El 2022 suma el seis

El 6 es la energía del Amor

E s un sentimiento de afecto

Da energía para la creación

Año chino del Tigre de Agua

Comenzará el 1 de febrero del 22

El Tigre es guardián de inocentes

Sentido de justicia y de solidaridad

Es bueno empezar el año con nota alta

A caba de terminar un año muy caótico

Ucrania descarta la probabilidad de invasión rusa

Biden promete no desplegar armas ofensivas en Ucrania

Cortan con motosierra mil árboles en la ciudad de Nueva York

Irlanda del Norte se corona como zona mundial de avistamientos ovni

Llega a su fin otro año increíble donde todo marcha con lentitud pero con seguridad, sin prisa pero sin pausa. Han sucedido muchas cosas al aire libre y entre bastidores. Para muchos no ha sido fácil con las restricciones que se han presentado. Nos dio la oportunidad y algo de tiempo para dirigir nuestra atención dentro de nosotros y encontrar nuevas formas de definir nuestro camino en la dirección de nuestra ascensión.

https://intothelight.news/

Para Kas-Vetter, el nacimiento de un nuevo año 2022 representa la alquimia del amor. El 2022 tiene un número de numerología de 6 (2+2+2). El número seis representa la energía del amor, el hogar, la familia, los niños, la naturaleza, las mascotas, la armonía y la manifestación de la realidad: Los sueños se hacen realidad, el éxito, la empatía, la verdad, la claridad, el cuidado, juntos, leales, la alegría, la creatividad, las ganancias, el amor incondicional, el triunfo, lo positivo, la responsabilidad, el amor, la energía es una creación de forma emocional. Las joyas de la vida.

La mayor parte de los países del mundo celebran el año nuevo el 1 de enero. Otros países como China, se preparan para el año nuevo de 2022 a partir del 24 de enero y lo celebran oficialmente el 1 de febrero y sus celebraciones continúan hasta el 11 de febrero de 2022.

DEFINICIÓN

El amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega que nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista artístico, científico, filosófico y espiritual.

En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También se puede describir como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el afecto. El amor espiritual trasciende el sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma, identificada con Dios mismo o con la fuerza que mantiene unido el universo.

AÑO DEL TIGRE

En China su tema es el año del Tigre, “los guardianes de los bebés y los niños”. El año del Tigre de agua corresponde al elemento agua, fuerza, audacia, aventura, un alto sentido de justicia, protector, solidario, respeto enorme, naturaleza, fluir, innovaciones, valiente, optimismo, cambio, enérgico y vitalidad.

El año de curaciones y prácticas espirituales, elecciones y decisiones, expansión y crecimiento, reconocimiento y reconocimientos, sorpresas masivas y la regla de oro. Lo más importante es renovar la vida y restablecer los verdaderos aspectos de la vida en la Tierra, así como dentro de nosotros mismos, nuestro entorno y conexión con el universo.

El año de corriente fluida que avanzará, ofreciendo un gran momento para aprender cosas nuevas y adaptarse, y continuar avanzando y progresando; de grandes logros e innovación. Un año dinámico e impredecible. Un sentido de justicia y un compromiso de ayudar a los demás por el bien común. Que el año nuevo de 2022 restaure su fe y renueve sus vidas de maneras que llenen el alma y nutran el corazón, y ayuden al espíritu a bailar y celebrar la belleza mágica de la vida. ¡Feliz año nuevo!

https://solancevoyagegallery. com.au/2021/12/31/the-birth- of-a-new-year-2022-the- alchemy-of-love/

