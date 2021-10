Se produciría un efecto dominó global

El gigante JPMorgan alerta que una suspensión de pagos sería «una catástrofe» para la economía mundial.- Un ‘default’ o cese de pagos en EEUU provocaría una «completa catástrofe» en la economía mundial, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de la empresa financiera JPMorgan Chase. «Un cese de pagos ahora sería algo sin precedentes. Las cosas que sabemos podrían provocar son muy malas y podrían ser potencialmente peores», alertó Dimon durante una reunión virtual con el presidente Biden.

Asimismo, advirtió de un efecto dominó. «El día uno sería malo, pero el efecto cascada en las semanas siguientes podría ser desde una recesión hasta una completa catástrofe para la economía mundial«. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó que a partir del 18 de octubre el país no tendrá los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones, y subrayó la necesidad de que, ante esto, el Congreso eleve el límite de la deuda permitida, lo que estaría dentro de sus prerrogativas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/jpmorgan-alerta-que- cese-de-pagos-de-eeuu-seria- una-catastrofe-para-la- economia-mundial-1116824902. html

Un impago o incumplimiento de la deuda federal, que no tendría precedentes, conduciría a un «caos total», dijo Jacob Funk Kirkegaard, del Instituto Peterson de Economía Internacional. «Es una bomba: básicamente haces estallar el sistema financiero mundial». El techo de la deuda -un límite a la cantidad que el Gobierno Federal puede pedir prestado para el servicio de la deuda- ha sido elevado rutinariamente por el Congreso cuando ha sido necesario desde que se estableció en 1917. Pero con el rencor entre demócratas y republicanos, alcanzando un nivel raramente visto en la historia, es peligrosamente escasa la cooperación, incluso en un tema tan vital como éste.

https://inews.co.uk/news/ world/us-debt-default-could- sink-the-world-economy-but- republicans-and-democrats- cant-agree-to-act-1228369

DEFINICIÓN

El default es la falta de pago de una deuda, incluidos los intereses o el principal, de un préstamo o valor según Investopedia. Un impago puede producirse cuando un prestatario no puede realizar los pagos a tiempo, no los realiza o evita o deja de realizarlos. Los particulares, las empresas e incluso los países, pueden incurrir en impago, si no pueden cumplir con sus obligaciones de deuda. Los acreedores suelen calcular los riesgos de impago con mucha antelación.

https://www.investopedia.com/ terms/d/default2.asp

Un default financiero, impago de la deuda o suspensión de pagos surge cuando una persona u organización no puede afrontar el pago de los intereses o del principal de una deuda cuando llega el vencimiento, según Economipedia. Un deudor puede declararse en impago cuando no es capaz de hacer el pago requerido, o no está dispuesto a pagar esa deuda. Por tanto, el default financiero se produce cuando un deudor no puede cumplir con la obligación legal de pagar su deuda.

Para entender mejor el concepto de impago es importante conocer la diferencia entre insolvencia, impago y quiebra. La insolvencia es la incapacidad de una empresa para hacer frente al pago de sus deudas ahora o en el futuro, y un impago o default es básicamente el hecho de no pagar una deuda en un momento determinado. Suele ocurrir que el impago o default precede a una situación de insolvencia o es provocada por ésta. La quiebra en cambio, es la situación en la que entra una persona al no pagar su deuda como consecuencia de esa insolvencia.

https://economipedia.com/ definiciones/default- financiero-impago-deuda.html

INCUMPLIMIENTO

Aunque no es común, los países pueden dejar de pagar su deuda soberana, y lo hacen periódicamente. Esto sucede cuando el Gobierno no puede o no está dispuesto a cumplir sus promesas fiscales de pagar a sus tenedores de bonos. Argentina, Rusia y Líbano son sólo algunos de los gobiernos que han incumplido en las últimas décadas.

https://www.investopedia.com/ articles/investing/102413/why- and-when-do-countries-default. asp

La deuda soberana es la deuda del gobierno central. Es deuda emitida por el gobierno nacional en moneda extranjera con el fin de financiar el crecimiento y desarrollo del país emisor. La estabilidad del gobierno emisor puede ser proporcionada por las calificaciones crediticias soberanas del país, que ayudan a los inversores a sopesar los riesgos al evaluar las inversiones en deuda soberana.

https://www.investopedia.com/ terms/s/sovereign-debt.asp

La economía está implosionando en todo el mundo, la gente está sintiendo la inflación y se están disparando los costos del combustible. El pueblo querrá a alguien responsable de todo esto. Si la gente pierde la fe en la moneda e implosionara la credibilidad se desplomaría el sistema monetario, según el Informe X-22.

