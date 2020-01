Se acabó la manipulación de las divisas

El presidente Trump anunció el fin de la manipulación de las divisas en su discurso sobre las ventajas del acuerdo entre Estados Unidos y China firmado el miércoles 15 de enero en su primera fase, aunque todavía no se ha informado de ninguna actividad de reinicio. Las fuentes dicen que esta firma pública ha sido necesaria para la liberación del reinicio financiero mundial.

Dicho acuerdo prohíbe a China devaluar su divisa con fines competitivos, de lo que fue acusada por Washington en agosto de 2017 después de que el yuan cayera un 1,4% en un día. Este enfoque ayudará a reforzar la estabilidad cambiaria y macroeconómica, y garantizará que China no pueda utilizar prácticas cambiarias para competir injustamente contra los exportadores estadounidenses.

El miércoles 15 de enero, la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China puso fin a la manipulación de los tipos de cambio, incluido el Dong vietnamita, mientras que el reajuste financiero mundial satisfaría la deuda de los Estados Unidos, provocaría la revaluación del dinar iraquí y comenzaría a hacer flotar los tipos de cambio de varias naciones, todo lo cual podría desestabilizar los mercados mundiales, y tal vez dar lugar a un colapso del mercado, que se vería interrumpido, o tal vez seguido, mediante la aplicación de un nuevo sistema financiero.

La manipulación del mercado es un intento deliberado de interferir con el funcionamiento libre y justo del mercado y de crear apariencias artificiales, falsas o engañosas con respecto al precio de algo en el mercado de valores, materias primas o divisas.

La manipulación del mercado está prohibida en Estados Unidos y en Australia. La Ley define la manipulación del mercado como las transacciones que crean o mantienen un precio artificial un precio artificial de un valor negociable. En esta materia también entra en acción la legislación de protección de los consumidores y usuarios.

Además, el acuerdo comercial de Estados Unidos, México y Canadá introdujo, por primera vez una serie de medidas para que ninguno de los países incurra en manipulación monetaria o prácticas indebidas en el tipo de cambio.

CONSECUENCIAS

China es el gigante mundial del comercio. Una vez que China esté en el sistema financiero cuántico respaldado por oro, junto con Irak y Vietnam, y pronto el Reino Unido, todas las demás naciones tendrán que seguir el ejemplo, o serán aplastadas económicamente hablando. El éxito y la prosperidad en todo el mundo va a ser la mayor venganza contra la camarilla oscura del Estado Profundo.

Ha caído el rendimiento de acciones, dólares y bonos después de firmar el acuerdo comercial con China. Los bancos, las aseguradoras y las compañías de calificación crediticia han intentado durante años obtener más acceso al mercado chino.

China permitirá que los proveedores de servicios financieros soliciten licencias de empresas de gestión de activos que les permitan adquirir préstamos morosos directamente de bancos chinos, comenzando con las licencias provinciales. Cuando se otorguen licencias nacionales adicionales, China tratará a los proveedores de servicios financieros de manera no discriminatoria con los proveedores chinos, incluso con respecto a la concesión de tales licencias.

A más tardar el 1 de abril de 2020, China eliminará el límite de capital extranjero en los sectores de seguros de vida, pensiones y salud, y permitirá que compañías de seguros de propiedad estadounidense participen en los sectores de valores, gestión de fondos y futuros.

A PUNTO DE SUCEDER

Mientras tanto, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y exgerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió a sus gerentes financieros el jueves 23 de enero que no revelen públicamente “lo que están a punto de hacer”.

Muchos se dan cuenta de que están esperando algo de gran importancia, pero no saben exactamente cuál es su posición individual en algo tan colosal como en el reajuste global de las divisas y en el cambio del sistema financiero mundial.

Todos recibimos mala información y tratamos de leer entre líneas para encontrar la información correcta. El problema es que los malos también tratan de leer entre líneas, de modo que a veces nos dan mala información para despistar a los pájaros de la camarilla oscura.

