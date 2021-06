Fideicomiso Público del Pueblo (OPPT)

Una iniciativa de la que nunca te hablan

La diligencia más ocultada de la humanidad

Se basa en el Código Uniforme de Comercio (UCC)

Es un derivado del movimiento de los hombres libres

Pretende crear un nuevo paradigma de autogobierno

Se propaga por todo el mundo como un reguero de pólvora

El viejo sistema está roto y surgen alternativas en el mundo

Revela los secretos del sistema que nos mantienen esclavizados

Todo empezó con una B ula Papal de Bonifacio VIII, en 1.302

L a Ley Marítima del Almirantazgo nos convierte en mercancía s

No tenemos tiempo para reflexionar, contemplar o sentir alegría

Sólo existe una lucha brutal y diaria por la supervivencia básica

Cambiaron un sistema justo y equitativo por otro injusto y competitivo

Se ha iniciado una revolución legal en todo el mundo de la que están hablando muchos canales, pero de la que nunca hablarán en los medios de propaganda. Se llama “El Fideicomiso Público del Pueblo” (The One People’s Public Trust: OPPT) que es un derivado del movimiento de los Seres Humanos libres sobre la Tierra basado en la Ley Natural. El Fideicomiso consta en sí mismo de todos los seres humanos del planeta, el planeta mismo y el Creador. El Fideicomiso Público del Pueblo pretende embargar legalmente a las corporaciones, los bancos y los gobiernos para cancelar la esclavitud de la humanidad.

El 25 de diciembre de 2012, tres fideicomisarios públicos revelaron revolucionarios documentos legales en nombre de “El Pueblo de la Tierra” (The One People). La fundadora del grupo, Heather Ann Tucci-Jarraf, cumplió una condena de cuatro años y nueve meses de prisión acusada de “conspirar para lavar dinero”.

A partir de este momento, nació un movimiento mientras los documentos se propagaban por todo el mundo como reguero de pólvora. A partir de estos documentos, cientos de miles de personas, a través de todo el mundo, han sido inspiradas para actuar hacia un objetivo común: La libertad del sistema antiguo de esclavitud, y la opción de vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad y a su libre decisión.

TODO ESTÁ CANCELADO

Utilizando un proceso jurídico común, se cancero legalmente los sistemas actuales, como los gobiernos y los bancos. Los documentos del Fideicomiso Público del Pueblo abrieron una puerta para que la gente pudiera liberarse de los sistemas que no funcionaban y co-crear un nuevo sistema, de acuerdo a los deseos y a la libre elección de cada uno, actuando por el mayor bien de todos.

Desde diciembre de 2012 en adelante, registraron una serie de declaraciones, al estilo del movimiento anterior de los Hombres Libres, afirmando la ejecución legal de la hipoteca sobre «todos los gobiernos, las principales corporaciones, incluidos los bancos». Estos consistieron en registrar declaraciones de financiación en el Registro de escrituras de Washington DC. Cuando se ignoró su papeleo, declararon la victoria, de una manera legal adecuada.

Los comunicados de prensa fueron muy populares entre los aficionados a la ‘conspiración’. Los documentos emitidos bajo su estandarte combinan las acusaciones contra el gobierno y los sistemas financieros para justificar el ataque a estas instituciones. Liberalmente sazonados con etiquetas latinas y referencias, afirman haber sido una alternativa a los sistemas monetarios vigentes en el mundo.

También afirman que “aunque hay negociaciones continuas al más alto nivel, la noticia de la existencia del Fideicomiso Público del Pueblo está siendo deliberadamente mantenida fuera de los principales medios de comunicación por el sistema corporativo para engañar a la gente de este planeta como siempre lo ha hecho.”

Ahora, el ciclo llega a su fin. Están en jaque las energías parasitarias que hasta ahora sostuvieron este estado de cosas, y dentro de poco desaparecerán por completo. Es el momento de unirnos para crear un nuevo humanismo, un nuevo paradigma, donde el ser humano sea la medida del universo, donde el ser humano sea reconocido como el creador de valor, y sea él la fuente del valor. Donde la cooperación sea la base de la sociedad, donde todos formemos redes comunitarias, y donde finalmente sepamos que somos el Creador y que el Creador es nosotros mismos, manifestado en forma de seres humanos, donde sea libre la esencia encarnada.

BULA PAPAL

Pero ¿de dónde nacen todos estos problemas que afligen al mundo? Todo nace de una bula Papal de Bonifacio VIII, en 1302, que se llama “unam sanctam ecclesiam”, según la cual la iglesia se arroga el derecho de propiedad del planeta, a través del principio que se remonta al arca de Noé, aplicando el “Derecho Marítimo” o la “Ley del Almirantazgo”.

Bonifacio VIII manipuló y malinterpretó algunas palabras del Evangelio y así justificó su iniciativa: el razonamiento está basado en el hecho de que después de la inundación, el único hombre que se salvó, junto a su familia, fue Noé, y el único que quedó en lugar seco; como el Papa era el descendiente directo de Noé, y como no había nadie más que se hubiera notificado que estaba a salvo y en lugar seco, el único que si lo estaba era él, es decir, era el único en todo el planeta. ¡Por lo tanto se apropió de todo! Cuando el Papa escribió dicha bula, todos callaron, por lo tanto todo se convirtió en ley.

Posteriormente Nicolás V, Sixto IV y Pablo III dictaminaron con bulas sucesivas que:

La Iglesia quita el derecho a la propiedad de los seres humanos. La Iglesia se apropia de la libertad de los seres humanos. La Iglesia se apropia de la intimidad espiritual y del alma de los seres humanos.

De esta forma se instaura un Trust o fideicomiso, un artificio jurídico compuesto por un administrador, un beneficiario y un fiduciario. El nombre y apellido que se encuentran escritos con letra mayúscula son el “alter ego” que nos encierra en la ficción jurídica hasta que la muerte nos separe.

Sobre la persona física, el sistema no puede hacer nada. En cambio sobre la persona jurídica, puede hacer lo que le dé la gana. Y en el momento que le damos nuestro nombre jurídico a un funcionario público, hasta incluso a un Juez, de hecho le estamos cediendo la gestión de nuestra administración, y por lo tanto pueden hacer lo que quieran.

SITUACIÓN ACTUAL

Los gobiernos son corporaciones privadas que se comportan como beneficiarias con fines de lucro, en lugar de comportarse como fideicomisarios o administradores honrados de los bienes del pueblo. El sistema es oligárquico por naturaleza, ya que está dirigido sólo para beneficiar a unos pocos, mientras que el resto de nosotros trabajamos para apoyarlo.

A las personas también nos han convertido en corporaciones sin nuestro consentimiento. Al nacer, una solicitud de certificado de nacimiento es firmada por tus padres, que es utilizada por el Gobierno Corporativo para comenzar un Fideicomiso en tu nombre. Este Fideicomiso es utilizado como colateral, y se crea una cuenta colateral que se financia en tu nombre. Tú eres el Beneficiario de este Fideicomiso, pero nadie te dice que existe. Si usted no completa un testamento a la edad de siete años, el Gobierno Corporativo te declara fallecido, bajo derecho marítimo, y tú estás oficialmente considerado “perdido en el mar” por el sistema.

El Gobierno Corporativo entonces asume el control financiero de tus bienes, y ellos continúan tratándonos como esclavos vivos. Los fondos generados por la monetización de tu vida se te prestan cuando solicitas una financiación bancaria, hipotecas, etc. Entonces estás obligado a trabajar para pagar esos fondos –más los intereses– de vuelta al sistema. Legalmente, no tienes derecho porque se te considera ‘muerto’ a la edad de siete, y tú pierdes.

Los medios de difusión son la herramienta utilizada por los gobiernos corporativos para entregar propaganda directamente a tu hogar. Se utiliza para manipular la percepción del público sobre las acciones e inacciones del Gobierno Corporativo, para reforzar las normas sociales, los límites y los comportamientos, y para venderte basura creando una falsa ‘necesidad’ y luego ofrecerte un producto para satisfacerla. La psicología del viejo paradigma también se refuerza a través de las instituciones educativas y religiosas.

Como consecuencia, la estructura económica mundial es o era un mecanismo de esclavitud masiva. La esclavitud es un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, y se ven obligadas a trabajar. Los esclavos son retenidos contra su voluntad en el momento de su captura, adquisición o nacimiento, y privados del derecho de salir, o negarse a trabajar.

Tú naciste en el sistema sin que te dijeran cómo funciona, ni poder decidir si estabas o no de acuerdo. Fuiste criado y enseñado a contribuir al sistema. Debes trabajar horas exhaustivas en el sistema, y debes pagar impuestos al sistema. Debes cumplir con las normas del sistema –la mayoría de las cuales se refieren a la propiedad y titularidad– o serás castigado por el sistema. Por su diseño, el sistema ofrecerá abundancia sólo a unos pocos, y muchos otros pasarán hambre. Pero si no te gusta, no puedes dejar el sistema. El sistema posee todo, a todos, y en todas partes.

HISTORIA

El 25 de diciembre de 2012, tres fideicomisarios públicos revelaron revolucionarios documentos legales en nombre de El Pueblo de la Tierra (“The One People”). A partir de este momento, nació un movimiento mientras los documentos se propagaban por todo el mundo como reguero de pólvora. A partir de estos documentos, cientos de miles de personas en todo el mundo han sido inspirados para actuar hacia un objetivo común: La libertad del sistema antiguo de esclavitud, y la opción de vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad y libre elección.

Utilizando un proceso jurídico común, los sistemas actuales, como los gobiernos y los bancos, fueron legítimamente y legalmente cancelados poniendo fin al abuso social de fraude y engaño. Los documentos del Fideicomiso Público del Pueblo abrieron una puerta para que la gente pudiera liberarse de los sistemas que no funcionaban y co-crear un nuevo sistema, de acuerdo a los deseos y libre elección de cada uno, actuando por el mayor bien de todos.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que este sistema no podía ser salvado, así que, para qué molestarse en seguir poniendo energía en salvarlo. El Fideicomiso Público del Pueblo, OPPT, fue formado por tres de los investigadores, siendo los fideicomisarios Heather, junto con Caleb Skinner y Randall Hollis, cuando decidieron dar a conocer el informe y otros hallazgos al público.

De la Ley Marítima del Almirantazgo heredamos el concepto de «recursos humanos», que es un departamento que existe dentro de casi todas las corporaciones, de lo cual se deduce que los seres humanos somos considerados, en base a esa ley, un recurso económico que aporta su energía en el proceso, y se prevé que genere un cierto monto de beneficios económicos durante su vida útil, luego de lo cual pasa a la categoría de «retired» (jubilado, en inglés), o «re-tired» (re-cansado, o agotado) para ser desechado como un clínex (Kleenex).

Utilizando una serie de acciones legales y documentos como el Código Uniforme de Comercio, los fideicomisarios efectuaron notificaciones a los bancos y gobiernos corporativos indicando que todos los reclamos ilegítimos e ilegales de propiedad, y las acciones de gestión y control por parte de sus directores, agentes y beneficiarios, estaban legítimamente y legalmente cancelados y embargados por su propia voluntad por no remediar el daño que habían causado.

El U.C.C. significa Código Uniforme de Comercio. Las leyes concernientes a las transacciones comerciales y privadas para la venta y préstamo de bienes desarrollado con base en el derecho consuetudinario de Inglaterra y los Estados Unidos. La mayoría de la legislación desarrollada después de los años del siglo diecinueve. Al final del siglo diecinueve, Inglaterra codificó los principios del derecho consuetudinario en la Ley sobre Venta de Bienes. Los Estados Unidos codificaron las leyes en la Ley Uniforme de Ventas. El volumen de las ventas comerciales y privadas aumentaron durante el siglo veinte. Como resultado del rápido crecimiento, la Ley Uniforme de Ventas resultó obsoleta

Además, los documentos determinaron que estas entidades no tenían absolutamente ninguna autoridad legal entre los individuos y su Creador. Ninguno de los documentos presentados han sido refutados, ya que si lo hacen, tendrían que revelar la intención y engaño por estas ex-entidades.

CAMBIO DE SISTEMA

A partir de estas ejecuciones, el Fideicomiso Público del Pueblo fue capaz de guardar, proteger y preservar a todos los seres en el planeta, incluyendo el oro y la plata previamente mal usado y abusado por el sistema bancario. Las personas de este planeta, de forma individual y por igual, se convirtieron en los únicos emisores legítimos y legales de cualquier representación legítima de valor, especialmente moneda.

El principal supuesto sistema bancario ya no tenía ningún activo de respaldo. Los fideicomisarios devolvieron y asignaron una cantidad significativa de valor a cada ser humano, un valor que puede pagar la deuda de una persona promedio muchas, muchas veces, si la deuda como la conocemos todavía existiera.

