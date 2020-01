PP y Vox prevén recaudar un 93% más en multas de tráfico en Roquetas, denuncian desde IUTDEQ

Denuncian que es a consecuencia de la puesta en marcha de la zona “ORA” en Roquetas centro, Aguadulce y Playa Serena, y para “rescatar a las concesionarias” de los ruinosos aparcamientos subterráneos.

El grupo municipal de Izquierda Unida, Tú Decides y Equo en el ayuntamiento de Roquetas de Mar ha desvelado hoy que el equipo de gobierno de PP y Vox prevé recaudar un 93% más en multas de tráfico para el año 2020. Así de los 400 mil euros previstos en 2019 se pasa a los 775 mil definidos en la propuesta presentada para el año 2020, unos 375 mil euros más.

“Desde IUTDEQ nos oponemos desde ya a este incremento de esta partida de ingresos ya que creemos que está ligada con los planes de PP y Vox de poner en funcionamiento las zonas “ORA” en el centro de Roquetas, Aguadulce y Playa Serena”, declara Juan Pablo Yakubiuk, portavoz del grupo municipal.

La formación apunta que este incremento desvirtúa completamente el objetivo de las multas y sanciones, que es el disuasorio y preventivo ante malas conductas al volante, para evidenciar el afán recaudatorio de los de Amat, tanto vía sanciones como obligando a los conductores a utilizar los aparcamientos de pago, tanto subterráneos como los de superficie con parquímetros, favoreciendo así a las concesionarias privadas.

Del análisis realizado a las cuentas por parte de la coalición se desprende que dicha previsión no varía desde el año 2015, con lo cual el incremento obedece a una causa particular y no al incremento del parque automotor: “Queda claro que los anuncios de zonas con parquímetros y de la revisión de las concesiones de los aparcamientos de plaza Luis Martín y de la Avda Carlos III tendrían un claro afán recaudador”, apuntan.

“Ante la escasez de aparcamientos en superficie así como los altos costes de las tarifas de los aparcamientos subterráneos, este incremento revela que PP y Vox no piensan en dar alternativa alguna que no pase por recaudar. Desde IUTDEQ seguimos reclamando una apuesta valiente y decidida por el transporte público y otras formas de movilidad aún relegadas, como la bicicleta y la seguridad peatonal. La rotación de plazas tiene que ser siempre gratuita y en zonas comerciales muy acotadas, con el fin de favorecer al pequeño comercio y no castigar a los vecinos”, explica Yakubiuk.

El grupo cree que esta falta de alternativas de transporte y de aparcamientos gratuitos es una decisión consciente de este equipo de gobierno, en favor de las zonas “ORA” de pago y de la concesionaria que lo gestione, junto con los de los aparcamientos subterráneos. “Eso ha quedado en evidencia con las recientes declaraciones del concejal de Desarrollo Urbano, donde ha adelantado que licitarán de forma conjunta estos dos parkings con la gestión de los parquímetros”, apunta el concejal.

Recuerdan desde IUTDEQ que la actual concesión de los aparcamientos subterráneos ha sido ruinosa desde el primer momento, lo que motivó tanto demandas de la concesionaria como de propietarios de las plazas en propiedad. La actual concesión tiene vigencia hasta el año 2032, y ha supuestos unos ingresos poco menos de 6 millones de euros frente a los más de 13 millones que costó a todos los vecinos de Roquetas su construcción por parte del Ayuntamiento.

Yakubiuk finaliza apuntando que esta es una razón más para calificar a estos presupuestos como “lesivos para los intereses de los roqueteros”, junto a cuestiones ya denunciadas por el grupo como son la externalización del servicio de parques y jardines así como la nula posibilidad de participación vecinal en la elaboración de estas cuentas y su nula transparencia siendo tramitadas en pleno período vacacional