IRÁN Y NO VOLVERÁN

Respecto al tema de Irán, se ve en un vídeo que fueron dos misiles los que impactaron contra el avión de Ucrania, con treinta segundos de diferencia, lo que demuestra que no fue un accidente, y esto ha provocado la dimisión de muchos altos cargos del gobierno iraní, además de las detenciones.

Irán no es un Estado Profundo. Sólo lo son las marionetas que está usando el Estado Profundo que juega con sus egos, lo que significa que quieren el estatus de superpotencia en todo Oriente Medio. El ciudadano iraní prefiere a Trump antes que a los demócratas de Obama, pero los medios de comunicación nunca dirán eso.

DEFINICIÓN

El mercado de divisas es el emporio líquido más grande del mundo. En él se negocia cada día lo que en Wall Street se negocia en un mes. A diferencia del mercado de valores, el mercado de divisas es mundial y nunca cierra operaciones. Esto significa que se negocian cinco trillones de dólares cada día. Una cantidad abrumadora. De ahí que saber qué factores afectan al mercado de divisas se torne una tarea muy difícil.

A los políticos les gusta emplear la frase «manipulación monetaria» cuando creen que otro país ha desarrollado una ventaja comercial injusta por medio de un tipo de cambio artificialmente débil.

La intervención en el mercado de divisas es una actuación por parte del Banco Central de un país sobre una divisa para controlar su tipo de cambio con respecto a otras divisas con el fin de evitar una devaluación excesiva de esa moneda y, por lo tanto, generar un clima de confianza acerca de la situación de la economía de ese país o zona económica.

Existen otros argumentos para controlar el tipo de cambio como son el control de la inflación, los tipos de interés y el coste de financiación, así como favorecer la actividad exportadora y la balanza comercial.

El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, es decir “Foreign Exchange”, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras. En ese espacio físico o virtual se fija el precio de cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes.

ALARMA MUNDIAL

El Saxo Bank dispara la alarma mundial y dice que podría ser inminente una corrección brusca en la renta variable. “Estamos emitiendo una advertencia temprana a los inversores, ya que podría ser inminente una corrección brusca en la renta variable. Nuestra visión general a más largo plazo sigue siendo positiva en renta variable, pero los movimientos bruscos hacia arriba suelen ir seguidos de rápidos descensos” afirma este banco. Las dos primeras semanas del año han visto una tremenda aceleración en las existencias de tecnología con el sector, superando con creces a todos los demás sectores.

La renta variable se está volviendo espumosa, con un pequeño apretón, y un aumento en el impulso de las acciones tecnológicas. Esto ha llevado a la concentración más alta de los cinco primeros de la lista, en un signo de desestabilización y de una mayor fragilidad.

Los mercados de valores continúan subiendo, a pesar de muchos datos económicos negativos. Las acciones continuarán subiendo hasta que no lo hagan, pero se derrumbarán los mercados en algún momento. La política monetaria barata ha creado un entorno donde los inversores realmente no tienen otro lugar a donde ir. No hay forma de cronometrar el choque, pero la gente tendrá tiempo para salir, si no entran en pánico cuando comience a venderse.

PÉRDIDAS

Más del 40% de las empresas que cotizan en bolsa no ganan dinero.- El “Wall Street Journal” señala que en los últimos doce meses, el 40% de todas las compañías que cotizan en EE UU estaban perdiendo dinero, el nivel más alto desde fines de la década de 1990, o un periodo también conocido como la burbuja “Dot Com”.

El 42% de las compañías de atención médica perdieron dinero, principalmente debido a la biotecnología especulativa. Alrededor del 17% de las empresas de tecnología tampoco logran obtener ganancias.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams ha criticado a los banqueros por su conducta de riesgo en este párrafo: “Cuando hablamos de la cultura de la empresa en el contexto de los servicios financieros, lo primero que viene a la mente es el comportamiento arriesgado, poco ético y a veces criminal en la industria bancaria, particularmente durante la crisis financiera. Y diez años después de la crisis, este comportamiento persiste. Los casos de fraude, lavado de dinero y escándalos relacionados con divisas continúan en los titulares.”

