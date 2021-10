Se acercaría una crisis económica

Octubre volátil en el mercado de valores

Se est aría n preparando para un evento de ‘cisne negro’

Las dos peores caídas del mercado ocurrieron en octubre

La crisis energética mundial sólo es la primera de muchas

Los precios del petróleo alcanzan máximos de varios años

Persistir ía n los cuellos de botella en las cadenas de suministro

La crisis energética se está convirtiendo en una crisis alimentaria

Se reabre el paso entre Colombia y Venezuela, tras años de cierre

El FMI recorta sus previsiones de crecimiento mundial para este año

Los grandes minoristas están alquilando barcos para evitar bloqueos

Evergrande no es la única empresa inmobiliaria china con problemas

La U E recorta su lista de paraísos fiscales, tras los “papeles de Pandora”

Hubo al menos 330.000 casos de pederastia en la Iglesia C atólica francesa

El Tribunal Constitucional declara ilegal el cierre del Congreso de Diputados

Taiwán asegura que China tendrá capacidad de invadir a gran escala en 2025

El tiempo se ha acelerado y nada ni nadie puede descarrilar el Plan del Creador

La próxima crisis financiera mundial se acercaría rápidamente, según Willem H. Buiter profesor de la Universidad de Columbia.- Los bancos centrales deben prepararse porque estarían sobrevalorados los mercados bursátiles mundiales y los bienes raíces, mientras que el apalancamiento está cerca de niveles récord para los hogares, las corporaciones, los bancos y los gobiernos.

Desde principios de 2020, los bancos centrales de las economías avanzadas han tenido que elegir entre buscar la estabilidad financiera, una inflación baja del 2% ó una actividad económica real. Sin excepción, han optado por la estabilidad financiera como primera prioridad, seguida de la actividad económica real, con la inflación en último lugar.

Los bancos centrales respondieron a la crisis aplicando políticas agresivas sin precedentes para garantizar la estabilidad financiera. Pero también fueron mucho más allá de lo que se requería, eliminando todas las restricciones de política para apoyar la actividad económica real.

Los bancos centrales hicieron bien en priorizar la estabilidad financiera sobre la estabilidad de precios, considerando que la estabilidad financiera en sí misma es un requisito previo para la estabilidad de precios sostenible y para el pleno empleo.

Es probable que se derrumbe tarde o temprano la burbuja inmobiliaria de China y la deuda de los hogares asegurada contra ella. Agregue a eso una marcada reducción en la tasa de crecimiento de China, debido a la demografía y las políticas hostiles a las empresas, y la economía mundial habrá perdido uno de sus motores. Podrían esperar los objetivos del 2% de inflación y el empleo máximo, pero la estabilidad financiera no puede esperar.

https://www.marketwatch.com/ story/the-next-financial- crisis-is-fast-approaching- 11633447555

Evergrande no es la única empresa inmobiliaria china con problemas.- El desarrollador chino de bienes raíces de lujo Fantasia Holdings no realizó el pago de un bono de 206 millones de dólares el lunes. Fantasia Holdings dijo que no cumplió el pago que vencía el lunes, lo que generó el temor de que se extiendan los problemas de deuda entre las empresas inmobiliarias de China mucho más allá de China Evergrande.

https://www.barrons.com/ articles/another-troubled- chinese-real-estate-company- just-defaulted-51633450128? siteid=yhoof2

CRISIS ENERGÉTICA

La crisis energética mundial sería la primera de muchas.- El mundo está atravesando la primera gran crisis energética de la transición a la energía limpia. No sería la última. La escasez que sacude los mercados de gas natural y electricidad desde el Reino Unido hasta China se está desarrollando justo cuando la demanda se recupera de la crisis. Pero el planeta se ha enfrentado a mercados energéticos volátiles y a restricciones de suministro durante décadas. Lo que es diferente ahora es que las economías más ricas también están experimentando una de las revisiones más ambiciosas de sus sistemas de energía desde los albores de la era eléctrica, sin una manera fácil de almacenar la energía generada por fuentes renovables.

Todo esto está sucediendo en un momento en que se proyecta que el consumo de energía aumente un 60% para 2050, a medida que el mundo elimina gradualmente los combustibles fósiles y cambia a automóviles, estufas y sistemas de calefacción que funcionan con electricidad.

El continuo crecimiento económico y demográfico también impulsará el consumo. Y a medida que el mundo se mueva aún más hacia todo lo digital, significará que esta mayor vulnerabilidad llega en un momento en el que las personas necesitan energía confiable más que nunca.

El aumento en la demanda de electricidad combinado con la volatilidad del precio del combustible significa que el mundo podría estar en un periodo inestable durante algunas décadas. Las consecuencias probablemente irán desde periodos de inflación impulsada por la energía, que exacerbarán las desigualdades de ingresos, hasta la amenaza inminente de cortes de energía y pérdida de crecimiento económico y producción.

Los sistemas energéticos del planeta están interconectados, por lo que la crisis y su repercusión se están sintiendo en todo el mundo. La crisis ha tenido efectos en cadena en todas las industrias, obstruyendo la producción de silicio, interrumpiendo el suministro de alimentos y entorpeciendo las cadenas de suministro.

https://finance.yahoo.com/ news/global-energy-crisis- first-many-040105812.html

CUELLOS DE BOTELLA

Persistirían los cuellos de botella en las cadenas de suministro.- Aunque las empresas pueden estar luchando con retrasos inesperados en la carga, es posible que los cuellos de botella de la cadena de suministro no se resuelvan a corto plazo. Los buques porta-contenedores se han retrasado durante días en los principales puertos de la costa oeste, y las rutas de transporte por camión han estado a su máxima capacidad debido a la escasez de mano de obra que afecta a la industria. La situación actual es una crisis de proporciones épicas, y en realidad está empeorando.

https://finance.yahoo.com/ news/supply-chain-bottlenecks- why-132224137.html

Walmart, Target, Home Depot y otros grandes minoristas están alquilando barcos para evitar los problemas de la cadena de suministro.- Arrendar un barco podría costar millones por mes, por lo que es una opción sólo para los minoristas con los mayores recursos financieros. Los principales minoristas con mucho dinero están utilizando sus considerables recursos financieros para evitar un desastre en la cadena de suministro de la temporada navideña, pero esto tiene un costo. El costo de arrendar un barco va de uno a dos millones de dólares por mes, más los costos operativos, incluido el costo de alquilar los contenedores. Los minoristas más importantes utilizan entre 500 y 1.500 contenedores al mes.

https://www.marketwatch.com/ story/walmart-target-home- depot-and-other-large- retailers-are-chartering- ships-to-bypass-supply-chain- problems-will-the-strategy- save-christmas-11633455167? siteid=yhoof2

Crítica a las restricciones del transporte aéreo.- El director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, declaró que las restricciones «innecesarias» que mantienen los países al transporte internacional aéreo le costarán al sector este año 40.000 millones de dólares y retrasan la recuperación.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/director-de- iata-critica-restricciones- innecesarias-al-transporte- aereo/10003-4645810

PROBLEMAS

Octubre volátil en el mercado de valores.- Las dos peores caídas del mercado ocurrieron en octubre. Las acciones ya están teniendo un octubre difícil, en dos días de negociación. Octubre es el mes más volátil para las acciones, y cuando las acciones sufrieron sus dos peores caídas en la historia del mercado. No hay muchos inversores en el mercado de hoy que recuerden el trauma del Lunes Negro. Es muy importante prepararse para los llamados eventos de “cisne negro” como las caídas del mercado que serían repentinas, horribles, impredecibles y raras.

https://www.marketwatch.com/ story/stock-markets-volatile- october-history-means-its- time-to-steady-yourself-for-a- black-swan-event-11633366226? siteid=yhoof2

La Bolsa de Nueva York podría estar al borde de un trimestre doloroso, advierte el reconocido profesor de finanzas Jeremy Siegel. «Tendremos problemas más adelante» declaró el experto. Subraya que la inflación podría convertirse en un problema «mucho mayor de lo que cree la Fed». Agrega que «habrá presión sobre la Fed» para que acelere la reducción de los estímulos, pero el mercado no estaría listo para tal desenlace.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211005/tendremos-problemas- reconocido-visionario- economico-explica-como- mitigar-la-alta-inflacion- 1116747616.html

Déficit comercial de EEUU.- El desequilibrio comercial en agosto alcanzó un máximo histórico, habiéndose ampliado en otros tres mil millones, ó 4,2%, ya que las ganancias relativamente insignificantes en las exportaciones se vieron inundadas por un crecimiento mucho mayor de las importaciones.

