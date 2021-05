Cada gobierno prepara su propia moneda digital

Las ‘govcoins’ aportarán ventajas e inconvenientes

Un ‘malware’ afectó a más de sesenta bancos de Europa

El lado oscuro trata de crear una guerra en Oriente Medio

Cae la bolsa, suben los precios, falta gasolina y baja el bitcóin

Colonial Pipeline reinicia operaciones después del ciber ataque

La Unión Europea llama a un diálogo inclusivo en Colombia

Bruselas sitúa a España a la cabeza del crecimiento económico

120 generales y militares retirados de EE.UU. firman una carta

El jefe del Ejército francés invita a dimitir a los soldados de otra carta

Ayudar a los demás te da una satisfacción que no puedes describir con palabras

Los gobiernos están preparando sus propias monedas digitales estatales de bancos centrales, según The Economist. Consiste en la creación de unas monedas digitales estatales cuyo objetivo suele ser permitir que se depositen fondos en un banco central de modo directo, pasando por encima de los prestamistas convencionales.

Estas govcoins son una nueva encarnación del dinero. Prometen hacer que las finanzas funcionen mejor, pero también desplazan el poder desde los individuos hasta el Estado, alteran la geopolítica y cambian la forma en que se asigna el capital. Hay que tratarlas con optimismo y humildad.

Las govcoins podrían convertirse en medios para el control estatal de los ciudadanos: sólo hay que pensar en la posibilidad de multas electrónicas instantáneas por mal comportamiento. También podrían alterar la geopolítica, al proporcionar un canal para los pagos transfronterizos y alternativas al dólar, moneda de reserva del mundo y piedra angular de la influencia estadounidense.

Con las monedas digitales estatales, los ciudadanos podrían realizar pagos instantáneos y reducir los tipos de interés por debajo de cero. Las govcoins podrían reducir los gastos operativos del sector financiero global, que ascienden a unos 300 euros al año por habitante del planeta. Eso podría hacer que las finanzas fueran accesibles a los 1.700 millones de personas que carecen de cuenta bancaria.

Las monedas digitales estatales también podrían ampliar los instrumentos de los gobiernos al permitir a los ciudadanos la realización de pagos instantáneos y reducir los tipos de interés por debajo de cero. Para los usuarios normales, el atractivo será un medio de pago gratuito, seguro, instantáneo y universal.

Las monedas digitales estatales o de los bancos centrales centralizarán el poder en el Estado en lugar de repartirlo por las redes o dárselo a monopolios privados. En lugar de tener una cuenta en un banco minorista, se usará directamente un banco central a través de una interfaz parecida a algunas aplicaciones como Alipay o Venmo. En lugar de emitir cheques o pagar en línea con una tarjeta, se podrán utilizar las cañerías baratas del banco central. Y el dinero estaría garantizado por la confianza plena en el Estado, no por un banco falible.

Sin embargo, justamente ese atractivo constituye una fuente de peligros. Sin restricciones, los govcoins podrían convertirse con rapidez en una fuerza dominante en las finanzas; sobre todo, en el caso de que los efectos de red dificulten la opción de mantenerse al margen. Podrían desestabilizar a los bancos, ya que si la mayoría de las personas y las empresas depositan su dinero en efectivo en los bancos centrales, los prestamistas deberían encontrar otras fuentes de financiación con las que respaldar sus préstamos.

Los gobiernos y las empresas financieras deben prepararse para un cambio a largo plazo en el modo en que funciona el dinero; un cambio tan trascendental como el salto a las monedas metálicas o a las tarjetas de pago. Eso significa reforzar las leyes sobre privacidad, reformar la gestión de los bancos centrales y preparar a los bancos minoristas para un papel más periférico. Las monedas digitales estatales son el próximo gran experimento del ámbito de las finanzas y prometen tener consecuencias mucho más trascendentales que el humilde cajero automático.

https://www.lavanguardia.com/ economia/20210511/7443331/ estados-preparan-propias- monedas-digitales.html

CIBERATAQUE

Identificaron un ‘malware’ que afectó a más de 60 bancos de Europa.- Se trata del troyano bancario Teabot, que afecta a móviles con sistema operativo Android. El sistema roba las credenciales de las víctimas y sus mensajes SMS para llevar a cabo fraudes, según informó la empresa de seguridad Cleafy a través de un comunicado.

