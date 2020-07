La compañía española líder en distribución de bebidas espirituosas, vinos, productos de alimentación y cuidado personal, Grupo Varma propietaria de marcas como Ron Barceló, ha puesto en marcha un ambicioso plan para la reactivación del sector hostelero con impacto en un total de 391 locales en Andalucía. El plan supone la inyección de 1.5 millones de euros a nivel estatal a través de un conjunto de acciones para amortiguar el impacto económico, incentivar el regreso a los locales bajo medidas de seguridad y minimizar los efectos de la crisis generada por el COVID-19 en el sector. Entre las diferentes medidas desarrolladas, la compañía ha querido que Ron Barceló abandere un proyecto icónico que reúna de nuevo a los hosteleros con sus clientes de toda la vida. Bajo el nombre de ‘Barceló By The Face’, la compañía financia íntegramente un total de 120.000 consumiciones en todo el país que impacta en más de 1.500 establecimientos, de los cuales 391 son en Andalucía: 31 pertenecen a Almería; 78 a Cádiz; 17 a Córdoba; 40 a Granada; 11 a Huelva; 42 a Jaén; 79 a Málaga y 93 a Sevilla. El objetivo es que los hosteleros puedan invitar a sus clientes ‘por su cara bonita’ y celebrar todo aquello que han dejado pendientes en los últimos meses. El plan apoyará a un sector que genera el 5,9% del PIB regional Con esta iniciativa, Grupo Varma contribuye a la reactivación del sector con el objetivo de que los negocios de hostelería sigan siendo un referente regional, nacional e internacional. ‘Barceló By The Face’ es la muestra más tangible del compromiso del Grupo y todas sus marcas con la hostelería, uno de los sectores más golpeados por la crisis del COVID-19. La hostelería supone el 5,9% del PIB andaluz y aporta 17.000 millones de euros a la economía regional. Además, genera un total de 295.000 puestos de trabajo directos, según el Anuario de la Hostelería 2019 publicado por Hostelería de España. Para D. Pelayo de la Mata, presidente de Grupo Varma, “el efecto de esta crisis ha sido devastador en nuestro sector, de modo que poner en marcha un plan integral de reactivación en el que estuvieran implicados consumidores y clientes-hosteleros era prioritario para toda la compañía. Estoy tremendamente orgulloso del plan que hemos creado y de la iniciativa que abandera nuestra marca líder Ron Barceló, porque pone en valor que, el compromiso con la hostelería que mi padre adquirió en 1942 cuando fundó el germen de Grupo Varma, sigue guiando nuestra cultura y gobierno corporativo”. “Ser útiles, relevantes y ayudar a pymes, autónomos y grupos hosteleros a minimizar el impacto generado por causa del COVID-19”, así resume Carlos Peralta, Director General del área de negocio de espirituosos de Varma, el espíritu del proyecto. “Queríamos desarrollar un plan global de iniciativas con las que el sector recibiera aquello que más necesita cualquier empresa en este momento, un impulso extra en términos económicos y, también, más visitas de clientes. La iniciativa ‘Barceló By The Face’ cumple con todas nuestras expectativas y ha recibido una buena acogida dentro de la comunidad de hosteleros de Andalucía”. Barceló By The Face: cómo funciona La contribución a cada local, liderada por Ron Barceló y respaldada por otras marcas del portafolio de Varma como Yzaguirre, Master’s, Hendrick’s, Glenfiddich, Fireball, Stolichnaya o Moskovskaya, se ha gestionado a través de la plataforma digital ‘Barceló By The Face’, donde los consumidores han participado para hacerse con una celebración con sus amigos, eligiendo entre los más de 1.500 locales de toda España; y a través de la cual, los hosteleros cuentan con el registro automatizado de las consumiciones que se han servido en sus establecimientos adscritas a esta iniciativa, por las que Grupo Varma les realizará el pago correspondiente hasta alcanzar el máximo de 120.000 copas servidas. Edición limitada conmemorativa de los reencuentros Para celebrar que podemos volver a reunirnos, abrazarnos y a disfrutar de la vida, Barceló Añejo ha vestido su icónica botella con un diseño muy especial que recoge algunos de los mensajes más repetidos en las redes sociales durante el tiempo de confinamiento. Esta edición limitada estará disponible únicamente en los establecimientos de hostelería, como un símbolo más del apoyo al canal.