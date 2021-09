Nervios en la economía

Ataque de Washington contra el petróleo y el gas

La economía mundial se desmorona a cámara lenta

El Dow Jones registra su peor día en nueve semanas

Las acciones de Evergrande caen un 19% en China

El contagio de Evergrande preocupa a los mercados

E l desplome podría arruinar a la economía de China

P rovoca ondas de choque en los mercados financieros

Evergrande teme que se hunda el mercado de valores

E vergrande espera que continúe el desplome este mes

Existe un 30% de probabilidad de un aterrizaje duro

El oro termina al alza a medida que caen las acciones

La Casa Blanca se quedará sin dinero dentro de once días

El senador Joe Manchin no aumentará el techo de la deuda

El aumento de precios de la energía podría paralizar la economía europea

China está a punto de revolucionar la energía nuclear con un reactor de torio

El mundo se desmorona. Como dice Sorcha Faal, «Biden se enfrenta a la cuenta regresiva de once días hasta el día del juicio final económico mientras el mundo se desmorona». El senador Joe Manchin, asestó un golpe a Biden esta semana diciendo que él no apoyará este plan en este momento, es decir, que no aumentará el techo de la deuda federal.

Los demócratas no tienen semanas, sino sólo once días para evitar un juicio final económico real a punto de golpear el 30 de septiembre, que es cuando el Congreso debe aumentar el techo de la deuda federal o cerrar el Gobierno. Las últimas estimaciones, de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y de los analistas del mercado privado, sugieren que el Gobierno se quedaría sin maniobra para hacer malabarismos con los libros a fines de octubre, y sin un solo republicano en el Senado dividido 50 a 50 que esté dispuesto a ayudar a sus rivales.

“Los demócratas planean adjuntar a la legislación el tema del techo de la deuda para mantener al Gobierno financiado, una fecha límite que llega el 30 de septiembre. Si los republicanos bloquean esa medida, por el tema de la deuda, el Gobierno cerraría al día siguiente. Los demócratas reconocen, por ahora, que no tienen un plan de respaldo real, si McConnell y los republicanos del Senado mantienen la línea, y llevan a la nación a un cierre o a una crisis de deuda, aparte de tratar de avergonzar a McConnell para que mantenga su posición anterior.”

En un intento de mantener al pueblo distraído de este «apocalipsis económico» que se acerca, los demócratas pasaron la última quincena asustando a sus seguidores sobre una supuesta insurrección de derecha que se suponía iba a ocurrir ayer. Biden se enfrenta a una fecha límite, que no puede cumplir, sobre los pagos al final de año fiscal el 30 de septiembre.

https://www.whatdoesitmean. com/index3691.htm

Enfrentamiento político sobre el límite de la deuda federal.- Los principales demócratas en el Congreso dijeron el lunes que su objetivo es continuar financiando al gobierno y aumentar su autoridad de endeudamiento en un solo proyecto de ley en los próximos días, estableciendo un enfrentamiento con los republicanos que han prometido no aprobar más deuda.

https://www.reuters.com/ article/usa-debt-limit- congress/u-s-democrats-set- showdown-with-republicans-on- federal-debt-limit- idUSKBN2GG1J5

Los demócratas incluirán la suspensión del límite de la deuda.- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron el lunes que los demócratas incluirán una suspensión del límite de deuda hasta 2022 en la legislación para financiar al gobierno federal.

https://www.reuters.com/ article/usa-debt-limit- congress/democrats-to-include- suspension-of-u-s-debt-limit- in-funding-bill-idUSW1N2Q1001

CAÍDAS EN CASCADA

El gigante chino Evergrande cae hasta mínimos de once años en medio de la preocupación sobre el comienzo de una burbuja inmobiliaria en el país. Las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande han caído este lunes hasta 0,26 dólares, su nivel más bajo desde mayo de 2010.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404524-evergrande- caer-niveles-minimos-11-anos

El tumulto de Evergrande atrapa a las acciones con muy poco vínculo con China.- Están cayendo las acciones de las empresas de redes sociales en poco tiempo. La reacción en cadena puede decir más sobre la volatilidad de los activos de riesgo que sobre el contagio económico.