Esta amenaza se descubrió inicialmente en enero de este año y el 29 de marzo fue detectado uno de los primeros ataques de este tipo contra bancos italianos. A principios de este mes, Teabot comenzó a expandirse, afectando también a entidades de Bélgica y Países Bajos. Teabot incluye texto en diferentes idiomas, entre los que se encuentran el español,el italiano y el alemán. Aun se desconoce el origen del software malicioso y quién está detrás.

https://www.infobae.com/ america/tecno/2021/05/12/ identificaron-un-malware-que- afecto-a-mas-de-60-bancos-de- europa/

CARTAS MILITARES

120 generales y militares retirados de EE.UU. firman una carta advirtiendo del conflicto entre marxismo y libertad.- Más de 120 generales, almirantes y oficiales militares retirados firmaron una carta en la que advertían de que Estados Unidos está inmerso en una lucha existencial y llaman a “todos los ciudadanos” a implicarse en la política local y estatal. “Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional, como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo frente a los partidarios de la libertad constitucional”, decía la carta, que fue firmada por 124 exgenerales y almirantes, publicada por “Flag Officers 4 America”.

https://es.theepochtimes.com/ 120-generales-y-militares- retirados-firman-carta- advirtiendo-de-conflicto- entre-marxismo-y-libertad_ 834891.html

El jefe del Ejército francés invita a dimitir a los soldados de la segunda carta sobre una «guerra civil».- El jefe del Ejército francés ha pedido que dimitan del Ejército los firmantes anónimos de una carta, en la que se advierte que «se está gestando una guerra civil» en Francia. Se trata de la segunda carta, aparentemente redactada por un militar de cierto rango, que se publica en una revista, denunciando la desintegración de Francia y los peligros del islamismo.

https://es.euronews.com/2021/ 05/12/el-jefe-del-ejercito- frances-invita-a-renunciar-a- los-soldados-de-la-carta-de- la-guerra-ci

ECONOMÍA

Cae la bolsa de Wall Street a medida que los fuertes datos de inflación impulsan las apuestas al alza de tipos.- Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles después de que datos de inflación más fuertes de lo esperado avivaron las preocupaciones de una política monetaria más estricta para combatir lo que muchos inversores temen que pueda ser un periodo prolongado de inflación.

https://www.reuters.com/ business/futures-slip-with- focus-inflation-report-2021- 05-12/

Wall Street cierra con pérdidas, pendiente del dato de inflación.- Wall Street cerró este martes con pérdidas generalizadas y las expectativas puestas en el dato de inflación que se conocerá mañana, lo que ha generado ventas en el sector tecnológico por segundo día consecutivo, aunque menores que ayer.

https://es.noticias.yahoo.com/ wall-street-abre-rojo-dow- 143328087.html

El Ibex 35 se tiñe de rojo y pierde los nueve mil puntos.- El Ibex 35 ha concluido la jornada de este martes con una caída del 1,72% hasta los 8.987,2 puntos en una jornada marcada por las correcciones en Wall Street y especialmente de los valores tecnológicos ante el temor de un repunte de la inflación y una retirada temprana de los estímulos de la Reserva Federal.

https://es.noticias.yahoo.com/ ibex-35-cae-1-apertura- 070000001.html

Suben los precios.- Los precios al consumidor registran la mayor subida desde 2009 a medida que aumenta la inflación. Aumentaron más en casi 12 años en abril debido a que la demanda en auge en medio de una reapertura de la economía presionó contra las restricciones de oferta, lo que podría agregar combustible a los temores de los mercados de un período prolongado de mayor inflación.

https://www.reuters.com/ business/us-consumer-prices- surge-april-2021-05-12/

Aumenta la escasez de combustible.- La escasez de combustible empeoró en el sureste de Estados Unidos el miércoles, cuando el cierre de la red de gasoductos de combustible más grande de Estados Unidos entró en su sexto día y los funcionarios de Washington se comprometieron a ayudar a aliviar los problemas de suministro. El dólar fiduciario actual del sistema financiero se basa en la gasolina. Busquen una explicación.

