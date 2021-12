La salud pública se financia mediante los impuestos que pagamos y cómo es pública, no se trata de un negocio que haya que gestionar bajo criterio empresarial, si no de un servicio que hay que dar a los ciudadanos, con calidad y en condiciones.

Los sanitarios no son como piezas de una máquina o equipos industriales que, a mayor demanda se ponen más equipos en marcha y a menor demanda se paran, puesto que como estamos comprobando con la pandemia, han de estar siempre preparados para cubrir las necesidades de la sociedad, puede suceder un accidente con múltiples víctimas o una catástrofe natural y la sanidad pública tiene que encargarse de tratar de restablecer la salud de las personas, sin dejarse a ninguna atrás.

¿Quién podría entender en caso de necesidad que no lo atendieran porque ese no es un “momento punta” y no hay personal suficiente? Pues esto ya está pasando y va empeorando, para pedir una cita a tu médico de familia, tienes que esperar días e incluso semanas, o bien colapsar los servicios de urgencias con enfermedades o males que no son urgentes pero necesitan ser tratados.

Hay tratamientos con retrasos de meses e incluso años, personas que ven empeorar su estado de enfermedad porque no hay sanitarios, personas que mueren por no recibir tratamiento a tiempo ¿Cómo valoramos esto, qué valor para la gran economía supone esto? Horas de trabajo que se pierden, trabajadores que hay que sustituir ¿Quién lo valora?

A todo esto los sanitarios son tratados como no merecen y me ahorro el calificativo porque sería muy grueso. Son contratados por horas, sin garantía de continuidad y sin respetar la Constitución cuando habla del derecho y la obligación de los españoles y el trabajo. Y son precisamente quienes se definen como constitucionalistas, quienes gestionan como si se tratase de una empresa privada ultraliberal, privando al personal sanitario de sus derechos laborales y a los almerienses de su derecho a la salud.

A los sanitarios se les avisa para que trabajen un tiempo y luego se prescinde de ellos, según necesidades que cada vez, son más frecuentes. En octubre se despidieron enfermeros que ahora hacen falta y se saca una convocatoria extraordinaria, cuando resulta que muchos de esos profesionales se han ido a otras tierras donde sus servicios son mejor valorados y ellos respetados, porque el que te consideren como una pieza guardada en un cajón que ahora saco y ahora devuelvo al cajón, sin consideración y sin misericordia.

¿Cómo piensan que trabajarían ustedes en esas condiciones y después de dos años de duro trabajo sin descanso ni vacaciones y recibiendo las más que razonables quejas de los usuarios por algo de lo que no sólo no tienen la culpa, sino que son sufridores en primera persona?

Pues ahí los tenemos, dando el callo como auténticos titanes, si el mismísimo Hércules, el héroe que superó las doce pruebas, se encontrara en la piel de los profesionales de la salud en Torrecárdenas o en el Hospital de Poniente o en cualquiera de los Centros de Salud de nuestra provincia, lo habría mandado todo al garete.

Desde Andalucía Por Sí Almería, pedimos al Delegado Territorial de Salud y Familias Don Juan de la Cruz Belmonte, que se ocupe de la salud y de las familias de Almería, sanitarios o usuarios de la sanidad pública y luche por dar no sólo sus derechos constitucionales, también la dignidad y el respeto que se merecen los profesionales de la salud pública y todos los ciudadanos de Almería.

Luis J. Pasamar

Andalucía Por Sí Almería

Andaluces Levantaos