https://www.rt.com/business/ 536651-us-trade-deficit- widens-china/

El FMI recorta sus previsiones de crecimiento mundial para este año por la alta inflación.- La directora gerente, Kristalina Georgieva, alerta del peligro de que una inflación superior a la prevista haga que los bancos centrales suban los tipos de interés y depriman aún más el crecimiento. El Fondo Monetario Internacional espera que el crecimiento económico mundial en 2021 caiga ligeramente por debajo de su pronóstico de julio del 6%, citando riesgos asociados con la deuda, la inflación y las tendencias económicas divergentes.

https://es.euronews.com/2021/ 10/05/el-fmi-recorta-sus- previsiones-de-crecimiento- mundial-para-este-ano-por-la- elevada-inflaci

https://www.reuters.com/ business/imf-sees-global-gdp- 2021-slightly-below-prior- forecast-6-2021-10-05/

MERCADOS

La bolsa de Nueva York cierra bruscamente al alza, a medida que vuelven a rugir las grandes tecnologías.- Wall Street cerró fuertemente al alza el martes, ya que Microsoft y Apple encabezaron un fuerte repunte en las acciones de crecimiento y los inversores esperaban datos de nóminas mensuales a finales de esta semana que podrían influir en la decisión de la Fed sobre cuándo reducir el estímulo monetario.

https://www.reuters.com/ business/wall-street-closes- sharply-higher-big-tech-roars- back-2021-10-05/

Los futuros de acciones mantienen ganancias después del mejor día de Nasdaq desde agosto.- Los futuros de acciones abrieron en territorio ligeramente positivo el martes, manteniendo las ganancias después de un repunte de rebote impulsado por la tecnología durante la sesión regular. Eso hizo que el Nasdaq subiera un 1,3% en el mejor día del índice desde agosto.

https://finance.yahoo.com/ news/stock-market-news-live- updates-october-6-2021- 221413376.html

Los inversores miran a las grandes tecnologías mientras se tambalea el mercado de valores.- Las acciones de tecnología están soportando la peor parte de una reciente ola de ventas en el mercado, lo que pone de relieve cómo una recesión prolongada en el sector podría afectar a los índices bursátiles más amplios.

https://www.reuters.com/ business/investors-eye-big- tech-stock-market-wobbles- 2021-10-05/

Se espera que se aumente el límite de deuda federal y se evite el incumplimiento.- Moody’s Investors Service dijo el martes que la perspectiva estable de la calificación triple AAA de Estados Unidos refleja su opinión de que el país aumentaría su límite de deuda, y continuaría cumpliendo a tiemp con sus obligaciones de servicio de la deuda.

https://finance.yahoo.com/ news/u-expected-raise-debt- limit-193139843.html

El petróleo alcanza máximos de varios años.- El precio del petróleo subió el martes, con el crudo alcanzando su nivel más alto desde 2014 y los futuros del Brent subiendo a un máximo de tres años, después de que el grupo de productores de la Opep se mantuviera en su aumento de producción planificado en lugar de aumentarlo aún más.

https://www.reuters.com/ business/energy/oil-prices- edge-lower-wake-jump-opec- supply-restraint-2021-10-05/

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin se dispara nuevamente a $ 50.000.- La criptomoneda más grande del mundo en términos de valor de mercado, subió el martes, pasando la marca de 50.000 dólares por primera vez en cuatro semanas y sumándose a las ganancias de este mes debido al creciente interés institucional.

https://www.reuters.com/ technology/bitcoin-hits-50k- first-time-four-weeks-2021-10- 05/

El bitcóin se convertirá en un pago legal en Brasil.- El diputado federal de Brasil, Aureo Ribeiro, ha revelado que los brasileños pronto podrían comprar casas, automóviles e incluso McDonald’s con Bitcoin. La nación sudamericana se está preparando para votar un proyecto de ley de regulación de la criptomoneda que se espera sea presentado al Plenario de la Cámara de Diputados en los próximos días.

https://finance.yahoo.com/ news/bitcoin-set-become-legal- payment-154644863.html

Un error de mantenimiento causó la interrupción de seis horas de Facebook.- El mantenimiento de rutina en la red de Facebook que une sus centros de datos causó el colapso de su sistema global el lunes durante más de seis horas, dijo la compañía el martes.