https://www.reuters.com/ business/energy/top-us-fuel- pipeline-edges-toward- reopening-gasoline-shortages- worsen-2021-05-12/

Colonial Pipeline reinicia operaciones después del ciberataque.- Colonial Pipeline dijo el miércoles por la tarde que reiniciarían las operaciones del gasoducto a las 5 pm según la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Según la empresa, después de este reinicio, la cadena de suministro de entrega de productos tardará varios días en volver a la normalidad.

https://www.zerohedge.com/ commodities/nearly-1800-gas- stations-across-southeast-run- out-fuel-amid-panic-hoarding

Dimite un gerente de Goldman Sachs tras ganar una fortuna con el dogecóin.- Aziz McMahon, gerente sénior de la oficina de Goldman Sachs en Londres, dimitió de su trabajo en el banco de inversión estadounidense después de ganar millones con la criptodivisa dogecóin.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391862-gerente- goldman-sachs-renunciar- dogecoin

Síntomas de debilidad en el bitcoin.- La primera señal de debilidad del bitcoin fue importante al perder el máximo de 57.116,80 dólares. Esto ocurría en el cierre de las 17.00 y en el de las 20.00. Perdía la línea de tendencia en el cierre de las 21.00.

https://es.noticias.yahoo.com/ s%C3%ADntomas-debilidad- bitcoin-115500209.html

Condenan a siete cadenas perpetuas a una enfermera por matar a siete veteranos de las Fuerzas Armadas.- La condenada se declaró culpable de haber inyectado deliberadamente a sus víctimas dosis fatales de insulina para ahorrarles sufrimiento y que fallecieran ‘apaciblemente’. Una auxiliar de enfermería estadounidense fue condenada este martes a siete cadenas perpetuas, una por cada uno de los siete veteranos de las Fuerzas Armadas que asesinó con inyecciones fatales de insulina en un hospital en la ciudad de Clarksburg (Virginia Occidental).

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391861-condenan- siete-cadenas-perpetuas- auxiliar-matar-veteranos

Un granjero de Tejas encuentra en su tierra a cinco niñas emigrantes abandonadas y hambrientas.- El pasado domingo, cinco niñas migrantes fueron encontradas abandonadas y en condiciones deplorables en las tierras de Jimmy Hobbs, un granjero de Tejas de 75 años que afirma que la situación migratoria y fronteriza está peor que nunca. Tres de las niñas son de Honduras y tienen siete, tres y dos años. También hay una niña de cinco años y una bebé de apenas 11 meses, ambas de Guatemala. En estos momentos, las menores se encuentran en un centro en la ciudad de Uvalde, donde su caso será procesado antes de ser entregadas al departamento de salud y servicios humanos.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391808-estados- unidos-migrantes-crisis-biden

RUSIA

Oliver Stone no cree que Rusia sea agresiva.- El cineasta estadounidense dijo que EEUU debe dejar de hacer campaña de guerra contra Rusia y no pretender ser la única fuerza que controle el mundo. «Ha habido una campaña, una guerra contra Rusia durante mucho tiempo. Comenzó de nuevo en EEUU alrededor de 2006-2007, cuando él presidente ruso Vladímir Putin dio ese discurso en Múnich», dijo Stone al Washington Post.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210512/oliver-stone-creo- que-realmente-no-hay-pruebas- de-que-rusia-sea-agresiva- 1112109627.html

Rusia intercepta por segundo día consecutivo tres aviones militares de Francia sobre el mar Negro.- Un caza Sukhoi Su-27 vuelve a acompañar sobre el mar Negro a tres aviones de la Fuerza Aérea de Francia al interceptar e identificar este 12 de mayo dos cazas Dassault Mirage 2000 y un avión cisterna Boeing C-135. El incidente repite lo sucedido en la misma región el martes 11, cuando el mando militar ruso envió un Sukhoi Su-30 para interceptar el mismo grupo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391893-tres- aviones-francia-mar-negro- interceptar

CHINA

Estados Unidos llama a Xinjiang una ‘prisión al aire libre’ y condena la persecución religiosa por parte de China.- El gobierno chino ha convertido su provincia occidental de Xinjiang en esencialmente una «prisión al aire libre», dijo el miércoles un funcionario del Departamento de Estado mientras publicaba un informe que criticaba la persecución de las minorías religiosas por parte de China.

https://www.reuters.com/world/ us-calls-xinjiang-an-open-air- prison-decries-religious- persecution-by-china-2021-05- 12/

China aplica una ley que prohíbe pedir demasiada comida en los restaurantes.- La ley contra el desperdicio de alimentos, que entró en vigencia la semana pasada, forma parte de una “campaña de ahorro de alimentos” que comenzó el año pasado. El presidente Xi Jinping declaró que el desperdicio de alimentos es un problema «angustioso que amenazaba la seguridad alimentaria de China». A los restaurantes se les puede cobrar hasta 1.550 dólares por «engañar a los consumidores para que pidan cantidad excesiva de comida».

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=172060

ORIENTE MEDIO

El lado oscuro trata de crear una guerra en Oriente Medio.- El lodazal está tratando de crear una nueva guerra en Oriente Medio mediante la ingeniería de un conflicto en Israel y Gaza. El enviado de la ONU para Oriente Medio advierte sobre una ‘guerra a gran escala’ en Gaza mientras los diplomáticos afirman que Estados Unidos está retrasando una declaración del Consejo de Seguridad. Una erupción de violencia en Israel y Gaza se encamina a una «guerra a gran escala», advirtió un alto enviado de la ONU, incluso cuando, según informes, Washington se resiste a los esfuerzos para emitir un llamado similar a la desescalada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

https://www.rt.com/news/ 523543-un-envoy-gaza-war/

Ascienden a más de 50 los palestinos muertos y a más de 300 los heridos por los bombardeos en Gaza.- Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este miércoles a 53 los palestinos muertos por los bombardeos contra el enclave desde el lunes, que han dejado además más de 300 heridos.

https://www.europapress.es/ internacional/noticia- ascienden-cerca-50-palestinos- muertos-mas-300-heridos- bombardeos-israel-gaza- 20210512125433.html

Israel y Gaza, al borde de una cuarta guerra.- Israel y las milicias palestinas no mostraron hoy ninguna contención, pese a la muerte de civiles y a las llamadas internacionales, e intensificaron durante este tercer día los ataques que encaminan este nuevo enfrentamiento a una cuarta guerra. Los cohetes desde el enclave -más de un millar, la mayoría interceptados o fallidos- mataron hoy, según el servicio de emergencias israelí United Hatzalá, a un niño de seis años, elevando a siete las víctimas en Israel. En Gaza, 65 palestinos han muerto desde el lunes, entre ellos 16 niños.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/israel-y-gaza-al- borde-de-una-cuarta-guerra/ 10001-4534798

Guerra abierta entre Israel y Hamás.- Guerra abierta entre Israel y Hamás tras varios días de hostilidades. Israel ha intensificado la fuerza de sus ataques en represalia contra las milicias palestinas de Gaza. Varios altos mandos de la cúpula militar del movimiento islamista Hamás han sido abatidos en una operación del Ejército Israelí, entre ellos Bassem Issa, uno de los dirigentes de las brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás.

https://es.euronews.com/2021/ 05/12/guerra-abierta-entre- israel-y-hamas

Aumentan los bombardeos.- Israel mató a un comandante de Hamas y prometió no cejar en sus bombardeos en Gaza el miércoles cuando los militantes palestinos lanzaron cohetes al otro lado de la frontera y Washington envió a un enviado para tratar de calmar sus hostilidades más intensas en años.

https://www.reuters.com/world/ middle-east/35-killed-gaza-3- israel-violence-escalates- 2021-05-12/

Hamas lanza desde Gaza 850 cohetes a Israel, que ataca la Franja con 500 bombardeos.- Las milicias de Hamas han lanzado en las últimas horas más de 850 cohetes desde el enclave costero de Gaza contra territorio israelí, además de 200 lanzamientos fallidos, que Israel ha respondido con más de 500 bombardeos, según el ejército hebreo.

https://es.noticias.yahoo.com/ hamas-lanza-desde-gaza-850- cohetes-a-israel-que-ataca-la- franja-con-500-bombardeos- 065056156.html

