“Como el régimen es prisionero de sus propias mentiras, debe falsificarlo todo. Falsifica el presente. Falsifica el pasado y falsifica el futuro. Falsifica las estadísticas. Finge no tener un aparato policial omnipotente y sin principios. Finge respetar los derechos humanos. Finge que no persigue a nadie. Finge no temerle a nada. Finge que no finge nada”. Václav Havel Toda deriva totalitaria necesita alguna forma de Inquisición. El adversario, real o fabricado, es lo de menos. Brujas, judíos, moriscos, protestantes, rojos, pequeños burgueses…. la represión busca uniformizar, instrumentar el cuerpo social al servicio de una oligarquía política o económica. Esta barbarie criminal no sería posible sin una gran porción de descerebrados o sectarios veneradores del Estado. Muy pronto se olvidaron de aquella advertencia de Gramsci sobre el pilar fundamental sobre el que se asienta el fascismo: la Estadolatría, parda o colorada. O en frase del negro maestro de tales desvaríos, Benito Mussolini: “Todo para el Estado, nada fuera del Estado, nadie contra el Estado”. Algo que suscribe sin problemas cualquier engendro parafascista a derecha o ‘izquierda’. Desde el S° Gral del PCE, Enrique Santiago, o sus monaguillos nacionalistas españolazos en la Colonia-‘sur’: Ernesto Alba y Maíllo. El shock colectivo de la pandemia a toda escoria totalitarista, parda o colorada, le viene de lujo para deslizar su brutalidad antidemocrática sin disimulo alguno.

Como buenos estadolátricos residuos rojipardos patrióticos de opereta, seguro que entienden los motivos – basados en la misma ‘razón de Estado’ del Pequeño Nicolás, Galindo o Roldán – del cura pistolero Cecilio, el que según parece por el sumario del caso Kitchen hacia de intermediario entre el Estado extranjero vaticano, vía Rouco, y el Ministerio del Interior. Que la soberanía del Estado se convierta en felpudo, junto con la Constitución, no debe dolerle mucho al antedicho Santiago, que con un cargo pagado por los impuestos de todos escupe contra la Separación de Poderes, excretando sin pudor su pamema de que altos cargos de la Magistratura deben tener un sesgo político, correa de transmisión barata del Banco Azul. Busquen la diferencia entre esa actitud absolutista y la del pelele de Roma, el ‘afinafiscalías’ Fernández Díaz… Nosotros no podemos. No cuela el camelo de la ‘polarización’… los comediantes del turismo bipartidista, y sus partidillos colaboracionistas a su apesebrada sombra, representan a los mismos perros con distinto collar de siempre.

Con la bicefalia trampa para ejecutar su jugarreta de siempre los fracasados de Izqda. (h) Undida, con su ya clásico divide y vencerás, pretenden que esa endeudada formación muleta de la P$OE reviente todo conato de emancipación de madrizzz. Transigir con sus intrigas infames y sus chantajes políticos vergonzantes liquidará los esfuerzos por consolidar una verdadera izquierda, lejos del espantajo ridículo del nacionalismo español del politburó centralista. Mirad, cipayos del sicariato pecespañolazo, a ver si os gusta más nuestra oferta. Os prometemos que por hacer de machacas del clerical-imperialismo, cuando os presentéis a las elecciones estatales os vamos a regalar una campaña paralela gratis. Y nos da igual que Anticapis no os dé lo que os merecéis presentándose en todas las circunscripciones donde tengáis alguna posibilidad de chupar poltronas (vuestra única obsesión de comeollas palanganeros).

Con ese lastre sectario, sin dejar hacer auténtica oposición a los manejos del Palacio de san Telmo, no resulta extraño que hayan transformado la televisión autonómica de Canal Surraspas en un bodrio dedicado a los refritos franquistas de propaganda, donde todos éramos felices disfrutando de los coros y danzas, compartiendo los domingos y fiestas de guardar las tocinetas y los baratos chistes de noviciado. Y con total impunidad ese órgano abyecto de autobombo rojigualdo se puede beneficiar de 26 millones € destinados a la lucha anticovid, y traer al premio Nobel Bertín Osborne por la módica suma de 126 millones € a la salud de los andaluces. Exigimos que ese beato consejero de Salud Aguirre, más conocido como el Comegambas, el mismo que sabía al parecer a mediados de agosto que había transmisión contagiosa comunitaria en Málaga y reservó la información, sea cesado o dimita de inmediato por inepto, y se le procese sin dilaciones en la Haya por presuntos Crímenes contra la Humanidad.

