreras.

Necesita mirar a todas las personas y debe tratarlas a todas de manera justa, debe tratarlas a todas como le gustaría que lo traten a usted y debe ver que todos son uno en un ámbito muy amplio de todo. Todos ustedes se están unificando como un enorme cuerpo divino de luz.

Es necesario romper las barreras para que todos puedan verse como uno y todos puedan empezar a tratarse como se tratarían a sí mismos, como tratarían a su familia. Todos necesitan unificar más y no mirar a alguien por el color de su piel o cómo habla, sino mirar su corazón.

Porque cuando miras su corazón realmente no importa el color de su piel o que luzca diferente o que hable diferente o que algunos tengan mucho dinero y otros no, mira su corazón. Porque todos son su propio ser divino dentro de sus corazones, todos son encantadores, todos son parte de una imagen más grande, vamos a decir.

RUPTURA

Mientras también haces esto, estás rompiendo todos los sistemas y programas que han estado en su lugar durante mucho tiempo en tu planeta. Vienen con esta rejilla draconiana que se está rompiendo, vienen con estos seres muy oscuros que realmente han sido capaces de manipularlos a todos y empujarlos hacia abajo en esa matriz tridimensional. Estás viendo que las cosas se deshacen ahora porque te aferras a la cuarta dimensión, por lo que en realidad estás viendo lo que realmente te han hecho durante miles de años, pero nunca lo supiste porque estabas aquí abajo.

Ahora que todos están aferrados a la cuarta dimensión, están presenciando cómo se rompen estos programas y estos sistemas. Estás pensando cómo no quieres lo que estás viendo, estás pensando ahora cómo quieres algo mejor, quieres tu libertad, quieres la verdad, quieres tu libre albedrío, quieres poder para navegar y hacer lo que quieras en este planeta. No quieres que te digan qué hacer y cuándo hacerlo, no quieres que te dejen en casa, no quieres que te traten injustamente.

Porque en la quinta dimensión no va a ser nada de lo que es, lo que están viendo ahora y en la tercera dimensión, todo se está rompiendo. Entonces tienes la oportunidad y la opción de crear mejor, de crear un mundo en el que realmente quieras vivir, un mundo de justicia, igualdad, un mundo en el que estés feliz de estar, un mundo en el que puedas ser tú, un mundo en el que puedes vivir con la verdad de quién eres, no solo vivir con la verdad de quién eres, sino ver la verdad frente a ti, un mundo donde puedes elegir lo que sea el viaje de tu corazón y tu alma y un mundo donde todos sean amados, tratados con justicia y la Madre Tierra sea amada y tratada también con justicia.

https://voyagesoflight. blogspot.com/2020/10/breaking- down-barriers-systems-and.html

Enlace al vídeo completo en español:

Enlace al nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/channel/UCb7mK-3blujCXZCEVjnYlnw

Las personas que deseen y puedan ayudar al mantenimiento de este trabajo pueden enviar una donación a la siguiente dirección:

https://www.paypal.com/donate/ ?token=b2fv9S- 9PVEPScb2CYHKL1fngZNPmmiupmuzs K1QoOltHElgCdoyAf– 1KBqLoUDG8yU9pLmpXkGS0-B& fromUL=true&country.x=ES& locale.x=es_ES

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)