Hamás lanza 130 cohetes contra Israel.- El lanzamiento de cohetes se produjo en respuesta al derribo de un edificio residencial en Gaza tras un ataque israelí. Hamás ha anunciado que ha lanzado 130 cohetes en dirección hacia las ciudades israelíes de Ascalón, Netivot y Sederot. En Sederot, un cohete ha impactado contra un edificio residencial, matando a un niño de seis años y dejando varios heridos. Se informa que la madre del menor quedó gravemente herida, mientras que otras tres personas recibieron lesiones leves o moderadas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391919-hamas-lanza- cohetes-israel

El alcalde de una ciudad israelita alerta de una «guerra civil».- Todo el trabajo realizado durante años para lograr la convivencia «se ha ido por el desagüe», se lamenta Yair Revivo alcalde de la ciudad judío-árabe de Lod, situada en el centro de Israel, quien ha alertado del riesgo de guerra civil en la urbe, y ha pedido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que declare allí el estado de emergencia y despliegue a los militares, porque la situación desborda a la Policía.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391840-alcalde-lod- israel-guerra-civil

Biden respalda el «derecho de Israel a defenderse».- El presidente mantiene su «respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse», a la vez que «condena» los ataques con cohetes de estos días lanzados por el movimiento islámico Hamás contra varias ciudades israelíes, indicó este martes la Casa Blanca.

https://es.noticias.yahoo.com/ biden-respalda-derecho-leg%C3% ADtimo-israel-202537389.html

El Tribunal Penal Internacional advierte de crímenes de guerra.- La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, advirtió hoy de la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la reciente escalada de violencia en Jerusalén Oriental y Gaza. “Mi oficina continuará vigilando el desarrollo sobre el terreno, y tomará en cuenta cualquier asunto que esté dentro de su jurisdicción”, añadió esta señora.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/la-fiscal-de-cpi- advierte-posibles-crimenes- guerra-en-jerusalen-y-gaza/ 10001-4534362

Empeora la seguridad en Afganistán.- A pocos meses de la prevista retirada de las últimas tropas de la OTAN de Afganistán, el país se enfrenta a un futuro incierto en medio de una situación de seguridad ya muy inestable. Después de arrebatar el control a los talibanes tras las invasiones de 2001, las naciones occidentales han estado trabajando para construir el aparato de seguridad del país, preparándolo para un futuro sin fuerzas de la OTAN sobre el terreno.

https://es.euronews.com/2021/ 05/12/la-seguridad-empeora-en- afganistan-que-significa-la- retirada-de-la-otan-para- europa

ESPAÑA

Bruselas sitúa a España a la cabeza del crecimiento económico.- Bruselas calcula que en 2022, la economía europea volverá a situarse en los niveles previos a la crisis sanitaria, y afirma que España es el país donde más se crecerá. Pero según el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, es necesario un crecimiento sostenible en el tiempo.

https://es.euronews.com/2021/ 05/12/bruselas-situa-a-espana- a-la-cabeza-del-crecimiento- economico

Bruselas sube al 5,9% su previsión de crecimiento para España en 2021, pero no cree que baje el paro.- La Comisión Europea ha elevado este miércoles su previsión de crecimiento para el PIB de España tanto en 2021 como en 2022, hasta el 5,9% y el 6,8%, respectivamente, pero también cree que el desempleo no bajará este año, a pesar del rebote previsto para el segundo semestre y, de hecho, aumentará dos décimas para alcanzar el 15,7% antes de comenzar su disminución en el próximo ejercicio.

https://www.europapress.es/ economia/macroeconomia-00338/ noticia-bruselas-sube-59- prevision-crecimiento-espana- 2021-no-cree-baje-paro- 20210512103618.html

España espera 45 millones de turistas este año, más de la mitad que en 2019.- La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha avanzado que el Gobierno espera captar este año unos 45 millones de turistas extranjeros, algo más de la mitad de los 83,5 millones que vinieron en 2019, y ha instado a los extranjeros a que empiecen a planificar sus vacaciones en España.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/maroto-espera- 45-millones-de-turistas-este- ano-mas-la-mitad-que-en-2019/ 10003-4534562

