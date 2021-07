Después de un buen inicio de temporada y de una lesión que afectó a su participación en varios de sus objetivos, Sara Méndez ha conseguido recuperar su mejor versión justo en el momento preciso. La catalana ha sellado este domingo uno de los retos clave marcados desde pretemporada: convertirse en campeona de España júnior.

Lo ha hecho con autoridad, dominando una carrera en la que el calor no ha abandonado a las ciclistas a pesar de partir poco después de las 10 de la mañana. La de Primaflor-Mondraker-XSauce encontró rápido su ritmo para marchar en solitario y abrir distancia sobre sus rivales en la pelea por el título.

Sin embargo, ese intenso calor provocaba que la joven corredora sufriera un golpe de calor nada más cruzar la línea de meta. Por ese motivo, era trasladada rápidamente al hospital, donde le han sometido a diversas pruebas que han descartado cualquier otro problema.

Sara Méndez: «Las sensaciones han sido muy buenas, he podido coger mi ritmo desde el principio de la carrera e ir súper cómoda y constante. Lástima que nada más pasar meta me he sentido mal y he sufrido una lipotimia a causa del calor que hacía. Me han tenido que llevar al hospital para hacerme pruebas, pero por suerte ya me encuentro bien».

Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-XSauce Racing Team