Toda la deuda fue eliminada, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los hechos, y de acuerdo a la política pública, por el mero hecho de que los bancos optaron por no proporcionar ninguna documentación verificable de que un préstamo se había hecho, y por lo tanto, los bancos eligieron, por su libre elección, embargarse a sí mismos.

En los próximos meses, el mundo va a ser irreconocible. Nuestra verdadera historia será revelada, junto con la verdad del sistema bajo el cual hemos vivido. Se dará a conocer mucha de la tecnología que se nos ha mantenido oculta, incluyendo la producción de energía limpia y gratuita, la salud y el transporte. La guerra, las enfermedades y la contaminación serán cosa del pasado.

DERECHOS

Constitución Española.- “La soberanía reside en el pueblo. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU:

Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, como están dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea:

Artículo 10.- Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2.- Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 11.- Libertad de expresión y de información.

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

2.- Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

Esto significa que los medios de comunicación y los gigantes tecnológicos tienen prohibido suprimir, cancelar o prohibir cualquier información o medios de comunicación, sin importar cuán grandes o pequeños sean.

Extracto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en el Congreso, el 4 de julio de 1776.- “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los seres humanos son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.- Que para garantizar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres, que derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados.- Que siempre que una forma de Gobierno resulte destructiva para estos fines, el pueblo tiene derecho a modificarla o a abolirla, y a instituir un nuevo gobierno, fundándolo en los principios y organizando sus poderes en la forma que considere más apropiada para su seguridad y felicidad. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persiguen invariablemente el mismo objetivo, evidencian un designio de reducirlos bajo el despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, deshacerse de tal Gobierno, y proporcionar nuevas guardias para su futura seguridad.”

PRINCIPIOS

El Fideicomiso Público del Pueblo pertenece a todos los pueblos de la Tierra por igual y ha creado y presentado documentos legales basados en la Ley del Uno, la Ley Universal y el Código Uniforme de Comercio. Establece, en efecto, que cada ser humano es una manifestación de la Fuente Creadora, y como tal es un Creador, y No está subordinado a ningún principado artificial ni ficción corporativa.

En el principio existía «Nosotros el Pueblo». Algunas de las Personas, conocidas como ‘Ellos’ formaron gobiernos, así como un sistema económico. Inicialmente, el gobierno y el sistema financiero fueron diseñados para beneficiar a Todo el Pueblo, por igual, a través del Fideicomiso Público del Pueblo.

‘Ellos’ crearon sistemas de jerarquías. ‘Ellos’ sabían que para mantener esta realidad de escasez, debían siempre polarizar a los seres humanos que todavía tenían lazos energéticos con la Fuente Creadora dentro de su corazón. Porque si el pueblo despertaba, la ilusión caería.

Divide y controla. ‘Ellos’ dividieron a la humanidad con religiones, ideologías y facciones políticas para mantener a la gente en sus asientos dentro del sistema y tan ocupados sólo sobreviviendo. El Pueblo nunca tuvo tiempo para simplemente Ser. Se retorcieron las tradiciones espirituales, los jueces corrompidos, y los sistemas educativos fueron diseñados para enseñar a la gente que este era el supuesto orden ‘natural’ de las cosas.

NO TENEMOS TIEMPO

No hay tiempo para simplemente Ser. No hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para la contemplación, no hay tiempo para la alegría, sólo una lucha brutal y diaria por la supervivencia básica, mientras los secuaces del poder se revuelcan en el lujo y la comodidad.

Abundancia total de la Fuente.- Porque si el pueblo tuviera tiempo para contemplar la estructura del universo en el que vive, se daría cuenta de que las estrellas desafían la entropía y sólo se vuelven más complejas. La propia naturaleza desafía la entropía, produciendo mucha abundancia de la tierra y el sol en comparación con el esfuerzo de plantarla. La plena abundancia de la Fuente Creadora está destinada a toda la humanidad del Yo Soy.

‘Ellos’ formaron una conspiración. ‘Ellos’ se confabularon contra el pueblo, y cambiaron el sistema justo y equitativo por un sistema de casino económico competitivo, enfrentando a un humano inocente contra otro. El juego estaba amañado, y la caja siempre ganaba.

Sigue el dinero.- ‘Ellos’ recompensaron generosamente a los que facilitaron el sistema económico. ‘Ellos’ necesitaban secuaces humanos en el gobierno y las finanzas, y ‘Ellos’ rápidamente dieron poder a los más sociópatas y sin compasión del Pueblo, para que gobernaran como marionetas para ellos.

REACCIÓN POPULAR

Algunos se dedicaron a investigar si se habían producido abusos. Algunas de las personas, al darse cuenta de que el sistema estaba roto, ejecutaron su derecho a considerar debidamente, investigar y determinar con prudencia si se habían producido abusos, usurpaciones y otros sufrimientos, la destrucción de la seguridad del Pueblo, reduciendo al Pueblo bajo un despotismo.

Esto no tiene arreglo. Lo que el pueblo logró fue la ingeniería inversa del sistema financiero, incluyendo su corrupción endémica. El Pueblo descubrió que no tenía arreglo. ¿Pero qué hacer?

Súbditos controlados desde arriba. Ellos seguían controlando los jueces, la policía, los bancos, los medios de comunicación y la conciencia de una humanidad no despierta.

EL CONTROL ES UNA ILUSIÓN

Todo es una Corporación.- Todos los códigos del Fisco están registrados en el Código Uniforme de Comercio. Todos los equivalentes internacionales están registrados en el equivalente internacional del Código Uniforme de Comercio. Todo está ahí, registrado y documentado.

Estos impostores se hicieron pasar por ‘superiores’ a otras manifestaciones iguales de la Fuente Creadora. ‘Ellos’ derivaron su sustancia del abuso, el ridículo, la eliminación, el robo y la extorsión de otras manifestaciones de la Fuente Creadora. En realidad crearon todos los sistemas de esclavitud.

El Fideicomiso Público del Pueblo presentó y ejecutó con éxito procedimientos legales de ejecución de dichos gobiernos, instituciones bancarias, su infraestructura de apoyo y todos los colaboradores a través del Código Uniforme de Comercio. Una parte clave del enfoque, fue que «Los Poderes Que Fueron» no pudieron ni podrán refutar, es que, los sistemas de esclavitud eran «corporaciones privadas», operando ilegalmente bajo el disfraz de los gobiernos de los pueblos.

El Pueblo creó inicialmente «marcadores de posición» que podrían actuar como gobiernos interinos para las naciones de todos los pueblos. Sin embargo, se hizo evidente que los que dirigen los actuales sistemas de esclavitud no van a honrar la petición del pueblo para liberarnos. Por lo tanto, todos los seres, todos los siete mil millones más son ahora Centros de Activos de Valor del Creador. Los cambios están por venir. ¿Estás listo para auto-gobernarte? Es nuestra elección.

COMIENZO DEL AUTO-GOBIERNO

El Fideicomiso Público de un Pueblo (OPPT) es el nuevo paradigma de autogobierno que pertenece a todas las personas de la Tierra por igual. Todos nosotros, por igual, tenemos que tomar la decisión del nuevo paradigma de vivir libres. Libre de Ser quien eres y de permitir que otros sean quienes son. Libre para vivir cualquier estilo de vida que elijas. Libre para viajar sin necesidad de licencias y registros. Libre para vivir en tu casa sin miedo a que el banco te embargue. Libre para hacer el trabajo que haces porque te apasiona y disfrutas haciéndolo.

Libre para vivir de nuevo en armonía con todos tus vecinos en tu comunidad. Libre para vivir con toda la gente de la Tierra, pacíficamente, como Uno con la Fuente y Uno con los demás. Libre para viajar a otros países sin restricciones, sin pasaportes y sin miedo a las agresiones sexuales en los aeropuertos. Libres para vivir como co-creadores con otros, siendo totalmente transparentes, honestos y totalmente responsables y rindiendo cuentas de sus creaciones.

Libre para vivir sin preocuparte por los servicios públicos, por la comida, por el transporte, por la atención médica de calidad y por tus necesidades básicas de la vida. Libre para siempre del sistema de esclavitud del viejo paradigma.

El Fideicomiso Público del Pueblo traerá una prosperidad sustancial a la humanidad, pero es mucho más grande que eso. Es la base legal y jurídica para la eliminación completa y permanente de los sistemas de esclavitud que los controladores instituyeron a través de el Código Uniforme de Comercio.