Este año la Diada ha sido discretita. No por que hayan perdido fuelle las reivindicaciones. Sino por el advenimiento de la Pela. El pelotazo sideral de la absorción de Bankia por CaixaBank, a cargo de los contribuyentes, con Nadia Calviño de comadrona, ha sido de órdago. El opusinismo y el loyolismo alcanzan así una unión mística en la Cueva de Alí Babá santificada por el Gran Capital. M. Rajoy, impenitente neoliberal confeso, nacionalizó la entidad crediticia en la que el delincuente condenado Rodrigo Rato ejecutaría el maquillaje financiero, en españolísima tanatopraxia usuraria torticera. Mariano nacionaliza bancos con ímpetu castrista – para socializar las pérdidas, al igual que ahora se exclusivizan las ganancias… todo muy liberal o socialista en la Pp$OE -, y el cínico ‘Noesnoperosí’ Sánchez, con fotito de Pablo Iglesias Posse en la sede, se dedica a permitir la privatización de un banco estatal. ¿El mundo al revés o entre pillos anda el juego? Juzgad ustedes mismos al contemplar a toda la oposición parlamentaria, y al conjunto de los ‘periodistas’ del régimen del 78/39 bis aplaudiendo con las orejas, entre vítores patrióticos de vodevil chusco. Sólo ha faltado que desde la Generalitat animasen a asistir a la fiesta grande catalana vestidos de boy scouts con la bandera vaticana, por no incomodar la colosal ingesta económica. Victoria y redención con las alforjas llenas por cuenta del erario público, y hasta el tragasapos Coletas y el chulo falangista Abascal de mamporreros políticos de esta obscena operación.

Mucha soflama antiinmigración de los bocazas vox-mitivos, pero nadie aclara con la tasa de natalidad más baja del mundo, cómo se pagarán las pensiones, los sueldos de los funcionarios y los servicios sociales básicos… sin savia joven. ‘Empresarios’ negreros que apoyan a la tropilla mercenaria del moro pasiego de tapadillo Abascal, al mismo tiempo sostienen posiciones xenófobas y racistas (claro, los caciques del KKK también en el Misissipi necesitaban capataces látigo en mano). Tampoco ayudan los podemitas y su obsesión por subsumir conflictos de clase en una inducida guerra de sexos, aupando el supremacismo hembrista hasta cotas delirantes. La ñoña Sección Femenina ahora va de progre. Por eso el tan cacareado por la tropa opusino-ignaciana ‘gobierno social-comunista’, no deja de ser en realidad la cara B de Acción Católica. Ahora resulta que las nacional-católicas van todas de ‘feministas’, siempre que se discrimine a su favor, aunque para ello se pisotee su sedicente ‘ley de leyes’, pura engañifa. Gracias, juez Castellón, por aplicarle al arrogante petimetre Coletas, en el turbio Caso Dina, la agravante ‘de género’ para que disfrute su propia medicina sexista y anticonstitucional. Se lo ha ganado con creces.

Y con esta ‘izquierda’ y ‘andalucismo’ nacional-católicos vergonzantes, con invisibilizar mediáticamente a Teresa Rodríguez o demonizar a Anticapis, y dejar a la Gusana Díaz en conserva, la Reacción puede carcajearse a placer en la Colonia-‘sur’. ¡Basta ya de despiadados abusos, de que la radio-televisión pública que pagamos todos sólo sirva para darle coba a los catalanes, ningunear todo lo andaluz y que se difunda un estúpido ‘acento neutro’ grotesco, el cual hace que el cine y el teatro suenen más falsos que Judas con monóculo, y sobrevivan con subvenciones porque aburren a las piedras de la Era Arcaica! ¡No queremos sufrir más la Bahía de Cádiz sin conexión ferroviaria para trenes de mercancías hasta Bobadilla, con el Puerto de Algeciras sin explotar ni la décima parte de su enorme potencial! ¡Qué administren el Puerto los chinos, los indios o los rusos y que al fin Cádlz deje de ser el foco de paro mayor de Europa, de delincuencia y marginación! ¡Volved a casa, incompetentes colonos españolistas, Andalucía libre y soberana ya!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan