Mientras meditaba y limpiaba, Babaji vino a James Gilliland con un mensaje obvio pero profundo: «Dios es amor». Luego dijo que no importa cómo lo nombres ni qué imagen proyectes en él, el Dios real es Amor. Dijo que entre el 21 de diciembre y el 7 de enero habría una gran efusión de amor.

El amor es la fuerza que se manifiesta detrás de la creación. Aquellos que crean a partir del miedo experimentarán la manifestación de ese miedo, pero se ampliará y se acelerará. Aquellos que vengan del amor, al servicio de los demás, recibirán una bendición profunda. Aquellos que proceden del miedo en el autoservicio, que buscan poder sobre los demás, crearán algunas lecciones profundas.

La energía que entra ampliará y acelerará todo, incluido el karma. Descubrirá lo que está oculto, caerán los disfraces y verás a las personas y a sus acciones por lo que son, no lo que engañan y retratan. Esto ya está en marcha, pero habrá olas de energía que se volverán exponencialmente más fuertes en los próximos días. Algunas ondas están sincronizadas con otros eventos naturales y espirituales donde el corazón humano está más abierto y receptivo.

MUNDO DE OPUESTOS

Hoy vivimos en un mundo de opuestos. La ciencia se ha vuelto política, impulsada por las ganancias. La corriente principal y las redes sociales en lugar de informar a la gente desinforman a la gente. En lugar de proporcionar una plataforma para la libertad de expresión y comunicación, se han convertido en censores de opiniones que no se alinean con sus planes o con los objetivos de sus patrocinadores corporativos.

La conspiración es un hecho, no una teoría, y las conspiraciones están repletas en todos los ámbitos de la vida. Sólo se necesitan dos para crear una conspiración y si crees que no hay dos personas por ahí que hayan conspirado bien contra la gente, como dicen en Tejas, “Dios te bendiga”.

Se está cumpliendo rápidamente la profecía de que todas las iniquidades serán proclamadas desde los tejados y ninguna piedra quedará sin remover. Están llegando a su fin los días de tiranía, codicia desenfrenada y ansia de poder. También está llegando a su fin la esclavitud de la humanidad a través de la falta manufacturada y la obsolescencia programada, así como ganancias mal obtenidas a expensas de la humanidad y de la Tierra.

Deberán rendir cuentas todos aquellos que violen la Ley Universal. No continuarán ni ellos, ni sus acciones ni sus reinos. No tienen una frecuencia acorde con la liberación planetaria, el despertar y la curación de la humanidad y de la Tierra, que está muy avanzada. El caos es la curación, todo aflora y se da a conocer, descienden las máscaras y las falsas apariencias. Los ídolos están cayendo.

FLUJO DE ENERGÍA

Si quieres ciencia real, nuestro sistema solar se está moviendo hacia un lugar altamente cargado en el espacio. La resonancia Schumann está fuera de escala, la energía entrante estalla desde el Sol y otros sistemas si está fuera de escala, el espectro de luz electromagnética tiene nuevas bandas y aquellos que son sensibles sienten que hay una afluencia masiva de conciencia superior y de energía presionando el planeta.

No todo el mundo va a terminar este viaje. Especialmente los inicuos, aquellos que codician el poder y la riqueza, aquellos que se han beneficiado a expensas de la humanidad y de la Tierra, y especialmente aquellos que han dañado a los pequeños. Esto incluye a aquellos que voluntariamente y en ignorancia cumplen sus órdenes.

Los inicuos y los desafiados moralmente van a tener que encontrar un nuevo planeta porque la Tierra está ascendiendo más allá de su capacidad para quedarse o regresar. Disfruta de la revisión luminosa, algunos lo experimentarán en lo físico. Una vez que alcance la masa crítica, la Tierra y todos sus habitantes pasarán por una experiencia de expulsión de masa coronal cercana a la muerte. Todos experimentaremos esto de manera diferente.

GOLPE ENERGÉTICO

Babaji dijo una vez a algunos que sería como ser golpeado con un ladrillo, a otros como una pluma. Se trata de tu frecuencia. ¿Qué determina tu frecuencia? Tus actitudes, emociones y creencias en el mundo en el que vives. Tu frecuencia determina a dónde vas al pasar este avión. El amor, la alegría, la bienaventuranza, el servicio a los demás son de las frecuencias más elevadas. Tiempo para mucho Karma Yoga, el camino del servicio desinteresado, la dedicación de energías y recursos al servicio del despertar y la curación de la humanidad y de la Tierra.