NOTICIAS DEL RESETEO

Ucrania descarta la probabilidad de invasión rusa.- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania no considera probable que Rusia invada el país, dijo este jueves el secretario del organismo, Alexéi Danílov , quien t achó de «ataque informativo» contra el país la campaña mediática acerca de la supuesta guerra. https://actualidad.rt.com/ actualidad/415431-ucrania- descartar-probabilidad- invasion-rusa Biden promete no desplegar armas ofensivas en Ucrania.- Durante la conversación telefónica Vladímir Putin dijo a Joe Biden que Rusia actuará para garantizar su seguridad del mismo modo que actuaría EE.UU. Además, señaló que espera resultados concretos de acuerdo con las preocupaciones de seguridad expuestas. https://actualidad.rt.com/ actualidad/415381-biden- prometer-no-desplegar-armas- ofensivas-ucrania Israel aumenta su capacidad de ataque de largo alcance.- Israel firmó un acuerdo con sus aliados en Washington para comprar doce helicópteros Lockheed Martin y dos aviones Boeing de reabastecimiento de combustible, con un costo total estimado en alrededor de 3.100 millones de dólares . https://www.rt.com/news/ 544891-israel-us-tankers- defense/ Rusia sigue acumulando oro y divisas.- Rusia posee la quinta reserva de divisas más grande del mundo. Las tenencias de divisas rusas crecieron un 0,7% durante la semana que finalizó el 24 de diciembre, alcanzando los 630.500 millones de dólares. La razón por la que el oro tiene una demanda tan grande ahora es porque ha resultado ser una inversión menos arriesgada durante la crisis, cuando las monedas se han vuelto muy volátiles. https://www.rt.com/business/ 544829-russia-foreign- reserves-surge/ Los tribunales militares avanzaban a toda velocidad en la B ahía , Tierra del Fuego, Patagonia, Groenlandia, Islandia, Noruega, las Azores, Diego García y Creta. El gobernador de Colorado pide el estado de emergencia por incendios forestales. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/31/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-31-2021/ Absueltos los guardias de prisión de Epstein.- Los fiscales han retirado los cargos contra dos guardias de la prisión de Nueva York. La pareja había admitido haber falsificado registros sobre sus movimientos la noche en que se ahorcó en su celda supuestamente. https://www.rt.com/news/ 544882-epstein-guards-prison- hanging/ Canadá impone toque de queda en Quebec.- Las autoridades canadienses impusieron el toque de queda en la provincia de Quebec desde este 31 de diciembre. L a medida está vigente desde las diez de la noche hasta las cinco de la madrugada, y está n previstas multas de entre mil y seis mil dólares canadienses. https://mundo.sputniknews.com/ 20211231/canada-impone-toque- de-queda-en-quebec-para- frenar-los-contagios-con-el- coronavirus-1119908349.html Trabajar y seguir siendo pobre: la otra cara de la crisis argentina.- El 28,2% de los trabajadores activos está en la pobreza. E l principal motivo es l a caída salarial, en un contexto de constante inflación. Para muchos, llegar a fin de mes es prácticamente una odisea, y cada vez se reducen más gastos para pagar necesidades básicas , como la vivienda, la comida o el transporte. https://actualidad.rt.com/ actualidad/414670- trabajadores-pobres-cara- crisis-argentina C ortan con moto-sierra mil árboles en la ciudad de Nueva York, mientras afirman que es para salvar el planeta.- El Parque del Río Este John Lindsay en el Barrio Bajo del Este de Manhattan acaba de perder mil árboles. Se destruyeron de 70 especies de árboles maduros en el popular parque de 46 acres, incluidos 419 robles, 284 plataneras de Londres, 89 árbol es de acacia de miel y 81 cerezos. Además está programada la destrucción de la pista de atletismo, los campos de béisbol, el césped, las áreas de picnic, el anfiteatro y el centro de compostaje del parque con el supuesto fin de detener el cambio climático. https://www.naturalnews.com/ 2021-12-29-climate-fanatics- chainsaw-trees-nyc-global- warming.html ¿Quiere la clase dominante vernos menos?.- Muchos han sospechado durante mucho tiempo que a los humanos más ricos les gustaría tener el mundo para ellos. Aparte de una subclase de abejas obreras, la élite, piensan algunos, vería más pronto que el planeta se purgara de «comedores inútiles» . https://www.rt.com/op-ed/ 544624-depopulation-obsession- bloomberg-elites-christmas/ La grieta americana o la creación del enemigo.- Durante este 2021, se volvió a dejar en evidencia uno de sus mayores problemas: la expansión de la grieta ideológica en las Américas . Las diferencias políticas separan tanto a sus ciudadanos que se convierten en enemigos acérrimos y, en el proceso, se diluye el centro moderado . https://mundo.sputniknews.com/ 20211230/la-grieta- latinoamericana-o-la-creacion- del-enemigo-1119884114.html

