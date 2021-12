¿Se reunieron sólo para ver el eclipse?

Los pingüinos se llevaron una sorpresa

R eunión de la élite en l a isla Rothschild

La Tierra solicitó una reparación gradual

Se quiere evitar un colapso financiero mundial

Habría una transición económica sin problemas

La divulgación pondr ía fin a todo esto de inmediato

Se quieren desplegar nuevas tecnologías de energía libre

Pero no ha bría sorpresa de Navidad porque todo va gradual

Después de la revelación de Benjamin Fulford sobre la supuesta reunión de la élite en la isla Rothschild, que algunos tomaron con escepticismo, pero que ha generado mucha especulación, ¿viajaron solamente para ver un eclipse de Sol, justo en el medio de su Gran Reinicio? El doctor Michael Salla ha confirmado y ampliado la primicia de Fulford con un informe actualizado publicado el jueves, y titulado “Los líderes de la camarilla van a la Antártida para rendirse a la coalición y a los visitantes de las estrellas”.

Con temperaturas medias de -25º a -40° grados centígrados bajo cero en esta época del año, la Antártida es la escapada de invierno perfecta para los megalómanos de sangre fría que sólo quieren relajarse antes de hacer cosas traviesas. Sólo para llegar a la Antártida se necesita una autorización especial del Gobierno, y eso si se puede pagar las exorbitantes tarifas del flete de un rompehielos ruso con una tripulación rusa.

El hecho es que la mayor parte de lo que sabemos sobre la Antártida procede de fuentes no oficiales y de registros históricos. También es un hecho que todo el continente está envuelto en secreto y que está sujeta a censura cualquier información que salga de la región del Polo Sur. Sólo tienes que mirar Google Earth, donde grandes partes de la Antártida están borrosas.

La Antártida es la masa de tierra más alta de la Tierra y la menos explorada, supuestamente, con “un área continental del tamaño de los Estados Unidos llena de exuberantes bosques verdes inexplorados y una tierra con abundancia de recursos naturales” según escribió el almirante Richard E. Byrd.

https://www.thevoid.uk/void- post/did-the-global-elite- meet-in-antarctica-gossip/

¿Qué pasa en la Antártida? Posiblemente haya portales, naves, tecnología exótica, pirámides desconocidas, visitantes de las estrellas, ciudades subterráneas, el Cuarto Reich, etc. Allí estaba Nueva Suabia ocupada por los nazis.

Gene Decode dijo el viernes que “lo que haces si no quieres que salga, es tomar todos sus caminos antes de sacar la base. Entonces sacarías todos los pasos que entran para que no puedan correr y para que no tengas que volver a pelear con ellos. Entonces estarían aislando rodeando y cortando sus medios de escape o su forma de acercarse por detrás de tí.”

https://anonup.com/@ KatistheSea3

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/16/kat-anonup- update-antarctica/

LA ISLA ROTHSCHILD

La isla Rothschild es una isla negra y escarpada de 39 kilómetros de largo, principalmente cubierta de hielo, pero coronada por picos muy elevados de las montañas Desko en la Antártida, que están a ocho kilómetros al oeste de la parte norte de la isla Alexander en la entrada norte de Wilkins Sound. La isla fue descubierta desde la distancia por la Expedición Antártica Francesa de 1908 a 1910, y nombrada por Charcot en honor al Barón Edouard de Rothschild (1868-1949), jefe de la familia de banqueros Rothschild de Francia y presidente de Rothschild Frères.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Rothschild_Island

Los territorios de la Antártida fueron reclamados por los nazis y por la reina Isabel. Siete estados soberanos han hecho ocho reclamaciones territoriales en la Antártida, que son Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega y el Reino Unido. Estos países han tendido a colocar sus instalaciones de estudio y observación científica antártica dentro de sus respectivos territorios reclamados, y países sin reclamaciones como la India, Italia, Pakistán, Rusia, Ucrania y Estados Unidos han construido instalaciones de investigación dentro de las zonas reclamadas por otros países.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Territorial_claims_in_ Antarctica

REUNIÓN SECRETA

Según el doctor Michael Salla, parece ser que se ha alcanzado un punto de inflexión importante y que la élite habría sido convocada a la Antártida para reunirse con una delegación de razas externas y líderes de la coalición para negociar los términos de su supuesta rendición. Fue elegida la Antártida para la reunión porque contiene un portal interestelar que podría transportarlos a un mundo distante. Sin embargo, primero tienen que ayudar a la transición del sistema financiero mundial y deshacer gran parte de lo que se ha lanzado.

