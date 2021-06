«Yo, Juan Corral, quiero denunciar públicamente la mala gestión de urgencias del Hospital del Poniente», relata el denunciante, reseñando que «ayer, día 14, me llaman por tlf para decirme que un familiar mío está desde el domingo en urgencias».

«Yo llego a las 21:30 de la noche y me dirijo al mostrador para pedir que se me dé información de cómo se encuentra mi familiar y poder entrar 2 minutos para saber de su salud», indica, señalando que «la chica que había en el mostrador me niega la entrada poniéndome como excusa que no hay visitas desde que comenzó la pandemia», pese a lo cual «yo le pido que si tienen el reglamento donde ponga eso, y me dice que sí, acto seguido le pido que me muestre dicho reglamento negándose a ello poniéndome por excusa que no lo tienen ahí».

«A continuación -relata Corral- , con buena educación, le vuelvo a requerir dicho reglamento sin éxito ninguno». «Viendo la mala actitud comunico con Policía Nacional exponiendo mi queja y me dicen que pida la Hoja de Reclamaciones, y así lo hago». «La empleada ya estaba prevaricando porque no existe ningún reglamento que diga que no se puede», juzga Juan Corral. «A dicha queja añado que los acompañantes de los que estaban esperando estaban en la calle y sentados en ladrillos y bloques, ya que no hay sala de espera porque la han habilitado para ‘zona covid’. «Nos tratan como si fuésemos animales, gracias a mi queja en la Hoja de Reclamaciones pudieron operar a mi familiar después de tenerlo más de 24 horas en Urgencias».