Es la culminación de un gran momento evolutivo llamado Ascensión

Provoca la elevación de la resonancia Schumann de 40 a 100 hertzios

Precisamente la quinta dimensión está en la gama de 40 a 100 hertzios

Una dimensión no es un lugar físico sino un estado de ser o conciencia

Dicha conciencia se manifiesta como una realidad percibida más feliz

Esta nueva dimensión es lo que se llama la nueva Tierra y el nuevo Cielo

Es una nueva era de luz para la humanidad esperada desde hace milenios

La culminación de este acontecimiento puede ocurrir en unos pocos meses

El 12 de noviembre hay conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón de dictadura

El 21 de diciembre Júpiter y Saturno están en Acuario lo que alivia la presión

Apártate de las personas negativas y disfruta de la soledad todo lo que puedas

Mucho se habla del “Gran Evento 2020” pero casi nadie ha sido capaz de definirlo con exactitud. La mejor definición la he hallado en una transmisión de Michael Love del 3 de julio, destinada a las semillas estelares de la Nueva Tierra, supuestamente procedente de las Fuerzas Pleyadianas de la Luz. Un evento es un suceso importante y programado que se presenta de forma imprevista.

No pido a nadie que se crea a pies juntillas todo lo que dice sino que lo considere como una posibilidad pendiente de confirmación o desmentido. No me adjudiquen las afirmaciones del mensaje, ni mucho menos las fechas, puesto que yo también tengo mis dudas. Sólo informo del contenido del mismo.

Hay quien dice que este mensaje procede de la élite, y yo no me atrevo a quitarle la razón, porque sólo el tiempo la dará o la quitará. Lo único que puedo decir es que la música suena positiva, que ojalá lleve razón, y que sobre todo resuena mucho con mi corazón.

Como el mensaje es extremadamente largo, me he tomado la libertad de resumir los párrafos más significativos. A mi me encanta todo lo que tenga la etiqueta de pleyadiano hasta el extremo de que tengo un poster de las Pléyades cuya observación me eleva el espíritu.

TRANSFORMACIÓN

El 2020 ya ha sido un año de poderosa transformación, evolución y revolución, que ha producido un gran despertar que afecta a todos los seres sintientes del planeta Tierra. Todos los sistemas están sufriendo un gran cambio a medida que la Tierra se está bombardeando constantemente por rayos cósmicos muy cargados que emanan del núcleo galáctico.

El núcleo galáctico, conocido como el Sol Central por los antiguos, y llamado Hunab Ku por los mayas, se encuentra en el centro de la Galaxia Vía Láctea, en la constelación de Sagitario. El poderoso agujero negro ubicado allá, ha activado recientemente la actividad de masa cíclica que hace que todo el cosmos vibre más alto.

El Sol Central está permitiendo cargar ahora a este sistema solar y al planeta tierra de partículas exóticas de alta frecuencia en una base estable, y los rayos de luz gama impactan y penetran en la atmósfera de la tierra que afecta al ser humano de forma profunda a nivel mental, emocional y físico.

La explosión de estos rayos cósmicos de alta frecuencia que llegan a la Tierra se ha medido por la elevación de la resonancia Schumann, para vibrar en la gama de 40 a 100 hertzios, lo que provoca un estado de conciencia suprahumano. Precisamente el límite inferior de la quinta dimensión comienza a 40 hertzios y el límite superior termina a 100 hertzios. Una dimensión no es un lugar físico sino un estado de ser o de conciencia que se manifiesta como una realidad percibida.

Esta nueva dimensión superior de la realidad que se manifiesta en este mundo es lo que llamamos la nueva Tierra y el nuevo Cielo. Es la era dorada esperada desde hace milenios, y es una nueva era de luz para la humanidad.

ASCENSIÓN

La culminación del Evento 2020 es el gran momento evolutivo llamado Ascensión, cuando la humanidad se traslada totalmente a este nuevo y bello mundo celestial aquí en la Tierra. Es el Cielo en la Tierra.

Los datos contenidos en este mensaje y en otros muchos anteriores indican que la culminación de este acontecimiento puede ocurrir dentro de unos pocos meses, y se da como fecha límite el 21 de diciembre de 2020. (Dar fechas es siempre muy arriesgado, por lo que yo considero a ésta solamente como una fecha simbólica y no real, porque esto llegará como ladrón en la noche cuando menos lo esperemos.)

Éste es el periodo mencionado desde hace mucho tiempo por muchos profetas y visionarios, cuando la humanidad comenzaría a pasar del largo periodo de oscuridad cósmica a la nueva luz de la era dorada, y también se le llama el regreso a Lemuria.

