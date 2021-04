El oro se estabiliza al alza y se recupera

Los metales preciosos ganan a las ‘criptos’

La debilidad de las ‘criptos’ revalúa la plata

El cobre alcanza su nivel más alto desde 2011

Los precios agrícolas se disparan a su nivel más alto

Los jóvenes son los grandes perdedores de esta crisis

La lira turca se hunde a nuevos mínimos frente al euro

Rusia se deshace del dólar en más de la mitad de sus ventas

Un pueblo de Italia vende casas por un euro para restaurarlas

Rusia muestra la única estación espacial de combate del mundo

Todos estamos siendo probados hasta el límite de nuestra paciencia

Se ha producido una sustitución de criptomonedas por metales preciosos en un grado no cuantificable y, por lo tanto, no verificable. Ha habido tres caídas del 70% en criptomonedas. Como dijo Aristóteles en su Metafísica, “si sucedió antes, puede volver a suceder”, según opina Larry McDonald de The Bear Traps Report. Si algo ha sucedido tres veces, puede suceder una cuarta vez. Si la criptografía representa una fuga de la moneda fiduciaria, entonces una salida de la criptografía debería conducir a la moneda no fiduciaria definitiva: el oro y su compañero de juegos, la plata.

El oro y la plata no sustituyen a las monedas fiduciarias. Las monedas fiduciarias son sustitutos del oro y la plata. El paladio hizo un nuevo efecto el otro día. Los paraísos inflacionarios deberían funcionar en beneficio del oro y la plata. Además, debido al crecimiento de la producción de vehículos eléctricos y paneles solares, la plata tiene impulsores de demanda adicionales que deberían impulsarla a nuevos máximos de recuperación. La plata es la energía de la diosa.

https://www.zerohedge.com/ crypto/will-crypto-weakness- push-silver-higher

Cada vez que aumenta el valor de una criptomoneda se habla de una “burbuja especulativa” y de que podría desinflarse en cualquier momento. Existen antecedentes. En 2017 se produjo una caída en la cotización del bitcóin que arrastró a otras monedas virtuales. Ahora también se está produciendo una caída, pero nadie lo da por perdido, sino más bien un bache de una montaña rusa.

CRIPTOMONEDAS

JP Morgan se prepara para ofrecer un fondo de bitcóin a clientes adinerados.- JPMorgan Chase & Co. se está preparando para ofrecer un fondo de bitcóin a clientes adinerados, la última señal de que Wall Street se está acercando a la criptomoneda más grande después de que se disparó en los últimos meses.

https://finance.yahoo.com/ news/jpmorgan-preparing-offer- bitcoin-fund-143729278.html

DeFi establece nuevo récord de dos millones de monederos activos.- El ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha logrado un nuevo hito: el número total de monederos activos ha superado oficialmente la increíble marca de los dos millones.

https://es.noticias.yahoo.com/ defi-establece-r%C3%A9cord-2- millones-183739927.html

XRP se mantiene estable en un dólar a medida que se desarrolla el caso Ripple-SEC.-XRP ha logrado mantenerse por encima de la marca de un dólar luego de varios días de ventas bajistas. Los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) parecen estar desempeñando un papel menor en el movimiento de precios a medida que Ripple recibe un creciente apoyo en el caso promovido por la SEC.

https://es.noticias.yahoo.com/ xrp-mantiene-estable-1-medida- 201411917.html

Tether (USDT) supera el hito de capitalización de mercado de $50 mil millones.- Después de duplicarse de 18 mil millones de dólares a principios de año a 36 mil millones de dólares en marzo, la capitalización de mercado de Tether (USDT) ya ha alcanzado otro hito: ha superado los cincuenta mil millones de dólares. Dicho acontencimiento también es representativo del crecimiento general de las stablecoins o monedas estables. Solo en los últimos treinta días, las stablecoins, incluida Tether, han aumentado su valor en casi un 30%, pasando de 61 mil millones de dólares a 78 mil millones de dólares.

https://es.noticias.yahoo.com/ tether-usdt-supera-hito- capitalizaci%C3%B3n-120311607. html

METALES PRECIOSOS

El oro se estabiliza al alza mientras los operadores esperan la reunión de la Fed.- Los futuros del oro comienzan la semana con un modesto movimiento alcista el lunes, recuperando poco más de la mitad de lo que perdieron en la sesión de negociación del viernes, mientras los operadores esperan una reunión de los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal.

https://finance.yahoo.com/m/ 1d108459-9a10-3ae1-89d9- cfaefc0a312f/gold-settles- higher-as.html