https://dinarchronicles.com/ 2021/10/05/x22-report-if-you- start-losing-credibility-in- the-dollar-you-lose-the- monetary-system/

ECONOMÍA

Se recupera la bolsa.- Retrocedió el alza de los precios de la energía y las acciones de Wall Street se recuperaron el miércoles después de que el máximo republicano del Senado respaldara una extensión del techo de deuda y Rusia calmó los mercados volátiles de gas natural en Europa.

https://finance.yahoo.com/ news/global-markets-stocks- rebound-progress-204228321. html

Suben las acciones.- Las acciones se volvieron positivas el miércoles, y los tres principales índices bursátiles subieron durante la sesión de la tarde, después de un informe de que el Congreso podría llegar a un acuerdo a corto plazo para aumentar el límite de endeudamiento del Gobierno y evitar un incumplimiento. Las acciones borraron las pérdidas de la mañana cuando Mitch McConnell hizo una oferta del límite de la deuda.

https://finance.yahoo.com/ news/stock-market-news-live- updates-october-6-2021- 221413376.html

McConnell propone acuerdo con los demócratas para suspender límite de deuda.- El líder republicano de la minoría del Senado, Mitch McConnell, propuso el miércoles un acuerdo con los demócratas que les ayudaría a suspender el techo de la deuda antes de que entre en impago el país.

https://es.theepochtimes.com/ mcconnell-propone-acuerdo-con- los-democratas-para-suspender- limite-de-deuda_901295.html

Wall Street termina al alza por el optimismo de los inversores sobre el acuerdo del techo de la deuda.- La bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, a medida que los inversores se volvieron más optimistas de que podrían llegar a un acuerdo los congresistas demócratas y republicanos para evitar un incumplimiento de la deuda pública.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-ends- higher-investor-optimism- about-us-debt-ceiling-deal- 2021-10-06/

¿Qué haría la Fed si el Gobierno alcanzara el techo de la deuda?.- La Reserva Federal no se quedaría al margen si el Departamento del Tesoro se quedara sin dinero este mes. El modelo más probable es un plan de emergencia ideado hace años.

https://www.marketwatch.com/ story/what-will-the-fed-will- do-if-the-government-hits-the- debt-ceiling-11633544282? siteid=yhoof2

MERCADOS

Las acciones de Facebook se enfrentan a serios problemas.- las acciones de la compañía comenzaron a cotizar el miércoles alrededor de un 3% más bajo que la semana anterior, después de una interrupción que impidió a los usuarios acceder a los servicios.

https://finance.yahoo.com/ news/facebook-stock-faces- serious-problems-from- whistleblower-cio-192628096. html

El petróleo podría subir a cien dólares por barril.- El alza del miércoles en los precios del petróleo marcó un quinto día consecutivo de ganancias por signos de tensión en los mercados de crudo, gas natural y carbón.

https://finance.yahoo.com/ news/crude-oil-bulls-set- sights-054330483.html

El litio vuelve a saltar.- Los precios del litio extendieron su repunte de un año, a medida que la creciente demanda provoca una escasez del material clave de las baterías. Los precios se han más que duplicado en el último año. Se ha disparado la demanda del material utilizado en los automóviles eléctricos y en el almacenamiento de energía renovable y, aunque los mineros buscan aumentar la oferta, no hay suficiente litio para satisfacer el consumo.

https://finance.yahoo.com/ news/lithium-jumps-again- miners-t-042757727.html

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin se eleva a un máximo de cinco meses.- El bitcóin subió el miércoles a su nivel más alto en cinco meses, ya que continuó mejorando la confianza del mercado, debido en parte al apoyo de un fondo de cobertura controlado por el inversor multimillonario George Soros.

https://www.reuters.com/ technology/bitcoin-hits- strongest-level-since-may- 2021-10-06/

El bitcóin sube por encima de $ 55.000 por primera vez en cinco meses.- El bitcóin subió por encima de los $ 55.000 por primera vez desde mayo, después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo el martes que EEUU no tiene intención de prohibir las criptomonedas, después de que China haya reprimido continuamente el espacio de la moneda digital. El bitcóin alcanzó un máximo histórico de alrededor de $ 64.889 en abril, según los datos de CoinDesk.

https://finance.yahoo.com/m/ 5eeebf8b-0fe0-36a9-a925- 30de61d8e69b/bitcoin-rallies- above-55-000.html

La criptomoneda podría estar sujeta a la regla de venta de lavado.- Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron recientemente detalles de su esperada propuesta de aumento de impuestos y una de las muchas disposiciones exige la aplicación de la regla de venta de lavado a las criptomonedas a partir del 1 de enero de 2022. «La aplicación de las reglas de venta de lavado a las criptomonedas sería un obstáculo más para su uso generalizado como un medio práctico de intercambio», dijo Jean-Luc Bourdon, asesor patrimonial de Lucent Wealth Planning.

https://www.thestreet.com/ retirement/cryptocurrency-may- soon-be-subject-wash-sale- rule?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO

AMÉRICA

El Banco Central de Uruguay lanza advertencias sobre uso de criptomonedas.- Al igual que México o Costa Rica, el Banco Central de Uruguay también se manifestó sobre las criptomonedas señalando que son inversiones arriesgadas, poco seguras, sin respaldo institucional y que se prestan a lavado de dinero.

https://es.noticias.yahoo.com/ banco-central-uruguay-lanza- advertencias-234448562.html

El Banco Mundial prevé un repunte económico de América en 2021 y pide reformas.- El Banco Mundial prevé un repunte económico de América y el Caribe este año, según su último informe regional publicado el miércoles, en el que pide «reformas urgentes» para superar la crisis y evitar otra «década perdida». El organismo multilateral volvió a revisar al alza su pronóstico de expansión económica en América para 2021, al 6,3% frente al 5,2% proyectado a mediados de año. Pero la cifra está aún por debajo de la contracción del 6,7% de 2020.

https://es.noticias.yahoo.com/ banco-mundial-prev%C3%A9- magro-repunte-160110252.html

Cuba activa un protocolo por derrame de petróleo en un pozo de la costa norte de Matanzas.- En Cuba se registró un derrame de petróleo en el pozo Yumuri 201, en la costa norte, cercano a la ciudad de Matanzas, en la provincia homónima, por lo que las autoridades activaron el protocolo para estos casos, a fin de contener el crudo y evitar que llegue al mar.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/406262-cuba- protocolo-derrame-petroleo- matanzas

Dimite el primer ministro de Perú dos meses después de asumir el cargo.- El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció el miércoles la dimisión de su polémico primer ministro Guido Bellido, un dirigente del partido oficialista Perú Libre, de línea marxista, en una nueva tormenta política en el país minero, a poco más de dos meses de asumir el gobierno.

https://es.euronews.com/2021/ 10/07/peru-politica

EUROPA

Apple enfrentará cargos antimonopolio de la UE por su chip NFC.- Apple se verá afectada por un cargo antimonopolio de la UE por su tecnología de chip NFC, una medida que la pone en riesgo de una posible multa y podría obligarla a abrir su sistema de pago móvil para rivales.

https://finance.yahoo.com/ news/exclusive-eu-antitrust- regulators-charge-125739567. html

El precio del gas en Europa se dispara por encima de los 1.900 dólares.- El precio del gas en Europa rompió nuevos máximos históricos el miércoles, subiendo bruscamente por encima de los 1.900 dólares por mil metros cúbicos. Eso equivale a $ 186 por megavatio-hora.

https://www.rt.com/business/ 536714-gas-price-europe-new- record/

El precio de carbón en Europa toca otro máximo.- El precio del carbón en Europa volvió a renovar su máximo histórico, al superar los trescientos dólares por tonelada. El precio del carbón térmico aumentó el 5 de octubre en 40 dólares por tonelada.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/el-precio-de-carbon- en-europa-toca-otro-maximo- con-mas-de-300-por-tonelada- 1116794855.html

El precio de la electricidad se desboca en España hasta los 288,53 euros.- El precio bate todos los récords registrados hasta el momento, y supera en un 26% el último precio más alto registrado hasta el momento.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/el-precio-de-la-luz- se-desboca-en-espana-hasta- los-28853-euros-1116792728. html

El aumento del precio de la energía provoca escalofríos en los mercados.- El alza de los precios de la energía causó alarma entre los líderes europeos y provocó escalofríos en los mercados mundiales el miércoles, lo que generó preocupaciones sobre una crisis de combustible invernal que podría jugar en manos de Rusia, rica en gas.

https://www.reuters.com/ business/energy/energy-price- surge-sends-shivers-through- markets-europe-looks-russia- 2021-10-06/

Se desploma la industria europea ante la presión energética cada vez mayor.- La industria europea se está acercando al punto de ruptura a medida que empeora la crisis energética día a día. Los precios de la energía y el gas están alcanzando récords casi a diario, y algunas empresas han cerrado temporalmente sus operaciones porque su funcionamiento se está volviendo demasiado caro. La presión se intensificará a medida que se acerca el invierno y los europeos comienzan a encender sus calentadores, empujando a más ejecutivos a tomar decisiones difíciles sobre mantener abiertas o no sus plantas de producción.