615 playas españolas enarbolarán la bandera azul este verano, 25 más que en 2020.- España ha vuelto a batir su récord de banderas azules que ondearán el próximo verano en las playas del litoral con 615 distintivos, 25 más que en 2020, lo que refleja la calidad de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad que hay en las mismas.

https://es.noticias.yahoo.com/ 615-playas-espa%C3%B1olas- enarbolar%C3%A1n-bandera- 095716891.html

El Gobierno español autoriza la vuelta del público a los estadios.- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confirmado este miércoles que el público regresará a los estadios de fútbol en La Liga para las jornadas restantes de la presente temporada en aquellos territorios de Comunidades Autónomas que se encuentren en la ‘Fase 1’: en estos momentos, la Comunidad Valenciana y Baleares.

https://www.europapress.es/ deportes/noticia-gobierno- autoriza-vuelta-publico- estadios-pabellones- comunidades-autonomas-fase- 20210512193103.html

Discrepancia judicial tras la alarma.- Unos tribunales autonómicos creen que fijar un toque de queda para luchar contra la crisis sanitaria es una restricción de un derecho fundamental proporcional al fin que se persigue y otros estiman que hay que aplicar instrumentos menos lesivos para el conjunto de la ciudadanía. Los jueces discrepan, y los Gobiernos autonómicos miran al Supremo.

https://es.noticias.yahoo.com/ jueces-discrepan-alarma- restricci%C3%B3n-proporcional- 052340843.html

El alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno protagonizan una bronca en directo por el fin del estado de alarma.- El alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, han protagonizado varios rifirrafes en una rueda de prensa conjunta sobre el fin del estado de alarma y los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para afrontar la crisis sanitaria en esta fase.

https://www.europapress.es/ nacional/noticia-alcalde- madrid-delegada-gobierno- protagonizan-bronca-directo- fin-estado-alarma- 20210512142227.html

Pablo Iglesias se corta la coleta.- El exlíder de Unidas Podemos y exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha sido noticia este miércoles a nivel mundial. El motivo no puede ser más nimio y refleja claramente el nivel de absurdo que se mueve en una parte importante de los medios de comunicación: el político se ha cortado el pelo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391906-pablo- iglesias-cortar-coleta- absurdo-medio-redes

AMÉRICA

Miles de mejicanas conmemoran el Día de la Madre buscando a sus hijos en un país con más de 87.000 desaparecidos.- Decenas de miles de mejicanas salieron a las calles para advertir que este lunes, Día de la Madre, no tienen nada que festejar porque sus hijas e hijos están desaparecidos. Y los buscarán hasta encontrarlos, con o sin ayuda del Estado.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/391692-mexicanas- dia-madre-buscar-hijos- desaparecidos

España respalda a Argentina en sus gestiones por su deuda con el FMI.- España respalda a Argentina en sus gestiones por la enorme deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó este martes el presidente del gobierno español, al recibir en Madrid al mandatario argentino, Alberto Fernández.

https://es.noticias.yahoo.com/ espa%C3%B1a-respalda- argentina-gestiones-deuda- 132017181.html

Argentina aumentará un 12,12% las jubilaciones.- El Gobierno de Argentina anunció este lunes que desde el mes próximo 8,3 millones de jubilados cobrarán sus pensiones con un aumento trimestral del 12,12%.

https://es.noticias.yahoo.com/ argentina-aumentar%C3%A1-12- 12-jubilaciones-234329670.html

La mayoría de los 27 muertos en polémica operación en Brasil tenía antecedentes.- La gran mayoría de los 27 supuestos narcotraficantes que murieron el pasado jueves en una polémica operación de la Policía Civil del estado brasileño de Río de Janeiro tenía antecedentes policiales por diferentes crímenes, informaron este lunes fuentes oficiales.

https://es.noticias.yahoo.com/ mayor%C3%ADa-27-muertos-pol% C3%A9mica-operaci%C3%B3n- 011433134.html

La violencia policial, una enfermedad difícil de erradicar en América.- La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto de los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile, han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas.

https://es.noticias.yahoo.com/ violencia-policial-enfermedad- dif%C3%ADcil-erradicar- 130925203.html