El cobre alcanza su nivel más alto desde 2011 mientras la recuperación global impulsa a los metales.- El cobre subió a su nivel más alto en casi una década a medida que la recuperación mundial de la crisis sanitaria extendió un repunte en los mercados de metales. El aluminio está aumentando, y el mineral de hierro saltó a un nuevo récord, a medida que las materias primas avanzan hacia los máximos del último super-ciclo. Los metales se están beneficiando a medida que las economías más grandes del mundo anuncian programas de estímulo y compromisos climáticos a medida que se recuperan del impacto de la crisis.

https://finance.yahoo.com/ news/copper-jumps-highest- since-2011-032655297.html

Los precios agrícolas se disparan a su nivel más alto en ocho años, renovando los temores de inflación de alimentos.- Un repunte de las cosechas en EE.UU. amenaza con encarecer dramáticamente los productos alimenticios esenciales, y los costos pronto podrían extenderse a los estantes de las tiendas de comestibles. El trigo, el maíz y la soja, la columna vertebral de gran parte de la dieta mundial, están aumentando a su nivel más alto desde 2013, después de que las ganancias de la semana pasada hicieron que algunos analistas advirtieran que se estaba formando una burbuja especulativa.

https://finance.yahoo.com/ news/wheat-soars-highest- price-eight-135154655.html

ECONOMÍA

Tesla eleva el S&P 500 antes de la ola de ganancias tecnológicas.- El S&P 500 y el Nasdaq subieron el lunes, impulsados por Tesla antes del informe trimestral del fabricante de automóviles eléctricos, que da inicio a los resultados de esta semana de varias empresas de gran crecimiento.

https://www.reuters.com/ business/tesla-lifts-sp-500- ahead-tech-earnings-wave-2021- 04-26/

La Casa Blanca dice que el aumento del impuesto a las ganancias de capital afectará sólo al 0,3% de los más ricos.- La Casa Blanca ha respondido a las críticas de Wall Street y Silicon Valley a sus planes de aumentar los impuestos a las ganancias de capital para los estadounidenses con altos ingresos, diciendo que afectaría los ingresos de sólo una porción de la población que no se ganaba o se basaba en la búsqueda de rentas.

https://finance.yahoo.com/m/ 10d97923-1e59-314d-8d75- c8b69195a915/white-house-says- capital.html

Rusia se deshace del dólar en más de la mitad de sus exportaciones.- La participación en dólares de las exportaciones rusas cayó por debajo del 50% por primera vez, registrada en el cuarto trimestre, después de una campaña de varios años del Kremlin para reducir la vulnerabilidad del país a los activos estadounidenses.

https://finance.yahoo.com/ news/russia-ditches-dollar- more-half-161126832.html

La Armada China recibe tres buques para reforzar el control en el mar de China Meridional.- La Armada china puso en servicio dos buques de guerra y un submarino nuclear para su flota del mar de China Meridional, donde mantiene disputas territoriales con otros países.

https://es.noticias.yahoo.com/ armada-china-recibe-3-buques- 044335636.html

ESPAÑA

El Gobierno se prepara para el fin del estado de alarma y estudia qué medidas del escudo social hay que mantener.- El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la crisis sanitaria.

https://www.europapress.es/ nacional/noticia-gobierno- prepara-fin-estado-alarma- estudia-medidas-escudo-social- hay-mantener-20210426181346. html

El Ibex arranca la semana recuperando los 8.700 puntos.- El sector turístico, los bancos, Fluidra y Arcelor Mittal han liderado el selectivo español antes de la avalancha de referencias de las próximas jornadas. Los principales índices de Wall Street abren con subidas moderadas.

https://www.expansion.com/ mercados/cronica-bolsa/2021/ 04/26/ 60865360468aebb61a8b461e.html

Los jóvenes son los grandes perdedores de la crisis.- La población más joven vuelve a pagar los platos rotos en una crisis. Si en la anterior quedaron tocados, en esta se han visto muchos de ellos fuera del paraguas de las medidas de protección social. El problema de fondo es la precariedad laboral, que termina afectando a sus rentas, acceso a vivienda y estabilidad profesional.

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11180392/04/ 21/Por-que-los-jovenes-son- los-grandes-perdedores-de-la- crisis-Seis-graficos- demoledores-del-Banco-de- Espana.html

Google rindió homenaje al Día Internacional del Español.- El viernes 23 de abril Google amaneció con una gran ‘Ñ’ en su buscador. Se celebraba el día del idioma español por la muerte del escritor Miguel de Cervantes, cuya obra magna Don Quijote de la Mancha se considera una de las mayores joyas de la literatura universal.

https://es.euronews.com/2021/ 04/23/n-de-espanol-google- rinde-homenaje-al-dia- internacional-del-espanol

