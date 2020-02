S.O.S: Hogares sin ingresos

Tengo la impresión que nuestros gobernantes, la mayoría de políticos y buena parte de la ciudadanía deben de pensar que no es urgente dar una solución a las personas desempleadas y a los hogares sin ingresos y que, como diría el humorista José Mota, la ayuda se deja para más adelante: «Hoy no… Mañaaaana».

Deben de dar por hecho que todas esas personas sin trabajo y sin ingresos no malviven y que viven «de maravilla».

Supondrán que se dedicarán a trabajar en la economía sumergida («quien no trabaja es porque no quiere» dicen muchos) o dedicarán tanto tiempo libre a la delincuencia, el narcotráfico («de algún lado sacarán dinero») y que no les faltará la comida gracias a lo que les den en comedores sociales y ONGs, sumado a algunas ayudas que reciban, de forma puntual, de los Servicios Sociales. Pensarán muchos gobernantes, políticos y otros ciudadanos que con todo eso tienen más que suficiente. Y si no… que los ayuden sus familiares «que para eso están».

Y si no tienen nada de eso, que se aguanten y esperen sentados que para nuestros gobernantes parece más importante ayudar a personas y colectivos que ya tienen ingresos antes que ayudar a quienes tienen «cero patatero». Ayudar a éstos últimos parece que no es urgente ni prioritario (no debe de dar muchos votos).

Por poner un ejemplo, es como si una persona se está ahogando y decimos que lo rescataremos «posteriormente» o «más adelante» (eso dice el Gobierno de su propuesta programática de Ingreso Mínimo Vital: Que será «posteriormente»).

En mi opinión, unos buenos gobernantes, si quieren salvar muchas vidas, deben de empezar por ayudar a aquéllas personas y familias sin ningún ingreso.

Se les puede dar un Ingreso Mínimo Vital y al mismo tiempo que se comprometan a participar en un Plan Estatal de Empleo y Actividad. Hay muchos trabajos y actividades que se pueden hacer con lo que saldría ganando toda la sociedad y no sólo las personas desempleadas.

De esta forma veríamos realmente si hay 600.000 hogares sin ningún ingreso, tendríamos el dato de cuantas personas desempleadas no se apuntan a ese Plan de Empleo + Ingreso Mínimo Vital (si no se inscriben ya no tendrían motivo de queja).

Pero todo pasa, lo primero, porque nuestros gobernantes tengan voluntad para querer hacerlo, para poner en marcha ese Plan que reduciría el paro en el estado español a niveles de «Pleno Empleo» (algo que alegraría a la Unión Europea).

Mientras tanto, cada día que se pierda, se seguirán «ahogando» muchas personas desempleadas sin ingresos. S.O.S.