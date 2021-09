Fantástico cierre a la Copa del Mundo 2021 para Rebecca McConnell y Primaflor-Mondraker-XSauce. La australiana, que nos ha acostumbrado a sumar podios en la competición más dura y exigente del mountain bike, repitió este domingo en Snowshoe (Estados Unidos) el segundo puesto logrado hace dos semanas en Lenzerheide.

Una carrera de nuevo vibrante, en la que Bec se mostró valiente y decidida desde el inicio, lanzando un duro ataque en el segundo giro que la dejó en solitario en cabeza de carrera. Sin embargo, un pinchazo, cuando aventajaba a Evie Richards en unos 20 segundos, le devolvió al grupo perseguidor, a pesar de la presteza del staff en solucionar el percance.

McConnell se tomó un respiro de apenas media vuelta a rueda de la sueca Jenny Rissveds y la suiza Sina Frei, lo justo para volver a demarrar en busca de una sólida Richards. La oceánica no pudo alcanzar a la británica pero tampoco se vio atrapada por sus perseguidoras en la segunda mitad de carrera, firmando así su quinto podio en Copa del Mundo de la temporada, cuatro en XCO; uno en Short Track. Una regularidad que le ha valido finalizar cuarta de la general, a sólo 60 puntos del tercer lugar.

Bec McConnell: «Una carrera fantástica en la que me he encontrado muy bien. Lástima por el pinchazo, ya que creo que habría cambiado el desarrollo. Estoy muy feliz por los resultados conseguidos a lo largo de esta temporada, he demostrado que soy una corredora muy sólida y eso es algo muy importante para mí. Por supuesto, quiero dar las gracias a todo el equipo y a los patrocinadores por su apoyo».

Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-XSauce Racing Team