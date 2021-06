La ceremonia de entrega de los premios de periodismo europeo Salvador de Madariaga se ha celebrado hoy en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Los ganadores de la XXVII edición del Premio son José Ramón Patterson, excorresponsal de TVE en Bruselas, Carmen Vela, periodista y excorresponsal y Rafael Latorre, periodista de El Mundo, en las categorías de televisión, radio y prensa escrita, respectivamente.

Miguel Ángel Aguilar, secretario General de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) ha abierto el acto, seguido de un concierto de Javier García Verdugo. Posteriormente, ha tomado la palabra Diego Carcedo, presidente de la APE, seguido de la intervención de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y presidenta del jurado en esta vigesimoséptima edición.

Al leer el acta del jurado, María Ángeles Benítez Salas, directora de la Representación de la Comisión Europea en España y María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, subrayaron de Patterson “su capacidad para explicar Europa en un momento crucial para su futuro”. De Latorre destacaron “los valores europeístas que se filtran con naturalidad en sus columnas y crónicas”, de Vela reconocieron “el rigor profundo de sus crónicas y su profundo conocimiento del funcionamiento de las Instituciones Europeas”.

Ana Palacio ha sido la encargada de entregar el premio a José Ramón Patterson, Jaume Duch, director general de comunicación del Parlamento Europeo, entregó el galardón a Rafael Latorre y a Carmen Vela.

Declaraciones de los ganadores

Al recoger el galardón, José Ramón Patterson, hizo hincapié en la simbología del premio como cierre a carrera profesional: “El Premio Salvador de Madariaga es el mejor colofón que podría esperar a una carrera periodística de 43 años. Me satisface que el jurado haya valorado, sobre todo, el esfuerzo por interpretar bien asuntos complejos y contarlos con rigor y precisión”.

Rafael Latorre, reflexionó en torno a la Unión Europea y su valor. “Es importante recuperar el orgullo europeo después de una época tan desalentadora en que los gobiernos nacionales han vuelto a señalar a la Unión Europea como chivo expiatorio de su incapacidad. De esta crisis solo se puede salir con más Europa, decir lo contrario es engañar a los ciudadanos a sabiendas”.

Carmen Vela reivindicó, relatando su vivencia personal, una unión arraigada a sus valores originales y con mayor integración: «Mi entusiasmo por la causa federalista europea me ha llevado a ser una expatriada de por vida, con una familia binacional, que reside en tres países distintos y que confía en tener algún día una verdadera nacionalidad europea, con una auténtica seguridad social europea y un pasaporte único de ciudadano europeo».

González Laya y Borrell

En su intervención, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, hizo hincapié en los valores que han ido alicatando la Unión Europea: “Hay quienes denigran los valores europeos aprovechando una crisis económica y social y de valores, pero son esos valores los que van a alumbrar la salida de esta crisis. Estamos obligados a profundizar en ellos. El futuro de Europa dependerá de una prensa libre y fuerte”.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión, Josep Borrell, intervino en el acto a través de un video, donde, desde una perspectiva muy personal, ensalzó la labor y la necesidad del periodismo de calidad: “Hoy el buen periodismo es una rebeldía. El contraste ante la polarización, la veracidad ante la mentira y la independencia ante la presión son actos de rebeldía ante la política de la división, la geopolítica de la desinformación y la influencia mediante la compra de voluntades. Estamos ante la paradoja de que cuanto más difícil resulta hacer buen periodismo, más necesario es. Quiero felicitar a los premiados. A Carmen, a José Ramón y a Rafael. Cuando me habéis entrevistado, me habéis obligado a pensar. Cuando habéis informado de mi trabajo, me habéis ayudado. Cuando habéis opinado sobre lo que he hecho, me habéis alegrado o arruinado el día dependiendo de la ocasión. Con vuestro trabajo habéis conseguido también explicar Europa. No es tarea fácil”.

Sobre El Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 12 000 euros en cada modalidad, es convocado por la Asociación de Periodistas Europeos, la Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo se concede anualmente en las tres modalidades de radio, televisión y prensa escrita. Iberdrola ha sido la entidad patrocinadora del acto.