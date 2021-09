Si alguna vez has recurrido a una bolsa de plástico para cubrirte la cabeza en un día de lluvia, habrás comprobado que no son precisamente un material idóneo para vestirse. Si bien el polietileno -el material del que suelen estar hechas- es ligero y no retiene el calor, no es demasiado transpirable. Sin embargo, un grupo de investigadores del MIT se ha enfocado en un proyecto tecnológico que podría convertir en ropa parte del medio billón de bolsas que se producen al año en el mundo. La clave esta en una nueva técnica de reciclaje para obtener filamentos parecidos a los del algodón que pueden tejerse y absorber la humedad. De hecho, han comprobado que el nuevo tejido absorbe y libera la humedad mejor que otros materiales sintéticos como el poliéster e incluso que el algodón mismo.

La estrategia que han empleado en el MIT pasa por convertir el polietileno en polvo para, luego emplear maquinaria textil estándar con la que fundir y extruir el material en hilos muy finos. Para su sorpresa, observaron que el proceso de extrusión oxidaba levemente el polietileno, de tal forma que alteraba su superficie y le confería propiedades hidrofílicas. Es decir, era capaz de absorber las moléculas de agua. Posteriormente, tejieron los hilos para formar fibras sintéticas. Las fibras tenían la capilaridad suficiente para dejar pasar la humedad una vez atraída a la superficie. Luego de comprobar estas propiedades, fueron optimizando el grosor y la dirección en que se tejían las fibras para potenciar el efecto de absorción.

Finalmente, crearon muestras del nuevo tejido para comparar sus propiedades con otros ya existentes. Por un lado, colgaron tiras de polietileno tejido en agua junto con sus contrapartes de nylon, poliéster y algodón para ver cuánto tardaba el líquido en ascender por ellas. También colocaron el material sobre una gota de agua en una báscula para medir la tasa de evaporación. En ambos casos, el proceso era más rápido que en los materiales convencionales. El nuevo tejido pierde parte de sus propiedades hidrofílicas con el paso del tiempo, pero basta con frotarlo o exponerlo a luz ultravioleta para que las recupere.

Otra de las ventajas que han constatado es que basta con añadir partículas de colores a la extrusión para obtener el tono y el color deseado. Eso, en román paladino, significa que se podrá llevar a cabo un proceso de teñido en seco. Conviene recordar que la industria textil es una de las más voraces en consumo de agua. A modo de ejemplo, un pantalón vaquero requiere hasta diez mil litros de agua, tomando en consideración todo el proceso desde el cultivo del algodón hasta la manufactura.

Una nueva técnica de reciclaje para materiales textiles

Tal como se ha mencionado, la industria textil es una de las más voraces en términos de consumo energético e hídrico. Por ello, cualquier iniciativa encaminada a mejorar el reciclaje de prendas es bienvenida. Y la Universidad de Lund en Suecia cree que ha encontrado una fórmula para aprovechar toda esa ropa que acaba en un vertedero o en plantas incineradoras. Hasta ahora, el reciclaje dependía de que las fibras tuvieran la suficiente longitud, por lo que gran parte de las prendas no era apta.

En la Universidad de Lund han aplicado un método que descompone las fibras de celulosa del algodón por medio de una solución con ácido sulfúrico. El líquido resultante, con una gran proporción de glucosa, puede convertirse en diversos materiales textiles como el spandex o el nilón, pero también destinarse a la producción de etanol. El método que han aplicado no es novedoso, ya que se exploró a principios del siglo XIX, pero los investigadores aseguran que han alcanzado una eficiencia inédita con su novedosa técnica de reciclaje.

