La Casa Blanca crea tres centros de computación cuántica

Twiter está censurando los mensajes de Q y se pasa a ‘Parler’

El nuevo “rey de Inglaterra” está en tratamiento psiquiátrico

P ersonas muy frágiles e inestables controlan ahora la sociedad

Crecen advertencias de una burbuja por pérdida del Nasdaq

El mundo vuelve al patrón oro, y el dólar, a punto de colapsar

El oro sigue subiendo y se acerca a 1.900 dólares la onza troy

Europa ha preparado su patrón oro desde la década de 1970

Cae el rendimiento de los bonos del Tesoro tras una subasta

El Banco de España ve una recuperación “incierta y desigual”

“ El dinero será una moda pasajera” afirma el Deustche Bank

El Gobierno español descarta un referéndum sobre la monarquía

El Parlamento Europeo rechaza el recorte al presupuesto acordado

Bienvenidos a la muerte frenética y enloquecida del sistema financiero

¿Quién dijo que no se ven signos del cambio? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propuso este jueves la idea de lanzar una renta básica universal para un tercio de la población mundial, es decir, 2.700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en 132 países, con el fin de afrontar la crisis económica.

Según informó la entidad internacional, un plan de estas características podría requerir casi 200.000 millones de dólares, para ser aplicado durante seis meses. Sobre los aspectos financieros, el plan subraya que su costo no sería un impedimento, ya que representa “sólo el 12% del total de la respuesta a la crisis sanitaria prevista para 2020”.

Asimismo, desde la ONU expresan que esa medida es viable, urgente y necesaria, “en especial en los países en desarrollo, donde siete de cada diez trabajadores generan su sustento a través de mercados informales y no pueden obtener ingresos si permanecen en su hogar”.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/360890-onu-planteo- renta-basica-tercio-pandemia

CONCEPTO

La renta básica universal, ingreso básico universal, renta básica incondicional o ingreso ciudadano, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente un estipendio mensual, una suma de dinero sin condiciones. Se recibe desde el gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares.

En teoría lo recibiría todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva. Pero creo que no será así en la práctica.

El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el Estado.

POSTURAS

Distintos países del mundo, el Foro Económico Mundial e incluso el Papa se han pronunciado a favor de la aplicación de un ingreso básico universal. Hasta el Financial Times lo da por hecho: “La renta básica tendrá que formar parte de las propuestas para salir de la crisis.” El diario económico, considerado la biblia del capitalismo, publicó una editorial completamente alejada de las ideas que defendía hasta ahora.

Reclama un papel más relevante del Estado, revisión de los privilegios, redistribución de la riqueza, mercados laborales más seguros, entender el gasto social como inversión e incluso un debate serio sobre la renta mínima, algo muy alejado de la ideología que defendía hasta ahora.

También avalan la medida Luis de Guindos, exministro del PP y vicepresidente del Banco Central Europeo, y Toni Roldán, portavoz de Economía y secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos hasta 2019. Roldán señaló en una entrevista que: “Necesitamos una renta básica. Hay que invertir en eso, la ayuda se necesita ayer, porque hay mucha gente viviendo al límite y que no puede pagar las facturas”.

OPOSICIÓN

En la parte contraria, desacreditando la propuesta, se hallan los medios conservadores como ABC: “Aumentaría el déficit y la presión fiscal a las rentas más altas”. OK Diario: “Si eso lo pueden soportar nuestras arcas, que venga Dios y lo vea” o La Razón: “Es un gasto que alguien tiene que financiar: el Estado o los inversores”.

Juan Ramón Rallo señala que: “Es puro humo. Un subsidio así significa generalizar el expolio, sería devastador”, y el economista David Lacalle denuncia que “es inmoral y no es viable. Es una paguita asistencialista que llevaría a un déficit desproporcionado y que generaría un clarísimo efecto llamada”.