Marruecos pide explicaciones a España por acoger al líder del Frente Polisario.- Marruecos ha expresado su enfado porque España acogió hace al menos una semana al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de 72 años. Desde el domingo 18 de abril, permanece ingresado en un hospital de Logroño, al norte del país, bajo una identidad falsa, donde estaría siendo tratado de cáncer.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390456-marruecos- espana-crisis-diplomatica- acoger-lider-frente-polisario

EUROPA

Europa alivia restricciones cautelosamente.- Europa inicia la desescalada con la relajación de las medidas en varios países. Italia, Hungría, Francia o Bélgica relajan sus medidas ante la mejora de los datos. La excepción es Alemania que las endurece.

https://www.antena3.com/ noticias/mundo/europa-inicia- desescalada-relajacion- medidas-coronavirus-varios- paises_ 2021042660871c8dfe86940001f6ba bf.html

La lira turca se hunde a nuevos mínimos frente al euro.- La desbandada de la lira turca se acelera de nuevo con las novedades sobre EEUU y el banco central turco. Su cotización ya se adentra en mínimos históricos frente al euro, y los roza frente al dólar.

https://www.expansion.com/ mercados/divisas/2021/04/26/ 608663aa468aeb86478b4779.html

‘Travesía por la vida’: así es la gira que el Ejército Zapatista realizará por Europa para compartir “dolores y rabias”.- La comitiva zapatista tiene previsto viajar entre seis y ocho semanas en barco para reunirse con cientos de organizaciones sociales. Su primer destino: Galicia. Una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México comenzará un largo viaje por barco con la intención de llegar en junio a la costa de Galicia, España, en donde iniciará una gira que durará por lo menos cuatro meses y que abarcará 27 países.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390500-travesia- vida-gira-ejercito-zapatista- europa

Las 15 personas que vivieron 40 días en una cueva sin luz solar, relojes ni teléfonos salen de su guarida subterránea.- El grupo de 15 voluntarios que fue encerrado en una cueva de Francia, finalmente salió el pasado sábado tras haber permanecido allí durante 40 días como parte de un experimento científico que tenía por objetivo analizar los límites de la adaptabilidad humana al aislamiento, informa la prensa local.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390503-francia- voluntarios-salir-cueva- experimento

Uno de los pueblos más bellos de Italia vende casas por un euro para repoblar su casco antiguo.- Casi un millar de viviendas forman parte de esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Castiglione di Sicilia, situado en una colina que mira hacia el volcán Etna. Esta localidad, considerada uno de los “pueblos más bellos de Italia”, ha puesto a la venta casas antiguas a un euro para repoblar su casco viejo, informan este lunes medios locales. “Hemos hecho un trabajo muy meticuloso inspeccionando más de 1.700 propiedades”, explicó Antonio Camarda, alcalde de la localidad, ubicada en la provincia de Catania. “De estas, 937 están deshabitadas y son candidatas a una posible venta”, añadió. En este sentido, indicó que solo se venderán a un euro aquellas viviendas que están en mal estado o casi en ruinas. Las que estén en buen estado formarán parte de un programa para hacerlas habitables con ciertas finalidades limitadas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390447-pueblo- italia-vender-casas-un-euro

Muestran la única estación espacial de combate del mundo, desarrollada en la Unión Soviética y protegida con un cañón y un caza interceptor.- La estación Almaz fue desarrollada en la década de 1960 para tareas de inteligencia y control desde la órbita del equipamiento militar. La única estación de combate espacial del mundo, desarrollada en la Unión Soviética, fue mostrada por primera vez en la televisión rusa. La estación Almaz fue creada en la década de 1960. Aparatos de este tipo fueron desarrollados para las tareas de inteligencia por foto y radio, así como para el control desde la órbita del equipamiento militar que se ubicaba en la Tierra. La estación fue equipada con 34 motores, 17 de los cuales fueron principales y los otros servían de reserva.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/390406-mostrar- unica-mundo-estacion-espacial- guerra-sovietica

OPINIONES

Según el informe X-22 el lodazal está entrando en pánico, mientras continúa la auditoría forense en Arizona. Pero intentarán bloquear la información para que no llegue a la gente. La verdad no se detendrá, el pueblo es la fuerza, el pueblo exigirá justicia. Durante la auditoría están usando la luz para ver las marcas de los pliegues, se acerca el día del juicio.

https://dinarchronicles.com/ 2021/04/25/x22-report-the-cb- wants-full-control-judgement- day/

Según opina Jacques Attali, “El futuro consistirá en encontrar una forma de reducir la población. Por supuesto, no podremos ejecutar personas ni construir campamentos. Nos deshacemos de ellos haciéndoles creer que es por su propio bien. Encontraremos o causaremos algo, como una crisis económica real o no, y los débiles y los temerosos sucumbirán a ella. Por tanto, la selección de los idiotas se hará por sí sola: irán solos al matadero.”

https:// ef26zl7dfbut5aw2pbwzk6gxkm- ac4c6men2g7xr2a.translate. goog/2021/04/26/reader-gk-a- jacque-on-all-of-us/

“¡Que venga el cisne negro!” opina Stefan.- Sí, este cisne negro. ¿Dónde está? Se lo necesita con urgencia y probablemente todavía esté en su pausa para el almuerzo, ¿no es así? O todavía está durmiendo. Y el lodazal restante se dice a sí mismo: “¡Los cisnes negros dormidos no deben despertarse!”

