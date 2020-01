El vicesecretario de Sectores Productivos del Partido

Popular Andaluz, Pablo Venzal, ha desmontado las “mentiras vertidas por

Susana Díaz en materia económica sobre Andalucía” porque, según ha

dicho, “la verdad para ella es muy dura y una gran prueba de humildad

porque Andalucía ahora sí va bien”.

“Mal que le pese a Díaz, los sectores productivos andaluces reflejan

mayor dinamismo que los de España”, aseguró Venzal al tiempo que ofreció

los datos que desmontan las falsedades de Díaz. “En los tres primeros

trimestres de 2019 el PIB andaluz ha crecido al 2,2%, mientras que en el

conjunto nacional, el ritmo ha sido más lento, del 2%”.

Continuó el diputado autonómico por Almería que “desgranando la

actividad económica por sectores, la evidencia es todavía mayor”. Así,

puso como ejemplo en ese mismo periodo el sector industrial “que ha

subido un 2% frente al 0,5% a nivel nacional; y tanto en el sector

servicios como en la construcción, la comunidad se sigue situando por

encima del resto del territorio (servicios: 2,7% frente a 2,6%, y

construcción: 5,5% frente a 4,2%).

Respecto al PIB andaluz, expuso que si se descuenta de su comportamiento

la agricultura por el periodo de sequía que atravesamos, “el mejor

comportamiento de Andalucía sería más acentuado y la diferencia del PIB

regional con el nacional se elevaría a cuatro o cinco décimas”, aseveró

Venzal.

En definitiva, continuó el vicesecretario popular, “la política

económica que ha desplegado la Junta de Andalucía en 2019 está dando

resultados y están convirtiendo a la comunidad en una isla de

estabilidad económica para la captación de inversión y el desarrollo de

proyectos empresariales”.

Debido a los buenos resultados que está obteniendo el Gobierno de Juanma

Moreno, insistió en la idea de que las decisiones tomadas “favorecen la

creación de empleo, el fortalecimiento de la estructura productiva y la

internacionalización de la economía andaluza, por lo que seguirán

teniendo continuidad en 2020”. Por ello, recomendó a Susana Díaz que

“asuma la realidad, analice los datos y reconozca que por fin en

Andalucía se trabaja por el bien de los andaluces y no por el bien de un

partido y de un sillón. Todo lo contrario a esto será seguir engañando y

manipulando a los ciudadanos”.

La secretaria general del PSOE andaluz también ha vertido falsedades

sobre las exportaciones. Sin embargo, Venzal ha puesto sobre la mesa la

verdad al afirmar que “las exportaciones andaluzas siguen evolucionando

de forma positiva en los últimos meses a pesar del efecto negativo que

están ejerciendo factores externos como el Brexit o los aranceles.”

“Si descontamos los precios, las exportaciones han crecido en Andalucía

un 3,1% frente al 2,4% de España. Pedimos, por tanto, al PSOE que se

informe antes de lanzar afirmaciones sobre datos económicos”, recomendó.

Y en cualquier caso, abundó: “Habría que recordarle a la señora Susana

Díaz que las competencias en materia exportadora y arancelaria son

competencia del Gobierno central. Es al Ejecutivo de Pedro Sánchez al

que le corresponde poner en marcha medidas encaminadas a reducir el

impacto de factores exógenos a Andalucía (aranceles, Brexit, etc.) sobre

este sector”.

“No obstante, Sánchez prefiere tomar medidas para contentar a Podemos, a

los separatistas y a los amigos del terrorismo antes que ponerse a

trabajar de verdad. Estaríamos encantados de colaborar con el partido

socialista, aunque desgraciadamente la ayuda por parte del Gobierno

central hasta ahora ha sido inexistente”, remachó.

Criticó también que Díaz mintiera también sobre los datos de empleo, y

le recordó que bajo los diferentes gobiernos socialistas Andalucía

siempre tuvo un millón de parados durante décadas, y que los cálculos

que ha hecho esta mañana no cuadran con las estadísticas oficiales.

Según relató Venzal, los datos de la EPA en los tres primeros trimestres

de 2019, que son los últimos disponibles, reflejan que se han creado

10.000 empleos y la previsión es que se cierre el ejercicio con datos

todavía más positivos, teniendo en cuenta que el último trimestre suele

ser más positivo. Y añadió: “Y si se compara el tercer trimestre de 2018

con el tercer trimestre de 2019 la creación de empleo se eleva a 65.000

trabajadores más”.

En el mismo sentido, y tomando como referencia la afiliación a la

Seguridad Social, Venzal expuso que “esta aumenta en 38.053 personas en

diciembre respecto al mes anterior, más que en el conjunto de España

(+31.659 afiliados). En términos interanuales, “la afiliación se

incrementa en 65.201 personas, por lo que Andalucía registra la segunda

mayor subida de todas las comunidades tras Madrid, y el ritmo de

crecimiento se sitúa en el 2,1% interanual en Andalucía, una décima

superior a la media nacional (2%).

Venzal también desmontó las mentiras de Díaz sobre una supuesta caída de

la confianza empresarial. Así, recordó que “el índice de Confianza

Empresarial de Andalucía aumentó un 0,2% en el primer trimestre de 2020

respecto al precedente, en un contexto de caída a nivel nacional (-0,4%)”.

“Una vez desmontadas todas las mentiras de Susana Díaz, le recomendamos

que se mire los datos oficiales, que no intente engañar a los andaluces.

Y que sepa también que tiene la mano tendida desde el PPA para que

trabaje de verdad por el bien de los andaluces y por el desarrollo

económico desde Andalucía”.