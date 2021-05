El sistema cuántico contra el de bloques

La supremacía cuántica rompe ría el bitcoin

Esto se conoce como “hackear hoy, descifrar mañana”

La computación cuántica amenaza ría al sistema de bloques

El mundo de las criptos se prepara para el descifrado cuántico

La tecnología cuántica de Google sería una amenaza para el bitcóin

La informática cuántica pon dría en peligro el futuro de las criptos

Google anunci ó una computadora cuántica comercial para el 2029

La supremacía cuántica pondr ía en un aprieto a las criptomonedas

Provocar ía la desaparición de la criptografía utilizada actualmente

Obligar ía a aplicar una criptografía poscuántica mucho más compleja

La computación cuántica provocaría cambios en el sistema de bloques

Desde que Google anunció que logró la supremacía cuántica, ha habido un número creciente de artículos en la web que predicen la desaparición de la criptografía utilizada actualmente en general, y el bitcóin en particular. De hecho, la tecnología cuántica de Google es una amenaza para el bitcóin. Google generó inquietud en la comunidad criptográfica cuando aseguró que había desarrollado tecnología cuántica capaz de resolver problemas matemáticos imposibles, lo que implicaría una amenaza para el bitcóin.

La cadena de bloques, por medio del encriptado, protege los datos privados de cada usuario, como nombres, contraseñas e información de los monederos o ‘wallets’. Pero las computadoras cuánticas podrían descifrar claves privadas de los usuarios, para luego falsificar firmas de transacciones en su nombre, y acceder a sus activos digitales.

https://eleconomista.com.ar/ 2019-11-computacion-cuantica- amenaza-a-la-blockchain/

Andrew Fursman, experto en cuántica, dijo sobre el futuro de las criptomonedas: «Está demostrado matemáticamente que si se dispone de un dispositivo parecido al tipo de ordenadores cuánticos que la gente quiere construir, sería capaz de descifrar esta información mucho mejor que con los dispositivos clásicos».

https://dailyhodl.com/2021/05/ 01/is-quantum-computing- placing-bitcoins-future-in- jeopardy-quantum-expert- andrew-fursman-on-future-of- crypto/

Todos los algoritmos clásicos conocidos para derivar la clave privada a partir de la clave pública requieren una cantidad astronómica de tiempo para realizar dicho cálculo y, por lo tanto, no son prácticos. Sin embargo, en 1994, el matemático Peter Shor publicó un algoritmo cuántico que puede romper el supuesto de seguridad de los algoritmos más comunes de criptografía asimétrica. Esto significa que cualquier persona con una computadora cuántica suficientemente grande podría usar este algoritmo para derivar una clave privada de su clave pública correspondiente y, por lo tanto, falsificar cualquier firma digital.

https://www.zerohedge.com/ crypto/google-aims-commercial- quantum-computer-2029-what- would-do-bitcoin

EL ANUNCIO

Google anunció una computadora cuántica comercial para 2029 según The Wall Street Journal.- El gigante tecnológico es una de las muchas empresas que compiten por construir un negocio en torno a la tecnología naciente. Google de Alphabet Inc. planea gastar varios miles de millones de dólares para construir una computadora cuántica, para el año 2029, que pueda realizar cálculos comerciales y científicos a gran escala y sin errores. Google dice que necesitará construir una máquina de un millón de qubits capaz de realizar cálculos confiables sin errores. Sus sistemas actuales tienen menos de cien qubits.

https://www.wsj.com/articles/ google-aims-for-commercial- grade-quantum-computer-by- 2029-11621359156

Lo que Google denominó “supremacía cuántica”, implica que tiene el poder de resolver cálculos que resultarían inalcanzables para computadoras comunes. Pero, aunque la empresa aseguró alcanzar esta hazaña, las pruebas de ello sólo se publicaron en la página web de la Nasa durante poco tiempo. Luego, se eliminó esta información del sitio web. Esta tecnología cuántica de Google podría resolver en doscientos segundos problemas que otros equipos tardarían diez mil años en resolver.

