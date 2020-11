Una consultora suiza revela varios secretos

Su objetivo es sustituir a la banca centralizada

Ha evitado intentos de piratería para robar fondos

Se inventó para poner fin a la esclavitud financiera

Es independiente del sistema centralizado existente

No hay necesidad de tecnología de cadena de bloques

T odas las monedas están respaldadas por oro y activos

Está controlado por nueve satélites cuánticos en órbita

Los banqueros no podrán acceder a los fondos sin permiso

Está alojado en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Funciona con una interfaz de Tecnología de Libro Mayor Distribuido

Un proyecto regala más de 5.600 dólares a personas sin hogar en Canadá

Información falsa para robar los números de serie de los tenedores de divisas

El colectivo despierto guiará a la humanidad según un mensaje de Daniel Scranton

“Todo lo que debes saber sobre el nuevo sistema financiero QFS (Quantum Financial System).” Éste es el título de un artículo que ha sido publicado por la consultora suiza de banca privada internacional “Foster Swiss” radicada en Ginebra, Madrid y Barcelona que brinda sus servicios para particulares o empresas al mercado hispano hablante mundial, en las áreas financieras, fiscales y jurídicas.

El sistema está alojado en una computadora cuántica ubicada en nueve satélites cuánticos, y en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura AIIB (Asian Investments Infrastructure Bank), la contraparte oriental del Banco Mundial (WB) y del Fondo Monetario Internacional FMI. Para conectar el nuevo sistema con el viejo sistema ‘Swift’ y ‘Cips’, se ha llevado a cabo una interfaz llamada Tecnología de Libro Mayor Distribuido DLT (Distributed Ledger Technology).

La Tecnología de Libro Mayor Distribuido es un sistema electrónico o base de datos para registrar información que no es ejecutada por una sola entidad. Esta nos permiten almacenar y usar datos que pueden ser descentralizados, o almacenados en varios lugares, y distribuidos, es decir, conectados y, por lo tanto, pueden comunicarse.

TRES ENTIDADES

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB) es una institución financiera internacional. El propósito de este banco de desarrollo multilateral es proporcionar la financiación para proyectos de infraestructura basado en un sistema financiero de préstamo y el fomento del sistema de libre mercado.

El Banco Mundial (WB) es una organización multinacional especializada en finanzas y ayuda. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros.

El Fondo Monetario Internacional o FMI (International Monetary Fund, IMF) es una organización financiera internacional con sede en Washington DC que un papel preponderante en otorgar de créditos a los Estados con déficit en su balanza de pagos y ayudar en las crisis financieras internacionales.

INGENIERÍA FINANCIERA

Es un sistema financiero creado por por equipos de ingeniería chinos en colaboración con los equipos de ingeniería de otros miembros de la Coalición. Una de sus principales características es que los banqueros no podrán acceder a ninguno de estos fondos sin el permiso de los Supervisores de Cuentas de Garantía Global.

Un sistema que tienen como finalidad, sustituir a la banca central y cubrir la nueva red global para la transferencia de oro o dinero respaldado por activos, iniciada por Rusia y China para reemplazar el sistema ‘Swift’, controlado por Estados Unidos.

Cabe destacar que este sistema es completamente independiente del sistema centralizado existente. En su caso, no hay necesidad de tecnología de cadena de bloques, lo que ha puesto en duda la necesidad de las criptomonedas.

RESPALDO DE ACTIVOS

Con este sistema, todas las monedas soberanas están respaldadas por oro o activos, lo que garantizará su sostenibilidad. Es importante destacar que este nuevo sistema ha estado funcionando en paralelo al sistema de banca central durante los últimos tiempos, evitando a su vez intentos de piratería para robar fondos.

Este sistema informático cuántico asigna un número digital a cada moneda que se encuentra en cada cuenta bancaria en todo el mundo, y la vigila en tiempo real; sabe exactamente a dónde fue, cuándo se transfirió, quién la envió, con su información de inicio de sesión, y qué cuenta la recibió.

Un nuevo sistema se inventó para poner fin a la esclavitud financiera y el control sobre la población. Tremendamente novedoso no tiene equivalente en tecnología avanzada en ningún otro sistema anterior ya que el sistema monetario se puede cambiar fácilmente para abarcar monedas respaldadas por oro que eliminan por completo la necesidad de transferencia del antiguo sistema de banca central.

SEGURIDAD

Máxima seguridad imposible de robar. Cabe tener en cuenta que sólo las monedas respaldadas por oro o activos que tienen un oro digital o un certificado de activos pueden transferirse a través del nuevo sistema. El certificado hace referencia a un número de serie en una pieza de oro o un activo mantenido en reserva para respaldar la moneda. Las tecnologías de vanguardia se utilizan para poner en cuarentena el oro y los activos utilizados para respaldar las monedas sin posibilidad de que éstos puedan ser robados.

Los activos son la justificación para establecer la cantidad de moneda disponible en un país, pero todas las denominaciones de monedas deben aceptarse dentro del nuevo sistema y se debe otorgar un certificado de activos o de metales preciosos para que esté activo dentro del sistema.

Hay que tener en cuenta que se descalifica toda moneda fiduciaria que no pueda ser designada como limpia, clara, que no provenga claramente de actividades legales, que son la mayoría, si no todas, las divisas fiduciarias. De hecho, las monedas fiduciarias no pueden legalizarse en el nuevo sistema.

Las divisas fiduciarias que ya estaban en posesión en el momento de la aplicación a gran escala del nuevo sistema recibido, mientras hacían negocios legales, se cambiarán por monedas con respaldo de oro en el banco. El procedimiento aquí se denomina ‘conciliación’, califica la transferencia de dinero como legal o ilegal, y la lleva a cabo una Inteligencia Artificial benévola.

PAPEL DE CADA PAÍS

Cualquier país que no cumpla con la Ley de Reforma y Seguridad Económica Mundial (Gesara, por sus siglas en inglés) es excluido del nuevo sistema y al final se quedará fuera del comercio internacional. Cada país debe cumplir con esta ley para participar en el sistema. La Alianza utilizará una fórmula cuantitativa específica para establecer la cantidad de moneda disponible en un país, que debe contar con el respaldo de oro en el sistema.

Los resultados de la fórmula establecerán un valor razonable de los activos de cada país en comparación con otro. Hay mucho más oro del necesario para lograr el respaldo de oro de todas las monedas del mundo. Una vez establecido a través del GCR, el precio del oro se volverá irrelevante.

Si el precio del oro sube, el valor de todas las monedas también aumentará, lo que no generará un cambio neto en el valor nominal de todas las monedas. La fórmula incluye activos en el terreno, la economía del país, su población, que es uno de los activos del país y una serie de otros parámetros para determinar el valor de la moneda del país.

Esta fórmula se debe aplicar a cada país, para que su divisa estén a la par con los demás países. La aplicación de la fórmula y el valor común de todo el oro significa que la moneda de un país debe tener el mismo valor que la moneda de otro país.

ACTUALIDAD DEL RESETEO

El sábado 24 de octubre el Dragón Negro intentó comenzar un reinicio global utilizando su moneda fiduciaria, pero los códigos no funcionaron porque eran antiguos. El martes 27 de octubre el Departamento de Defensa introdujo los códigos correctos, que sí funcionaron, y comenzó el pistoletazo de salida del proceso para pagar las 27 categorías de cuentas de nivel primario. El jueves 29 de octubre hubo otro lanzamiento para mantener en movimiento este proceso, pero se ha retrasado nuevamente el inicio de los intercambios del nivel 4-B debido a numerosos problemas de seguridad.

Información falsa para robar los números de serie de los tenedores de divisas.- Parte de la información de algunas fuentes sobre intercambios para titulares de divisas del nivel 4-B fue deliberadamente falsa. Se ha difundido mucha desinformación porque los malos están tratando de reunir los números de serie de los tenedores de billetes de personas desprevenidas con el fin de utilizarlos en su propio beneficio.

Las medidas restrictivas de los últimos diez meses se están aplicando para proteger el antiguo sistema bancario y luchar contra la aplicación del nuevo sistema que devuelve el control de la economía a los ciudadanos, pero la Coalición está aprovechando este cierre para detener a los responsables.

Aunque los malos han perdido la guerra, muchas abejas obreras todavía no han recibido el ‘memorándum’ y siguen luchando. Ha habido numerosos problemas de seguridad que han arreglado entre bastidores los equipos del Departamento de Defensa.

EXPERIMENTO SOCIAL

Un proyecto regala más de 5.600 dólares a personas sin hogar y revela qué hicieron con el dinero.- Después de realizar las transferencias, los promotores de la iniciativa dieron seguimiento periódico a los beneficiarios durante un año para conocer cómo gastaban los fondos y cómo evolucionaron sus vidas.

La organización “Foundations for Social Change”, en asociación con la Universidad de British Columbia, lanzó en Canadá el primer programa del mundo de transferencias directas en efectivo para ayudar a personas sin techo. Los promotores de la iniciativa identificaron a mediados de 2018 en la ciudad de Vancouver a 50 personas que se habían quedado sin hogar en los dos años anteriores y entregaron a cada uno 7.500 dólares canadienses (más de 5.600 dólares estadounidenses), que los beneficiarios podían utilizar como quisieran.

Los expertos comprobaron así que las personas que se beneficiaron de las transferencias se mudaron a viviendas estables más rápido y ahorraron lo suficiente para mantener una seguridad financiera durante el año de seguimiento. Además, disminuyeron sus gastos en drogas, tabaco y alcohol en un 30% y aumentaron sus gastos en comida, ropa y alquiler.

COLECTIVO DESPIERTO

“Cómo el colectivo despierto guiará a la humanidad” es el título de un mensaje de Daniel Scranton procedente del Consejo Arturiano 9-D. Aquellos de ustedes en el colectivo despierto están allí para liderar a la humanidad, pero no diciéndoles a todos que “Estas son las creencias correctas aquí, y si se unen a mí en mi pequeña secta, podemos salvar a la humanidad”. En cambio, ofreces amor y bondad, compasión y perdón a todos, y ve cómo eso los une, y vean cómo elevar el nivel de conciencia dentro del colectivo humano resuelve automáticamente todos los problemas, sin que nadie tenga que luchar contra nadie más.

Todos ustedes pueden elevarse por encima de la discordia que existe en el planeta en este momento entre personas en grupos que tienen diferentes perspectivas entre sí. Elevarse por encima del odio y del discurso del odio es muy necesario para llevar a sus semejantes a un nivel superior de conciencia.

No importa cuál sea el problema al que se esté enfrentando en cualquier momento en la Tierra, aquellos que tengan un nivel superior de conciencia siempre tendrán acceso a la solución. Y, por lo tanto, debes estar atento para no dejarte atrapar por discusiones, debates, personas que te atacan simplemente porque tienes una perspectiva diferente a la de ellos.

Ahora es el momento de elegir el amor sobre la división y el crecimiento espiritual así como colocar a las personas adecuadas en las posiciones adecuadas para que puedan aprobar leyes que sean más benévolas. Lo ideal es que las personas sean buenas entre sí, que se amen y se respeten, no porque se les imponga un castigo si no lo hacen.

Quieres que las personas sean amables porque la amabilidad es lo que hay en su corazón, y la única manera de hacer que la amabilidad entre en el corazón de alguien es difundir la amabilidad. Sus creencias espirituales y sus creencias políticas, sus creencias ideológicas podrían resumirse como: “La bondad es importante y algo que quiero fomentar”.

No verás resultados inmediatos necesariamente cuando salgas al mundo con esa filosofía, cuando practiques el mantra de “voy a ser amable” una y otra vez en tu cabeza, pero al final, verás el cambio. Y no importa dónde se encuentre en términos de sus creencias, debería ser obvio para todos en el planeta que no sólo el cambio es inevitable, sino que el cambio es bueno. El cambio te llevará a donde quieres ir como sociedad y como colectivo humano.

Todos pueden coexistir en la Tierra ahora mismo, mientras mantienen diferentes perspectivas y viven en un mundo de paz. Es posible. Sólo cuando te sientes amenazado por lo que alguien más cree, es menos probable que encuentres esa paz en la Tierra, que sería muy hermosa de experimentar, y que será hermosa de experimentar cuando suceda.