El rechazo también llegó del entonces presidente Mariano Rajoy: “Decir voy a dar 6.000, voy a dar 8.000, voy a dar 10.000… no podemos entrar en esa dinámica porque no conduce a parte alguna. No me voy a apuntar a eso”. Albert Rivera dijo entonces: “Es inviable en lo económico” o Pedro Sánchez: “No es viable económicamente. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? No es justo en absoluto”, aunque más tarde fue abriéndose a la posibilidad de implantar el ingreso mínimo.

https://contrainformacion.es/ hasta-el-financial-times-lo- da-por-hecho-la-renta-basica- tendra-que-formar-parte-de- las-propuestas-para-salir-de- la-crisis/

NECESIDADES

Más de once millones de personas en Latinoamérica pasan hambre.- El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, alertó este miércoles de que más de 11 millones de personas en Latinoamérica se encuentran al borde de la hambruna, una situación que se ha visto agravada por la crisis.

https://es-us.noticias.yahoo. com/11-millones-personas- latinoam%C3%A9rica-abismo- 225040595.html

Un indigente pidió comida y le dieron un plato de arroz con croquetas para perro.- En Chetumal, Quintana Roo, ocurrió algo indignante: un hombre de la tercera edad en estado de indigencia que pedía comida recibió un plato con croquetas para perro mezcladas con arroz. “Es triste ver como entre nosotros mismos nos tratamos como mierda” comentó el usuario de Facebook Elian Cruz.

https://es-us.noticias.yahoo. com/indignante-un-indigente- pidio-comida-y-le-dieron-un- plato-de-arroz-con-coquetas- para-perro-230340002.html

PERLAS DEL RESETEO

El transporte del oro del Vaticano a EEUU costó 65 viajes aéreos.- Se han necesitado 65 vuelos para transportar todo el oro desde el Vaticano a los Estados Unidos, junto con todos los documentos. Se ha limpiado el banco del Vaticano con más de 26 cardenales arrestados, y también se ha detenido a muchos miembros de la mafia implicados en este asunto.

¿Nuevo rey de Inglaterra?.- La familia del supuesto nuevo rey de Inglaterra, que además se proclama un mesías, ha dado a conocer que está bajo tratamiento psiquiátrico. Su madre y sus dos hermanas están dando a conocer en un vídeo que no tienen sangre real, y también muestran fotos familiares y el gráfico del árbol genealógico, y piden al público que no lo apoye con dinero.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/the-new- king-of-england-by-sapatriot. html

Twitter está prohibiendo a Q.- Twitter dice que ha comenzado a tomar medidas radicales para limitar el alcance del contenido de Q, y ha prohibido a muchos de los seguidores de la teoría de la conspiración debido a problemas continuos de acoso y a la difusión de información errónea. Pero Q se está extendiendo a través de muchas cuentas gracias a la censura de Twitter. No te preocupes por Twitter. Todos, incluido el propio presidente Trump, tienen una cuenta de respaldo en Parler. La Alianza está decidida a derribar a las grandes compañías elitistas satánicas, y lograrán su objetivo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/its- official-twitter-is-banning- qanon.html

LOCURA FINANCIERA

El reinicio financiero y el estado profundo.- Estamos viviendo en un mundo que dicen que es una democracia, pero nuestra vida y nuestro destino está en manos de unos pocos oligarcas ultra ricos, ultra poderosos y ultra inhumanos. Pueden llamarse estado profundo, o simplemente la bestia. Son inferiores al 0,0001%. Estas personas oscuras que pretenden dirigir nuestro mundo nunca han sido elegidas. Han creado estructuras u organismos sin ningún formato legal. Están totalmente fuera de la legalidad internacional, pero tienen el mismo objetivo: un nuevo orden mundial oscuro.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/global-reset- unplugged-deep-state

Bienvenidos a la muerte frenética y enloquecida del sistema financiero.- La disonancia cognitiva requerida para ignorar la brecha cada vez mayor entre la economía real y la maquinaria básica del fraude (que es una especulación financiada por dinero conjurado de la nada) ha alcanzado un nivel de negación que sólo puede denominarse psicótico.

