El vicesecretario de Sectores Productivos del PPA,

Pablo Venzal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de

confrontar “irresponsablemente” con las comunidades autónomas

constitucionalistas “para privilegiar a los independentistas a los que

debe su gobierno en España”.

Así, Venzal ha señalado “la traición del PSOE al modelo autonómico”

buscando “el beneficio propio y de su negociación con quienes quieren

quebrantar nuestro país”, a los que “Sánchez quiere dar privilegios para

mantenerse en el cargo a costa de las comunidades autónomas que sí somos

leales con el modelo constitucional”.

“Cuando los socialistas no gobernaban en España, decían que Andalucía

estaba infrafinanciada y reclamaban 4.000 millones de euros más al año

para nuestra comunidad autónoma”, ha recordado, evidenciando cómo ahora,

que sí gobiernan, “reducen la financiación para nuestra tierra”.

Al hilo, ha recordado la reunión mantenida por Arrellano en 2018,

entonces consejero de Hacienda en la Junta, con la ministra de Hacienda

en la que ésta se comprometía a buscar una solución a los 537 millones

del IVA del mes trece, algo de lo que “después se ha olvidado” junto con

“los intereses de los andaluces”, razón por la que no ha atendido las

tres peticiones del presidente andaluz, Juanma Moreno, solicitándole una

reunión.

Para Venzal, todo ello responde interés del PSOE en querer “controlar y

asfixiar” las cuentas andaluzas para que “no se puedan llevar a cabo las

reformas y los cambios que votaron los andaluces”, que pasan por

“mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

En este sentido, ha indicado que desde que Sánchez está en la Moncloa,

con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, se ha restado a

Andalucía financiación de las entregas a cuentas, con 52 millones menos

para el ejercicio de 2019 y 75 millones para el presente de 2020.

“Andalucía ha sido la gran perjudicada en las entregas a cuentas desde

que Sánchez gobierna”.

A esto se le suma que “Sánchez no devuelve los 537 millones del IVA que

son propiedad de los andaluces y por lo que tendremos que ir a los

tribunales”, así como que el hecho de que el Gobierno socialista no

permita a Andalucía acogerse al fondo de facilidad financiera ni acudir

a los mercados para financiarse.

Igualmente, respecto al dinero del IVA del mes trece correspondiente a

2017 que el Gobierno de Sánchez se niega a devolver a las comunidades

autónomas, Venzal ha agregado que “el Gobierno del PSOE ha hecho propio

estos recursos sin ser suyos para enmascarar también su déficit”, por el

que, según ha informado, “le están llamando la atención desde Bruselas”.

Con ello, ha lamentado que Sánchez prefiere provocar déficit en las

comunidades autónomas restándoles recursos parar enmascarar el déficit

del Ejecutivo nacional.