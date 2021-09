La Universidad de Almería, promotora de esta Alianza, está siendo sede de la primera reunión en la que participan 11 representantes de las ocho instituciones de educación superior europeas con alto grado de especialización en los sectores de agroalimentación, biotecnología y ciencias de la vida, que la integran

Almería, 23/09/21.- Buen ambiente en la primera reunión presencial de la Alianza AGR-EU promovida por la Universidad de Almería y que comenzó su andadura en mayo de 2020. El campus de La Cañada ha acogido a 11 representantes de las ocho instituciones de educación superior europeas con alto grado de especialización en los sectores de agroalimentación, biotecnología y ciencias de la vida, que componen la Alianza. Entre ellos se encuentran rectores, vicerrectores de Internacionalización, directores de Oficina de Relaciones Internacionales, decanos, directores de institutos de investigación, procedentes de Islandia, Bulgaria, Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Polonia y España.

Esta reunión, que se prolongará durante dos días, incluye sesiones de trabajo y visitas al campus, al Servicio de Relaciones Internacionales y a distintas instalaciones de la UAL.

El objetivo de esta primera reunión presencial ha sido estrechar lazos y reforzar los vínculos mediante el contacto personal que hasta ahora no había sido posible debido a la pandemia, y debatir y consensuar temas de gran importancia para el futuro de la Alianza como son la definición de su visión y su misión, la sostenibilidad de la Alianza a largo plazo y el análisis de los resultados y conclusiones del trabajo realizado durante el último año y medio por los distintos grupos de trabajo que integran la red, entre otros.

La Alianza AGR-EU nació con el objetivo de crear un único Campus Europeo Interuniversitario para promover la excelencia en la educación superior partiendo del eje temático común de la Agroalimentación y las Ciencias de la vida, que llegue a hacerse extensivo al resto de las áreas de estudio de las instituciones socias, reforzando los lazos entre educación, investigación, innovación, buenas prácticas y transferencia del conocimiento.

Fue puesta en marcha por la Universidad de Almería, institución que ha logrado una alta especialización en el sector agroalimentario, siendo una de las universidades españolas líder en ciencias agrarias, biotecnología, ingeniería y otras vinculadas como agroindustria o la biotecnología. El objetivo es consolidar esta posición y seguir atrayendo a estudiantes e investigadores de universidades europeas y de más allá de Europa para analizar el éxito en la agroindustria (el llamado modelo de Almería), éxito que ha permeado el resto de áreas de estudio e investigación, y reforzado los vínculos entre docencia, investigación, innovación y transferencia del conocimiento, creando sinergias entre las instituciones miembros de la Alianza, siendo el objetivo principal llegar a conformar la Universidad Europea de referencia en educación e investigación en las áreas de agroalimentación, biotecnología y ciencias de la vida.

La Alianza está formada por las siguientes instituciones: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia), Warsaw University of Life Sciences (Polonia), Polytechnic of Coimbra (Portugal), Haute Ecole de la Province de Liège, (Bélgica), Agricultural University of Iceland (Islandia), Paris SupBiotech (Francia), Agricultural University of Plovdiv (Bulgaria) y la Universidad de Almería (España).