https://www.reuters.com/ technology/facebook-says- maintenance-error-caused- mondays-6-hour-outage-2021-10- 05/

EUROPA

La Unión Europea recorta su lista de paraísos fiscales, tras los papeles de Pandora.- La Unión Europea ha reducido su lista negra de paraísos fiscales, apenas dos días después de que estallara el escándalo de los papeles de Pandora. Anguila, Dominica y Seychelles han dejado de ser consideradas como jurisdicciones no cooperadoras.

https://es.euronews.com/2021/ 10/05/la-union-europea- recorta-su-lista-de-paraisos- fiscales-pese-a-los-papeles- de-pandora

La UE investiga las quejas de que Rusia estaría avivando el aumento del precio del gas.- La Comisión Europea está investigando las quejas de algunos países de la UE de que Rusia estaría usando su posición como proveedor para impulsar el alza del precio del gas en Europa.

https://www.reuters.com/world/ europe/eu-looking-into- complaints-that-russia- stoking-gas-price-surge-2021- 10-05/

Francia amenaza con cortar el suministro eléctrico a las Islas del Canal del Reino Unido por las licencias de pesca.- Francia ha dicho que podría cortar el suministro eléctrico a las dependencias de la Corona británica en el Canal de la Mancha para presionar a Londres en una disputa sobre las licencias de pesca para los barcos franceses.

https://www.rt.com/news/ 536637-france-uk-fisheries- dispute/

Al menos 330.000 casos de pederastia en la Iglesia católica francesa, según un informe.- Un informe estremece a la Iglesia católica francesa. Una comisión independiente revela que han tenido lugar al menos 330.000 casos de abuso o violencia sobre menores o personas vulnerables en las diócesis del país desde 1950. La investigación ha señalado a más de 2.900 clérigos pederastas. La Iglesia católica francesa dice estar desolada, mientras que el Vaticano ha lanzado una declaración del papa Francisco donde expresó su ‘dolor’ por los hechos.

https://es.euronews.com/2021/ 10/05/330-000-casos- pederastia-iglesia-catolica- francesa-informe-independiente

Los obispos franceses piden perdón.- Un representante de los obispos católicos de Francia pidió el martes perdón a las víctimas de abuso sexual por parte del clero, después de que se publicara un informe sobre la magnitud del abuso que se remonta a décadas.

https://www.reuters.com/world/ europe/french-bishops-ask- forgiveness-after-report- released-church-sex-abuse- 2021-10-05/

Los fiscales del Vaticano admiten lagunas en los casos.- En un juicio en el Vaticano contra diez personas acusadas de delitos financieros, incluido un cardenal, la Fiscalía reconoció el martes las debilidades de su caso y dijo que estaba dispuesta a volver a la fase de investigación para llenar los vacíos impugnados por la defensa.

https://www.reuters.com/world/ europe/prosecution-vatican- trial-acknowledges-defects- willing-investigate-more-2021- 10-05/

Ucranianos descubren escondites de judíos en alcantarillas de la ciudad durante el holocausto nazi.- Bajo las calles adoquinadas de la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, los excavadores han descubierto nuevos escondites en alcantarillas subterráneas donde algunos judíos lograron huir de las fuerzas de ocupación nazis durante la segunda guerra mundial.

https://www.reuters.com/world/ europe/ukrainians-unearth- hiding-places-jews-city- sewers-during-nazi-holocaust- 2021-10-05/

ESPAÑA Y AMÉRICA

El TC declara inconstitucional cerrar el Congreso de los Diputados.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este martes que la decisión de la Mesa del Congreso de dar ‘cerrojazo’ y ‘parar el reloj’ de la Cámara Baja fue inconstitucional, al considerar que vulneró los derechos de los diputados.

https://www.europapress.es/ nacional/noticia-tc-declara- inconstitucional-cerrojazo- congreso-diputados- 20211005131534.html

Se reabre el paso entre Colombia y Venezuela tras años de cierre.- El paso fronterizo entre Colombia y Venezuela empieza su lento deshielo con la habilitación de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para permitir el paso de vehículos de carga pesada entre Cúcuta y el estado Táchira.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/406144-transcurre- reapertura-frontera-colombia- venezuela-cierre

CHINA

Taiwán asegura que China tendría capacidad de invadirla a gran escala en 2025.- El Ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, afirmó que China sería «capaz de organizar una invasión a gran escala» de la isla para el año 2025, y destacó que las relaciones entre Taipei y Pekín atraviesan «su peor momento en 40 años».