Si una máquina es capaz de resolver problemas matemáticos tan rápido, se vería comprometido el sistema de comprobación de transacciones del bitcóin a través de mineros. El bitcóin y el resto de las criptomonedas sustentadas en la tecnología blockchain de cadena de bloques, se basan en problemas matemáticos complejos. Es esta característica la que proporciona confianza en la comunicación digital. Sin embargo, si se desarrolla un equipo capaz de resolver esta ecuaciones lo suficientemente rápido, podría tomar el control del bitcóin, y esto es lo que Google asegura haber creado con su tecnología cuántica.

https://criptotendencia.com/ 2019/10/04/tecnologia- cuantica-de-google-es-una- amenaza-para-bitcoin/

AMENAZA

¿Qué algoritmos criptográficos están amenazados por la computación cuántica?.- Los potentes ordenadores cuánticos podrían convertirse en una amenaza para todas las cadenas de bloques que se basan en el algoritmo de firma digital de curva elíptica, incluidos bitcóin y ethereum.

ECDSA se ha convertido en el estándar de oro en la creación de claves bajo el sistema criptográfico de clave pública que se utiliza para firmar las transacciones en la mayoría de las blockchains. Este sistema permite crear una clave privada aleatoria de 256 bits y una clave pública derivada que podemos compartir con cualquier tercero.

Luego es difícil encontrar la clave privada que generó la clave pública, pero los ordenadores cuánticos pueden emplear un algoritmo para desentrañar la relación matemática entre una clave pública y una clave privada, revelando y comprometiendo así la clave privada.

https://cointelegraph.com/ explained/how-the-crypto- world-is-preparing-for- quantum-computing-explained

Los computadores cuánticos no acabarán con la blockchain, pero podrían provocar cambios fundamentales en la criptografía subyacente. El principal punto de venta de la blockchain y sus aplicaciones es que los registros distribuidos con seguridad criptográfica son prácticamente inquebrantables en circunstancias normales, dado el estado actual de la tecnología computacional. Sin embargo, su validez depende en gran medida del estado de la tecnología. Si se produjera un cambio de paradigma en la informática, los sistemas contemporáneos basados en blockchain se podrían volver vulnerables a amenazas que no se tienen en cuenta durante su diseño.

https://es.cointelegraph.com/ news/quantum-computing-vs- blockchain-impact-on- cryptography

CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA

La criptografía poscuántica se refiere a algoritmos criptográficos que se cree que son seguros contra un ataque cripto-analítico de una computadora cuántica, pero los algoritmos de clave pública más populares, se pueden romper de manera eficaz con una computadora cuántica fuerte. Todos estos problemas se pueden resolver fácilmente en una computadora cuántica lo suficientemente potente.

A pesar de que las computadoras cuánticas experimentales actuales, conocidas públicamente, carecen de poder de procesamiento para romper cualquier algoritmo criptográfico real, muchos criptógrafos están diseñando nuevos algoritmos para prepararse para un momento en que la computación cuántica se convierta en una amenaza. Este trabajo ha ganado una mayor atención de los académicos y la industria a través de la serie de conferencias desde 2006 y, más recientemente, a través de varios talleres sobre criptografía cuántica segura organizados por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y el Instituto de Computación Cuántica.

En contraste con la amenaza que representa la computación cuántica para los algoritmos actuales de clave pública, la mayoría de los algoritmos criptográficos simétricos y las funciones actuales se consideran relativamente seguros contra los ataques de las computadoras cuánticas. Si bien el algoritmo cuántico de Grover aceleraría los ataques contra cifrados simétricos. Duplicar el tamaño de la clave podría bloquear estos ataques. Por lo tanto, la criptografía simétrica post-cuántica no necesita diferir significativamente de la criptografía simétrica actual.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Post-quantum_cryptography

ALTERNATIVAS

Contra esta amenaza hay dos alternativas. La criptografía postcuántica tiene algoritmos más sofisticados para la generación de claves asimétricas, cuya seguridad ante la computación cuántica es temporal, según Marcos Allende López.

