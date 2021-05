Creado en los Países Bajos

Unos científicos de la Delft University of Technology en los Países Bajos han desarrollado una nueva técnica que les ha permitido conectar tres aparatos cuánticos con éxito por primera vez en la historia según informó Raquel Holgado el pasado domingo en ‘20 minutos’. El estudio, publicado en la revista Science, es un paso clave para el intento de conseguir internet cuántico, que permitiría enviar gran cantidad de datos a distancia de forma más segura e instantánea que ahora.

En la actualidad, no existe una red que conecte procesadores cuánticos ni repetidores cuánticos desplegados fuera de un laboratorio, salvo una conexión pagada de un PC normal al ordenador central cuántico de IBM. Un ejemplo de una red de comunicación cuántica prototipo es la red cuántica a escala de ciudad de ocho usuarios descrita en septiembre de 2020. La red ubicada en Bristol usaba infraestructura de fibra y funcionaba sin conmutación activa o nodos fiables.

DESCUBRIMIENTO

El descubrimiento del equipo de la Universidad de Delft es una versión bastante primitiva, pero permite el asentamiento de las bases del internet cuántico. Ronald Hanson, el investigador principPeriodismo Alternativo y de Misterioal del estudio, explicó a Inverse que, gracias a esta primera red, ahora tienen “un banco de pruebas único para desarrollar el internet cuántico”.

La aplicación de este modelo no afectará a la forma en la que nos desenvolvemos por Internet, pero sí que mejorará la velocidad y la seguridad en nuestras navegaciones por la web. La función práctica más destacable será la ciber-seguridad que obtendremos, ya que en caso de cualquier intromisión ajena al receptor y al emisor de un mensaje sería detectado por el sistema.

Sin embargo, todavía queda mucho para que sea una realidad el internet cuántico. De momento, varios laboratorios están probando diversos materiales para encontrar el idóneo para transmitir los cúbits de manera eficaz y también se necesita crear una infraestructura para conectar la información.

Cuando todo esté listo, los ordenadores cuánticos podrían ayudarnos a avanzar de forma más dinámica en el campo de la tecnología. De hecho, esta tecnología podría ayudarnos a trabajar en nuevos sensores con los que poder detectar ondas gravitatorias, o telescopios con una alta resolución.

DESCUBRIMIENTO PREVIO

En diciembre de 2014 un grupo de científicos holandeses creó un dispositivo capaz de liberar fotones simétricos de luz, lo que abrió el camino para el desarrollo del Internet cuántico. Al igual que los ordenadores se conectan ahora a través de señales de fibra óptica, pronto sería posible utilizar la conexión cuántica.

Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Holanda, consiguieron controlar la producción de fotones parecidos durante un periodo corto de tiempo, lo que significa que la conexión cuántica no es ya un sueño dorado de los científicos.

Auguran que el Internet cuántico puede ser la conexión del futuro. La tarea clave en la etapa siguiente del desarrollo del mismo es poder codificar la información en los fotones para que se puedan producir bajo demanda.

“Es una tecnología revolucionaria”, declaró el profesor Ian Walmsley, de la Universidad de Oxford. El científico está seguro de que serán más sencillos y cómodos de realizar los cálculos largos y lentos, que ahora realizan los super-ordenadores, como por ejemplo, la predicción del clima.

DEFINICIÓN

El internet cuántico es un conjunto de sistemas, protocolos y dispositivos teóricos que permiten conexiones extremadamente seguras entre ordenadores. Esto se basa en fenómenos tales como la teleportación cuántica y el uso de qubits, a diferencia del internet clásico. Aunque hay distintos métodos para establecer estas conexiones, todas utilizan algún aspecto de la mecánica cuántica.

Las redes cuánticas forman un elemento importante de la computación y en los sistemas de comunicación cuántica. Dichas redes facilitan la transmisión de información en forma de bits cuánticos, también llamados qubits, entre procesadores cuánticos separados físicamente.

Un procesador cuántico es una pequeña computadora cuántica que puede realizar puertas lógicas cuánticas en un cierto número de qubits. Las redes cuánticas funcionan de manera similar a las redes clásicas. La principal diferencia es que las redes cuánticas, como la computación cuántica, son mejores para resolver ciertos problemas, como el modelado de sistemas cuánticos.

La computación cuántica en red o computación cuántica distribuida funciona conectando múltiples procesadores cuánticos a través de una red cuántica enviando qubits entre ellos. Hacer esto crea un clúster o racimo de computación cuántica y, por lo tanto, crea más potencial de computación.

Las computadoras menos potentes se pueden vincular de esta manera para crear un procesador más potente. Esto es análogo a conectar varias computadoras clásicas para formar un grupo de computadoras en la computación clásica. Al igual que la computación clásica, este sistema es escalable al agregar más y más computadoras cuánticas a la red. Actualmente, los procesadores cuánticos sólo están separados por distancias cortas.

DISTANCIA

Cuando queremos realizar comunicaciones cuánticas, un factor importante es la distancia a la que queremos transmitir la información. El principal problema de este sistema es que los fotones no pueden recorrer una distancia excesivamente grande sin perder su polarización o ser absorbidos por el medio. Para solventar este problema, se utilizan los repetidores cuánticos.

El principal problema de los nodos seguros es que necesitan almacenar la información clásicamente. Esto significa que un espía podría acceder a la memoria de los mismos y obtener la clave: los nodos seguros son puntos vulnerables. Por lo tanto, al trabajar con estos dispositivos es necesario destinar recursos suficientes a su protección contra agentes externos.

Sin embargo, si bien es cierto que son puntos vulnerables, su uso hace que la seguridad del canal de comunicación aumente enormemente. Esto se debe a que reducen todas las vulnerabilidades de la red a los propios nodos seguros, con lo cual es posible protegerse de los oyentes externos.

FUNCIONAMIENTO

En la actualidad, la computación clásica funciona gracias a los bits, unidades mínimas de información que tienen el valor de 0 ó 1, que se encargan de crear paquetes de información que van desde las imágenes que vemos en un vídeo de YouTube hasta las palabras que lees en artículos como éste. La ventaja principal del Internet cuántico respecto al actual consiste en que la última consta de bits, que pueden ser 0 ó 1, mientras que el primer operará con ‘qubits’, que pueden ser tanto 0 como 1 al mismo tiempo. Los investigadores aseguran que esta diferencia ampliará mucho sus capacidades.

Con el internet cuántico, la unidad básica de información serían los cúbits. Estos se pueden programar para que sus valores sean 1 y 0, ó que se superpongan y sean ambas cosas a la vez. Estos cúbits se pueden entrelazar para que cualquier cambio de información que se produzca en un aparato cambie en el otro, a pesar de que las partículas se encuentren al otro lado del planeta. Estas propiedades de los cúbits permite que se pueda compartir la información de manera instantánea y que se pueda encriptar cualquier intromisión entre una conversación entre un emisor y un receptor.

HISTORIA

Las primeras proposiciones teóricas sobre maneras de comunicación cuánticas se remontan a 1970, cuando Stephen Wiesner vio potencial al hecho de que sea imposible medir una propiedad de un sistema cuántico sin modificarlo. Él mismo propuso que la información podría codificarse en unidades llamadas qubits. Inspirados por Wiesner, en 1984 Charles Bennett, un informático de IBM en Yorktown Heights, Nueva York y su colaborador Gilles Brassard de la Universidad de Montreal en Canadá, desarrollaron una ingeniosa idea por la cual dos usuarios podrían generar una clave de encriptación que sólo estos sabrían codificándola en los estados de polarización del fotón. Al día de hoy, se están vendiendo esquemas parecidos a empresas financieras u organizaciones gubernamentales. ID Quantique, por ejemplo, lleva protegiendo los resultados de las elecciones suizas durante más de diez años mediante el empleo de dichas claves de encriptación cuántica. De la misma manera, en 2017, el satélite chino Micius, obra del físico Pan Jianwei, que no es más que una variante del protocolo de Bennett y Brassard, hizo una demostración experimental. El satélite generó dos claves, y las mandó codificadas cuánticamente, una a la estación de Pekín y otra a la de Viena. En septiembre de 2017, Pan y Anton Zeilinger de la Universidad de Viena, emplearon este modelo para llevar a cabo la primera vídeo-llamada intercontinental, asegurada en parte con una clave cuántica. En la misma fecha se completó la creación de una extensa red de comunicaciones cuánticas entre Pekín y Shanghái.

