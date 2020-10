Se espera que intervenga la Alianza

Ya se venía hablando de “octubre rojo”

Los manifestantes siguen con violencia

Charles Ward habla de un mes ‘brutal’

Pero asegura que todo está bajo control

Jordan Maxwell habla de un mes ‘terrrible’

Los chinos hablan de “la sorpresa de octubre”

Se esperan disturbios callejeros en varias ciudades

Intentarán liar la de San Quintín antes de las elecciones

Fracasa la prueba del sistema de llamadas de emergencia 911

La Alianza ha tomado cartas en el asunto para evitar males mayores

Madrid, la única gran capital europea con restricciones a la movilidad

Madrid entra en erupción cuando los ciudadanos chocan con la Policía

Trump y Biden intercambiaron insultos en el primer debate de la campaña

Mañana jueves día 1 de octubre es un día importante porque comienza el año fiscal de la nueva República Restaurada de EEUU y el nuevo sistema financiero mundial, con una computadora financiera cuántica completamente operativa en línea, además de ser el primero de los prometidos “diez días de revelación” de ‘Q’.

Charles Ward ha dicho que octubre va a ser ‘brutal’ con disturbios callejeros en Los Ángeles, Nueva York, Louisville, Kentucky, Portland, etc. todos ellos orquestados, e incluso dice que va a ser un mes ‘satánico’. No me gusta utilizar palabras terribles, porque son decretos negativos, pero sí hacerme eco de distintas predicciones, o más bien quinielas deportivas, que esperemos no acierten en este caso.

Durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, un grupo de cuatrocientas personas de ‘Antifa’ estuvo en Minden, Nevada, en una concentración de triunfo para luchar contra las fuerzas del orden. Los locales escucharon que estaban allí, y formaron una multitud de más de mil personas, que con pistolas, escopetas y fusiles que se enfrentó a los cuatrocientos ‘Antifas’. En lugar del mitin ‘Antifa’ el departamento del Sheriff los escoltó asustados fuera de la ciudad antes de que llegara Trump para un mitin nocturno.

Cuando los manifestantes de “Black Lives Matter” fueron a Huntsville, Texas, para derribar la estatua de Sam Houston, sesenta veteranos armados los estaban esperando. Con mucha prisa, los manifestantes de “Black Lives Matter” se dirigieron asustados al Río Rojo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 30.html

Sin embargo Charlie Ward nos pide que confiemos en el plan y que no nos dejemos arrastrar por predicciones negativas porque todo se ha organizado con mucho cuidado: “La gente detrás de las escenas tiene todo en orden. Es realmente hermoso de ver. Cuando hablo con mi gente están muy seguros de cómo van las cosas. Es una sensación encantadora. Me dan la confianza para salir y entregar lo que estoy entregando sin cruzar las líneas. Dicho esto, la mayoría de las líneas de la Alianza se han mantenido muy calladas.”

EL PLAN

La camarilla no tiene un plan que vaya a funcionar. Están tirando todo al fregadero de la cocina y lo están atrancando. Han cargado todas las balas de cañón disparadas. Ya han terminado. No les queda nada. Están desorganizados, y esa desorganización captura todos los titulares de los medios, y esto es lo que permite ganar al presidente Trump y a este movimiento patriota, porque en realidad estamos concentrados y estamos marchando hacia la línea de meta. Están fuera de control y no tienen nada.

Añade Ward que marzo de 2021 vería la revelación de prominentes élites corruptas arrestadas, confinadas en Guantánamo o ejecutadas. Añade que esto está muy en línea con lo que me dijeron, que todo está sucediendo ahora, pero que la información no saldrá hasta marzo del próximo año.

En estas décadas, en la planificación de la guerra contra la humanidad, el estado profundo ha matado a muchos hasta ahora, como en cualquier otra guerra, pero esta vez hay suficiente retroceso para evaporar esta idiotez.

JORDAN MAXWELL

Jordan Maxwell va más lejos cuando dice que “en octubre pasará algo terrible a escala global. Vamos a comenzar a ver la caída total de la civilización.” También añade que no lo olvidaremos en toda la vida, y que tardaremos un año y medio en recuperarnos del bache. El peor día de octubre podría ser el 16, a su juicio, pero este mes pasará pronto y nos recuperaremos.