No sé cuándo se despertará y aparecerá el cisne negro. Lo estamos esperando, pero tratamos de mantener siempre bajas las expectativas y también de no caer en las predicciones de fechas. Vendrá y seguirá siendo secreto. Pero despertará el 5% ó el 7% requerido, si no mucho más.

Es una historia parecida con nuestro reajuste de las divisas tan esperado. Algunas fuentes siempre han dicho que sería una sorpresa y llegaría cuando nadie se lo esperase. Eso significa una etapa en la que habría bastante caos. Y ha comenzado el caos: colapso de los precios del bitcóin, aumentos masivos de precios, y Alemania en un bloqueo más estricto mientras que se aflojan otros países europeos. O tal vez son muchos, pequeños cisnes negros que vienen en una sola fila, uno por uno, y finalmente se unen en un gran cisne negro. El director lo sabe, y los músicos están listos.

¿ QUÉ PASARÍA ?

¿Que ocurriría si los tipos malos tuvieran el control?:

Trump ya habría muerto de un infarto o en un trágico accidente. El general Flynn habría muerto en un accidente de avión con su hermano. Lin Wood y Sidney Powell habrían sido tiroteados en la calle por un miembro de una organización violenta. Los partidarios de Trump habrían sido arrestados, acusados y castigados por sedición sólo por leer artículos. También lo harían todos los republicanos. Habría guerra en Irán, Irak, Siria, Ucrania y, por supuesto, con Rusia, así como con China, así que guerra mundial. Eso habría llegado en la actualidad aproximadamente también a Europa. Todos los canales alternativos se eliminarían inmediatamente después del primer envío de contribuciones contra la narrativa de los medios, en todo el mundo. Los operadores serían arrestados de inmediato y enviados a un campo de trabajo subterráneo. Habría quemas de libros de todos los autores alternativos, especialmente aquellos que ofrecen métodos de curación alternativos. Los chivatos obtendrían bonificaciones por cualquiera que denunciaran, incluso por las infracciones más pequeñas. Las comunidades se volverían unas contra otras.

https://dinarchronicles.com/ 2021/04/26/may-the-black-swan- come-by-stefan-4-26-21/

¡ HOMBRES DE POCA FE !

“Oh vosotros de poca fe” por Mike Haydon.- ¿Pueden ustedes “quejosos”, “quejumbrosos” y “detractores” que profesan ser religiosos y / o espirituales y que están aquí por el bien mayor, no entender que ahora estamos viviendo la mayor prueba de fe, confianza y paciencia de toda nuestra historia humana.

¿No crees que a la gran Coalición multi-dimensional le gustaría que esto ya sucediera? ¿No crees que los que están en primera línea luchando por todos nosotros, que están literalmente enfermos del estómago y cansados de tener que rescatar infantes y enfrentar el peor de todos los males bajo tierra, les gustaría que esto terminara? ¿No crees que a esos “Sombreros Blancos” que eliminan a los secuaces que están sosteniendo el reajuste de las divisas, les gustaría que todo estuviera preparado y listo para nuestros intercambios? ¿No crees que los sinceros proveedores de información, denominados despectivamente ‘gurus’, quienes bajo constante crítica continúan dando valientemente información contradictoria tal y como se les da, desean que sus citas finalmente se desarrollen? ¿No crees que los que hemos llegado aquí de buena fe sincrónicamente, también estamos ansiosos por ponernos en marcha con nuestros proyectos y elevar a la humanidad? ¿Sus quejas, críticas y falta de paciencia a lo largo de todos estos años nos han acercado, resuelto algún problema o lo han hecho sentir mejor y comprender el panorama general? ¿No ves que esto solo puede suceder cuando todos o la mayoría probamos nuestra integridad a los poderes superiores, de que estamos realmente listos y que somos dignos de la nueva abundancia que ellos nos están dando? Todos estamos siendo probados hasta el límite de nuestra fe, confianza y paciencia, y el trigo se está separando de la paja. Seguimos las reglas de Dios y estamos en su tiempo, no en el nuestro.

https://dinarchronicles.com/ 2021/04/26/o-ye-of-little- faith-by-mike-haydon-4-26-21/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/mj3WxXXr1FI

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)