AMENAZAS

Se sabe ahora que los controladores regresivos estarían organizando un cibertaque global que desencadenaría la ley marcial en todo el mundo, pero la internet satelital cuántica del proyecto Odín eliminaría al lodazal. También se sabe que existen satélites de medios de comunicación de masas en todo el mundo para realizar la Operación Mockingbird.

La Operación Mockingbird o Ruiseñor también llamada Operación Sinsonte es un programa a gran escala que comenzó en los primeros años de la guerra fría e intentó manipular los medios de comunicación con fines propagandísticos. Mockingbird reclutó a destacados periodistas en una red de propaganda e influyó en las operaciones de los grupos de fachada.

El Gobierno utiliza la biometría para identificar a las personas de interés, pero los ataques de presentación biométrica pueden evitar la identificación correcta. El objetivo del programa Odin es desarrollar tecnologías de detección de ataques de presentación biométrica para garantizar que los sistemas de seguridad puedan detectar cuando alguien está intentando disfrazar su identidad biométrica. Es decir, detectar a los impostores.

Para probar la capacidad de Odin para detectar ataques, se puede utilizar un enfoque de equipo rojo para evaluar el rendimiento de la tecnología Odin. Thor desarrollará la tecnología de detección de ataques de presentación y Loki utilizará la tecnología Thor.

REFLEXIÓN

¿Qué pasaría si el amor incondicional aplicado generosamente al campo cuántico con imaginación desenfrenada siempre triunfara sobre la inteligencia artificial y la mente colmena de cada entidad oscura? Dejemos que brille nuestra luz y obtengamos algunos datos empíricos.

El lodazal fue excluido del sistema financiero cuántico, pero todavía están tratando de interferir a nivel mundial con el papeleo legal y de seguridad de las cuentas bancarias. En los últimos días y semanas, la Interpol y las Fuerzas Especiales detuvieron a miles de tramposos por obstrucción, pero esto ha provocado retrasos en el proceso. Debido a que este sistema se está utilizando para la transferencia de fondos, no se puede detener el proceso de liberación del reajuste de las divisas.

Necesitamos confiar en El Plan, porque de todos modos está fuera de nuestras manos. Lo que los guardianes han arreglado se llevará a cabo y sólo estaremos en el viaje. No te preocupes, porque lo que nos depare el futuro será realmente bueno. El mal no nos seguirá a donde vamos. No hay forma de erradicar todo el mal en este planeta. Es demasiado omnipresente, pero desaparecerá si eliminamos su suministro de dinero. Los encargados saben lo que hay que hacer. Sólo necesitamos tener fe y paciencia.

NOTICIAS BREVES

La Audiencia Nacional investiga el asesinato de los dos periodistas españoles en Burkina Faso.- Los cadáveres de los dos periodistas españoles asesinados esta semana en Burkina Faso serán repatriados este viernes a primera hora de la mañana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar su muerte. David Beriáin y Roberto Fraile se encontraban en la reserva natural de Pama, en el sureste del país, realizando un reportaje sobre la caza furtiva cuando fueron atacados el pasado lunes por un grupo de hombres armados. Aunque un grupúsculo cercano a Al Qaeda se ha atribuido la autoría del ataque, la ministra de Exteriores española insiste en conocer todos los detalles de lo ocurrido, y que se realice una investigación exhaustiva.

Todos los países europeos bajan impuestos menos España.- El Gobierno de España ignora las rebajas fiscales de los países del entorno y elige una subida de impuestos en plena crisis sanitaria. Grecia e Italia han sido los dos últimos países del entorno en anunciar un estímulo fiscal para los próximos años, en la línea del plan tributario de Alemania y Francia. España es ya la única gran economía del euro que opta por subidas de impuestos, según Ignacio Faes.

China denuncia que un destructor de EE.UU. “interrumpió gravemente” unos ejercicios de sus buques de guerra.- Mientras la formación de la Armada china llevaba a cabo ejercicios rutinarios, el destructor USS Mustin realizó repetidamente misiones de reconocimiento cerca de los buques. Un destructor de EE.UU. interfirió recientemente con unos ejercicios de la formación de buques del Ejército Popular de Liberación (EPL) encabezada por el portaviones Liaoning, denunció en una rueda de prensa este jueves Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China.

