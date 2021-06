En España, el 40% de los hogares tienen un animal de compañía, y se calcula que de media el gasto anual en sus cuidados ronda los 1.200 euros, lo que se traduce en un notable pellizco para la economía doméstica. Parte de ese presupuesto se destina a visitas al veterinario, cuyo coste medio se sitúa en torno a los 40 euros por visita. Sin embargo, muchas de esas visitas podrían resolverse de forma online, aplicando un coste mucho más bajo y al mismo tiempo reduciendo las preocupaciones de los cuidadores y el estrés que las mascotas sufren en los desplazamientos. Esto es justo lo que consigue PetandTalk, la startup española que utiliza la tecnología para optimizar el servicio de veterinaria y reduce hasta cuatro veces el coste de las consultas tradicionales. La compañía, lanzada a finales de 2020, basa su servicio en una plataforma web en la que el cuidador registra a su mascota, aportando los datos clave como su edad, raza, etc. A continuación, se le asigna un equipo veterinario que acompañará al animal durante toda su vida, realizando un seguimiento personalizado en cada etapa de su desarrollo, atendiendo sus urgencias o necesidades puntuales pero también controlando su calendario de vacunación o sus chequeos periódicos, dando consejos de alimentación, cuidados, etc. “No queremos que PetandTalk se reduzca a una consulta puntual, como ofrecen otras plataformas. Queremos ser el ‘veterinario de familia’ que está ahí para todo lo que se necesite, con disponibilidad inmediata a cualquier hora y día de la semana, para que las mascotas puedan estar atendidas en todo momento, pero poniendo esta opción al alcance del bolsillo de cualquier ciudadano”, explica Pol Álvarez, CEO y cofundador de la compañía. Coste fijo para evitar sorpresas Las consultas con PetandTalk tienen un coste fijo de 9,99 euros, sin sobrecoste en fin de semana u horario nocturno. Cuando lo necesite, el cuidador puede conectarse a la plataforma mediante un smartphone o un ordenador y contactar con un profesional, al que puede enviar fotos o vídeos mediante el chat si este lo requiere para analizar mejor el caso. En cuestión de segundos, el propietario iniciará una conversación con un veterinario que aclarará sus dudas y podrá aliviar la situación de su mascota. Asimismo, cuando el experto crea necesario que esta sea atendida de forma presencial, recomendará la visita a un centro veterinario. “No pretendemos sustituir a los veterinarios físicos, sino ser un servicio complementario que aporte tranquilidad a los cuidadores. Del mismo modo que hoy, a causa de la pandemia, muchas consultas médicas se están realizando por teléfono o videoconferencia, creemos que esto es totalmente aplicable a las mascotas. Nuestros profesionales tienen una media de 12 años de experiencia en clínica, y sin duda van a recomendar lo mejor para el bienestar del animal, incluida la visita a un centro físico si así lo requiere”, asegura José Llorens, CMO y cofundador de PetandTalk. Actualmente la plataforma tiene registradas más de 2.000 mascotas de toda España. En cuanto a las consultas realizadas, son muy variadas, relacionadas con salud, nutrición o comportamiento, siendo las más frecuentes las relativas a problemas dermatológicos, heridas o problemas intestinales. En el 90% de los casos, los veterinarios de PetandTalk pudieron resolver los casos sin necesidad de derivarlos a un centro. “Un cuidador acude de media entre 3 y 4 veces al año al veterinario, aunque hay un 20% que lo visita entre 6 y 10 veces anuales. Lo que queremos es equilibrar la balanza, ayudar a los que no van por motivos económicos o por falta de tiempo, y ahorrar tiempo y dinero a los que van de forma continuada. Tenemos cuidadores que se han conectado dos semanas después para agradecernos el asesoramiento recibido, ya que por el mismo problema habían invertido cientos de euros”, subraya Pol Álvarez. Próximas novedades: suscripción mensual y app móvil La compañía tiene previsto lanzar próximamente un servicio de suscripción por 14,99 euros/mes que permitirá a los usuarios hacer todas las consultas que necesiten, así como recibir planes y pautas personalizadas en dietas y comportamientos, con su correspondiente seguimiento. Asimismo, a finales de año estará disponible la app Petandtalk, para facilitar aún más el acceso al servicio a los cuidadores. El objetivo de la startup, que actualmente se encuentra en proceso de cerrar su primera ronda de inversión y de contratar a más profesionales para su equipo, es ir ampliando progresivamente sus servicios hasta englobar todos los relacionados con el bienestar y el cuidado de las mascotas, incluida la creación de una red nacional de centros veterinarios asociados y la firma de acuerdos con aseguradoras y empresas que ofrecen otros servicios para mascotas. Sus previsiones apuntan a consolidarse como líderes del mercado español a finales de 2022 y comenzar su expansión internacional.