Los lemurianos se referían al Sol Central como la Fuente de toda la vida, de todo el conocimiento, de todo el poder, el Dios de todos los dioses. El Sol Central es el Sol oculto, el Sol interior, la Fuente de todo ser, y es la fuerza opuesta al Sol de la Tierra.

Las escrituras lemurianas conservadas por la Gran Hermandad Blanca hablan de ciclos cósmicos llamados ‘yugas’ que son largos periodos de tiempo que se miden por el giro de la Tierra alrededor del Sol Central.

La antigua Hermandad Blanca y los Guardianes del Tiempo dicen que Kali Yuga, la era de la oscuridad es el periodo perfecto para que se manifiesten los tontos, los hipócritas y los ladrones, mientras que el sabio y la Verdad residen eternamente en Satya Yuga, la Era Dorada.

COMIENZO

Aunque existe mucha polémica y teorías al respecto, la información más reciente recibida por la Alianza para la Tierra afirma que el comienzo de la Era Dorada coincide exactamente con la nueva Era de Acuario que amanece el 21 de diciembre de 2020.

O dicho de otro modo, el Quinto Sol y el calendario mayor de la cuenta larga de los mayas se acabó hace ocho años, el 21 de diciembre de 2012, y el Sexto Sol maya de la nueva Tierra amaneció ese día. Esto también coincide con el calendario hindú de origen lemuriano.

La clave de este tema es que la razón por la cual no se ha manifestado lo suficiente esta luz sobre la superficie de la Tierra se debe a causa del bloqueo ejercido por Júpiter y Plutón. Sin embargo, debido a las alineaciones cósmicas de 2020, y especialmente las que se producen en el mes de diciembre, la luz central de la gloriosa era dorada de Satya Yuga podría brillar en el planeta Tierra el 21 de diciembre de 2020.

Las puertas cósmicas se abrirán ese día y la corriente más poderosa, imparable y celosa de la historia de la luz gama de 40 hertzios se arrastrará a través de los cielos y fluirá con libertad en todo el planeta.

Durante la Era Dorada el planeta existió en las dimensiones más altas y los lemurianos alcanzaron un estado de conciencia iluminado, con su kundalini ascendida y desarrollada. Estos seres maestros poseían habilidades sobrenaturales como la inmortalidad, el vuelo, el teletransporte y los viajes en el tiempo.

Está escrito en los manuscritos lemurianos que el Sol Central es la única fuente de todas las habilidades sobrenaturales, así como la fuente de toda la vida, de toda la materia y de toda la evolución en este cosmos.

LUZ GAMA

Al principio de los tiempos, la Tierra existió en las dimensiones más altas y luego descendió a un estado de oscuridad, de sobra conocido por nosotros, cuando se alejó del núcleo galáctico a causa de los ciclos naturales del cosmos, (que a nosotros nos parecen una montaña rusa y una eternidad) pero ahora la Tierra ascenderá de nuevo a los reinos más altos de la luz, y los seres que viven en el planeta ascenderán con la Tierra en cuerpo físico.

Los científicos rusos han demostrado que un rayo de luz gama puede cambiar el ADN de un ser vivo, y puede transformar el embrión de una especie en otra especie totalmente diferente en un plazo de 48 horas. Del mismo modo esta luz gama está activando el ADN llamado ‘basura’ del cuerpo humano para reconstruir los doce más uno filamentos originales de nuestra especie. Cuantas más cadenas de ADN estén activas, tanto más alto será el nivel de conciencia del ser humano.

Los acontecimientos celestiales que ocurren actualmente forman parte de un gran proceso cósmico que se está construyendo ahora mismo. Comenzó en 2012, llegó a su punto medio en 2016 y terminará con un gran espectáculo al final del año 2020.

El hecho de que estas alineaciones planetarias, únicas y potentes, ocurran el mismo año, y que coincidan con el final y el comienzo de los principales ciclos celestiales no es una casualidad sino que significa, un sincronismo muy poderoso. Esta serie de magníficos eventos celestiales inauguran el principio de una nueva era de luz en el planeta Tierra.

VUELVE LA GLORIA

Sabemos lo que viene si escuchamos al corazón y utilizamos la intuición. Sabemos lo que viene al recordar nuestro pasado y al ver el futuro dentro de nosotros mismos. Sabemos lo que viene por lo que dicen las alineaciones del cosmos. Todo está escrito claramente como señales en los cielos para los que tengan ojos para verlas.

Los ciclos galácticos del pasado, del presente y del futuro muestran lo que pasó, lo que está pasando y lo que ocurrirá de nuevo, en un eterno presente de manifestación cíclica que se llama el mito del eterno retorno del que hablaron los antiguos griegos. No hay nada nuevo bajo el Sol y la gloria del pasado regresará de nuevo. Hemos estado aquí antes y sabemos de lo que hablamos.

