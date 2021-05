E stamos en el equipo ganador

No se dejen arrastrar por la preocupación

Hay mucha limpieza debajo de la alfombra

Es hora de que se despierten y crezca el mundo

La limpieza está tardando más tiempo del previsto

Se ha registrado la corrupción, la tiranía y los delitos

Es muy importante mantener una frecuencia muy alta

Hasta el día de hoy hemos estado bajo la Ley Draconiana

Se ha cortado la cabeza del monstruo pero quedan esbirros

Toda nuestra historia humana ha sido una gran manipulación

Las fuerzas oscuras siempre han utilizado inserciones holográficas

Quieren mantener a la especie humana ignorante, dividida y controlada

Ésta es una guerra transdimensional e interdimensional y ya se ha ganado

Es hora de elegir entre amor o miedo, coraje o entrega, soberanía o tiranía

Es muy difícil descifrar la verdadera agenda de lo que sucede entre bambalinas

La narrativa actual según la Federación Galáctica.- Nos gustaría destacar la importancia de no dejarse arrastrar por la narrativa actual. Como de costumbre, las cosas no son como podrían parecer a primera vista. Es muy fácil caer en la preocupación y la desesperación por los eventos en su planeta. Este miedo no debería ser tu lugar de residencia.

Las fuerzas oscuras lo están intentando todo para recuperar su poder y no se detendrán ante nada. Todo está diseñado para mantenerte atrapado en la construcción de la matriz 3-D de miedo y de control, y muchos están cayendo en la trampa. Y, sin embargo, es crucial para tu propio bien y para que tu frecuencia de ascensión siga vibrando más alto. Si logras aumentar tu frecuencia y mantenerla, lo verás rápidamente más allá de las mentiras y de la red de ilusiones.

Puedes imaginarlo como un teatro de marionetas en el que los actores interpretan diferentes papeles. Algunos son los malos y otros fingen ser los buenos, mientras que los buenos están ausentes de la escena.

Las fuerzas oscuras siempre han utilizado inserciones holográficas, eventos organizados y todo tipo de engaños apoyados por los principales medios de comunicación que poseen y controlan para crear una realidad para ti que te unas a sus hechizos mágicos. Literalmente.

No compres más entradas para este espectáculo. Sea pacífico, sea amable, sea compasivo y sea paciente. Si se ha entrenado y evolucionado en los últimos años, ahora es el momento de poner a trabajar sus talentos amorosos.

https://intothelight.news/ files/2021-05-21-current- narrative.php

LIMPIEZA

Informe de Poof.- «Poof» es JA Holmes, quien nos dio su información regularmente hace algunos años, antes de que el lado oscuro lo atacara. Ahora se comunica desde el otro lado. Tiene un asiento en primera fila. Le doy mucho crédito a sus observaciones mejoradas:

Desearía que las buenas noticias fueran todo lo que tuviéramos que anunciar; será un gran día para todos cuando llegue ese momento, pero el trabajo aún no está terminado. Hay mucha limpieza debajo de la alfombra y aún están en marcha muchas escaramuzas, y mucha más gente a la que acorralar y poner fuera de peligro, tanto para ellos como para ustedes. Hay muchos trabajadores que se están reorganizando y promoviendo formas de cerrar a los intermediarios del poder que todavía están en marcha.

La situación es demasiado fluida. Siendo el libre albedrío lo que es, hay todo tipo de escaramuzas en marcha. También se deben tener en cuenta las necesidades de los trabajadores leales. No deben trabajar siete días seguidos y luego hacer siete más. Necesitan tiempo para reagruparse y hacer espacio para su propia vida familiar. Esta no es una operación 24 horas al día, 7 días a la semana.

Sé que muchos desearían que el reajuste de las divisas les diera un poco de alivio a tantos. Sucederá lo suficientemente pronto, pero no será el gran dinero que muchos están escuchando. Manténgase alejados de la desesperación. La limpieza está tomando y ha tomado mucho más tiempo de lo que se pensó originalmente.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/05/25/poof-said-may-24- 2021/

HEMOS GANADO

Informe de ascensión de la llama gemela por Jen Mccarty.- Están sucediendo tantas cosas en el escenario mundial en este momento, y gran parte de lo que se presenta es en realidad óptica, que es muy difícil descifrar la verdadera agenda de lo que está sucediendo detrás de escena. Nos gustaría recordarles que en los planos de conciencia de dimensiones superiores, Dios ha ganado, la luz ha ganado y la línea de tiempo de la quinta dimensión se ha anclado.

Los despreciables poderes que eran saben esto, y saben que los reinos de dimensiones inferiores necesitan un poco de tiempo para alcanzar a los reinos de dimensiones superiores. Entonces, ¿recuerdan que aunque la cabeza del monstruo de la hidra ha sido cortada, como hemos discutido en numerosas ocasiones, todavía hay esbirros de nivel inferior que son adictos a tratar de aprovechar los últimos restos de energía loosh tanto como sea posible de la humanidad.

Por lo tanto, comprendan que la luz ha ganado, y lo que estamos presenciando en el escenario mundial es una desesperación absoluta por parte de los viejos poderes que existían. Saben que todo lo que han hecho ha sido rastreado y que no se ha dejado una sola piedra sin remover. Se ha registrado la corrupción, la tiranía, los delitos de lesa humanidad, y muy pronto tendremos lo que se denominará los Juicios de Nuremberg de 2021.

A todos los que lean estas palabras, tengan fe en que la luz ha ganado y que estamos en el equipo ganador. Es muy importante que todos mantengan una frecuencia muy alta y no tengan pensamientos de preocuparse por el futuro ni obsesionarse con el pasado. La conciencia del verdadero maestro siempre está anclada en el momento presente, que es el campo de conciencia del punto cero.

https://intothelight.news/ files/2021-05-25-ascension- report.php

MENSAJE A LA HUMANIDAD

Es hora de que se despierte y crezca el mundo y acaben con la ignorancia y las creencias que no tienen nada que ver con Dios o con los orígenes de la humanidad. Ya no tenemos el lujo de permanecer en la ignorancia y actuar fuera de la Ley Universal. Lo que se hace en nombre de Dios y de la patria es una abominación. Nos han mentido y la mente ha controlado toda nuestra existencia y debe terminar.

La Tierra ha sido visitada y colonizada muchas, muchas veces, desde hace cientos de millones de años. Los Annunaki, aquellos que vinieron del Cielo a la Tierra fueron uno de estos colonizadores. Algunas de estas razas operaban bajo la Ley Universal y al servicio de otros, otras eran egoístas y se aprovechaban de la especie humana.

Llegaron en naves físicas y en otras naves que eran pura energía. Tenían armas que la mente humana ni siquiera podía comprender. La Tierra se inició y se reinició muchas veces debido a las guerras en curso. Las ciudades hundidas y las pirámides bajo el mar son testimonio de estas guerras.

Los gobiernos y las religiones saben todo sobre esto, saben todo sobre nuestro pasado antiguo solo para mantenerlo oculto, para mantener a la especie humana ignorante, dividida y controlada. Existe un sistema de control planetario global del que la mayoría no tiene ni idea. Sé que martilleo a los muy religiosos, pero son ignorantes de sus verdaderos manejadores.

Este sistema de control global se sale del mundo, no solo controlan las religiones, el sistema monetario, el sistema financiero, el sistema médico, sino que han controlado nuestra mente y eso está a punto de cambiar. ¡Toda nuestra historia humana ha sido una gran manipulación! El ADN de la especie humana ha sido empalmado y cortado en cubitos muchas veces, durante millones de años, y ahora nos estamos convirtiendo en ese híbrido humano inter-dimensional que estábamos destinados a ser y este sistema de control global le teme.

Todos conocemos la historia de Adán y Eva y la historia tiene mérito si conoces la ciencia y quiénes son los verdaderos jugadores. La Biblia tiene sentido cuando se interpreta esotéricamente. Todos somos una conciencia, nos abarca a todos, es esa chispa que se sienta en el asiento del alma al lado del corazón y cuando se activa somos imparables. La solución para la paz mundial y el fin de la guerra es despertar a cómo realmente sucedieron las cosas aquí en la Tierra. Necesitamos Despertar a la verdad real para comprender la conexión entre la especie humana, nuestros antepasados galácticos y lo que Dios realmente significa.

Hasta el día de hoy hemos estado bajo la Ley Draconiana o algunas personas la llaman la rejilla arcóntica. Necesitamos preguntarnos por qué hay tanta inhumanidad. Es decir, muerte, sufrimiento, dolor, sacrificio satánico, pederastia, guerra y enfermedad, etc. Estos actos inhumanos son planeados y patrocinados por estas entidades negativas de fuera del mundo. Es hora de despertar y poner fin a este juego de separación. Esta será la solución a la libertad personal y a la liberación planetaria. La Tierra está en el momento de la liberación, y estas entidades oscuras están siendo expulsadas por algunas razas muy benévolas, los Pleyadianos, los Arcturianos y muchas otras razas positivas aquí para ayudar a nuestra raza y nuestro planeta a ser libres. Estas fuerzas positivas han derribado la cuadrícula draconiana y han puesto en marcha la cuadrícula 5-D y muchos de nosotros hemos estado sintiendo los efectos.

Ésta es una guerra transdimensional e interdimensional y ya se ha ganado. Los ejércitos de Dios, es decir, sus guías, la guía que estamos recibiendo de los extraterrestres positivos, sus ángeles, santos, etc. Esta guía es multi-dimensional y vienen aquí en naves como se describe en nuestros textos antiguos. Muchos de ellos son físicos, algunos son energía pura y algunos tienen cuerpos de luz magnificados. No temas a estas naves que vienen porque siempre han estado aquí. Los Annunaki caídos, Draco que han salido de la Ley Universal están respondiendo a este consejo benévolo superior mientras hablamos. Algunos serán rehabilitados, algunos serán enviados de regreso a la Fuente. ¡No podrían pedir un momento más emocionante e increíblemente importante para estar vivo!

https://intothelight.news/ files/2021-05-07-message-to- humanity.php

NO MÁS SALVADORES

Deseo compartir esta audaz y brillante declaración de la astróloga británica Sarah Varcas, sobre los tiempos en los que nos encontramos y lo que se está pidiendo. Su mensaje es que ahora es el momento de abandonar toda pretensión de debilidad y no merecimiento, y asumir el manto de poder que nos ha dado la Fuente Divina.

A medida que nos acercamos a la frontera entre la Edad de Piscis en retroceso y la de Acuario en auge, la tentación de retirarse a la sombra de Piscis de la conciencia de víctima sigue siendo fuerte y nuestros salvadores y gurús auto-proclamados son muchos. Pero esta conciencia de víctima debe terminar. Tiene que parar ahora.

Nos han lavado el cerebro durante décadas para creer que somos vulnerables e impotentes, que necesitamos expertos especiales que sepan qué es lo mejor para nosotros. Que debemos inclinarnos ante su conocimiento superior y estar agradecidos por los restos de libertad que caen de su mesa.

Esto es una mentira. No somos vulnerables ni somos impotentes. Somos un poder inconmensurable y más radiante que el sol. Somos perfectamente capaces de evaluar el riesgo, tomar decisiones, cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, sin hacerlo por miedo paralizante. En cambio, podemos hacerlo con amor y sabiduría, instinto e intuición.

Podemos hacerlo con valentía y perspicacia. Como un animal que huele amenaza en el aire y sabemos cuándo y dónde buscar seguridad, podemos detectar a nuestros depredadores y neutralizar su amenaza con el simple reclamo de nuestro derecho soberano a vivir libres.

NUESTRA HUMANIDAD NOS SALVARÁ

Cuando todo esté dicho y hecho, nuestra humanidad nos salvará. No un nuevo descenso hacia la separación, la difamación y la culpa. Para amar debemos vivir de adentro hacia afuera, extrayendo de la fuente de bienestar y sabiduría que reside en nuestro núcleo. No dejarse jugar como un títere por aquellos que exigen nuestra sumisión.

Aunque sea un cliché, el amor es la respuesta. No es un amor que cede y aplaca, sino un amor salvaje, vibrante e implacable que no conoce límites y cree sin mentiras. Este amor dice verdades duras y nos obliga a rendir cuentas. Sostiene un espejo e insiste en que lo miremos sin pestañear.

Una cuadratura en curso entre Plutón y Eris exige que nos veamos como somos. Fuerzas de la naturaleza. Espíritus encarnados. Soberano, resplandeciente y libre. Si no lo hacemos, nos rebajamos y envalentonamos a los tiranos de este mundo. Así que valórate, piensa por ti mismo. Ponga dos y dos juntos, manténgase erguido y diga su verdad, audaz como puede ser.

Realmente es hora de elegir entre amor o miedo, coraje o entrega, soberanía o tiranía. Rara vez nos hemos enfrentado a una decisión tan urgente y de tan gran alcance. No puedo destacar esto lo suficiente. Somos comadronas de la Era de Acuario, aquí mismo, ahora mismo, en cada elección que hacemos, cada minuto de cada día. Todos debemos desempeñar nuestro papel en el gran despertar. La nueva era se acerca.- Sarah Varcas.

http://www.astro-awakenings. co.uk

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/27/parisse-deza-an- article-of-great-importance- by-sarah-varcas/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/aQC3gOrAgng

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