https://finance.yahoo.com/ news/european-industry- buckling-under-worsening- 040000027.html

La crisis de la electricidad no fue causada por una ‘tormenta perfecta’.- Las noticias recientes del sector eléctrico mundial parecen desalentadoras. Los sudamericanos, que dependen en gran medida de la energía hidroeléctrica, enfrentan una escasez inducida por la sequía. Es difícil de creer en un continente entrelazado por tres enormes sistemas fluviales. Las alternativas para los usuarios de electricidad de América del Sur son una mayor dependencia de los combustibles fósiles o apagar las luces. Y a diferencia de la hidroelectricidad relativamente barata, la generación de electricidad con combustibles fósiles conlleva gastos de combustible, lo que eleva los precios.

https://finance.yahoo.com/ news / electric-crisis-not- cause-perfect-190000857.html

Disminuyen los precios del petróleo y el gas natural ante las señales de aumento de la oferta.- Los precios del petróleo y el gas natural bajaron el miércoles después de que los datos mostraran aumentos en la producción nacional de EE.UU. y los inventarios de petróleo y gasolina, y el presidente ruso, Vladimir Putin, insinuó que podría ayudar a estabilizar los precios del gas en Europa aumentando la producción. La caída se produjo después de que los precios europeos del gas natural se dispararan un 40% durante dos días por temor a la escasez de suministros y a los bajos inventarios antes de la temporada de invierno, que amenaza con ser más fría de lo habitual. Los precios del petróleo crudo Brent, el índice de referencia internacional, bajaron un 1,6% a 81,2 dólares el barril después de sobrepasar la marca de los 80 dólares el barril el martes.

https://finance.yahoo.com/m/ cc0ab3a1-5597-38bd-9ca9- cf3aa28c1fac/oil-and-natural- gas-prices.html

Europa busca una postura común.- La Unión Europea está intentando encontrar un enfoque común ante el aumento de los precios del gas y la electricidad. El debate ha llegado este miércoles al Parlamento Europeo donde varios eurodiputados han pedido una investigación sobre el mercado del gas en la UE y han reclamado reducir la dependencia energética europea lo antes posible.

https://es.noticias.yahoo.com/ b%C3%BAsqueda-postura-com%C3% BAn-europea-aumento-141847134. html

La Eurocámara reclama rapidez y unidad ante la escalada del precio de energía.- Los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo reclamaron este miércoles a la Comisión Europea que actúe con urgencia y plantee cambios en el diseño de los mercados energéticos ante el aumento en los precios, que en muchos países se está traduciendo en picos preocupantes en la factura final de hogares y empresas.

https://es.noticias.yahoo.com/ von-der-leyen-defiende- renovables-080551777.html

AYUDA DE RUSIA

Cae el precio del gas en Europa tras comprometerse Putin a garantizar un suministro récord.- Giro en los precios del gas en Europa este miércoles después de que Rusia haya movido ficha. Tras un 60% de subida en las dos últimas jornadas, los futuros del gas caen en el continente tras comprometerse el presidente ruso, Vladimir Putin, a garantizar el suministro y ayudar así a estabilizar los mercados energéticos globales, según El Economista.

Los futuros de gas europeo a un mes han llegado a rebasar los 150 euros MwH (megavatio hora) durante la mañana, en el momento más crítico de la crisis del gas. Sin embargo, tras el anuncio del Kremlin, los futuros han vuelto a la zona de los 100 euros MwH, lugar donde se encontraban al principio de la semana.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11421562/10/21/El- precio-del-gas-cae-en-Europa- tras-comprometerse-Putin-a- mantener-un-suministro-record. html

Putin tilda de ‘errónea’ la política europea que disparó los precios del gas.- La Comisión Europea se equivocó a la hora de rechazar los contratos gasísticos a largo plazo, considera Vladímir Putin. Opina que ese fue uno de los principales factores que disparó los precios del combustible azul a más de 1.900 dólares por mil metros cúbicos. Mientras tanto, los países que lo adquieren a largo plazo lo hacen a un precio más bajo.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/putin-rusia- sobrecumplira-en-2021-sus- compromisos-de-trasiego-de- gas-a-traves-de-ucrania- 1116801857.html

El rublo se fortalece a un máximo de 14 meses frente al euro.- La moneda rusa cerró el miércoles por debajo de los 84 rublos por euro, su valor más fuerte desde julio de 2020, mientras que el rublo cotizó ligeramente más débil frente a la moneda estadounidense a 72,59 rublos por dólar después de alcanzar un máximo de tres semanas el martes.

https://www.rt.com/business/ 536737-ruble-strengthens-to- euro/

La rupia india alcanza su mínimo de cinco meses y medio.- La rupia india cayó a su nivel más bajo desde abril, mientras que el bono de referencia a diez años cerró en su punto más bajo en casi un año y medio, ya que un repunte en los precios mundiales del crudo reavivó la preocupación. sobre la inflación importada.

https://finance.yahoo.com/ news/indian-rupee-hits-2-1- 060544441.html

CHINA

La fantasía inmobiliaria de China se vuelve una pesadilla.- Fantasia Holdings no pudo pagar un bono en dólares el lunes, y podrían enfrentar un destino parecido muchos más desarrolladores que se sobrecargaron en los años de auge.

https://www.wsj.com/articles/ chinas-property-fantasia- turns-nightmarish-11633522146? siteid=yhoof2

Marcas chinas acuden en masa a París para globalizarse en alta costura.- Las marcas de moda chinas, incluidas Shang Xia, Icicle y Fosun Fashion Group, están adoptando París como un trampolín para sus ambiciones internacionales, abriendo tiendas insignia en la ciudad, y contratando diseñadores franceses para pulir sus credenciales.

https://www.reuters.com/ lifestyle/chinese-labels- flock-paris-go-global-high- fashion-2021-10-06/

Un espectáculo aéreo se convierte en una lluvia de drones en China.- Los residentes de la ciudad china de Zhengzhou vieron otra clase de espectáculo: una auténtica lluvia de drones. Estos drones debían formar parte de un espectáculo enfrente de un centro comercial, pero debido a un «error operativo» acabó en un incidente que quedó grabado en vídeo. En las imágenes se puede ver cómo decenas de drones bien iluminados descienden del cielo, algunos de manera lenta y controlada, mientras que otros se desplomaron.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211005/video-un-espectaculo- aereo-se-convierte-en-una- lluvia-de-drones-en-china- 1116740624.html

TAIWÁN

Taiwán impulsa un nuevo gasto en armas.- Las tensiones militares con China están en su peor momento en más de cuarenta años, dijo el ministro de Defensa de Taiwán, al promover a los legisladores un nuevo paquete de gasto en armas, días después de que un número récord de aviones chinos voló hacia la zona de defensa aérea de la isla.

https://www.reuters.com/world/ china/taiwan-defence-minister- says-china-will-have-ability- mount-full-scale-invasion- 2021-10-06/

Taiwán dice que es sólido el compromiso con EEUU.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el miércoles que Washington les había asegurado que su enfoque hacia la isla no había cambiado, un día después de que el presidente Biden dijera que él y el presidente chino XiJinping acordaron cumplir con los «acuerdos de Taiwán«.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/taiwan-says-us- commitment-is-rock-solid- after-biden-remark-chinas-xi- 2021-10-06/

CURIOSO

Nuevo dron tripulado de la Policía Nacional de España.- El Cuerpo Nacional de Policía de España cuenta con un nuevo vehículo aéreo autónomo con el que se pretende situar a España a la vanguardia policial europea en materia de drones. El moderno vehículo tiene forma ovalada, está equipado con dos asientos y dos tablets en su interior. Su peso es de solo 600 kilos, lo que supone una importante reducción si lo comparamos con los helicópteros Eurocopter EC135 Cóndor, que pesan 1.800 kilos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211006/ligero-y-util-asi-es- el-nuevo-megadron-de-la- policia-nacional-de-espana– video-1116788890.html

Google quiere usar la inteligencia artificial para cronometrar los semáforos.- Google de Alphabet Inc redujo el uso de combustible y los retrasos en el tráfico entre un 10% y un 20% en cuatro ubicaciones de Israel, mediante el uso de inteligencia artificial para optimizar las luces de señalización, y planea probar el software en Río de Janeiro.

https://www.reuters.com/ technology/google-wants-use- ai-time-traffic-lights-more- efficiently-2021-10-06/

Un hombre demanda a una vidente en EE.UU. por no destruir la supuesta maldición de su exnovia que lo hacía infeliz en el matrimonio.- La vidente pidió 5.100 dólares para eliminar el hechizo, argumentando que de lo contrario él y su familia no serían felices y correrían peligro. Un hombre ha presentado una demanda por fraude contra una vidente ante el Tribunal Superior de Torrance, California, alegando que le había prometido falsamente que podría eliminar una supuesta maldición que pesaba sobre su matrimonio, informa la prensa local.

https://actualidad.rt.com/ viral/406239-hombre-demanda- vidente-eeuu-maldicion-exnovia

