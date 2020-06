Su liquidez ha tardado un mes en procesarse

Coincide con una subida del mercado de bonos chinos

Los chinos siguen metiendo presión para agilizar el Reseteo

Este proceso es muy volátil, porque cambia minuto a minuto

Judy Shelton pidió más tiempo a los chinos, pero estos se negaron

Trump necesita esto si quiere su reelección, porque cae en las encuestas

Los equipos de la revaluación de las divisas comenzaron a pagar el dinero de los bonos del Dragón Amarillo el pasado martes 23 de junio, según los informantes del Reseteo, lo que ha coincidido con una subida espectacular del mercado de bonos chinos que tuvo lugar al día siguiente el miércoles 24 de junio, como se puede observar en un gráfico:

https://tradingeconomics.com/ china/government-bond-yield

Mark Zerfos afirma literalmente “Hay charlas de Hong Kong, Zurich y Londres, y también de un pagador en Miami, con algunos comentarios interesantes sobre el movimiento de los fondos del Bono del Dragón Amarillo. Estos son los bonos que financiarán esta cosa. Esto es grande. Hay una serie de informes que vinieron de personas en las que tengo gran confianza. Afirmaron que se está moviendo la liquidez de los Bonos del Dragón finalmente. Creo que estamos excepcionalmente cerca ahora.”

BONOS HISTÓRICOS

Esto supone el pago de todos los bonos históricos chinos como dragones y ‘patchily’. Hace un mes anuncié que se estaba liberando liquidez para el pago de bonos históricos o el rescate de activos históricos, y de hecho los bonos del Dragón Amarillo fueron procesados en las últimas semanas, pero su pago comenzó a partir del martes 23 de junio. Es decir, que lo que comenzó hace un mes no fue el pago propiamente dicho, sino la liberación de liquidez y el procesamiento del pago que ha tardado un mes en ejecutarse.

Esta liquidación está ejecutando la inundación de dinero en efectivo para los niveles uno al cuatro. Los tres primeros niveles son de compradores de bonos, y el nivel cuatro corresponde a los tenedores de bonos de los grupos religiosos y de Internet, mientras que el canje de divisas para el público en general corresponde al nivel cinco, y se espera para el mes que viene. Ya he dicho muchas veces que este proceso es largo y complicado, y que hay que mirar con lupa cada paso que se da, porque todo es gradual, y nada es instantáneo.

DEFINICIÓN

Un bono es un título de renta fija emitido por una empresa privada o por una institución pública con el fin de financiarse. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente, más unos intereses fijados previamente, conocidos como ‘cupón’. Por eso se conoce como un instrumento de renta fija.

Un bono dragón es un título de renta fija emitido por un banco asiático, excepto Japón, que está denominado en una moneda extranjera, a menudo en dólares estadounidenses o en yenes japoneses. Denominados en monedas consideradas más estables que la moneda local, son atractivos para los inversores extranjeros.

Generalmente, un bono gubernamental es emitido por un gobierno nacional y está denominado en la propia moneda del país. Los bonos emitidos por los gobiernos nacionales en moneda extranjera se denominan normalmente bonos soberanos. Las expectativas de inflación y la probabilidad de que la deuda sea reembolsada refleja el rendimiento requerido por los inversores para prestar fondos a los gobiernos.

TODO CAMBIA

Hoy jueves 25 de junio por la tarde, se puso en marcha en todo el mundo el proceso de liquidación de la revaluación de las divisas, la introducción de los códigos de seguridad para el nivel cuatro, y la notificación de los números ochocientos. Ponerse en marcha no significa que todo se manifieste instantáneamente sino que comienza a procesarse y a desplegarse el proceso gradualmente. Se suponía que todo comenzaría el martes 23 de junio, pero no sucedió debido a algunas interferencias y arrestos.

Cuando se da una información, es correcta en el momento preciso en que se da, pero este proceso es muy volátil, porque cambia minuto a minuto. Nada es real y concreto hasta el momento en el que se produce el pago. Si alguien se queja de ello y cree tener mejor información que yo, podría aportarla para que todos la conociéramos, podría crear su propio canal de vídeos, o podría ir a otro canal si le gusta más. Aquí hay libertad para todo el mundo.

Se sabe ahora que el bono de Zimbaue llamado Zim fue negociado en un acuerdo entre China y Zimbabue, país africano que concedió a China el control de los Zims, pero Zimbaue es el comprador del bono antiguo y tiene libertad para decidir con quién quiere hacer negocios.

PRESIÓN CHINA

Como ya he dicho, los chinos siguen metiendo presión para que se desarrolle sin más demoras el proceso largo y gradual del reinicio financiero mundial. Si el nivel 4-B, correspondiente a los tenedores de bonos de los grupos de Internet registrados, no recibe las notificaciones hoy jueves 25 de junio, los chinos dijeron que liberarían el proceso de revaluación de las divisas mañana viernes 26 de junio, y el Tesoro estadounidense perdería un 2% de beneficio en el dinero del reinicio.

