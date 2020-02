PTIS e Intérpretes de Lengua de Signos, convocados por CCOO, protestan ante las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y exigen mantener sus empleos

Este miércoles, varios cientos de Técnicos de Integración Social (PTIS) e

Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar

los respectivos servicios educativos, se han concentrado a las puertas de las

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las ocho capitales

andaluzas y Algeciras. La protesta, convocada por CCOO, tiene por objeto exigir

al Gobierno de la Junta el mantenimiento de los empleos de estos trabajadores y

trabajadoras, una vez que dichos servicios sean rescatados por la Administración

educativa y prestados con empleo público.

Tanto el servicio de Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades

Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos lo

desarrollan casi 1.400 trabajadoras y trabajadores –colectivos altamente

feminizados, con casi el 90% de mujeres— en cerca de 1.200 centros de

enseñanza públicos repartidos por toda Andalucía.

En este sentido, el Secretario General de Enseñanza de CCOO de Almería, Juan

Pallarés, “exige el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector

Público, y concretamente su Art. 130.3, por la que la Consejería de Educación y

Deporte estaría obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación

del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la

Administración”.

CCOO recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de

Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de

Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de

Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de

Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene

hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.

Además, el Responsable de Servicios Complementarios Externalizados de

Enseñanza de CCOO Almería, Juan José de Blas, “denuncia que en este proceso

la Administración ha utilizado una engañosa intencionalidad con las trabajadoras,

haciéndolas creer que para mantener sus empleos la solución pasa su inscripción

en una bolsa de trabajo, y que la Administración no es la culpable de que no se

pueda materializar su continuidad una vez sean rescatados los servicios, sino que

lo son los sindicatos, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación,

tal como dicta la Ley”.

A este respecto, Pallarés incide en que “la única solución viable es la aplicación

de la Ley y la subrogación”. Añadiendo, que “CCOO está al lado de las

trabajadoras, junto a las que ha ya ha realizado varias protestas e, incluso, una

jornada de huelga el pasado día 15 de enero. Y que, de no tener respuesta por

parte de la Consejería de Educación y Deporte, continuarán con su calendario de

movilizaciones, siendo la próxima protesta una concentración ante la sede la

citada Consejería, en Sevilla, el próximo miércoles 12 de febrero, sin descartar

más jornadas de huelga en próximas fechas”.