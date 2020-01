Planteamientos y actitudes en la evangelización (II)

La nueva evangelización no sólo se dirige a la cultura dominante, sino que amplía su campo de acción a aquellas culturas o elementos culturales tradicionalmente cristianos que han sido afectados también por la fuerza expansiva secularista de la cultura dominante. Antes, con frecuencia nos tranquilizábamos al constatar el elevado número de niños que reciben el sacramento del bautismo o la primera comunión; el elevado número de celebraciones del sacramento del matrimonio; las multitudinarias concentraciones en torno a las procesiones de Semana Santa o las multitudinarias romerías a los santuarios marianos y la vitalidad de las fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades. Pero una mayor atención a todos estos elementos nos descubre que tras ellos se levanta una separación radical entre los asuntos de la fe y los asuntos de la vida.

El grave peligro que afecta a muchos cristianos de nuestro tiempo ha sido caracterizado por un teólogo contemporáneo como «derrotismo religioso». Este sentimiento penetra en los pensamientos y en las actitudes de muchos creyentes que no otorgan a su fe la energía capaz de configurar la vida y el futuro, y, en consecuencia, caen en profundas crisis de confianza en Dios y en Jesucristo.

En efecto, ya indicamos en la anterior reflexión que el problema fundamental que puede afectar a las expresiones sociales y tradicionales de la fe es que no respondan a una vida verdaderamente centrada en el Evangelio y en sus múltiples implicaciones vitales y, por consiguiente, no sean sino un puro revestimiento exterior. La reducción de la fe cristiana a un simple elemento cultural tradicional implica una desvalorización de la fe, a la que no se le reconoce energía alguna capaz de configurar la vida y el futuro. Ésta aparece, entonces, como un elemento fosilizado que se mantiene porque «queda bien» en el museo de la historia y de las tradiciones.

La evangelización de este campo comienza por el reconocimiento de la necesidad de las expresiones sociales y culturales de la fe cristiana. Un cristianismo absolutamente desconectado de estas expresiones es realmente imposible e incluso contrario a la propia exigencia de encarnación de la fe. Frente a la aceptación indiferente o las actitudes hipercríticas, la auténtica evangelización de estas zonas tradicionales asume la herencia cultural y religiosa, transformándola desde su interior para que restablezca una nueva sintonía con la fuerza renovadora del Evangelio y con el Absoluto de Dios que le haga vivir plenamente la fe en todos los órdenes de la vida.

Jesús García Aiz