La segunda alternativa sería la criptografía simétrica cuántica. La tecnología cuántica permite generar claves simétricas aleatorias con generadores cuánticos de números aleatorios, y compartirlas de manera que cambien si alguien intenta observarlas.

La información o datos encriptados con criptografía asimétrica tradicional que se pueda interceptar y almacenar hoy, se podría desencriptar cuando estén listos los computadores cuánticos. Esto se conoce como “hackear hoy, descifrar mañana” (hack today, crack tomorrow) y urge a empezar a buscar soluciones.

La confidencialidad de la información en Internet y la autenticación de entidades, sitios web y servidores se basa en la infraestructura de claves públicas. Es decir, criptografía asimétrica. Y esta criptografía se podría vulnerar, mediante la computación cuántica, con el algoritmo de Shor. Si sucediera esto, Internet se volvería inseguro, con prácticas como el llamado “hombre en el medio” (man in the middle), por las que alguien no autorizado intercepta y modifica información que viaje entre nodos y monederos.

Existen alternativas para construir cadenas de bloques totalmente cuánticas. Se basan en el fenómeno del entrelazamiento, y en la imposibilidad de copiar estados cuánticos, ya que al observar un sistema cuántico éste cambia y es imposible clonarlo. Esta tecnología blockchain sería completamente distinta a la actual, y ofrecería una seguridad completa, al estar basada en procesos físicos, y no en la dificultad matemática de invertir firmas digitales (hash). Si la computación cuántica llega a ser capaz de invertir esto de manera eficaz, este tipo de soluciones serían las únicas viables para las cadenas de bloques.

https://www. blockchaineconomia.es/ blockchain-cuantica/

TODO ESTÁ EN LLAMAS

«Todo está en llamas» según Heráclito (535-475 a.C.) Lo que Heráclito quiso decir es que el mundo está en un estado de cambio constante. Pero el gran problema en los próximos años es que el mundo experimentará un incendio de una magnitud nunca antes vista en la historia.

Pero en ciertos momentos de la historia, el fuego es catastrófico, y es ahí donde está el mundo ahora. Ya han comenzado incendios en todas partes. Los mercados de valores están en llamas, al igual que los mercados inmobiliarios, así como los mercados de bonos y deudas. El problema es que los incendios son inicialmente explosivos pero siempre terminan implosivos.

Hemos hablado de que la inflación se ha disparado, y no sólo está ocurriendo en las acciones. Los mercados inmobiliarios están explotando literalmente, especialmente los de gama alta. Vemos esto en todo el mundo. Por ejemplo, HSBC declaró que en marzo se concedió el mayor número de hipotecas jamás emitidas.

En Suecia, las propiedades se venden hasta un 40% por encima del precio de venta en una frenética guerra de ofertas y los barcos de recreo de segunda mano tienen tal demanda que cuestan prácticamente lo mismo que un barco nuevo. Y si quieres un barco nuevo, no hay ninguno disponible hasta 2022.

También parece que la gente está desesperada por tener compañía después de los cierres, ya que el precio de los cachorros en el Reino Unido es hasta un 100% más alto que el año pasado. Sí, todo está realmente en llamas, ya que la gente está desesperada por gastar, después de un año de bloqueos y restricciones.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/everything-fire

Diez millones de estadounidenses no pagan alquiler ni hipotecas.- Los mercados están en máximos históricos e histéricos. Vivimos en un mundo extraño. La próxima caída haría que pareciese menor la crisis de 2009. El dinero gratis debería reembolsarse en algún momento. Esa deuda conduciría a la quiebra si las corporaciones no pudieran obtener ganancias en cinco o diez años. Ahora estamos en el año trece de dinero básicamente gratis y cuando se detuviera el dinero gratis, comenzaría el problema.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/25/the-atlantis- report-this-is-the-worst- economic-crisis/

NOTICIAS BREVES

Continúan los ciberataques en todo el mundo.- Setenta bancos europeos y sudamericanos bajo el ataque de un extraño malware bancario. Biden es en realidad Jim Carrey con una máscara. Tenga en cuenta que los programas de políticos son mucho más fáciles de hacer que las películas de ciencia ficción de acción de Hollywood. Un evento activaría a las Fuerzas Armadas de una manera muy pública. En ese momento comenzaría una transición y transferencia de poder.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/18/restored-republic- via-a-gcr-2nd-special-report- as-of-may-18-2021/

Sube la bolsa.- Las acciones estadounidenses cerraron la sesión del miércoles con modestas ganancias, ya que los comentarios recientes de los funcionarios de la Reserva Federal ayudaron a aplacar las preocupaciones sobre la inflación galopante, y mantuvieron bajo control el rendimiento de los bonos.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-edges-up- us-bond-yields-stay-tame-2021- 05-26/

El oro cae desde el máximo de cuatro meses a medida que repuntan el rendimiento de los bonos.- El oro cayó desde el nivel más alto, en más de cuatro meses, a medida que se recuperó el rendimiento de los bonos del Tesoro, lo que perjudicó la demanda del metal que no devenga intereses.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-climbs-four-month- high-030404317.html

Amazon compra la Metro.- Amazon ha anunciado la compra del estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de dólares, la segunda adquisición más grande de la compañía desde que compró Whole Foods en 2017 por 13.700 millones.

https://sputniknews.com/ business/202105261083001615- very-exciting-deal-amazon- buying-mgm-studios-for-845- billion/

Los ovnis vuelan cerca de instalaciones nucleares.- Los avistamientos de ovnis deberían tomarse en serio, ya que los objetos no identificados podrían representar una ‘amenaza’ para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo la presentadora de Fox News, Abby Hornacek.

https://sputniknews.com/ science/202105261083002451- ufos-pose-threat-to-us-by- flying-near-nuclear- facilities-claims-tv-host/

CIENCIA

Un iceberg del tamaño de Mallorca se desprende de la Antártida y se convierte en la masa de hielo flotante más grande del mundo.- Un gigantesco iceberg, que mide más de cuatro mil kilómetros cuadrados, se ha desprendido de la plataforma de hielo de Ronne en la Antártida. El iceberg, llamado A-76, es ahora la masa de hielo flotante más grande del mundo. El tamaño del enorme iceberg rivaliza con muchas islas grandes en todo el mundo y es más grande que la isla española de Mallorca, que mide sólo 3.667 kilómetros cuadrados. El iceberg es bastante largo y estrecho: mide 170 km. de largo y sólo 25 km. de ancho.

https://www.rt.com/news/ 524210-iceberg-breaks-off- antarctica/

Un virus modificado hace que el cáncer se elimine a sí mismo.- Una nueva tecnología medicinal desarrollada en Suiza aprovecha un virus modificado para la producción y el transporte de varios agentes de terapia antitumoral dentro del tejido humano afectado por el cáncer. Los anticuerpos, citoquinas y otras sustancias de señalización necesarias para el tratamiento en este caso se producen por las propias células cancerosas y destruyen el tumor desde dentro.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392593-virus- cancer-eliminarse-suiza

Un estudio revela que el consumo de alcohol puede reducir el cerebro.- Un equipo de científicos ha demostrado que cualquier tipo de consumo de alcohol, incluyendo el moderado, está relacionado con una menor densidad de materia gris. Los científicos de la ciudad de Oxford sugieren que cuanto más alcohol se consume, menor es el volumen cerebral y cuanto más se bebe, mayores son los impactos negativos en el cerebro.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210519/un-estudio-revela- que-el-consumo-de-alcohol- puede-reducir-el-cerebro- 1112348229.html

Desarrollan el chip más pequeño del mundo.- Los ingenieros de la Universidad de Columbia desarrollaron el chip inalámbrico más pequeño del mundo, un dispositivo del tamaño de un ácaro del polvo que en futuro podrá ser introducido en el cuerpo humano con una aguja hipodérmica para vigilar condiciones médicas. El estudio fue publicado a principios de mayo en la revista Science Advances.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392511-desarrollan- chip-mas-pequeno-inyectado- aguja

Rusia pone en marcha un reactor de plasma que reproduce la reacción física del Sol.- Fue diseñado para reproducir las reacciones físicas que ocurren en el Sol y otras estrellas, y utilizar el potencial de la fusión nuclear como fuente de energía limpia e ilimitada. Se ha puesto en funcionamiento el tokamak ruso Т-15MD en el Centro de Investigaciones Kurchátov. Es el primer reactor termonuclear de este tipo construido en los últimos veinte años.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392463-rusia-pone- marcha-tokamak

Hallan metales en cometas lejos del Sol y los científicos se quedan atónitos.- Dos estudios realizados gracias a observatorios instalados en Chile comprobaron la presencia de hierro y níquel en la superficie de cometas muy alejados del Sol. El hallazgo hace pensar en la existencia de un material hasta ahora desconocido en el núcleo de los cometas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210519/hallan-metales-en- cometas-lejos-del-sol-y-la- ciencia-queda-atonita- 1112345163.html

Capturan erupciones solares gemelas con increíble detalle.- Usando una variedad de sondas, incluido el nuevo Solar Orbiter, la Nasa y la Esa han capturado múltiples erupciones solares, compuestas por miles de millones de toneladas de plasma, con un detalle sin precedentes.

https://www.rt.com/news/ 524235-solar-orbiter-videos- eruptions-sun/

En el centro de nuestra galaxia no habría un agujero negro sino algo diferente.- Esta suposición se basa en el estudio de trayectorias de 17 estrellas cercanas a Sagitario. El centro de la Vía Láctea albergaría un núcleo de materia oscura y no un agujero negro, según indica un estudio realizado por científicos de Italia, Colombia y Argentina.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392719-estudio- centro-galaxia-materia-oscura

REALIDADES DIVIDIDAS

La evidencia está a nuestro alrededor de que nuestra realidad se está dividiendo en una línea de tiempo en 3D y una línea de tiempo en 5D, con una caótica 4D en el medio. Ahora se nos está dando una oportunidad obvia de elegir qué línea de tiempo resuena con todos y cada uno de nosotros. Podemos elegir entre una existencia oculta, controlada por la mente, o una existencia abierta compasiva, independiente, de pensamiento libre e intuitiva.

Se nos muestra que podemos tomar la línea de tiempo 3D basada en palabras con significados distorsionados, lógica, razón y desconfianza, o tomar la línea de tiempo 5D basada en la intuición centrada en el corazón , los sentimientos internos y la confianza. Una nos mantiene donde estamos, con guerras, deudas, enfermedades y mentiras interminables y la otra nos acerca a la paz, la abundancia, la salud, la verdad y el Creador.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/26/the-dividing- realities-by-mike-haydon-5-26- 21/

Por un lado, está el lado oscuro de la Fuerza que han tenido un reinado libre casi ilimitado en la superficie del planeta durante cientos de miles de años, pero ahora, por el otro lado, están las Fuerzas de la Luz y los Soldados Digitales que están haciendo grandes esfuerzos y avances para eliminar estas fuerzas negativas lo antes posible.

Cada día, nosotros, los seres humanos, nos acercamos un paso más a la divulgación completa. La espera ahora es un despertar masivo, ya que los movimientos de base tienen que eliminar la opresión. Todo en nuestro mundo es falso. Cuanto antes la gente se dé cuenta, mejor para todos.

El periodista empleado y autónomo está censurado, y no se le permite informar de noticias reales de investigación. El entretenimiento está impregnado de mentiras, fantasías, propaganda y falsas impresiones vacías, mientras que la relación pública corporativa y la publicidad no son más que falsos trucos de marketing para sentirse bien.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/26/final-wakeup-call- all-is-an-illusion/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/TSGuaQx04SA

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)