AÑO ESPACIAL

Año plagado de actividad ‘espacial.- El año 2021 ha sido el año en el que el turismo espacial ha despegado de verdad. El británico Richard Branson fue el primer multimillonario en realizar un viaje espacial este año. Nueve días después de Branson, el estadounidense Jeff Bezos llegó a alcanzar veinte kilómetros más de altura que el británico, en su cápsula espacial Blue Origin. Según el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, se avecina una nueva era de paseos orbitales para famosos y personas adineradas.

Mientras se divierten los aficionados, los profesionales laboran, un año más, en la envejecida Estación Espacial Internacional. A pesar del riesgo, el sueño de convertirse en astronauta de pleno derecho sigue estimulando a la gente. La Agencia ha registrado 22.000 solicitudes para ocupar uno de los seis puestos de astronauta que ofrece. El objetivo es que los futuros astronautas pisen Marte algún día. Sin embargo, este año, los terrícolas se han concentrado en poblar el planeta rojo con robots exploradores y satélites, aunque otros dicen que sería la isla de Devon en Canadá.

https://es.euronews.com/next/ 2021/12/21/una-mirada-a-un- ano-plagado-de-actividad- espacial

Irlanda del Norte se corona como zona mundial de avistamientos ovni en 2021.- Hay lugares en el mundo donde estos extraños fenómenos en nuestros cielos son muy comunes. Desde discos misteriosos sobre la montaña Slemish hasta imágenes extrañas registradas en cámaras de seguridad, los avistamientos inexplicables han aumentado espectacularmente en Irlanda del Norte, coronándose la región mundial de avistamientos ovni en 2021.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ irlanda-norte-capital-mundial- avistamientos-ovni-2021/

Criaturas extrañas captadas en la profundidad del mar.- Medusas fantasmales, peces que cambian de forma y hasta un pulpo de cristal, están entre las especies halladas en la profundidad del mar que más impactaron durante 2021.

https://mundo.sputniknews.com/ 20211230/las-7-criaturas-mas- extranas-captadas-en-las- profundidades-del-mar-en-2021- 1119873896.html

AÑO DEL DESPERTAR

Despertando por James Gilliland.- Los despiertos y sus hijos son nuestra última esperanza para el futuro si queremos tener un futuro, mantener nuestros derechos constitucionales y dados por Dios, evitar la pobreza, la escasez de agua y alimentos, la esclavitud, las plagas y las muertes. Vamos a tener que despertarnos y levantarnos. Encuentra el coraje y la integridad impecable que hay en tu interior. Si no puede hacerlo por usted mismo, hágalo por los niños.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/30/james- gilliland-eceti-news-december- 30-2021/

Punto de inflexión por Mike Quinsey.- Estáis en un punto de inflexión en vuestra historia y no debéis mirar hacia atrás, ya que se han acabado esos días en frecuencias inferiores y no tienen más propósito. Utilizad vuestra energía para descubrir lo que se os ha ocultado y ha frenado vuestra evolución. Después de todo, vuestro nivel de conciencia todavía se está expandiendo, y hay mucho más a vuestro alrededor que va a aumentar vuestra conciencia y comprensión.

De hecho, nunca dejáis de aprender, y podéis imaginaros lo que significa poder explorar libremente el Universo. Tenéis viejos amigos desde hace eones de tiempo que todavía reconoceréis, ya que pueden aparecer en una forma conocida por vosotros. De hecho, muchos de vuestros amigos os alientan para daros ánimo, e incluso os echan una mano cuando está permitido. Realmente depende de vosotros la rapidez con la que evolucionéis, pero no hay ninguna presión, ya que se os permite evolucionar a la velocidad que elijáis.