Una década después de la crisis financiera, la economía mundial avanza con lentitud y las tensiones comerciales y geopolíticas podrían descarrilar aún más la recuperación, según la ONU. La economía mundial se expandió sólo un 2,3% el año pasado, su menor ritmo en una década, y podría crecer en un 2,5% en 2020, si los riesgos bajistas se mantienen a raya.

OVNIS

La Marina estadounidense ha afirmado que la liberación de archivos de ovnis causaría “daños a la seguridad nacional”. Según la Armada, un tesoro de materiales clasificados asociados con un incidente de ovnis marcado como “top secret” es tan sensible que su liberación causaría “daños excepcionalmente graves” a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los archivos, relacionados con el encuentro de 2004 entre el USS Nimitz y una serie de extraños ovnis en forma de «tic-tac», se buscaron a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información por el investigador Christian Lambright.

Cuando el “New York Times” publicó su historia de 2017 sobre el incidente del ovni del Nimitz, también rompió la existencia del programa de investigación de ovnis de 22 millones de dólares llamado “programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales”, dirigido por Luis Elizondo, un oficial de inteligencia de carrera. El Pentágono ha cambiado repetidamente su historia desde entonces y dijo que no tenía nada que ver con los ovnis.

ACTIVIDAD SOLAR Y VOLCÁNICA

A medida que avanzamos en 2020, la actividad solar disminuye. Este año, la actividad solar se marcará como la más baja en más de doscientos años. La baja en el ciclo de once años del Sol también tendrá al menos algunas repercusiones para el clima aquí en la Tierra. Cuando la actividad solar es realmente baja, puede tener el efecto de una mini era glacial.

El 20 de diciembre de 2019, Islandia recibió una de las tormentas de nieve más grandes de su historia. La llamada «tormenta de los diez años» trajo vientos de 161 km/h, con una estación meteorológica reportando ráfagas de hasta 149 a 240 km/h.

El clima de Islandia, Europa y América del Norte ha estado ligado históricamente a la actividad de las manchas solares. Según la Nasa, en 2020, el Sol, que actualmente se encuentra en el ciclo solar número 25, alcanzará su actividad más baja en más de doscientos años. Eso significa que el clima espacial será favorable para la exploración más allá de la Tierra, pero también podría significar que debemos prepararnos para patrones climáticos extraños o diferentes.

El ciclo solar es una fluctuación periódica de once años en el campo magnético del Sol, durante el cual se intercambian sus polos norte y sur. Esto tiene un efecto enorme en la cantidad y el tamaño de las manchas solares, en el nivel de radiación solar y en la expulsión de material solar compuesto por llamaradas y bucles coronales.

Por otro lado, los volcanes de todo el mundo disparan repentinamente nubes gigantes de cenizas en el aire.- Ciertamente no ha habido una falta de actividad sísmica hasta el momento en 2020. Hace sólo unos días, tuvo lugar un enjambre de terremotos en Puerto Rico que está experimentando actualmente. Hasta ahora, más de mil terremotos han sacudido a Puerto Rico.

Pero ahora las erupciones volcánicas han tomado el centro del escenario. En particular, una erupción masiva en Filipinas está en los titulares de todo el mundo, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que varios otros volcanes también han volado sus cimas de manera espectacular durante la semana pasada. De repente, los volcanes de todo el mundo están disparando nubes gigantes de cenizas a varias millas en el aire, y esto está desconcertando a muchos de los expertos.

Quién es quién en las acusaciones federales selladas:

https://docs.google.com/ spreadsheets/d/ 1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_ Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit? fbclid= IwAR1at543B1R5rQGc8Xc4B2qgQ8Dr gdngQym1DVa3TUWCLJLdqFHvgJKUfQ Y#gid=1987600981

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.