Jordan Maxwell, de ochenta años, es un investigador y escritor estadounidense especializado en teología, sociedades secretas, etimología y ufología. Sus trabajos sobre sociedades secretas, tanto antiguas como modernas, y sus símbolos, han fascinado a mucha gente en todo el mundo durante décadas. Es considerado uno de los grandes nombres en el mundo de las llamadas “teorías de conspiración”, que no son teorías sino hechos.

No hay duda de que antes de las elecciones presidenciales en EEUU intentarán liar la de San Quintín, y que las élites siguen una agenda marcada por la Astrología, siendo octubre un mes con malos aspectos astrológicos, pero espero que intervenga la Alianza para la Tierra para evitar males mayores, porque este proceso está muy controlado.

UN CONFLICTO REAL

Los principales medios de comunicación se preparan para lanzar a la gente todo lo que tienen contra Trump antes de las elecciones, pero el libro de jugadas es muy conocido. Los eventos se están desmoronando rápidamente, se está descubriendo una enorme cantidad de pruebas, esto es parte de la trampa y todo se está enfocando.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/x22- report-trump-economics- strikes.html

El estado profundo ha estado tratando de detener todo desesperadamente, así que Trump ha tenido que asegurarse de que no volviera a suceder el 11-S y que se haga la liberación sin fisuras para que el estado profundo no secuestre la liberación, o para que no confine a los ciudadanos después del intercambio.

Un contacto de inteligencia dijo que “la guerra es muy real y los Sombreros Blancos ya han ganado, aunque siguen luchando los maníacos del estado profundo.” La Alianza ya ha derrotado en gran medida al estado profundo a nivel mundial, aunque no todos los niveles inferiores de las abejas obreras del estado profundo han recibido el memorándum todavía y estaban luchando en los pasillos del Congreso, entre los noticieros de los medios de comunicación y con los disturbios en las calles de nuestras ciudades.

PREDICCIONES DE CHINA

Los medios estatales chinos plantean la teoría de la gran “sorpresa de octubre” de Trump centrada en las islas en disputa. El editor en jefe del “Global Times” dirigido por el Partido Comunitario Chino, Hu Xijin, ha vuelto a sorprender con sus típicas declaraciones y predicciones belicosas y provocativas.

Esta vez llevó las cosas a un nuevo nivel, citando crípticamente la “información aprendida”, como si procediera de una fuente privilegiada, o tal vez incluso de la inteligencia china, para sugerir que el presidente Trump tiene reservada una gran “sorpresa de octubre”, y por supuesto se relaciona con la perspectiva de un conflicto militar con China en un momento en que las cosas se están calentando rápidamente sobre el tema de Taiwán en particular.

El editor y escritor del “Global Times” afirmó el lunes que “según la información que obtuve, el gobierno de Trump podría correr el riesgo de atacar las islas de China, en el Mar de China Meridional, con drones ‘MQ-9 Reaper’ para ayudar en su campaña de reelección”, en un tuit que fue una de los más provocativos últimamente.

También dijo hace unos días que “Estados Unidos se está preparando claramente para nuevas acciones de provocación” relacionadas con la posible expulsión de diplomáticos chinos en medio de los continuos golpes de ojo en múltiples frentes.

Recordemos que la semana pasada también advirtió que China “definitivamente iniciaría una guerra” si los soldados estadounidenses volvían a estar estacionados en Taiwán. Se habían marchado permanentemente en 1979, tras la normalización de las relaciones de Estados Unidos con la República Popular China.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/chinese-state- media-floats-trump-october- surprise-theory-centered- disputed-islands

OPERACIONES ESPECIALES

El pasado viernes 25 de septiembre por la mañana, las tropas de Operaciones Especiales volaron un túnel subterráneo a ocho millas al norte de Palm Springs, bajo las aguas termales del desierto Hot Springs, donde el estado profundo estaba coordinando operaciones a nivel nacional contra Trump, los sombreros blancos, y el reajuste de las divisas. Al volar los túneles, las tropas de Operaciones Especiales produjeron cerca de Palm Springs, dos terremotos seguidos con magnitudes de 3,0 y 3,6.

