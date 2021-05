Quillo Márquez también lidera el Open de España de Ultramaratón El fin de semana trajo además la fantástica victoria de José ‘Quillo’ Márquez en La Iruela MTB, competición de más de 150 kilómetros con la que se inauguraba el pasado sábado el Open de España de Ultramaratón en la provincia de Jaén. Un triunfo contundente, aventajando en casi 5 minutos al segundo clasificado en línea de meta, después de una carrera en la que el malagueño de Primaflor-Mondraker-XSauce necesitó completar más de 6 horas y media sobre la bicicleta. De este modo, Quillo lidera actualmente los dos grandes certámenes de larga distancia del país, ya que también encabeza el Open de España de XCM tras la disputa de sus dos primeras puntuables. José ‘Quillo’ Márquez: «No me lo esperaba. El año es muy largo, así que tendré que centrarme en una de las dos especialidades. Posiblemente me enfoque más en maratón, ya que es muy complicado llevar los dos campeonatos a la vez y la ultra quizá deba de dejarla un poco más de lado. De momento ya he ganado una carrera del Open de España XCM y otra del Open de XCUM, contentísimo ya sólo con alcanzar ese objetivo». Clasificación La Iruela MTB