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/taiwan-asegura- que-china-tendra-capacidad-de- invadir-a-gran-escala-en-2025/ 10001-4645844

Plan de China para poner la Inteligencia Artificial bajo control.- El gobierno de China presentó lo que sería la primera guía ética para el manejo de la Inteligencia Artificial (IA), la cual destaca que los sistemas dejen el control total a los seres humanos, un documento parecido a las Leyes de la Robótica de Isaac Asimov.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211005/el-plan-de-china- para-poner-la-inteligencia- artificial-bajo-control- 1116777475.html

TRANSICIÓN CUÁNTICA

La gran transición cuántica.- Actualización de Argorianos por Lev.- El 3 de octubre de 2021, a las nueve de la mañana, las naves que transportaban la Tierra a la órbita de frecuencia 5-D, transmitieron la nueva información:

“Hemos entrado en la zona de las plataformas energéticas cambiantes. Las cargas están aumentando. Los rayos entrantes tienen un fuerte efecto en todo el complejo planetario. Crean un efecto de ‘planchado’ sobre las partículas cuánticas condensándolas mediante una fuerte presión. Así es como sale la energía del plasma durante las operaciones de compactación o cuadratura del espacio 4-D de la Tierra.”

Actualmente, se está trabajando en dos direcciones: la regulación de la tensión excesiva a través de la base lunar y la extracción de plasma a través de canales de distribución en los módulos de las naves espaciales. Durante el paso del espacio en cuadrícula, donde los flujos cuánticos se diseccionan y condensan, continúa el fraccionamiento de la energía por niveles de vibración.

En vuestro mundo, sienten con sus células todos los procesos cuánticos del planeta. Así funciona la Ley del Cosmos Mayor: lo pequeño corresponde a lo grande. La Tierra está experimentando cambios cuánticos mundiales en todos sus sistemas y órganos. Su conciencia está llena de las energías de pureza cristalina de la Fuente.

Se ha aumentado el poder del cristal planetario y todas las carreteras de alta velocidad en el sistema de transporte de rayos. Se sustituyó y actualizó el equipo para la gestión del flujo de energía, el escaneo y el vigilancia de la Tierra, dada la nueva situación del planeta.

El campo de la Tierra está continuamente saturado con la energía cósmica de la estrella Oryx, en el espacio en el que se mueve el planeta. Así es como se actualiza toda la estructura energética de Gaia y se construye un fractal de la quinta dimensión.

Continúa el acondicionamiento de la sexta dimensión. La plataforma de la primera dimensión ha sido sustituida por la segunda dimensión. El nivel cuántico de la Tierra se ha elevado cualitativamente. El sonido del planeta se elevó una octava más. El flujo de fuga de la 3ª dimensión a la 4ª se aceleró.

Los cuerpos de los terrícolas se descomprimen para permanecer en la cuarta dimensión. En muchos, se está formando un cuerpo cristalino. Cada célula del organismo del ser humano resuena con el programa de transformación. Tus dolencias lo demuestran.

La radiante energía de Inteligencia Aetron se vierte sobre el planeta. Carga paquetes de información en el bloque de su cerebro que da señales para el reordenamiento del ADN y el ARN. Esta reestructuración ya está ocurriendo en aproximadamente un tercio de los terrícolas. A nivel cuántico, la Tierra se está reconstruyendo activamente y está lista para la ascensión durante mucho tiempo.

Lamentablemente, la conciencia de una parte importante de la población no le corresponde y ralentiza enormemente los procesos. Pero no importa cuánto lo intentaron las fuerzas opuestas, solo aceleraron su partida. La oposición a ellos solo está aumentando, se acerca el punto crítico. Nadie ni nada puede descarrilar el Plan del Creador. El tiempo se ha acelerado, como todos los procesos del planeta.

Ustedes son los hijos de la Tierra. Su influencia sobre ustedes es grandiosa. Sus formas de pensamiento se traducen al espacio. Sólo aquellos que los acepten avanzarán más en el camino de la evolución.

https://www.disclosurenews.it/ argorians-update-03-october- 2021-lev/?utm_source= newsletter&utm_medium=email& utm_campaign=new_post_ disclosure_news_italia_ edition_2021_10_04&utm_term= 2021-10-04