Durante el fin de semana, las misiones de Operaciones Especiales de la Alianza han estado eliminando a los líderes y objetivos del estado profundo en Suiza (específicamente el Comité de los Ocho, o “Grupo Octágono” en Zug, Suiza, que dirigió el estado profundo en todo el mundo). También estuvieron limpiando túneles subterráneos en Portugal, rescatando a pequeños y volando bases y túneles.

Se han encontrado pequeños desnutridos y traumatizados en los profundos túneles subterráneos de las bases militares dirigidas por el cabal que recorrían EE.UU. desde México a Canadá y el Museo Getty, el Lago de China en California a Las Vegas, Reno, el Área 51, el propio Área 51 de Utah en Dugway, Denver, a la Fundación Clinton de Nueva York, Central Park y el puerto.

Desde el 16 de octubre de 2019, las operaciones militares estadounidenses especialmente entrenadas (que durante más de un año se capacitaron para las misiones de rescate subterráneo de pequeños) se han combinado con las fuerzas militares internacionales para salvarlos, liderando incursiones y volando extensas redes de túneles subterráneos que también existían en toda Nueva Zelanda, rodeando Australia, debajo de Barcelona, España, y el Vaticano. Hubo una incursión masiva en los túneles bajo la Selva Negra en Alemania y esta semana las Fuerzas Armadas estaban volando otra red en Sudáfrica cerca de Zimbabwe.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/09/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 29.html

NOTICIAS BREVES

Trump y Biden intercambiaron insultos.- El presidente Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden intercambiaron insultos este martes en el primer debate, cuestionándose mutuamente su capacidad en una noche tensa y caótica, a 35 días de las elecciones presidenciales. No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la crisis sanitaria, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/trump-y-biden- intercambian-insultos-en-el- primer-debate-de-la-campana- en-eeuu-doc-8qx6m27

Falla el sistema 911 en gran parte de EE.UU.- Un problema técnico a nivel nacional afectó al sistema de llamadas de emergencia 911 de EE.UU., y muchas ciudades y estados informaron una interrupción breve, y recomendaron a sus ciudadanos que usen los números de los departamentos locales en lugar del 911 o el sistema “Text to 911”. El pánico se extendió por los departamentos de Policía de la nación cuando se volvieron inútiles los sistemas 911 y la Policía se volcó en las redes sociales para decirles a los residentes que había otras formas de comunicarse con los servicios de emergencia.

CIERRE DE MADRID

Madrid, la única gran capital europea con restricciones a la movilidad.- Madrid es, de las principales capitales europeas, la única que en estos momentos tiene varios distritos con restricciones a la movilidad, y comparte con París, Londres, Amsterdam y Atenas algunas de las medidas más severas en cuanto a movilidad.

Madrid entra en erupción cuando los ciudadanos chocan con la Policía durante los disturbios contra el bloqueo.- Londres no fue la única capital europea donde los habitantes frustrados salieron a la calle enojados para protestar por otra ronda de cierres de emergencia. Madrid vio cómo las protestas contra el bloqueo se convirtieron en disturbios completos, como los describió la prensa española, a medida que se volvieron cada vez más violentos los enfrentamientos entre ciudadanos y policías.

La semana pasada, el Ayuntamiento impuso nuevas restricciones a más de un millón de habitantes de Madrid. Las restricciones localizadas de movimiento fueron similares a las impuestas durante el cierre de primavera, aunque no tan duro. Las empresas locales deben operar al 50% de su capacidad y deben cerrar antes de las diez de la noche. Las reuniones están limitadas a no más de seis personas. Las nuevas medidas se revisarán cada dos semanas.

Durante el fin de semana, miles de españoles salieron a las calles de Madrid. Decenas de residentes estuvieron involucrados en violentos enfrentamientos con la Policía. Las protestas no se limitaron a Madrid. Se extendieron durante el fin de semana por zonas como Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Ciudad Lineal, Vicálvaro, San Blas y Carabanchel.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/madrid-erupts- citizens-clash-police-during- anti-lockdown-riots

Más de un millón de personas están sujetas a las nuevas restricciones de encierro localizadas, y sólo pueden dejar sus hogares por motivos laborales, médicos o educativos, y sólo si llevan documentos de respaldo. Los trabajadores más pobres y emigrantes, que dependen del transporte público para llegar a trabajos en la industria de la construcción, dicen que estas medidas los discriminan injustamente.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)