Los acontecimientos celestiales son legibles, medibles y predecibles, y lo que sucede arriba se refleja debajo. El movimiento de los astros es el lenguaje de Dios. Las alineaciones celestiales tienen un efecto directo en la evolución humana y en el planeta Tierra.

Cuanto más grande sea el evento celestial, tanto mayor impacto físico y consciente tendrá sobre la humanidad y sobre la percepción de sus experiencias. Los cambios en el pasado están impresos en todo el planeta, pero la arqueología los ignora o los esconde.

EL GRAN FLASH SOLAR

Nuestro Sol debe tener en cualquier momento su gran flash que ocurre cada 25.920 años en lo que se llama un año cósmico de un gran ciclo. Este flash ha sido conocido por cada civilización antigua en la historia grabada. Se ha escrito con nombres como fuego Samvartaka, Frashokereti, Ekpyrosis y Fuego Yuga.

Los datos de todas las transmisiones recientes de la Alianza para la Tierra muestran que también es inminente este gran flash solar, y se afirma que este acontecimiento ocurrirá antes de que acabe este año 2020, aunque eso está por ver todavía. Actualmente nuestro Sistema Solar está atravesando una zona de la Galaxia muy cargada de energía plasmática. Las partículas exóticas contenidas en esta zona están cargando al Sol como un condensador gigantesco, que se descargará pronto como un evento de luz épico y cósmico, que será visto por todos los seres en la superficie de la Tierra. También se llama estornudo solar.

Este gran flash solar será una erupción masiva de luz gama blanca, cegadora, magnética y de quinta dimensión expulsada del núcleo galáctico que será visto como un segundo Sol en el cielo. La energía liberada de esta emisión del Sol Central se conoce como el alcance de la comprensión y activará el evento de ascensión masiva de la conciencia planetaria.

La luz de esta explosión cósmica será tan poderosa que iluminará los cielos de la Tierra durante un periodo de mil años. Será el milenio profético de luz que anuncian todas las tradiciones espirituales de la humanidad.

QUINTA DIMENSIÓN

Según el extraordinario mensaje de Michael Love, el 21 de diciembre pasaremos a la quinta dimensión, también conocida como la nueva era de Acuario y la Sexta Era Dorada. En este día evolutivo el planeta Tierra entrará en la era celestial del despertar espiritual. (Yo no me atrevo a asegurar que este cambio se produzca en esta fecha concreta, por si luego me lo echan en cara, pero sí apostaría a que veremos el cambio en los próximos años hasta el 2026.)

La fuerza espiritual del Sol Central cambiará todo en este reino de forma profunda y positiva. Los que deseen vivir en armonía, compartir, cuidar, cooperar y trabajar con la naturaleza, la creatividad y el amor, formarán comunidades espirituales o islas de luz y nacerá una civilización totalmente nueva y diferente.

Esta nueva era de la humanidad trae la realización de nuestro verdadero Ser Divino y alcanzaremos un estado de perfección espiritual en el cual se hacen posibles todas las cosas buenas. Hemos encarnado muchas veces aquí para preparar este momento, hemos mantenido la esperanza en medio de grandes tribulaciones, y ahora llega nuestro boleto de regreso al hogar, a nuestro verdadero hogar de gloria y felicidad.

Lo que está a punto de amanecer sobre el horizonte es más grande de lo que vio cualquier profeta de la humanidad, y es la cosa más valiosa y preciosa del universo. Experimentaremos los nuevos paradigmas de la nueva era con nuestros propios ojos, y será tan maravilloso que no lo podremos creer al principio, y nos sentiremos como un niño que estrena zapatitos nuevos.

CINCO MESES

La luz entrante es muy fuerte y poderosa ahora, y sólo aumentará en poder en los próximos cinco meses. A medida que nos acercamos al gran momento, todos debemos convertirnos en la mejor versión de cada uno. Apártate de todas las personas negativas y disfruta de la soledad todo lo que puedas.

Es el momento oportuno de cuidar mejor tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Come sólo alimentos energéticos naturales, bebe mucha agua pura, descansa todo lo que puedas, duerme más de lo normal para integrar estos niveles de luz más altos.

Cura tus traumas internos para eliminar la energía emocional negativa y tóxica que está atrapada en el cuerpo. Busca información fuera del sistema de la matrix para que puedas comprender lo que está ocurriendo. Conéctate con la Madre Tierra en la naturaleza.

Ámate más que nunca, crea tu vida para ser sólo lo que quieras ser. Aprende a ser tú mismo y no te dejes influenciar por nadie. Aprende a ignorar la opinión materialista de otras personas. Comienza a recuperar tu soberanía personal, y no te dejes manipular por nadie.

