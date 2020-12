“El miedo es la forma que los poderes políticos de distintos signos emplean para someter amplias capas de la población como un arma para impedir que la gente se organice y se mueva”. La Chanca. Un cambio revolucionario (1940-2000). Pepe Criado (te echo de menos, viejo amigo del alma, compañero, dedicamos este exhorto a tu memoria)

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que la Separación de Poderes, esencial en una Democracia verdadera, continúe estando atropellada, y la abnegada Judicatura dependa de los caprichitos ideológicos rojipardos de moda, al rebufo de las bastardas politiquerías encumbradas de turno.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que la Representatividad política se usurpe por desaprensivos gerifaltes de camarillas oligocráticas infames.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que la Libertad de Conciencia y Expresión la pisoteasen canallescas y cobardes leyes-mordaza.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que los Derechos Laborales se ninguneen por sindicatos oficialistas traidores, en complicidad con el Estado que les subvenciona y la gran Patronal.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que se reedite una ‘nueva’ Ley de Educación clerical-franquista, la cual permite la segregación por sexos en colegios ‘concertados’, de confesionalidad anticonstitucional evidente, pagados con nuestros impuestos los desafueros a los tentáculos eclesiásticos del Estado más plutocrático, dictatorial y totalitarista de Europa, el Vaticano fundado por Mussolini en 1929 al que ceden soberanía a diario (no tomar lecciones de la Historia conduce a repetir sus mismas pesadillas… La Segunda Guerra Cristera en México aclara los métodos contra los/as maestros/de escuela que no sigan su brutalidad y barbarie medievales, cuyas víctimas eran descendientes de españoles emigrados, por cierto).

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que sectas destructivas nacional-católicas campen a sus anchas, infiltradas en todos los aparatos del Estado. Y para justificarse incluso podrían estar otorgando patente de corso por desidia o cálculo erróneo, desde los Ministerios de Interior y Justicia, al brazo político de las cucarachas asesinas del Daesh, al que permitirían edificar mezquitas en Granada o fundaciones por Sevilla, con las mismas proclamas de los sicarios armados fundamentalistas de anacrónicos ‘califatos universales’, ’emires’ y monsergas de ‘alfaquíes’ de pacotilla, que no dudan en beneficiarse a novicias incautas con un ‘misticismo’ pseudosufi, fanático dogmatismo, supersticiones ridículas, milagrerías de sainete, complicidad con nazis europeos y parasitismo incesante de donaciones económicas, captadas a potentados musulmanes extranjeros mal avisados.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que, ante la catástrofe global de una pandemia, se dediquen a intentar obtener indignos réditos políticos por parte de descerebrados conmilitones baratos, tras machacar a la Sanidad Pública. Y por su incapacidad y laxitud los politicastros de la Partidocracia se carcajean de la Sociedad Civil, confundida ésta por conspiranoicos antivacunas difusores de bulos genocidas, no sólo demonizando a los imprescindibles inmigrantes por el envejecimiento poblacional, con total impunidad.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que se aplaste el Articulo 16 de su propia ‘carta magna’, que ordena la no discriminación por sexo, legalizando la estéril androfobia de ‘leyes de violencia de género’ o ‘justicia’ penal de autor, ‘cuotas’ y demás basura misándrica, las cuales por despecho en efecto bumerán causan unas cotas de misoginia sin precedentes, e impulsan a la Caverna reaccionaria progolpista a engordar en Parlamentos, Consejerías, Diputaciones y Ayuntamientos.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que una ‘prensa’ mercenaria, estadolátrica y decadente se dedique a hacer burdas operaciones de propaganda, que han logrado que algunos blogueros, youtubers o influencers obtengan más repercusión social y solvencia que ciertos periodicuchos amarillistas, antaño pujantes. Dejarse querer tanto por el caramelo envenenado de la ‘publicidad institucional’ puede resultar muy doloroso.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que una autodenominada ‘izquierda’, votando con la ultraderecha en el Parlamento andaluz, se empeñe en vano en perseguir inquisitorialmente ‘herejes’ políticos no centralistas – y así llevan cuarenta añitos de ná -, haciendo de machacas del Gran Capital y del clerical-imperialismo expoliador, adversario de Al-Andalusía, los Pueblos y toda la Humanidad.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces no salieron a la calle para que, en pleno ‘adviento’ navideño de no pocos hipócritas desalmados se abandone, persiga y explote a refugiados y migrantes sin los cuales, con una tasa de natalidad catastrófica, no se podrían pagar los servicios públicos básicos y el sueldo de los funcionarios.

Aquel 4D de la Esperanza dos millones de andaluces salieron a la calle para de par en par abrir Puertas al Campo, para que las mujeres tornasen a ser compañeras y no enemigas a batir, para que los niños no fuesen adoctrinados por el miedo, para que la economía se convirtiese en fuente de prosperidad para todos y no un cáncer para los Derechos Humanos, para que la Cultura y el Arte florezcan sin represión ni ostracismo al disidente, para que todos y todas pudiésemos al fin respirar en Libertad, y alcanzar la tan anhelada Paz…

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan