Esto sería una ventaja para fabricarlas en gran cantidad

Estarían controladas por una inteligencia artificial avanzada

No son ciencia ficción pero aparecen en las películas espaciales

Funcionan como una resonancia magnética para el diagnóstico

Repararían cualquier enfermedad o cualquier imperfección genética

También podrían realizar cirugía laparoscópica en cualquier paciente

Son estaciones automatizadas donde un médico selecciona el procedimiento

Si caen en malas manos, se podrían usar para manipular el cerebro humano

Un ‘software’ holográfico avanzado puede crear engramas de falsos recuerdos

Los programas espaciales secretos las usan para borrar recuerdos clasificados

La tecnología de los ‘replicadores’ está relacionada con las cápsulas holográficas

Utilizarían la energía del plasma para materializar cualquier cosa que uno desee

También podrían reciclar objetos viejos para reconvertirlos en energía de plasma

Eliminarían la necesidad de una gran extensión de tierra para alimentar a la gente

Casi nadie cree que existan las cápsulas médicas holográficas o “Med Pods”, y piensan que todo este proceso de curación sólo es ciencia ficción, lo cual sería una gran ventaja estratégica cuando se hagan públicas, porque sería fácil fabricarlas en cantidad masiva y prepararlas para su distribución por todo el planeta cuando llegue el momento oportuno de revelar la verdad, que esperemos sea pronto.

Esta es la nueva era para la nueva Tierra y la nueva especie humana. Es totalmente lo contrario de lo que hemos vivido. Estas tecnologías ya están aquí. Es cuestión de llevarlas de manera segura, a las personas que puedan utilizarlas.

Las camas médicas holográficas o “Med Pods” tienen una inteligencia artificial (IA) que es muy manejable, por lo que no pueden salirse de control ni volverse locas, ya que están controladas por un ordenador cuántico. Funciona como una resonancia magnética, pero mucho más precisa, donde se activa un escaneo de resonancia del cuerpo para diagnosticar una enfermedad y curarla en su caso.

ESCEPTICISMO

He obtenido más información clasificada de esta tecnología médica vanguardista, que casi nadie cree que exista, porque es demasiado avanzada para nuestra comprensión. Este escepticismo es muy típico de la sociedad ‘matrix’ en la que vivimos, igual que ocurre con la existencia de los ovnis. Yo intuyo que son muy reales y que su conocimiento nos abre la mente a un futuro maravilloso que le espera a la humanidad.

La fotografía de la miniatura este vídeo corresponde a una cama médica que es de la película ‘Pasajeros’ de 2016 protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Esta foto verifica un tema explicado por muchos guerreros digitales, que es que la camarilla oscura debe mostrarnos exactamente lo que está haciendo en forma de “ciencia ficción”, y es lo que nos están negando a la vista. Por lo tanto, podemos confirmar que las camas médicas existen de hecho, porque la película es la prueba requerida por el estado profundo de que existen.

REVELACIÓN

La tecnología de las camas médicas se ha suprimido y escondido al público durante mucho tiempo. Pero debido al cambio planetario de 3-D a 5-D que está ocurriendo en este momento, y al aumento de la demanda de transparencia por parte de la conciencia colectiva humana, un número cada vez mayor de personas valientes se está adelantando para revelar lo que saben que ha estado oculto durante décadas, incluso siglos, y muy probablemente durante miles de años.

Dos de estas almas valientes son “Ileana, la Viajera Estelar” que es su nombre en Internet, y Jared Rand.- Ileana escribió la información sobre las cápsulas médicas holográficas a partir de sus experiencias personales como activo del programa espacial secreto en Marte.

Jared es un hombre muy inteligente y conocedor, que ha estado trabajando con la transición mundial durante décadas, y tiene información sobre muchos temas que el público en general no conoce, incluidos, pero no limitados a, entre otros, los dones tecnológicos de fuera de este mundo a la humanidad, tales como, el sistema informático financiero cuántico, la propulsión anti-gravedad, los replicadores y las camas médicas.