La Unión Europea llama a un diálogo inclusivo en Colombia.- La Unión Europea ha hecho un llamamiento para que Colombia entable «un diálogo sólido e inclusivo» con todos los actores políticos del país. Y lo ha hecho tras una reunión entre el presidente Iván Duque y los líderes de la protesta que ha finalizado sin avances, y sin lograr poner fin a dos semanas de manifestaciones. Unas protestas que se han cobrado la vida de al menos 27 manifestantes y un miembro de las fuerzas del orden. Ante las denuncias de uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones, el embajador de Colombia ante la UE afirma que las autoridades están investigando 61 casos. Pero culpa de la situación a grupos extremistas infiltrados.

https://es.euronews.com/2021/ 05/11/la-union-europea-llama- a-un-dialogo-inclusivo-en- colombia

ASTRONOMÍA

Una mancha solar dos veces más ancha que la Tierra podría ‘disparar erupciones’ directamente hacia nosotros.- Los satélites de la Nasa han observado la formación de una gran mancha solar en la superficie del Sol. La mancha solar es dos veces más ancha que la Tierra y está de espaldas a nosotros, por ahora. Sin embargo, a medida que la Tierra se mueve alrededor de la estrella anfitriona, la mancha solar podría disparar una llamarada solar directamente hacia nosotros.

El sitio de astronomía Space Weather dijo: Una nueva mancha solar está emergiendo sobre la extremidad noreste del sol, y es grande. El núcleo primario de la mancha solar es dos veces más ancho que la Tierra, y está acompañado por dos manchas compañeras del tamaño de la Luna, dimensiones que la convierten en un objetivo fácil para los telescopios solares de aficionados.

https://mundooculto.es/2021/ 05/mancha-solar-dos-veces-mas- ancha-que-la-tierra-podria- disparar-erupciones- directamente-hacia-nosotros- es-grande/

Los astrónomos obtienen imágenes insólitas de Júpiter.- Los astrónomos lograron obtener imágenes completas de Júpiter en tres longitudes de ondas a la vez: infrarroja, visible y ultravioleta. Usaron el Telescopio Espacial Hubble y el Observatorio Gemini de Hawái. Las imágenes combinadas permitieron a los científicos descubrir nuevos detalles de la atmósfera del gigante gaseoso, nunca antes vistos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210512/los-astronomos- obtienen-imagenes-inusuales- de-jupiter-1112121038.html

REFLEXIÓN

Supuestamente Irak estaba siendo atacado por drones y bombardeos, Israel estaba siendo bombardeado, Rusia e Israel estaban bombardeando Siria, hubo fuertes ataques y bombardeos en muchos distritos del Reino Unido, aviones de guerra estadounidenses y saudíes, el gobierno alemán caería en una trampa cuando firmaron un nueva ley que rompería el código de Nuremberg y la toma de control militar legal (espere lo mismo en los principales países). Estamos viendo la tormenta perfecta del país cerrándose con el ataque al gasoducto en la costa este. El gas ya asusta en muchos estados y en Budapest, Hungry está teniendo un evento de cisne negro.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=172140

La escasez de gasolina, junto con la auditoría de Arizona, podrían ser las primeras grandes fichas de dominó en caer. El problema de la escasez tiene el potencial de extenderse por todo el mundo muy rápidamente. La escasez de gasolina y los incidentes de bandera falsa están diseñados para que la gente mire aquí, y no allí.

Todos los países de la Tierra dependen de los productos del petróleo para seguir funcionando y todo está interconectado. En Nueva Zelanda, la gente está comentando sobre el enorme aumento de precios en los productos de construcción debido al bloqueo del buque de carga en el Canal de Suez. Todo está en el filo de una navaja, a punto de implosionar.

El New York Times publica un artículo que dice que no hay cortes de gas ni escasez. Los precios del combustible suben. Más personas están comenzando la transición. Lo que estamos presenciando es un espectáculo, la Coalición quería que la gente vea qué tipo de mundo ha planeado el lado oscuro, y la gente está rechazando ese mundo.

Elige conscientemente y deja que tus sentimientos te digan si realmente quieres concentrarte en algo, tus sentimientos no te mentirán, nunca jamás. Creo que a medida que se cuenta más y más verdad, parece ser que la historia es mucho peor de lo que pensábamos. Tuvieron que comunicárnoslo suavemente para que no cerráramos y no lo descartáramos porque era muy extremo. Incluso ahora, muchos simplemente no asimilan la verdad. La rechazan rotundamente.

Hemos sido tan programados (y de alguna manera traumatizados) que nuestras mentes son frágiles y no podemos aceptar el grado de degradación de nuestra sociedad. Poco a poco, a lo largo de los años, aumentó gradualmente y nos adaptamos. De esa manera, pueden ocultarlo a plena vista.

Ninguno de nosotros está en todas partes a la vez, por lo que a menudo no vemos el panorama general; la vista desde diez kilómetros de altura. A medida que la multitud de pequeñas instantáneas se recopilan y organizan donde podamos verlas todas, como un rompecabezas, la enormidad del engaño y la manipulación se hace evidente con todo lujo de detalles.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/05/11/starship-earth- its-what-we-dont-see-that- should-concern-us/

No te rindas ante el primer obstáculo que bloquee tu camino. Tu sistema de navegación también calculará inmediatamente una nueva ruta, si te has perdido. Cree en ti mismo, porque no hay un solo camino a tu destino. Sepan que todo va según lo planeado. Las cosas se mueven a gran velocidad. No tendremos que esperar mucho. Podemos hacer esto juntos. Recuerda que este es un plan fluido y una situación podría cambiar las cosas en un instante. Todo debe estar alineado a la perfección.

VIVIR SIN MIEDO

Por Luna del Grupo de Benevolencia Mundial (WBG). Trabajadores de la luz respondiendo a la llamada de la Fuente sobre el llamado del miedo. Vivimos una vida sin miedo aunque lo escuchemos. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos que es eso, y sin embargo, otros simplemente sienten que necesitan servir a la humanidad, y eso se siente bien para ellos porque los hace sentir bien. Otros sentimos que estamos aquí para ayudar a elevar la conciencia colectiva de la humanidad. La mayoría ni siquiera saben que son Trabajadores de la Luz.

Todos tenemos un llamado mayor y la mayoría de nosotros estamos comprometidos a vivir una vida valiente. Estamos en sintonía con nuestra Alma y ese llamado es tan fuerte a veces que parece como si tuviéramos este impulso implacable que no nos deja ir. Entonces, sin saber que en realidad estamos respondiendo a un llamado de nuestro propósito mayor, simplemente lo seguimos. A decir verdad, en realidad esta llamada procede de antes de esta encarnación y ahora está aquí. Forma parte de tu propósito, y necesitas estar aquí.

Éste es nuestro tiempo, ahora mismo, en esta Era de Acuario Dorada. Somos las luces, los faros de la humanidad. Somos los líderes, los que muestran el camino, los trabajadores de primera línea per se. Las almas valientes que dieron un paso adelante para ayudar a la humanidad a salir de esta oscuridad, razón por la cual ha sido de vital importancia estar despierto en este momento.

Nuestra luz interior es el Alma y nosotros, los Trabajadores de la Luz, tomamos la decisión consciente de vivir en alineación con nuestra Alma. Dedicamos nuestra vida a seguir lo que nos ilumina y por defecto iluminamos el mundo con nuestra presencia. Estoy aquí para decirles que nuestro momento es ahora. Ésta es nuestra etapa, y todos tenemos el potencial de crear un cambio grande y positivo.

No todo el trabajo ligero se trata de Amor y Luz. La luz no es posible sin viajar a la profundidad de la oscuridad y enfrentar nuestra sombra. El trabajo de sombras es necesario para transmutar nuestras heridas en dones. Es una forma de vida, no algo de una sola vez. Los Trabajadores de la Luz no son solo curanderos ni hippies.

Simplemente están siguiendo su intuición o guía y haciendo lo que es la llamada de su Alma. Hasta el momento en que encuentran su verdadero propósito, trabajan con el corazón porque pronto descubrieron que eso es lo que necesitan para su felicidad. Es como respirar aire para un Trabajador de la Luz, ayudar a los demás te da una satisfacción que no puedes describir con palabras. Estás contento y sabes que todo está bien en el mundo, alma por alma.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/12/lightworkers- answer-the-call-by-luna-5-12- 21/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/7J7yt2sO28A

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)