https://www.aljazeera.com/ economy/2021/9/20/evergrande- tumult-ensnares-stocks-with- very-little-link-to-china

Evergrande teme que se hunda el mercado de valores.- El promotor inmobiliario Evergrande está al borde del incumplimiento. El contagio de Evergrande en China preocupa a los mercados mundiales. El creciente temor a la quiebra de Evergrande sacudió los mercados mundiales el lunes, ya que los inversores, preocupados por el posible impacto en la economía, abandonaron las acciones inmobiliarias chinas y buscaron refugio en activos seguros. El colapso de Evegrande afectaría a un billón de dólares en deuda, y podría arruinar la economía china.

https://www.reuters.com/world/ china/china-evergrande-shares- plummet-default-risks-2021-09- 20/

Las ventas de Evergrande han estado disminuyendo desde junio. La compañía dijo que espera que continúe la caída este mes. La firma reiteró que podría incumplir con su deuda, lo que está provocando una disminución en otras clases de activos, incluidos los mercados de criptomonedas.

https://finance.yahoo.com/ news/why-bitcoin-ethereum- trading-lower-142836518.html

Wall Street termina a la baja bruscamente.- Wall Street se desplomó el lunes cuando el temor al contagio de un posible colapso de Evergrande provocó una amplia liquidación y envió a los inversores a huir de las acciones en busca de seguridad.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-ends- sharply-lower-broad-sell-off- 2021-09-20/

Se hunde la bolsa de Nueva York en medio del temor de contagio de Evergrande y la política de deuda federal.- Las acciones cayeron el lunes, y los principales índices cayeron más del 2% durante los peores momentos de la sesión de la tarde, ya que los inversores observaron con nerviosismo los posibles efectos en cadena del incumplimiento de Evergrande, así como los debates sobre el límite de la deuda en Washington.

https://finance.yahoo.com/ news/stock-market-news-live- updates-september-20-2021- 105919123.html

El Dow Jones registra su peor día en nueve semanas.- Las acciones terminaron fuertemente a la baja el lunes, pero fuera de los peores niveles de la sesión, ya que los inversores analizan el impacto potencial de Evergrande y la posición de los comerciantes antes de una reunión de dos días de responsables políticos de la Fed que comienza el martes.

https://finance.yahoo.com/m/ a5f28a8c-205e-3982-a913- 71849b11168d/dow-books-worst- day-in-9.html

El S&P 500 cae más del 2%.- Las acciones cayeron el lunes, y el Nasdaq cayó más de un 3%, a medida que aumentaban las preocupaciones sobre el ritmo del crecimiento económico y una posible repercusión de los problemas de China Evergrande.

https://www.reuters.com/ business/sp-500-down-more- than-2-growth-worries-rise- 2021-09-20/

Volatilidad de las acciones.- Aumenta la volatilidad del mercado mundial a medida que se propaga el temor al contagio de Evergrande. Las acciones a nivel mundial están en un tumulto y la volatilidad está aumentando drásticamente. Las acciones están experimentando la mayor ola de volatilidad en meses, pero los operadores de opciones muestran poco apetito por una mayor protección, una señal de que al menos algunos de ellos creen que la actual ola de ventas será de corta duración.

https://finance.yahoo.com/ video/global-market- volatility-spikes-fears- 180300480.html

https://www.reuters.com/ business/stocks-fall-options- traders-show-no-rush-guard- against-deeper-pullback-2021- 09-20/

El oro termina al alza a medida que caen las acciones mundiales.- Los futuros del oro terminaron al alza el lunes, por primera vez en cuatro sesiones, ya que los mercados globales sufren caídas significativas provocadas por el posible colapso de la promotora inmobiliaria china Evergrande.

https://finance.yahoo.com/m/ ccd56cc8-2aba-37c7-8f51- c3fc0f2772da/gold-ends-higher- as-global.html

Caen los mercados de Argentina.- Los mercados argentinos cayeron el lunes debido a que los inversores seguían inseguros sobre las perspectivas de la política económica después de que una contundente derrota en las elecciones primarias del Gobierno provocara una reorganización del gabinete a fines de la semana pasada.

https://www.reuters.com/ article/argentina-politics/ update-2-argentina-markets- dip-as-new-ministers-sworn-in- after-reshuffle-idUSL1N2QM1LV

También caen los bonos del Tesoro.- El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó el lunes debido al temor de que Evergrande Group podría incumplir, profundizando una liquidación de acciones y alentando a los inversores a comprar bonos de refugio seguro. Las acciones de Evergrande, que cotiza en Hong Kong, se desplomaron hasta un 19% en más de once años, lo que genera preocupación sobre la salud de la economía y el impacto potencial en los mercados.

https://www.reuters.com/ article/usa-bonds/treasuries- u-s-yields-tumble-as- evergrande-fears-boost-safe- haven-appeal-idUSL1N2QM1JY

Rabieta en el mercado de bonos.- Una rabieta en el mercado de bonos que eleve los rendimientos puede ser una perspectiva aterradora para los bancos centrales, pero la Reserva Federal podría dar la bienvenida a una venta masiva que eleve los rendimientos de los bonos del Tesoro a niveles que reflejen mejor el ‘sólido’ estado de la economía.

https://www.reuters.com/ business/why-fed-might- welcome-bond-market-tantrum- 2021-09-20/

Los nervios de Evergrande pesan sobre el yuan.- El yuan chino se debilitó frente al dólar en su nivel más bajo en casi un mes el lunes, ya que la preocupación sobre las repercusiones de los problemas de solvencia de Evergrande asustó a los mercados financieros y levantaron las monedas de refugio seguro.

https://www.reuters.com/ business/evergrande-nerves- weigh-offshore-yuan-dollar- edges-up-safety-bid-2021-09- 20/

El euro permanece bajo presión frente al dólar.- El euro está tratando de ubicarse por debajo del soporte en 1,172 mientras que el dólar se mueve al alza frente a una canasta de monedas.

https://finance.yahoo.com/ news/eur-usd-daily-forecast- euro-074426278.html

Otro informe débil de empleos puede estar por delante.- Un modelo de JPMorgan que se acercó más que prácticamente a todos los demás pronósticos al predecir el gran déficit del informe de empleo del mes pasado apunta a otra cifra débil de empleos para septiembre, ya que los consumidores parecen haber reducido sus gastos en viajes y ocio desde el Día del Trabajo.

https://www.reuters.com/ business/another-weak-us-jobs- report-may-be-ahead-jpm-data- suggests-2021-09-20/

CRIPTOMONEDAS

Se desmoronan las criptomonedas.- Los precios de las criptomonedas se desplomaron el lunes más del 8% con una amplia ola de ventas provocada por la preocupación sobre el contagio de China Evergrande Group que se extendió por los mercados mundiales.

https://finance.yahoo.com/ news/bitcoin-falls-below-45- 000-113522727.html

https://finance.yahoo.com/ news/cryptocurrencies-slide- market-selloff-deepens- 131353654.html

Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas caen en el temor de Evergrande.- El precio de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas cayó cuando los temores de incumplimiento de Evergrande afectaron a una amplia gama de mercados financieros. El valor del bitcóin cayó un 10% hasta 42.662 dólares. Ethereum vio desplomarse su valor un 13% hasta 2.940 dólares.

https://finance.yahoo.com/m/ f0043c79-7603-34f2-8078- ee84a8577bc2/bitcoin-ethereum- other.html

Christine Lagarde critica a las criptomonedas.- La presidenta del Banco Central Europeo ha calificado a la criptomoneda como ‘sospechosa’. La política y abogada francesa dice que considera que los activos digitales son «altamente especulativos» y presiona por una regulación generalizada.

https://finance.yahoo.com/ news/christine-lagarde-slams- crypto-153642877.html

Cuentas criptográficas que generan intereses.- Los propietarios de criptomonedas no sólo se jactan de retornos extravagantes, porque también está el rendimiento. Muchas plataformas ayudan a obtener altos rendimientos con sólo depositar sus activos criptográficos.

https://finance.yahoo.com/ news/heres-everything-know- interest-earning-120658712. html

CRISIS ENERGÉTICA

Ataque de Washington contra el petróleo y el gas.- La administración Biden y el Congreso de mayoría demócrata han puesto sus ojos en la industria del petróleo y el gas como el culpable final detrás de un clima cambiante. Ahora, parece que Washington está redoblando su promesa de tomar medidas enérgicas contra el petróleo y el gas de cualquier forma posible, pero la medida podría ser contraproducente.

https://finance.yahoo.com/ news/washingtons-attack-oil- gas-may-200000201.html

El petróleo cae un 2% por la aversión al riesgo y la fortaleza del dólar.- Los precios del petróleo cayeron un 2% el lunes debido a que los inversores se volvieron más reacios al riesgo, lo que afectó a los mercados de valores e impulsó el dólar, encareciendo el petróleo para los tenedores de otras monedas.

https://www.reuters.com/ article/global-oil/update-8- oil-falls-2-on-risk-aversion- dollar-strength-idUSL1N2QM046

El precio del petróleo está ahora en un máximo de seis semanas, y Omán incluso predice que podría aumentar a $ 200 por barril si se aprueban las políticas climáticas mundiales.

https://finance.yahoo.com/ news/buy-discount-gold- inflation-soars-230000212.html

El BIS advierte sobre el riesgo de burbuja de activos verdes.- El Banco de Pagos Internacionales, advirtió del creciente riesgo de una burbuja de precios en los mercados de activos centrados en el medio ambiente.

https://www.reuters.com/ business/sustainable-business/ global-markets-bis-esg-urgent- 2021-09-20/

El aumento del precio del gas, contra la economía mundial.- El alza del precio de la gasolina, que amenaza con subir la factura de combustible en invierno, perjudica el consumo y exacerba un repunte de la inflación a corto plazo, y es otro golpe para una economía mundial que acaba de recuperarse después de la crisis.

https://www.reuters.com/ business/energy/global- markets-gas-2021-09-20/

Noruega promete a Europa más gas a medida que se disparan los precios.- Noruega acordó el lunes aumentar las exportaciones de gas natural al resto de Europa, ya que los altos precios récord del gas natural al por mayor llevaron a los proveedores de Gran Bretaña a buscar apoyo estatal y aumentaron los temores de una crisis en el suministro de alimentos.

https://www.reuters.com/ business/energy/norway- promises-europe-more-gas- prices-soar-2021-09-20/

Se dispara el precio del carbón.- Los precios del carbón están aumentando en todo el mundo a medida que la escasez de gas natural impulsa la demanda del combustible fósil más sucio para generar electricidad.

https://finance.yahoo.com/ news/coal-prices-surge-power- crunch-040001154.html

El aumento del precio de la energía podría paralizar la economía europea.- El aumento del precio de la energía en Europa está perjudicando a más que a los consumidores. Los picos de precios han comenzado a afectar las actividades industriales, amenazando con asestar un golpe a la recuperación de la economía europea, con menor poder adquisitivo del consumidor, menor producción industrial y mayores costos operativos.

https://finance.yahoo.com/ news/skyrocketing-energy- prices-could-cripple- 230000084.html

CRISIS MIGRATORIA

Látigos contra los emigrantes.- La Casa Blanca dijo el lunes que son inaceptables y no apropiadas las imágenes que parecen mostrar a agentes de la patrulla fronteriza usando látigos contra emigrantes haitianos que llegan desde México.

https://www.reuters.com/world/ us/white-house-apparent-use- whips-haitian-migrants-not- acceptable-2021-09-20/

Los haitianos regresan a México.- Cientos de haitianos regresaron el lunes a México, desde un extenso campamento de emigrantes al otro lado de la frontera en Tejas, por temor a ser expulsados a su tierra natal, mientras las autoridades organizan vuelos de regreso a Haití.

https://www.reuters.com/world/ us/us-homeland-security-chief- heads-border-removal-migrant- camp-accelerates-2021-09-20/

Los haitianos que regresan lamentan el sueño americano perdido.- Más de trescientos haitianos fueron devueltos a su hogar el domingo, después de ser expulsados de Tejas, lo que dejó a muchos desmoralizados y enojados, porque había terminado su búsqueda de una vida mejor, muy lejos su país empobrecido.

https://www.reuters.com/world/ americas/expelled-texas- returned-haitians-lament-lost- american-dream-2021-09-20/

A lo largo de los primeros ocho meses de este año, las autoridades han detenido a 1.323.597 emigrantes en situación ilegal que intentan cruzar la frontera entre con México, números que aumentan aún más esta semana en Tejas que ahora alberga a casi 15.000 inmigrantes ilegales, una invasión real que se produce al mismo tiempo que Biden promete proteger la frontera de Tayikistán de los emigrantes afganos ilegales.

https://www.whatdoesitmean. com/index3691.htm

El ejército zapatista advierte que Chiapas «está al borde de la guerra civil».- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) criticó al gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón quien, a su juicio, está haciendo todo lo posible por desestabilizar el sureste mexicano, y la región se encuentra «al borde de la guerra civil» por sus malas decisiones.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210920/ejercito-zapatista- advierte-que-chiapas-esta-al- borde-de-la-guerra-civil- 1116243944.html

RIESGO POTENCIAL

Miles de personas huyen del volcán de La Palma mientras las corrientes de lava destruyen hogares.- La lava que fluye de la primera erupción volcánica de las Islas Canarias en 50 años obligó a la evacuación de 5.500 personas y destruyó al menos cien casas.

https://www.reuters.com/world/ europe/thousands-flee-lava- spewing-volcano-spains-la- palma-island-destroys-houses- 2021-09-20/

Surge una nueva boca eruptiva.- La aparición de una nueva boca eruptiva en el volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, obligó a las autoridades a ordenar el desalojo total de Tacande.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404603-surgir- nueva-boca-eruptiva-volcan-la- palma

La colada del volcán avanza a 700 metros por hora arrasando casas y cultivos.- La colada de lava provocada por la erupción del volcán de la isla de La Palma tiene una altura media de seis metros, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 metros por hora, arrasando a su paso casas, cultivos e infraestructuras.

https://www.efe.com/efe/ espana/portada/la-colada-del- volcan-avanza-a-700-metros- por-hora-arrasando-casas-y- cultivos/10010-4633283

La erupción la semana pasada de un volcán en la isla canaria de La Palma tendría el potencial de desencadenar un maremoto de cien metros de altura que devastaría la costa oriental de EE.UU., las costas del sur de Europa y gran parte de la costa de África y América del Sur. Esto se produce después de que a principios de este verano sufriera una fuerte presión la presa de las Tres Gargantas en China por “una inundación de cada mil años”. Si estallara la presa, se verían afectados hasta seicientos millones de chinos.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=182949

Decenas de pingüinos en peligro de extinción asesinados por abejas en Sudáfrica.- Un enjambre de abejas ha matado a 63 pingüinos africanos en peligro de extinción en una playa en las afueras de Ciudad del Cabo. Las aves fueron encontradas muertas el viernes en la playa de Boulders, un popular destino turístico al sur de Ciudad del Cabo.

https://www.aljazeera.com/ news/2021/9/20/bees-kill- dozens-of-endangered-penguins- in-south-africa

China está a punto de revolucionar la energía nuclear con un reactor de torio.- Mucho más baratos, seguros y limpios que los de uranio, los reactores de torio no necesitan agua para enfriarse y podrían ser construidos incluso en regiones desérticas. En el desierto de Gobi, científicos chinos podrán en marcha este mes un reactor nuclear experimental que funcionará con torio, un elemento débilmente radiactivo, en lugar de uranio, informa la revista científica Nature.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404336-china-punto- lanzar-reactor-nuclear-torio