Es bueno terminar el año con una nota alta y dejar de lado toda la negatividad, que pronto pasará a un segundo plano. Intentad dejarla pasar y mirad siempre hacia vuestro futuro, que construís constantemente a través de vuestros pensamientos y acciones positivas. No es difícil hacerlo una vez que os deis cuenta de vuestra verdadera capacidad.

http://galacticchannelings. com/espanol/mike17-12-21.php

MENSAJE DE AÑO NUEVO

Mensaje de año nuevo de Yeshua por Jeri Castronova.- Después del caótico año que acaba de terminar, nos complace el notable progreso que han logrado a pesar de las abrumadoras circunstancias que podrían haber sido la ruina de muchos. No me detendré en deshacer, sino en hacer todo lo que han logrado a pesar de las energías oscuras que parecían multiplicarse en todas las áreas.

Podemos asegurarles que se ha eliminado mucha oscuridad del planeta. Está disminuyendo la dualidad que ha existido durante tanto tiempo, incluso cuando caminaba por la tierra, mientras la gente está despertando a la verdad de su existencia. Pido que salgan de su concha y miren lo que sucede en el mundo. Puede que no sea de su agrado, pero muchas veces la verdad no lo es. Has visto las manipulaciones y las mentiras, y ahora depende de ti decidir si quieres que las cosas sigan igual o que lo cambien. ¿Cómo lo cambio? Hay varias formas de hacerlo.

Una respuesta radica en tu intuición. Te lleva a tu verdadero yo. Sacando a relucir el lado oscuro de ti mismo y decidiendo primero reconocerlo y luego liberarlo. No es tan fácil, pero se puede hacer. Veo los tesoros que tienes en tu corazón, el amor y la luz de tu conocimiento intuitivo y tu voluntad de extender al mundo tus dones, tu compasión y tu humanidad. Entonces tu luz disipa la oscuridad. El futuro de la Tierra parece brillante, al igual que el tuyo. Reclámalo porque te pertenece.

https://dinarchronicles.com/ 2021/12/30/jeri-castronova- new-years-message-from-yeshua/

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Las fortalezas de la humanidad, por el Consejo Arcturiano 9-D a través de Daniel Scranton.- Todos ustedes están dispuestos a ponerse en circunstancias trágicas sólo para provocar un sentimiento, y la capacidad que la humanidad ha demostrado para soportar el trauma y la tragedia es lo que los convierte en una raza de seres tan fuerte. También eres más creativo cuando estás en crisis. Cuando ese trauma, o esa tragedia, está sobre ti, es cuando tu creatividad brota en el ser.

Es cuando te emocionas tanto por encontrar una posibilidad, una solución, como si tuviera que haber una para sacarte de las terribles circunstancias en las que te metiste. Y así, tu capacidad para sentir una emoción y crear una nueva realidad. Estos son puntos fuertes que maravillan a muchos otros seres en toda la galaxia, e incluso en el universo.

También reconocemos vuestro poder, aunque muy pocos lo reconocen dentro de ustedes mismos. Cuando puedes aprovechar las emociones y la creatividad sin crear primero circunstancias trágicas, realmente entras en ese poder y te conviertes en maestro del dominio físico. Hay un truco que emplean las personas que son capaces de hacer esto, y ese truco implica imaginarse viviendo exactamente lo que quieren vivir, encontrar la emoción dentro de sí mismos y luego entregarse al proceso de creación.

Hay un momento en el que tienes que ceder el control. Tienes que dejar de lado la necesidad de saber cómo y cuándo te llegarán las cosas. Tienes que liberar la ansiedad que a menudo sientes acerca de si algo sucederá o no, y ahí es cuando la creatividad brota dentro de ti.

Ahí es cuando se convierten en seres de quinta dimensión y crean algo que está más allá de la imaginación de la mayoría. Y luego esa creación inspira a otros a sentir, y hay un pequeño porcentaje que usa lo que siente para hacer lo mismo. Se inspiran mutuamente constantemente, y esa es otra fortaleza más de la humanidad. Y esa es otra fuerza de la humanidad para celebrar y reconocer la existencia dentro de todos y cada uno de ustedes.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/12/31/the-9d-arcturian- council-the-strengths-of- humanity/

SUBE LA FRECUENCIA

Nuestros nuevos señores supremos, por Southern Badger.- El movimiento de los planetas es responsable del cambio de frecuencia. Los seres de fuera del mundo que prosperan con la negatividad, como la élite y los híbridos, pudieron florecer aquí en la tercera densidad; este periodo duró miles de años, pero ha llegado a su fin ya que la posición de la tierra permite que exista una frecuencia más alta. Así como los seres de alta densidad lucharon por manifestarse en la tercera densidad, los seres de la tercera densidad no pueden funcionar dentro de un estado elevado de conciencia.