En la reunión se acordó que no se desarrollaría un caos mayor a partir de estas transferencias de poder, ya que un colapso económico agregaría aún más sufrimiento. Se estarían asegurando de que esta transición cause el menor daño posible. Estén preparados para presenciar cambios sorprendentes en materia de nuevos sistemas energéticos y en el despliegue de tecnologías en muchos sectores.

La élite convocada allí se reunió con una delegación de líderes de diferentes organizaciones terrestres y externas que habrían participado en los supuestos acuerdos de Júpiter firmados en julio de 2021. Se requirió que las élites elaboraran un plan, para una transición económica sin problemas, hacia un nuevo sistema de política monetaria más equitativo así como evitar un colapso financiero mundial.

NUEVO SISTEMA

Su presencia y experiencia indicaron que lo que se estaba negociando en la Antártida involucraba un nuevo sistema de pago en línea, lo que podría explicar la presencia de los representantes de Ripple Labs, que es una compañía de software especializada en sistemas de pago en línea.

Según Nigel Matte, el próximo QFS estaría vinculado a una Internet cuántica que se crearía a través del sistema de satélite Starlink creado por SpaceX de Elon Musk. Ripple Labs tendría la experiencia necesaria para ayudar a planificar una transición sin problemas desde el sistema financiero mundial actual a un sistema cuántico QFS vinculado a la computación cuántica en la nube.

Abandonar los combustibles fósiles sería la clave para desencadenar muchas tecnologías de energía alternativa que habrían sido suprimidas desde principios del siglo XX. De modo parecido, también se lanzarían muchas otras tecnologías suprimidas. Actualmente hay más de 5.900 patentes que estarían suprimidas sólo en EE.UU. debido a órdenes de seguridad nacional impuestas por la comunidad de inteligencia. Éste sería un gran indicador del cambio drástico de situación en nuestro sistema solar con la expulsión del imperio draconiano Ciakahrr, las fuerzas grises de Orión, y de la camarilla terrestre, que estaría aislada de sus antiguos patrocinadores.

CINTURÓN DE FOTONES

Nuestro sistema solar habría entrado en una región del espacio que posee una anomalía galáctica que impactaría enormemente el espacio de la tercera densidad. En 2014, los científicos confirmaron que nuestro sistema solar estaba a punto de entrar en una gran nube interestelar llamada «la pelusa local», que tiene aproximadamente treinta años luz de ancho, y que se mantiene unida mediante un campo magnético muy grande. Ocurriría más colapso de la tercera densidad, como puente hacia la quinta densidad. Los oscuros sabían lo que está pasando, y ésta es una de las razones por las que sabían que habían perdido este sistema estelar.

https://exopolitics.org/cabal- leaders-go-to-antarctica-to- surrender-to- extraterrestrials-earth- alliance/

El cinturón de fotones sería una inmensa región del espacio que desprende una intensa radiación electromagnética a lo largo del espectro visible y más allá, hacia luz invisible de alta frecuencia; incluso incluyendo algunos espectros de rayos X.

Esto formaría parte de un flujo magnético de luz por toda la galaxia. Ya se ha hecho referencia a través de los medios de comunicación a un enorme aumento en la intensidad de radiación peligrosa que entra a través de los orificios de la capa de ozono en determinadas regiones de nuestro planeta.

Parece que para la humanidad en este planeta el encuentro con el cinturón de fotones sería esencialmente una experiencia espiritual, pero esto dependería de cada ser humano. Sin embargo, los beneficios reales de este fenómeno proceden de lo que realmente está causando los fotones. Está relacionado con las llamadas convergencias. Si estamos lo suficientemente evolucionados en este momento, se producirían grandes avances en nuestra conciencia a medida que nos sintonizamos con las frecuencias superiores.

Habría una selección espiritual natural. Sólo detectarían algo extraño los seres sensibles en las etapas iniciales del encuentro con el cinturón de fotones, pero cuando entremos por completo, incluso los individuos más endurecidos recibirían los efectos completos. Se produciría tanto una gran iluminación de la conciencia como una gran resistencia a las nuevas ideas. Éste sería un periodo de despertar debido esencialmente al ciclo de ascensión y a la alineación planetaria. Este fenómeno reduciría el velo que nos impide ver quiénes somos.