https://www.zerohedge.com/ markets/welcome-crazed- frantic-demise-finance- capitalism

La sociedad está controlada ahora por las personas más sensibles, emocionalmente inestables y frágiles.- La exestrella de Monty Python y Fawlty Towers, John Cleese, culpa a los buscadores de poder. “Creo que hay algo malo con esta gente. La razón por la que quieren ser poderosos es que quieren controlar a la gente, para que no se vean envueltos en situaciones que no pueden controlar emocionalmente. Lo único que temen es perder el poder, así que harán casi cualquier cosa para aferrarse a él.”

https://www.zerohedge.com/ political/john-cleese-society- now-controlled-most-touchy- emotionally-unstable-fragile- people

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

La Administración Trump establece tres centros de computación cuántica por 75 millones de dólares.- La oficina de Policía y Ciencia de Tecnología de la Casa Blanca y la NSF anunciaron el martes el establecimiento de tres centros de computación cuántica en todo el país con una inversión de 75 millones de dólares. Los nuevos institutos cuánticos recibirán 25 millones cada uno para abordar la investigación y el desarrollo en el espacio de la computación cuántica, junto con ayudas para desarrollar un plan de estudios para los estudiantes en el campo de la computación cuántica para expandir la fuerza laboral en este área.

https://www.youtube.com/watch? v=NllHbdyWx14

Por su parte el gobierno de Pekín está construyendo un nuevo Laboratorio Nacional de Ciencias de la Información Cuántica en Hefei, en la provincia de Anhui, con un costo de diez mil millones de dólares, que espera inaugurar este año. El hecho de que los dos gigantes económicos del mundo estén compitiendo en el desarrollo de las Ciencias de la Información Cuántica, demuestra la importancia de este campo que, se dice, es tan poderoso que transformará al mundo.

https://www.bbc.com/mundo/ noticias-internacional- 46098159

Según el informe de hoy de “República Restaurada” ya ha comenzado el reajuste y la liberación del sistema financiero mundial a la media noche del miércoles 22 de junio.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 24.html

CHINA

‘Hackers’ chinos vulneran cientos de empresas.- Dos piratas informáticos chinos han sido acusados de intentar robar datos sobre el desarrollo de vacunas y vulnerar los sistemas de cientos de compañías, dijo el martes el Departamento de Justicia estadounidense.

https://es-us.noticias.yahoo. com/hackers-chinos-quisieron- robar-investigaci%C3%B3n- 232255600.html

EEUU acusa al Consulado chino en Houston de robar datos de investigaciones médicas.- El FBI afirma que el Consulado de China en Houston, Texas, ayudó a la inteligencia china a robar datos de investigación médica y obtener información sobre el sector de petróleo y gas.

https://mundo.sputniknews.com/ politica/202007231092179734- eeuu-acusa-a-consulado-chino- en-houston-de-robar-datos-de- investigaciones-medicas/

¿Podría estallar una guerra entre EE.UU. y China?.- A medida que las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos se dirigen a uno de sus peores momentos de la historia reciente, un conflicto militar entre las dos potencias ya no parece una posibilidad descabellada por accidente en el mar de la China Meridional.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/360658-analistas- advertir-guerra-eeuu-china- accidente-mar

BURBUJA

El mundo se está ahogando en deudas.- Y las políticas de los bancos centrales a nivel mundial están fomentando aún más préstamos. A la mayoría de la gente parece no importarle. “Esto es necesario en esta época de crisis”, se ha convertido en el mantra. Pero la fea verdad es que el mundo ya se estaba ahogando en deudas antes de la crisis. La respuesta del gobierno no ha hecho más que exacerbar el problema. Y es importante entender que la deuda no es gratuita ni irrelevante.

https://www.zerohedge.com/ economics/debt-neither-free- nor-irrelevant

El dinero será una moda pasajera.- “El dinero fiduciario será una moda pasajera en la historia a largo plazo del efectivo“, dijo Jim Reid, principal estratega de crédito del Deutsche Bank. Una admisión impactante para la mayoría de los profesionales financieros que creen en el principal de la moneda fiduciaria y su moneda de reserva, el dólar estadounidense.

https://www.zerohedge.com/ markets/deutsche-banks-top- credit-strategist-makes- stunning-admission-i-am-gold- bug-fiat-money

El mundo vuelve al patrón oro.- El mundo está volviendo al patrón oro, mientras que el dólar se encuentra ante un colapso inminente, vaticina el veterano economista y corredor de bolsa Peter Schiff. El metal precioso “reanudará su papel en el centro del sistema monetario”, vaticina el director ejecutivo de la empresa Euro Pacific Capital. De hecho, el aumento del precio del oro y de la plata está “a punto de explotar”, y esto es sólo el comienzo, estima Schiff.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/360865-volver- patron-oro-dolar-colapsar

El oro sigue subiendo.- Los mercados del oro han seguido subiendo significativamente en la sesión de ‘trading’ del jueves, aproximándose al nivel de 1900 dólares la onza troy. Esa es una cifra redonda, importante y significativa desde el punto de vista psicológico a la que la gente va a prestar atención, y por lo tanto creo que podría generar algún tipo de reacción entre los inversores.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/pron%C3%B3stico- precio-oro-mercados-oro- 160520429.html

Caen los bonos del Tesoro.- El rendimiento de los bonos largos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el jueves debido a una baja de las acciones y tras una subasta de bonos a diez años protegidos de inflación (TIPS) que se colocaron en mínimos históricos.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/rendimientos- bonos-tesoro-eeuu-caen- 164248788.html

Ha habido un cambio sísmico.- El Comex está en llamas, y la plata está estallando. Claramente ha habido un cambio sísmico que podría enviar fácilmente al metal blanco más allá de su máximo de 50 dólares la onza troy.

Los bancos guardarán criptomonedas.- Según un anuncio del 22 de julio compartido con Cointelegraph, la Oficina del Contralor de la Moneda está concediendo permiso a los bancos autorizados por el gobierno federal para custodiar carteras de criptografía.

https://www.zerohedge.com/ markets/us-banks-can-now-hold- crypto

Crecen advertencias de una burbuja por pérdida de avances del Nasdaq.- Solo tres días después de que el Nasdaq 100 registrara el mayor repunte desde abril, esas ganancias son historia y cada vez es más fuerte la advertencia de que las acciones tecnológicas están en una burbuja. El Nasdaq 100 bajó 2,8% el jueves, eliminando su ganancia de la semana.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/crecen- advertencias-burbuja-p%C3% A9rdida-avances-213719366.html

Bienvenidos al juego final.- El Nasdaq está en su carrera final y se está volviendo vertical, un clásico final del movimiento de la burbuja. Este es el paraíso de los comerciantes y se convierte en un infierno especulador para aquellos que piensan que los mercados crecen hasta los cielos. Podría subir mucho en precio, pero no durará mucho tiempo. Podría durar hasta la Navidad, podría doblarse mañana, pero creo que, a menos que la Reserva Federal reduzca esta burbuja, el movimiento final del desplome será grande y rápido.

https://www.zerohedge.com/ markets/stock-market-crash- 2020-welcome-end-game

EUROPA

El Euro se queda sin gas.- El euro ha subido al inicio de la sesión de ‘trading’ del jueves aunque el nivel en 1,16 sigue actuando como una barrera de resistencia difícil de superar.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/pron%C3%B3stico- precio-eur-usd-euro-145909339. html

El Parlamento Europeo rechaza los recortes al presupuesto acordados en la cumbre de la UE.- El Parlamento Europeo aprobó una resolución que rechaza los recortes al presupuesto de la UE acordados por los líderes de la Unión Europea en su reciente cumbre celebrada entre el 17 y el 21 de julio.

https://mundo.sputniknews.com/ europa/202007231092189088-el- parlamento-europeo-rechaza- los-recortes-al-presupuesto- acordados-en-la-cumbre-de-la- ue/

Europa ha estado preparando un patrón oro mundial desde la década de 1970.- Cuando se eliminó el último vestigio del patrón oro en 1971, las circunstancias obligaron a los bancos centrales europeos a aceptar la hegemonía del dólar, por el momento. Sin embargo, el sentimiento en Europa era contrarrestar el dominio del dólar y preparar lentamente un nuevo acuerdo. Actualmente, los bancos centrales de Europa están señalando que se acerca un nuevo sistema que incorpora oro.

https://www.zerohedge.com/ markets/europe-has-been- preparing-global-gold- standard-1970s

La UE ve improbable un acuerdo sobre el Brexit.- El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, dijo el jueves que Reino Unido no ha mostrado ninguna voluntad de salir del punto muerto en el que se encuentra la negociación en lo que respecta a la igualdad de condiciones en materia comercial y pesca, lo que hace improbable que se llegue a un nuevo acuerdo comercial.

https://es-us.noticias.yahoo. com/ue-ve-improbable-acuerdo- brexit-125514492.html

El gobernador del Banco de Inglaterra señala que se acerca la moneda digital del Banco Central.- Andrew Bailey, dijo que estamos analizando la cuestión de si deberíamos crear una moneda digital del Banco de Inglaterra. Seguiremos analizándolo, ya que tiene enormes implicaciones en la naturaleza de los pagos y en la sociedad.

https://www.zerohedge.com/ crypto/bank-england-governor- signals-central-bank-digital- currency-coming

ESPAÑA

El Banco de España ve una recuperación dudosa.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado este jueves que se registra un perfil de mejoría económica, pero el proceso de recuperación es “incipiente, incompleto, sujeto a una elevada incertidumbre y desigual”, por lo que en la segunda fase de la crisis pide extender y recalibrar las medidas ya aplicadas focalizando en empresas, sectores y población más afectados.

https://www.europapress.es/ economia/macroeconomia-00338/ noticia-banco-espana-ve- recuperacion-incipiente- incierta-desigual-pide- permitir-ajustes- estructurales-20200723135850. html

Baja la ocupación hotelera en España.- La ocupación de las plazas hoteleras en España se redujo un 54,8% en los seis primeros meses del año, situándose en un 33%, una caída que sin embargo atisba ya los primeros síntomas de recuperación tras el parón de la actividad provocado por la crisis.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKCN24O1RF

La crisis enriquece a las energéticas españolas.- Los beneficios de Iberdrola aumentan un 12,2% durante el primer semestre de 2020, situándose en 1.845 millones de euros. Una operación bursátil le reportó pingües beneficios, que añade a los de su negocio a modo de colchón. Su competidor Naturgy sólo ganó 334 millones, una caída del 43,6% respecto al mismo ejercicio del año anterior.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007231092182949- la-pandemia-enriquece-a-las- energeticas-espanolas-y-los- ciudadanos-se-indignan/

140.000 millones de euros en cinco años para digitalizar España.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un ambicioso plan que pretende movilizar 140.000 millones de euros de inversión, tanto pública como privada, para impulsar la digitalización del país durante los próximos cinco años.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/360862-sanchez- anuncio-140000-millones- digitalizacion

El Gobierno español descarta un referéndum sobre la monarquía.- El Gobierno español descartó este miércoles la celebración de un referéndum sobre la monarquía, que conllevaría una reforma constitucional, y garantizó que “la Jefatura del Estado no está en cuestión” porque es el marco constitucional de España.

https://es-us.noticias.yahoo. com/gobierno-espa%C3%B1ol- descarta-refer%C3%A9ndum- monarqu%C3%ADa-093705943.html

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