Es hora de hacer tu propia conexión personal con Dios Creador el Gran Espíritu. Nuestro futuro y el de las próximas generaciones dependen de ello. Haz de esto tu resolución de año nuevo. Nada existe fuera del campo unificado, y todo está conectado. Lo que haces a favor o en contra de la vida, te lo haces a ti mismo y al todo. El mal persiste cuando los seres humanos buenos viven en negación y no hacen nada. Es hora de la valentía y la integridad impecables. Es hora de levantarse y encontrar al león dentro. ¡Buena suerte! James Gilliland.

NOTICIAS DEL RESETEO

Restricciones navideñas en Europa.- Muchos eventos festivos tradicionales han sido cancelados en países de toda Europa, con lo que conlleva en términos de pérdidas económicas. Aun así, algunos analistas auguran una recuperación en los meses venideros. https://es.euronews.com/2021/ 11/27/restricciones-pesadilla- antes-de-navidad-para-la- economia-europea C ancelados m ás de 1.600 vuelos navideños en medio del pánico. Las principales aerolíneas de todo el mundo han cancelado cientos de vuelos entre la víspera de Navidad y el día de Navidad, y algunas citan el reciente aumento de casos. La economía se está desmoronando , la inflación está empeorando, lo que está creando la oportunidad perfecta para que la gente del mundo tome la decisión de alejarse del sistema que ha fallado. https://rumble.com/vrcjig- charles-hugh-smith-the-cb- system-has-failedwe-are- approaching-to-redraw-ame.html Bill Holter dice que el sistema financiero está en soporte vital . Con la retirada de la Fed del estímulo, «todo habrá terminado» . Considera imp rescindible tener fuera del sistema bancario dinero real, es decir oro y plata. https://www.youtube.com/watch? v=UoqsV_A3hbE El administrador está perdiendo la narrativa, está tratando de decirle al pueblo que la economía está bien y que todos los problemas están solucionados, pero é sta es una ilusión que ellos prepararon, la ilusión es solo temporal. https://rumble.com/vrbei2-ep.- 2660a-gold-will-destroy-the- fed-crypto-is-very-dangerous- are-not-just-c.html Nos acercamos a una crisis mundial que condu ce a un reinicio financiero, diez días de oscuridad, y la caída de los principales medios de comunicación. Se está estableciendo un sistema financiero cuántico para sustituir a l sistema actual con cien bancos centrales que muestran interés en unirse. 97 de los 100 principales bancos centrales (entre los cuales se halla el Banco de España) han estado en proceso de volverse completamente funcionales en el sistema de liquidación instantánea QFS+RTGS recién iniciado durante la semana pasada, y los otros 82 bancos centrales más pequeños también se conectar ía n a continuación. https://www. australiannationalreview.com/ state-of-affairs/banks-that- are-being-connected-to-the- new-quantum-financial-banking- system/ Funcionando sin problemas por Holly y Wolverine.- La buena noticia es que descubrieron los problemas que estaban causando y se habían solucionado, pero la mala noticia es que no pudieron tener el lanzamiento listo a tiempo para Navidad. La buena noticia es que todo está funcionando sin problemas y, finalmente, podemos seguir adelante. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/24/operating-smoothly- rv-intel-update-from-holly- and-wolverine-12-24-21/ La Casa Blanca está considerando «todas las vías disponibles» para transferir a los prisioneros y cerrar la base militar de la Bahía de Guantánamo en Cuba, dijo el lunes la secretaria de prensa Jen Psaki. Más de veinte terremotos en California . 18 de ellos tienen menos de 10 km. de profundidad. https://www.volcanodiscovery. com/region/7165/earthquakes/ san-bernardino-today.html Ucrania por David Lifschultz.- En 1990-1991, Estados Unidos y Rusia acordaron ser amigos y Estados Unidos le aseguró a Rusia que si Rusia abandonaba Europa del Este, la Otan no se expandiría hacia el este. De hecho, había un aura de amistad que era completamente falsa. https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/24/is-world-war- iii-near-with-usa-curriculum- vitae/ Apagones en los Balcanes.- Kosovo aplica apagones de dos horas para la mayoría de los consumidores a partir del jueves a medida que se dispar a n el precio de la gasolina y de la energía. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/24/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-december-24-2021/

REFLEXIONES

Nueva conciencia por Bonnie.- La vibración de la Tierra está entrando en una frecuencia más alta. Estamos asistiendo a la llegada de una nueva conciencia . Es un renacimiento de la humanidad, de una Nueva Tierra. Una palabra amable puede cambiarle el día a alguien.

