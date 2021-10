Vecinos sorprendidos cada noche por el continuo cambio de ubicación de contenedores, que tienen que recorrer cientos de metros para depositar las bolsas, denuncian el malestar que provoca la mala gestión del servicio de recogida de basura

El Partido Popular en esta localidad se hace eco en una nota hecho pública de las quejas y el malestar que le han manifestado vecinos y vecinas de Dalías y Celín sobre la gestión llevada a cabo por el gobierno municipal PSOE-IU sobre el servicio de recogida de basuras. Según los populares los vecinos están hartos de que no se atiendan sus peticiones y se haya llegado a situaciones incomprensibles en los que se recogen los residuos menos de 6 días a la semana, no se limpia originando malos olores y focos de infección, y el servicio no atiende a las necesidades reales de la población.

En 2016 el servicio de basura se sacaba a concurso público con un pliego de condiciones que fue criticado por el grupo popular en el Ayuntamiento de Dalías porque no venía a instaurar el servicio que los vecinos demandaban, “y cinco años después es evidente que nuestras opiniones venían cargadas de razones pues el servicio ha sido deficiente durante todo este tiempo”. En la actualidad el contrato está prorrogado a la espera de que se ponga en marcha el nuevo contrato que regirá los próximos 10 años el servicio de recogida de basura en Dalías, y mientras tanto desde el grupo popular se denuncia que desde el gobierno municipal se gestione desde la improvisación, cambiando la ubicación de contenedores sin aviso previo, provocando que vecinos y vecinas tengan que recorrer en algunos caso cientos de metros para depositar las bolsas.

Los populares dalienses recogiendo las opiniones de los vecinos, que algún caso incluso les ha llevado en alguna calle a organizarse en recogida de firmas para elevar sus petición al gobierno municipal, exigen “que el servicio recoja todas las necesidades vecinales y se preste el más adecuado para nuestro pueblo y sus barrios. No obstante, manifiestan, esperamos que para primeros de noviembre la nueva adjudicataria comience a prestar sus servicios, aunque mucho nos tememos que aunque la empresa haga los esfuerzos exigidos en el pliego, las condiciones señaladas por el gobierno municipal en el contrato no son las exigidas por los propios habitantes, pues aunque supondrá el cambio al contenedor de carga lateral, se van a instalar contenedores muy grandes de 3.200 litros que no podrán colocarse en las calles típicas calles estrechas en los núcleos de Dalías y Celín, que supondrán un cambio de ubicación y concentración de residuos en menos puntos, y que continua sin recogida los sábados y festivos, demanda muy solicitada por los vecinos, lo que nos llevó a votar en contra del nuevo pliego de contratación”, manifiestan desde el Partido Popular daliense.

El grupo municipal Popular consideran que a esta situación se ha llegado por la improvisación del gobierno municipal en la gestión de los servicios públicos, que se van organizando sin un programa definido que obtenga la máxima eficacia a los recursos municipales, provocando el incremento del gasto y el menoscabo de las cuentas municipales”, denuncian los populares.