China lanza el primer módulo de su primera estación espacial.- La primera estación espacial permanente de China va tomando forma. Acaba de ser lanzado el módulo principal y se prevé que esté lista a finales de 2022. Hasta entonces todavía son necesarias once misiones más para construir y aprovisionar la estación. Un cohete Larga Marcha 5B Y2 fue el encargado de poner en órbita el módulo desde la base de Wenchang, en la isla meridional china de Hainan.

Un asteroide ficticio se dirige hacia la Tierra para un simulacro de impacto que pone a prueba nuestros sistemas de respuesta.- Los ejercicios para enfrentar una hipotética amenaza buscan aportar información para estar mejor preparados y mitigar cualquier desafío que pueda realmente presentarse. Podría ser difícil de predecir el escenario de un desastre de tanta magnitud, como el hipotético impacto de un asteroide de gran tamaño contra la Tierra, pero justamente por eso es necesario tener un plan en el caso de que se presente tal reto.

Denuncian al presidente de Chile, Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.- Distintas organizaciones sociales pidieron este jueves al Tribunal Penal Internacional que juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin desciende, en camino al peor mes desde enero.- El bitcóin se enfrenta a un momento decisivo tras un reciente episodio de ventas. Aunque la criptomoneda se ha recuperado por encima de su precio promedio durante los últimos cien días, todavía cotiza por debajo de su promedio móvil de cincuenta días. Esta dinámica indica que un activo se acerca a un punto de inflexión.

Ethereum alcanza un récord.- Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, está en calma estos días, alcanzando regularmente nuevos récords, pero sin el frenesí del bitcóin o dogecoin. La moneda digital alcanzó un máximo histórico de $ 2.800 el jueves por la mañana, aumentando un 273% desde principios de año.

El Banco Europeo de Inversiones emite billetes digitales de cien millones de euros con ethereum.- El Banco Europeo de Inversiones, el brazo de préstamos de la Unión Europea, utilizó la tecnología ethereum para emitir cien millones de euros en notas digitales a dos años por primera vez.

JP Morgan cree que el ethereum superará al bitcóin.- ¿Sirve para algo el bitcóin, más allá que para vendérselo a otra persona por más dinero? Mientras que la cadena de bloques del bitcóin solo permite enviar y recibir criptomonedas, ethereum es un entorno más complejo. Además de hacer transacciones con ether, su moneda propia, también permite escribir código, crear nuevas criptomonedas e incluso realizar contratos inteligentes que se activen de forma automática cuando se cumplan unas condiciones predeterminadas por las partes.

Dogecoin sube más alto.- Dogecoin subió hasta 34 centavos y recientemente subió un 21%, después de que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, diera otro tweet respaldando la criptomoneda.

El dogecoin rebota y busca un nuevo máximo histórico.- El precio del dogecoin ha ido disminuyendo desde que alcanzó su máximo histórico, pero rebotó bruscamente el 23 de abril. Se espera que siga aumentando y que finalmente alcance un nuevo precio máximo histórico.

La moneda digital ether alcanza un récord histórico a medida que se desvanece el dominio de bitcóin.- Ether, la segunda moneda digital más popular del mundo, continúa su avance hacia territorio récord el jueves. ether, que se ejecuta en la cima de la cadena de bloques ethereum, se negoció a un máximo histórico de 2.800 dólares la madrugada del jueves.

La empresa de criptomonedas Paxos recauda $ 300 millones.- La firma de criptomonedas Paxos dijo el jueves que había recaudado trescientos millones de dólares a una valoración de 2.400 millones de dólares.

Goldman Sachs señala las 19 ‘cripto-acciones’ que agrupadas han superado al S&P 500 este 2021.- Pese a los vaivenes de las criptomonedas, y especialmente del bitcóin, en las últimas semanas, las acciones estadounidenses expuestas a las criptodivisas y a la tecnología blockchain han superado al S&P 500 en unos 34 puntos porcentuales en lo que va de 2021.