La luz regresa a la Tierra, por Jeshua a través de Liberty.- Los llamados malvados han hecho que la Tierra descienda a un mar de oscuridad, pero ahora están saliendo del planeta Tierra para siempre y continuarán su propio viaje del alma en un planeta de sanación en otra galaxia muy lejos de la Tierra. Está regresando la luz que se les ha ocultado a todos durante milenios y ustedes están verdaderamente al comienzo de un tiempo maravilloso de paz, amor y armonía en su planeta.

LUZ CONTRA OSCURIDAD

Luz contra oscuridad por Aurora Ray.- El universo es un todo unificado y amoroso. Todo en el universo está conectado a través de la energía y todo vibra a diferentes frecuencias. Como saben, cuando dos cosas vibran a la misma frecuencia, se juntan y son capaces de formar una relación. Es por eso que a las personas con intereses parecidos les resulta fácil reunirse. De manera parecida, cuando dos cosas vibran a diferentes frecuencias, son repelidas entre sí.

Vivimos en un mundo donde nos bombardean constantemente con energías de baja frecuencia que nos mantienen atrapados e incapaces de conectarnos con dimensiones superiores de nosotros mismos y de los demás. En consecuencia, vivimos en un planeta que está lleno de discordia y sufrimiento. Vivimos en un universo dualista, lo que significa que tenemos dos energías opuestas que interactúan entre sí. Se les llama fuerzas oscuras y fuerzas luminosas.

Las fuerzas oscuras están representadas por el miedo, la preocupación, la duda, la incertidumbre, la falta de confianza y otros pensamientos negativos. Estas fuerzas no quieren que tengas éxito en la vida. Quieren que tengas miedo de tu futuro para que tu mente no se pueda concentrar en nada más.

Las fuerzas de la luz están representadas por el amor, la compasión y la empatía. Estas fuerzas son pensamientos positivos que quieren ayudarte a tener éxito en la vida. Tu mente inconsciente escuchará a cualquiera de ellos, pero no los escuchará a ambos al mismo tiempo.

Las fuerzas oscuras han gobernado el mundo durante eones de tiempo, desde su caída en desgracia. Son la fuente de toda la negatividad en este mundo. Son un grupo colectivo muy pequeño de seres extremadamente inteligentes y tecnológicamente muy avanzados que se han alejado de la Fuente Divina y usan su poder sobre la humanidad.

Todos los humanos eran originalmente seres de luz con habilidades asombrosas como la telepatía, la precognición y la telequinesis, pero con el tiempo, estos seres caídos nos han despojado de estas habilidades para mantenernos bajo su control. Para liberarnos de esta forma de esclavitud, primero debemos poder identificarlos cuando los veamos. Debemos darnos cuenta de que no se preocupan por nuestro mejor interés, sino que buscan ganar más poder a través de nuestra ignorancia y nuestro miedo.

La verdad es que las fuerzas de la luz han ganado una batalla importante con las fuerzas oscuras en esta guerra por la luz y la oscuridad sobre la Tierra, aunque aún no ha terminado la guerra. No sucedió de la noche a la mañana; tardó miles de años, pero ahora vivimos en una nueva era en la que la información es gratuita y la gente ya no está en juego por sus creencias.

Eres un ser divino y magnífico, y estás aquí para hacer algo importante en el mundo. Tienes una misión importante que cumplir y puedes cumplirla. Puedes hacer realidad todos tus sueños. Tienes muchos obstáculos en tu vida que te impiden cumplir tus sueños, pero ninguno de esos obstáculos es real. Son ilusiones. Existen sólo en tu mente. Todas estas ilusiones desaparecerán de tu realidad una vez que tu conciencia se eleve a un nivel lo suficientemente alto, lo que llamamos iluminación.

PRONÓSTICOS DEL FUTURO

Apertura de la maleta de Pandora por Alcuin Bramerton.- Divulgación de alto estatus sobre información suprimida previamente:

Se aplicaría la condonación universal de la deuda en todo el planeta. La deuda no funciona, excepto como un mecanismo de lavado de dinero que se enriquece a sí mismo para las élites bancarias y sus propietarios. Ya ni siquiera funciona para los estados nacionales capitalistas o para las corporaciones multinacionales rapaces. El jubileo mundial borraría permanentemente todas las deudas personales, corporativas y nacionales en todo el mundo.

Vinculado con esto, comenzaría a evolucionar una nueva moneda digital internacional basada en tecnología cuántica, que sería tan segura y estable en términos de valor durante los próximos siglos como solía ser el oro metálico antes de que la manipulación del mercado occidental lo subviertiera con múltiples arrendamientos y derivados de papel de alto volumen.

Se establecerían fondos de monedas digitales respaldadas por activos y oro para proporcionar una renta básica universal para cada ser humano en la Tierra. Este sería un derecho humano inamovible para todos. Ya no sería necesario trabajar ni ser esclavo para sobrevivir. Este desarrollo se ha hecho urgente por el rápido crecimiento de la inteligencia artificial y los sistemas de trabajo robóticos. El líder mundial, ahora, en la producción y aplicación de robótica industrial es China. Los sistemas chinos no comunistas se instalarán y se comercializarán de forma económica en todo el mundo.

Los nuevos fondos mundiales respaldados por activos serían auditados, activados y desembolsados a través de un nuevo sistema financiero cuántico mundial y benévolo. Este sistema ahora está bien preparado y probado. Se necesitarán unos veinte meses para aplicarse por completo, habiendo comenzado de manera invisible al principio en 2020.

Se dice que el nuevo sistema implica una migración radical desde la banca central basada en el equilibrio general dinámico hacia una banca central basada en la complejidad recursiva. De hecho, éste sería un cambio muy grande y marcaría el final de todas las monedas fiduciarias, el comercio de derivados y la deuda. Varias piezas de activos fuera del libro mayor, como las reservas de oro asiáticas, se incorporarían a los nuevos acuerdos bancarios.

El objetivo del sistema financiero cuántico no es sólo restablecer una estabilidad constante. Es mucho más completo que eso. Permitiría un crecimiento mundial exponencial en todos los aspectos benévolos del esfuerzo humano, incluida la reparación del clima, el apoyo a la biodiversidad, la energía gratuita, el agua gratuita, la salud y la curación gratuitas, la vivienda gratuita, el transporte limpio y silencioso, nuevos sistemas agrícolas y la exploración interplanetaria e interestelar con contacto ET en vivo.

REVELACIÓN

Se verán cosas en los cielos, en la superficie de la Tierra y dentro de la Tierra que los principales medios corporativos y la educación occidental dominante dicen que no existen y que no pueden suceder. Se descubrirá que los significantes centrales de las mitologías antiguas son reales.

Se abrirán los libros. Se corregirán las historias humanas. Todavía existen muchos relatos verídicos de la historia humana, pero se han escondido y protegido para su publicación final durante este tiempo del fin. Se darán a conocer y se publicarán en muchos idiomas, y se mantendrán a salvo más allá de la censura de la religión dogmática. Se volvería común la visualización remota de textos suprimidos en bibliotecas cerradas. Se pondrán a disposición tecnologías de lectura de energía de texto extraterrestre, junto con técnicas de reconstrucción y multiplicación de manuscritos.

En la web, surgirá una nueva enciclopedia social democrática que sustituirá a Wikipedia. A diferencia de Wikipedia, esto se construirá de tal manera que los desinformadores no podrán manipular su contenido. La verdad se volverá limpia y gratuita para todos.

En este clima de divulgación mundial emergería el mayor divulgador de todos: el esperado Maestro del Mundo de la Era de Acuario. Llamado de diversas formas el Mesías, Krishna o el Cristo, el Instructor del mundo El Imam Mahdi, El Quinto Buda o Buda Maitreya, y su equipo de maestros espirituales revelarían abiertamente las enfermedades de la historia pasada y la curación del presente. Y el Instructor del mundo no sería una figura religiosa.

DESPERTAR ESPIRITUAL

Con la excepción de los clones y robotoides sin alma, todos los seres humanos con alma que actualmente viven en la superficie de la población humana en la Tierra han sido maestros espirituales en al menos una vida anterior en otros planetas o en otras realidades paralelas. Ésta fue la calificación básica para poder tomar una encarnación humana en este importante y difícil periodo de transición en la Tierra.

A medida que estos seres humanos animados comiencen a despertar a su pleno potencial espiritual, descubrirán y ejercitarán sus habilidades chamánicas latentes. Estas incluyen la telepatía, la larga visión, la comunicación con otras formas de vida, como las plantas y los animales, y la curación con energía no intrusiva. Pero sobre todo, la historia se descubrirá en la experiencia personal. A medida que más y más personas aprendan los ejercicios espirituales de meditación, invocación, afirmación y manejo de los sueños, más y más personas se liberarán, verán con claridad y hablarán abiertamente de lo que fue y de lo que vendrá.

Están entrando en pánico en una retirada confusa las fuerzas oscuras de la política, la guerra, la banca de deudas, la vigilancia masiva y el engaño religioso. Se está exponiendo la narrativa del mundo de los medios corporativos dominantes desde el punto de vista geopolítico. Estarían llegando a su final trece milenios de desinformación liderada por la élite. La divulgación es luminosa. La divulgación es un cambio. La revelación es el primer paso necesario en el camino hacia la regeneración planetaria.