Si se cumplen estas predicciones, el nivel 4-B cambiaría o redimiría divisas y bonos de Zimbaue hasta el lunes 6 de julio. A partir de entonces, el cambio de divisas volverá a los tipos internacionales, como en el Forex en el momento del cambio.

Puede haber gente que quiera que les entregues tus bonos y monedas. No lo hagas nunca, ya que no es bueno. Algunas personas han hecho eso y lo han perdido todo. Ten mucho cuidado porque hay gente mala ahí fuera.

Judy Shelton quería más tiempo, pero los chinos le dijeron que ya le habían dado todo el tiempo que podían. Además el presidente Trump necesita hacer esto con urgencia si quiere su reelección, ya que su reputación ha estado cayendo en las encuestas.

SEÑALES DEL CAMBIO

No hay más ciego que el que no quiere ver señales de cambio por todas partes. El Tesoro estadounidense ha sustituido a todos los empleados de la Reserva Federal con nuevos empleados. Hay nuevos guardias alrededor de los edificios de la Fed que ya no está custodiada por la policía privada de la Reserva Federal, sino por guardias de reemplazo del Tesoro.

Los centros de redención pagaron a cincuenta personas en los intercambios de prueba del nivel 4-A de grupos religiosos ayer martes 23 de junio. El sistema de citas de intercambio funcionó perfectamente como informaron las fuentes

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/06/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 25.html

India Eco ha dicho ahora que empezaremos a ver grandes cambios en septiembre. También había escuchado lo mismo de otras fuentes. Lo que hay ahora son pequeños cambios que van a paso de tortuga, pero que no llegan al público en general por el momento. Repite que debemos confiar en el Plan Divino, porque todo este cambio mundial está respaldado en secreto por seres de otros mundos.

EXCUSAS

Nos piden que creamos que estamos siendo ayudados por una masiva flota espacial armada de quinta dimensión que tienen una tecnología superior que hace que parezcan de juguete las armas de los iluminoides, o la camarilla oscura del estado profundo.

También se supone que estamos siendo ayudados por maestros ascendidos, ángeles y arcángeles pero me pregunto si con toda esta ayuda multidimensional, galáctica y celestial no pueden efectuar cambios simples en un planeta de dimensión inferior, lo que nos elevaría a todos a dimensiones superiores en un segundo.

Parece que no pueden o no quieren completar un simple y fácil reajuste económico y liberar tsunamis de abundancia a una humanidad hambrienta, sin hogar, enferma, empobrecida, exhausta y esclavizada por la deuda.

Alegan nuestros supuestos benefactores que la humanidad no está lo suficientemente despierta por lo que no podríamos manejar la verdad sobre lo que ha sucedido en los últimos milenios y sobre quiénes han sido nuestros opresores.

Nos piden que creamos que nuestros hermanos cósmicos tan poderosos están tardando dos décadas en aplicar el plan mundial de Gesara, desde el auto-atentado del 11-S. Nos piden que creamos que la camarilla oscura es tan escurridiza e inteligente que continúan retrasando el reinicio financiero mundial. Nos piden que creamos que los matones de la camarilla son más inteligentes que los visitantes de las estrellas de dimensiones superiores.

CONCLUSIONES

Los matones no tienen imaginación, ni creatividad, ni belleza, ni amor, ni bondad, ni dulzura. Es por eso que esclavizan y parasitan a la Tierra y a la humanidad, porque somos hermosos con nuestra luz divina, mientras que los iluminoides no lo son y nunca lo serán. Son feos como el demonio.

Cuando observamos la belleza de las flores, los árboles, las aguas, los cielos, los animales, los minerales, las cordilleras y los desiertos, y sentimos su infinita variedad y belleza, vemos que lo único que pueden hacer los iluminoides es destruirlo todo y nada más. No pueden aportar nada porque no llevan nada dentro, ya que están vacíos. No tienen más que fuerza bruta.

¿Cómo es posible que un grupo de matones de baja frecuencia y baja conciencia pueda tener más poder temporal que seres de dimensiones superiores? Por eso les pido que bajen su trasero de sus cómodas naves espaciales de kilómetros de largo y que terminen de hacer su trabajo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/06/grateful- and-exhausted-by-kat-62520. html

Espero ver un mundo totalmente libre en el que la humanidad se haya liberado de la opresión, los animales y todo el planeta, con seis mil patentes de tecnologías limpias que sanarán a todos los reinos de la Madre Tierra, y con una sociedad libre viviendo feliz en contacto y armonía con la madre naturaleza y cumpliendo con nuestra misión divina para la que fuimos creados, que es cuidar de la naturaleza, de los animales y del planeta. ¿Pido demasiado?

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn