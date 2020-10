Estará operativo en 2023 en el Reino Unido

El primer ordenador cuántico comercial ya está en camino en el Reino Unido, que lo está construyendo, enfocado al ámbito profesional, y esperan que pronto sirva de gran ayuda para el sector industrial y empresarial del país. El Reino Unido comprará un ordenador cuántico a Rigetti Computing como parte de un proyecto de 11,2 millones de euros para proporcionar un servicio de computación cuántica en la nube alojado en Harwell, Oxfordshire.

FINANZAS

Este ordenador cuántico, que ha sido promocionado por la Ministra de Ciencia Amanda Solloway, se situará en Abingdon, y podrán acceder a él a través de la nube las distintas empresas que quieran probar su uso y su capacidad de cara a mejorar funciones de “machine learning”, simulaciones y, cómo no, finanzas. La inversión inicial es de unos once millones de euros y la empresa que desarrollará este ordenador es Rigetti Computing, algo especialmente llamativo al ser estadounidense. En los planes del gobierno está el que se encuentre plenamente operativo en 2023.

El modelo cuántico contra el modelo clásico en las finanzas.- Encontrar un caso de uso concreto para las computadoras cuánticas a corto plazo sigue siendo una cuestión abierta, ya que el aprendizaje de las máquinas suele considerarse uno de los primeros campos que se verán afectados por las tecnologías cuánticas.

En este trabajo, investigan y comparan las capacidad de los modelos cuánticos frente a los modelos clásicos para la tarea de aprendizaje automático. Utilizan un conjunto de datos financieros del mundo real que consiste en pares de divisas correlacionados y comparamos dos modelos en su capacidad para aprender la distribución resultante.

UBICADA EN LA NUBE

Rigetti también ha desarrollado una plataforma ubicada en la nube que permite a los programadores informáticos escribir algoritmos cuánticos y trabajará junto con Oxford Instruments, Standard Chartered y Phasecraft, la empresa de ‘software’ cuántico con sede en Londres, así como con la Universidad de Edimburgo. Una computadora cuántica superconductora Rigetti ya está disponible comercialmente en la nube Bracket del Servicio Web de Amazon, junto con otros sistemas ubicados en EEUU.

El gobierno del Reino Unido espera que la computación cuántica proporcione cuatro mil millones de libras esterlinas de oportunidades económicas a nivel mundial para el año 2024, mientras que en las próximas décadas se espera que las ganancias de productividad resultantes de la computación cuántica superen los 341.000 millones de libras esterlinas a nivel mundial.

Actualmente sólo hay un pequeño número de plataformas de computación cuántica que se están desarrollando en todo el mundo, lo que representa una oportunidad para que el Reino Unido esté a la vanguardia de esta tecnología. Las actividades anunciadas hoy ayudarán a promover la informática cuántica en toda la economía del Reino Unido, proporcionando a las empresas la mejor oportunidad de aprovechar estas nuevas tecnologías en los próximos años.

El Centro, de 93 millones de libras, anunciado por primera vez en 2018, reunirá al mundo académico, las empresas y el gobierno para abordar los principales desafíos de la informática cuántica, como la ampliación de la tecnología y su viabilidad comercial, y la exploración de la forma de crear valor económico.

Trabajando estrechamente con la industria y la comunidad de investigación, el Centro también proporcionará a las empresas e instituciones de investigación acceso a las computadoras cuánticas a medida que se desarrollen en todo el mundo y crezca la próspera industria de la computación cuántica del Reino Unido.

ORIGEN

Rigetti Computing es una empresa de Berkeley, California, que desarrolla circuitos integrados cuánticos para ordenadores cuánticos. La compañía también desarrolla una plataforma de nube llamada Forest que permite a los programadores escribir algoritmos cuánticos.

Rigetti Computing fue fundada en 2013 por Chad Rigetti, un físico que anteriormente trabajó en ordenadores cuánticos en IBM, y estudió bajo la dirección del destacado científico cuántico de Yale, Michel Devoret. En la primavera de 2017, la compañía estaba probando ordenadores de ocho qubits, y en junio, la compañía anunció la disponibilidad pública de una plataforma de computación cuántica en nube llamada Forest 1.0, que permite a los desarrolladores escribir algoritmos cuánticos con fines de prueba.

PRODUCTOS

Rigetti Computing es una empresa de computación cuántica de “pila completa”, término que indica que la empresa diseña y fabrica chips cuánticos, los integra con una arquitectura de control y desarrolla ‘software’ para que los programadores lo utilicen para construir algoritmos para los chips.

La plataforma de computación se basa en un lenguaje de instrucción personalizado que la compañía desarrolló llamado ‘Quil’, que significa Lenguaje Cuántico de Instrucción. ‘Quil’ facilita la computación cuántica clásica híbrida, y los programas pueden ser construidos y ejecutados usando herramientas Python de código abierto. A partir de junio de 2017, la plataforma permite a los codificadores escribir algoritmos cuánticos para una simulación de un chip cuántico con 36 qubits.

NUEVO SITIO WEB DE EEUU

Bajo la Administración Trump, EE.UU. ha hecho del liderazgo en la ciencia de la información cuántica una prioridad crítica para asegurar la prosperidad económica y la seguridad nacional a largo plazo. El aprovechamiento de las nuevas propiedades de la física cuántica tiene el potencial de producir nuevas tecnologías transformadoras, como los ordenadores cuánticos, los sensores cuánticos y las redes cuánticas.

EE.UU. ha tomado medidas importantes para reforzar las inversiones federales en investigación y desarrollo (I+D) de la ciencia de la información cuántica y preparar una fuerza de trabajo preparada para la computación cuántica.

En 2018, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca publicó el Panorama Estratégico Nacional para la Ciencia de la Información Cuántica, la estrategia nacional para el liderazgo de la ciencia de la información cuántica. Siguiendo la estrategia, el presidente Trump firmó la Ley bipartidista de la Iniciativa Cuántica Nacional, que reforzó el gasto en I+D y estableció la Oficina Nacional de Coordinación Cuántica para aumentar la coordinación de la política y las inversiones cuánticas en todo el Gobierno Federal.

MANIOBRAS

La polémica presidente del Congreso Nancy Pelosi se está aferrando desesperadamente a la 25ª enmienda para destituir al presidente Trump alegando su “mala salud”. Mientras tanto, más de siete mil científicos y médicos han pedido la inmunidad de manada y el final de los cierres tal y como hizo el Gobierno sueco. Suecia no tuvo cierres, ni máscaras, ni ruina económica, y sus tasas están entre las más bajas del mundo.

Millones de personas en todo el mundo están despertando al hecho de que les mintieron. Nosotros, los “teóricos de la conspiración” (un término acuñado por la CIA de Bush padre para desviar a la gente de sus investigaciones) hemos sido ridiculizados durante años. Permanecimos en calma. Sabíamos que este día llegaría.

Se acerca una revolución que será pacífica si somos lo suficientemente sabios, compasiva si nos preocupamos lo suficiente, exitosa si somos lo suficientemente afortunados, pero una revolución que se acerca, lo queramos o no. Podemos a afectar su carácter, pero no podemos alterar su inevitabilidad positiva.

ESPECULACIONES

Las redes sociales están hirviendo ahora con todo tipo de especulaciones, que son muy adictivas, porque a todos nos gusta tratar de desentrañar los misterios. Unos dicen que Trump estaba fingiendo su batalla contra la enfermedad para generar compasión e impulsar sus posibilidades de reelección.

Otros aseguraban que Trump había muerto y lo había sustituido un doble, que había obtenido una vacuna secreta de Rusia, y estaba en cuarentena hasta que surtiera efecto, o que había contraído la enfermedad, a propósito, para distraer al público de un artículo de “The New York Times” sobre sus impuestos.

Ninguna de estas teorías pasaba la prueba más básica de autenticidad, pero de todas maneras las retuitearon y compartían miles de veces. Zignal Labs, una firma que vigila la desinformación en línea, señaló que la teoría sobre la enfermedad ‘fingida’ de Trump se había mencionado más de 85.000 veces en redes sociales y que el supuesto ‘engaño’ de Trump, que fue tendencia en Twitter, había sido mencionado más de 75.000 veces.

Los presidentes tienen un largo historial de ocultar sus problemas de salud al público y, debido a la cortina de información confusa que emanó de Trump y su equipo médico esta semana, no ha sido fácil creer en sus alegatos al pie de la letra.

Después de que Trump dio positivo la semana pasada, los sabuesos de las redes sociales se apresuraron a diseccionar cada uno de los comunicados, ‘tuits’ y fotografías que pudieran revelar pistas sobre su verdadero estado de salud.

Insatisfechos con las explicaciones oficiales de los doctores de Trump, buscaron sus propias fuentes, como la cuenta de ‘TikTok’ de Claudia Conway, la hija de 15 años de la exasesora presidencial Kellyanne Conway, quien ofreció un diagnóstico más desalentador. Y cuando el presidente sí salió del Walter Reed, los neumólogos de salón analizaron con cuidado su vídeo de bienvenida, en busca de evidencia que revelara que sigue en mal estado.

NOTICIAS BREVES

Trump ordena proporcionar a los hospitales gratuitamente los medicamentos con los que él fue tratado.- “Quiero que todos reciban el mismo trato que su presidente”, señaló el inquilino de la Casa Blanca. El presidente Trump, anunció este miércoles que ordenó proporcionar a los hospitales del país de manera gratuita los medicamentos con los que él fue tratado. “Pasé cuatro días en el hospital Walter Reed. No me sentía muy bien y me dieron ‘Regeneron’ y otros fármacos, y fue increíble, instantáneamente me sentí mejor“, relató el inquilino de la Casa Blanca.

Trump propone al Congreso un segundo cheque de estímulo económico.- El presidente Trump desafió este miércoles a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aprobar de inmediato un segundo cheque de 1.200 dólares para los estadounidenses, como medida para paliar el impacto económico de la crisis sanitaria cuando faltan 26 días para las elecciones.

La gobernadora de Puerto Rico agradece a Trump todo lo que hace por la isla.- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, agradeció este jueves al presidente Trump, “todo lo que está haciendo para reconstruir la isla no sólo con palabras pero también con acciones”. A través de sus redes sociales dijo que juntos “vamos a volver a traer la manufactura farmacéutica” a la isla.

Economista pronostica una caída del dólar.- El economista Stephen Roach pronostica una pronta caída del dólar, repite su pronóstico expuesto en varios artículos anteriores, de que el dólar se desplomará y perderá hasta un 35% de su valor a finales de 2021, y argumenta que los nuevos datos así lo confirman. La causa del derrumbe de la moneda estadounidense, según el analista, es la “interacción letal entre el colapso del ahorro interno y el enorme déficit de cuenta corriente”.

Un niño de 12 años construyó en casa un reactor nuclear y consigue un récord Guinness.- El Libro Guinness de los Récords tiene una nueva cara. Se trata de Jackson Oswalt, un estudiante estadounidense que horas antes de cumplir 13 años consiguió fusionar dos átomos de deuterio con un reactor que construyó en su propia casa.

El Gobierno aprueba el estado de alarma en Madrid.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comunicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Ejecutivo declarará este 9 de octubre el estado de alarma en Madrid.

Enigmático vuelo de un avión sobre Madrid ¿Nos están fumigando?.- La ruta de la aeronave dibujó una especie de rejilla sobre el cielo del sur de la región capitalina. Durante la mañana de este miércoles el vuelo de un avión en España ha llamado la atención de los internautas. La aeronave salía de Sevilla, en el sur del país, con destino a Valladolid, en el interior de la Península Ibérica. Lo sorprendente ha sido el trayecto utilizado, haciendo numerosas pasadas por el sur de la Comunidad de Madrid y dibujando una especie de rejilla.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)