Los programas de Jason de One Republic Network, el Dr. Michael Salla, Alex Collier y James Rink han sido bastante informativos. Estos seres negativos de tercera densidad, incluida la élite superior, se están yendo ahora a otra galaxia donde se ha replicado un mundo como éste. La gente de este nuevo lugar serán estas almas cosechadas. Escuché que de los siete mil millones de habitantes de la Tierra, sólo cuatro mil millones son como nosotros, los otros tres mil millones son híbridos y son los más vulnerables.

Mi sensación es que estos seres entrantes de frecuencia superior serán nuestros nuevos señores supremos y no quieren estos híbridos aquí, ya que los consideran conformistas con una cultura que no puede coexistir en la densidad superior. Es posible que los híbridos también puedan ser manipulados mentalmente por la tercera densidad.

Esto no quiere decir que la conducta de estos seres de alta frecuencia sea una de todas las rosas y la miel. De haber escuchado programas y leído sobre estos seres, y mi impresión inicial los equipara al personaje de Miranda en la película “El diablo viste de gala” altivo, intolerante y desdeñoso con los que permanecen imperturbables.

No creo, en este momento, que los seres de alta frecuencia tengan alguna intención de dañar a los que nos quedamos, aunque decir que no nos van a comer, como lo han estado haciendo la tercera densidad durante miles de años, podría difícilmente puede verse como un logro. No puedo evitar pensar que su presencia aquí será como la de un suegro no invitado con toda la intención de hacer suyo nuestro hogar, ya que aún no he oído hablar de cuándo se irían.

Por lo que tengo entendido, hay 22 especies diferentes de las que estamos hechos y algunos de estos seres se revelarán en los próximos años. Para cuando hagan contacto, nos habrán dado mucho dinero y juguetes para ocuparnos y ser menos molestos para ellos. Nostradamus se refirió a estos seres de alta densidad como ‘observadores’ que nos vigilan sin que nos demos cuenta de su presencia.

En una nota al margen, las descripciones de la quinta dimensión donde ya no tenemos nuestros cuerpos, no comemos, bebemos y podemos caminar a través de las paredes, me suena mucho a «la otra vida». Todo lo que experimentan mis sentidos en esta existencia está dentro de mi mente y es un viaje de ida donde no podemos volver atrás. Recuerdo haber escuchado que en la quinta dimensión puedes ver personas que han muerto.

Dado que estos seres, tanto la tercera densidad como la superior, han tenido miles de años para perfeccionar la manipulación de la percepción y la alteración mental de los seres humanos, sería difícil decir quiénes están siendo manejados de las personas que escuchamos; ¿Son los hechizos y la magia negra un juego mental? Se dijo algo en el sentido de que «los que están vivos están muertos y los que están muertos están vivos».

Somos la creación de nueve seres que están muy por encima de las densidades altas, como se mencionó en una entrevista realizada por el Dr. Michael Salla. Algo así como los personajes de Continuum en Star Trek la próxima generación (The NeXt Generation). Estos seres tienen una pasión por la genética y el lugar donde vivimos es considerado un laboratorio por el resto del universo.

Aunque es agradable soñar despierto con todas las cosas maravillosas que vendrán en el futuro, me parece increíblemente cruel cómo se proporciona información con fuertes suposiciones de fechas sólo para que me digan que las cosas serán un poco más lentas. Es extraño que estén acomodadas las personas más conocidas, que se presentan como una fuente de noticias, y no como la mayoría de nosotros en este tiempo actual. Vi un tweet donde los colores de los billetes del arco iris eran los mismos colores de las denominaciones del dinero del juego Monopoly.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/12/30/reader- southern-badger-our-new- overlords/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/A5eDmOYdqlA

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)