EFECTOS

Las características psicológicas de entrar al cinturón serían el efecto de desarraigar material oculto retenido, llevándolo a la superficie para su transmutación. Esto brindaría una gran oportunidad para hacer avances, pero también donde hay demasiado que manejar provocaría problemas de salud.

Los puntos de vista más avanzados ven la banda de fotones como un ser, una conciencia, que esencialmente tiene una personalidad para el cambio y la acción. Presentaría oportunidades de cambio en un planeta al agregar nuevas energías, y aumentaría el flujo de energía en las rejillas magnéticas de la Tierra, atrayendo nuevas ideas y energías.

La gente sentiría la necesidad de transformarse, pero aquellos que consideren esta realidad física como su única expresión se reducirían a mayores fijaciones, bloqueos y negatividad. Sin embargo, ayudaría a erradicar las tendencias autodestructivas de una especie. Incluso la persona más densa sería acelerada a un estado superior de conciencia. La energía animaría a las personas a recuperar el equilibrio, pero provocaría más desequilibrios donde se resista.

ECOLOGÍA

El cinturón de fotones permittría al planeta repararse a sí mismo, porque el ser humano extrae demasiadas cosas. La madre Tierra endurecería la corteza por debajo de la superficie y atraería sus recursos más profundamente hacia el centro. Al parecer, el cinturón de fotones no se iría hasta que los seres humanos utilizaran sólo los recursos de la superficie.

Los científicos encontrarían que las partículas subatómicas se volverían más evidentes y más fáciles de detectar. Se reduciría la electricidad y estaría menos disponible en los próximos cincuenta años; esto representaría un agotamiento energético del planeta. La Tierra estaría adquiriendo una nueva energía y los científicos deberían encontrar nuevas formas de trabajar con ella. Incluso prestarían más atención a cómo el amor afecta a la vida y a su química. Surgiría una expansión del corazón para el grupo ascendente, pero problemas para el grupo descendente.

TODO ES GRADUAL

Si el Sol hubiera alcanzado la nube de fotones antes que la Tierra, se hubieran producido de tres a cinco días de oscuridad. Sin embargo, si la Tierra entrara primero, se habría evitado la oscuridad, cosa que parece haber sucedido ahora. Al parecer, pudo haber sido lo suficientemente repentino como para destruir la civilización y sanar al planeta rápidamente, pero la Tierra solicitó una reparación muy gradual.

Una fuente externa dijo que cuando nuestro planeta entrara en las bandas, experimentaríamos una descarga eléctrica inmediata, que duraría aproximadamente una décima de segundo, pero no sería peligrosa ya que nos estamos trasladando muy gradualmente. Gracias a la madre Tierra se habría ajustado el encuentro gradual del cinturón de fotones, para dar un sufrimiento mínimo a la humanidad y proporcionar un beneficio máximo para el mayor número de seres humanos.

Parece ser que existe una civilización avanzada en el centro de la Tierra, pero esta civilización en particular se encuentra en un plano paralelo al que se llega entrando en corredores electromagnéticos cerca de las aperturas en los polos y en algunas otras regiones. Algunos seres humanos irían con la Tierra más evolucionada, mientras que otros volverían a la tercera densidad, lo que podría separar su evolución durante miles de años.

ENERGÍA LIBRE

La energía de los fotones se convertiría en una importante fuente de energía libre, y el viejo orden mundial sería incapaz de reprimir su uso. Los visitantes ayudarían en nuestra transición durante este acontecimiento. Se afirma que alteraron hace años la polaridad básica del Sol para mantener la integridad del sistema solar.

Sin embargo, la sonda espacial Ulysses de la Nasa detectó que el campo magnético del Sol ya no tiene polos norte y sur. Se descubrió que el campo magnético del Sol se había transformado drásticamente en un campo homogéneo. No se dio ninguna explicación científica y, por supuesto, se habría ocultado al público. Además, el satélite Soho reveló más recientemente que el Sol respondió de modo anómalo al impacto de cuerpos cósmicos provocando una erupción de unas 30 a 35 erupciones solares, lo que no tendría precedentes.