Según Jared Rand, cuando estás en esta cama médica, no experimentas ningún dolor, no pasas por radiaciones. No es como un evento maligno. Entras en un sueño profundo. No hay inyección, ni agujas ni nada. Te despiertas y te miras al espejo y tu piel arrugada se ha ido. Tu cabello blanco es del mismo color que tenías con veinte años. Es lo mismo para la vista, el oído, el gusto y el olfato. Todo vuelve a ser restaurado a un estado más joven y perfeccionado.

La cápsula médica escanea la piel, el tejido muscular, todos los órganos y todo lo que hay en el cuerpo. Muestra todo, hasta el nivel de ‘micrones’ en la sangre. De hecho, identifica el ADN y realiza un análisis interno completo del cuerpo.

Y, si cortaron o extrajeron un órgano del cuerpo, el proceso de re-atomización de la cápsula médica regenera ese órgano como si nunca se hubiera extraído. Porque tu cuerpo deja una resonancia, una frecuencia vibratoria. El cuerpo siempre recuerda cuando se ja extraído un órgano o ha dejado de funcionar, y la inteligencia artificial de la cápsula médica se conecta a la frecuencia vibratoria y al ADN del cuerpo para regenerar el órgano.

PROCEDIMIENTO

Las cápsulas holográficas son estaciones médicas automatizadas donde un experto médico especializado selecciona el tipo de procedimiento a realizar de la base de datos de la computadora. Luego el paciente se acuesta en la cápsula y la máquina realiza la operación o el procedimiento médico, y luego los láseres se cerrarán hasta los puntos de entrada donde se realizó el trámite en caso de intervención quirúrgica.

Este tipo de cápsulas médicas holográficas tiene características como un escudo operativo hermético, cómodas restricciones de extremidades, un bisturí láser, brazos de espejo láser para eliminar cicatrices, brazos quirúrgicos robóticos controlados por computadora, aerosol líquido anestésico, sensores de signos vitales, y todas estas características están montadas sobre una base de titanio ajustable.

Las cápsulas holográficas permiten a los médicos diagnosticar, tratar y realizar una amplia gama de procedimientos quirúrgicos con incisiones láser ultrafinas, que se guían por escaneo anatómico 3-D. El escaneo 3-D tiene lentes refractarias que toman imágenes en vivo del cuerpo para realizar diversos procedimientos médicos.

La lente de escaneo anatómico 3-D y la tecnología láser permiten un diagnóstico completo de todos los sistemas del cuerpo, incluidos los factores neurológicos, el tratamiento de infecciones mediante inyecciones concentradas de antibióticos, la desintoxicación del cuerpo para curar enfermedades como el cáncer, la reparación básica o avanzada de heridas, la regeneración de las extremidades a través de células, la reconstrucción del ADN y la eliminación de cicatrices. También se pueden realizar otros procedimientos como apendicectomía, ablación laparoscópica y cesárea.

Las cápsulas médicas holográficas también pueden regenerar tejidos celulares moribundos en el cuerpo para que las células vuelvan a estar sanas, así como revivir neuronas, células madre, etc. Esto se haría para poder curar enfermedades como, por la esclerosis múltiple, el alzheimer, etc.

MANIPULACIÓN

Las cápsulas médicas avanzadas tienen tecnología de micro láser y múltiples lentes refractarias que pueden manipular el cronómetro natural del cuerpo y realizar procedimientos de regresión de la edad, a través de la modificación del ADN, o incluso hacer hibridación cruzada entre el ADN humano y la genética ET, o bien mezclar ADN animal con el genoma humano para crear seres humanos más fuertes y saludables, lo cual sería muy peligroso en malas manos.

Existe un súper ‘software’ holográfico avanzado que puede crear varios tipos de engramas de memoria que se pueden imprimir en el cerebro de las personas a través de imágenes visuales de espectro de luz para crear recuerdos falsos o alterados. Además tienen una pantalla interactiva de ‘software’ de súper computadora que puede codificar ‘engramas’ de memoria en el cerebro durante el proceso del protocolo de regresión de edad.

Además de la supresión de la memoria cerebral, se administran drogas inyectables para que los individuos no puedan recordar las memorias clasificadas de la lista negra. Estos procedimientos a menudo se realizan en los programas espaciales secretos (que no son buena gente por cierto) mientras alguien está siendo tratado en el módulo médico holográfico antes de que finalice el tiempo de alta del contrato, y se le administra el protocolo de regresión de edad.

GEL BIOMIMÉTICO

Algunas de las “Med Pods” tienen gel biomimético que sintetiza tejido celular sano y joven en el cuerpo para sustituir a las células que están muriendo y que ya no pueden auto regenerarse. El gel biomimético también se usa para evitar que las quemaduras de tercer grado marquen el cuerpo para que el tejido ‘cicatricial’ no se acumule en la piel. Este gel también elimina los gérmenes o bacterias que pueden causar infecciones en el cuerpo humano.

Las cápsulas médicas holográficas se encuentran generalmente en bahías de laboratorios médicos, ya sea en estaciones espaciales, bases planetarias o en naves espaciales. Estas “Med Pods” se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar, ya que no necesitan mucha energía para funcionar.

También hay unidades portátiles de “Meditech Pod” que ponen a los sujetos heridos en sueño de ‘estasis’ o inmovilización, para ralentizar la degradación corporal y conservar la energía vital, con el fin de que los pacientes no mueran en su camino para recibir atención médica especializada. Estas unidades portátiles están diseñadas para la reparación básica de heridas sobre la marcha y la regeneración de órganos a pequeña escala.

También pueden realizar una cirugía laparoscópica en un paciente. Se realizan escaneos de imágenes anatómicas en 3-D para determinar dónde se realizarán los objetivos de la cirugía láser para la reparación de heridas. Se sujetan las extremidades del cuerpo, para que el paciente no se mueva durante la cirugía, y se administra un anestésico líquido en aerosol para que el paciente no sienta dolor durante la operación. La cirugía ‘laparoscópica’ con láser está en marcha mientras el paciente está bajo sedación por anestesia con medicamentos.

REPLICADORES

El poder de los ‘replicadores’ es una tecnología relacionada con las camas médicas. Los replicadores utilizan la energía del plasma para formular cualquier cosa y todo lo que quieras. Por ejemplo, en un día de nieve, si sus botas de nieve están gastadas y necesita botas de nieve nuevas o un sombrero y un abrigo nuevos.

Luego, simplemente programe esta enorme base de datos del replicador con los últimos estilos y detalles que desee, y el replicador lo producirá exactamente. Tamaño perfecto. Te queda como un guante. El producto se produce en segundos. ¿Quieres helado de chocolate en un día caluroso? Lo tienes.

Los replicadores reciclan cosas viejas para convertirlas en energía de plasma. No hay desperdicio, no hay basura, no hay nada que contamine el medio ambiente ni destruya el ecosistema. El suelo es energía plasmática. Las plantas son energía de plasma.

Lleve un replicador a un pueblo pobre y esas personas podrán tener todo lo que siempre soñaron en cuestión de minutos. Los replicadores eliminarán la necesidad de grandes extensiones de tierra para alimentar a la población. Todo lo que quieras, puedes tenerlo. Las impresoras 3-D son las precursoras de los replicadores. Acelere eso cien veces y tendrá un replicador.

Todo en la creación está compuesto de energía de plasma. Los replicadores son tecnología de fuera del mundo, que nos dieron los galácticos, quienes comparten esta tecnología con la especie humana. Esta tecnología está llegando y estará disponible en todas partes. Podrás pasar un tiempo fenomenal con ella, constantemente.