https://www. bibliotecapleyades.net/ universo/esp_cinturon_fotones_ 3a.htm

NOTICIAS DEL RESETEO

1º.- No habría sorpresas de Navidad por Michael Murdock, veterano de la Marina.- Mis contactos me han dicho que no esperemos nada en Navidad, ni siquiera en año nuevo. Pero también me han dicho que no me sorprenda si sucede algo, y el flujo de noticias es más lento de lo que debería ser. Ha sido un año increíblemente extraño para todos nosotros, y sólo puedo rezar para que el 2022 nos traiga libertad, prosperidad, conocimiento, sabiduría y amor en nuestra vida, y en la vida de aquellos a quienes amamos.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/16/no-surprises- coming-yet-by-michael-murdock- 12-16-21/

2º.- Se dispara el precio europeo de la energía mientras Francia detiene los reactores nucleares.- Los precios de referencia europeos de la energía se dispararon a un nivel récord después de que Electricite de France SA (EDF) se viera obligada a cerrar o extender las paradas de hasta cuatro reactores nucleares por razones de seguridad, justo cuando la demanda se dispara durante el invierno. La electricidad alemana para el próximo año saltó más del 10% tras el anuncio, con los precios franceses de la energía a partir de la semana subiendo un 20% en el comercio de corredores, mientras que el contrato de enero se disparó un 36% en la Bolsa Europea de Energía.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/17/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-17-2021/

3º.- Se desploman las acciones de EDF después de los fallos encontrados en una central nuclear francesa.- Las acciones de EDF se desplomaron el jueves después de que el gigante eléctrico francés encontrara fallos en una central nuclear y cerrara otra planta que usaba el mismo tipo de reactores, lo que lo llevó a recortar su beneficio principal que era la meta para este año.

https://www.reuters.com/world/ europe/edf-shares-plunge- after-faults-found-french- nuclear-power-station-2021-12- 16/

4º.- Los fabricantes de automóviles se enfrentan a la crisis de los microchips durante años.- Se advirtió a los fabricantes de automóviles que se preparen para una escasez mundial de semiconductores, que se podría extender más allá del próximo año, advierte la consultora Roland Berger. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y los problemas de producción complicarían el proceso de fabricación de automóviles para empresas como General Motors y Volkswagen Group.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/17/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-17-2021/

5º.- ¿Buques de carga a vela?.- El banco central está impulsando ahora la idea de que funcionarán buques de carga con velas en lugar de combustibles fósiles. Antiguamente, los buques de carga eran las goletas.

6º.- Inflación.- La Fed oculta el pronóstico de la inflación. Está impulsando ahora la narrativa del colapso, y han comenzado a presionar contra la moneda alternativa.

https://rumble.com/vqx0tp-ep.- 2654a-cb-begins-controlled- economic-narrative-patriot- economic-counterm.html

7º.- Un tribunal chino declara inválidos los contratos de minería del bitcóin.- Un tribunal de Pekín rechazó una demanda por daños monetarios por una operación minera de bitcoines, en un caso que sugiere que China no tiene intención de reconocer intereses relacionados con las criptomonedas.

https://www.scmp.com/tech/big- tech/article/3159910/beijing- court-rules-bitcoin-mining- contracts-invalid-advises- local

LLAMA VIOLETA

Los fondos de Saint Germain por Logan B.- Como se ha dicho durante las últimas Navidades, ésta finalmente sería la Pascua en la que se entregarían al mundo los fondos. Lo único diferente de esta Navidad es que esta vez a la oscuridad se le ha dado el ultimátum de unirse a nosotros antes de Navidad o de marcharse. La llama violeta transmutaría la oscuridad en luz rápida y completamente. No le temen a la violencia, le dan la bienvenida. Le temen a la llama violeta.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/16/st-germain-by- logan-b-12-16-21/

Informe de Sananda.- La humanidad debe entender que las leyes de la naturaleza son violadas repetidamente con todas sus consecuencias. La comunidad intergaláctica benévola reordenará la estructura actual de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Las élites del lado oscuro son los fundadores de la ideología engendrada a partir de la mente reptil de algunos visitantes.

Sería el espíritu del egoísmo, la codicia y la complacencia, que no respeta ninguna ley natural. Mantienen la tecnología encerrada en cuevas subterráneas en el Polo Norte y envían a personas a Marte para garantizar la supervivencia de la especie humana para su propio uso. Su objetivo final sería alejarte más de la Fuente Divina. La divulgación pondría fin a todo esto de inmediato.

https://finalwakeupcall.info/ en/2021/12/15/preparing-for- 5d-changes/

