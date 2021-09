Nueva York inicia el despliegue de la ley marcial médica con tropas para hacerse cargo de los hospitales donde se despide en masa a trabajadores sanitarios que no están vacunados.

La toma de posesión de la sociedad por la ley marcial medial ha comenzado en Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul anunció el despido masivo de trabajadores de la salud no vacunados, para ser reemplazados por trabajadores extranjeros y tropas de la Guardia Nacional.

Este mismo patrón de reemplazo de trabajadores civiles por tropas militares se replicará en las fuerzas del orden, paramédicos, bomberos, conductores de camiones, trabajadores de fábricas y otros sectores de la economía que están colapsando rápidamente debido a las restricciones de encierro covid.

Estamos siendo testigos de una rápida toma de control militar de la sociedad bajo el disfraz de un «estado de emergencia» después de la escasez de personal que en realidad es causada por las propias políticas del gobierno.

Todas nuestras libertades se desvanecen día a día. Pronto, Estados Unidos será Australia y Australia será Corea del Norte.

https://www.naturalnews.com/ 2021-09-28-new-york-initiates- medical-martial-law-rollout- with-troops-to-take-over- hospitals.html

Estos son solo ALGUNOS ingredientes de la vacuna.

Estos se INYECTAN en sus hijos;

️ Formaldehído / Formalina: veneno y carcinógeno sistemático altamente tóxico.

️ Betapropiolactona: químico tóxico y carcinógeno. Puede causar la muerte o lesiones permanentes después de una exposición muy breve a pequeñas cantidades. Producto químico corrosivo.

️ Bromuro de hexadeciltrimetilamonio: puede dañar el hígado, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Puede provocar efectos reproductivos y defectos de nacimiento.

️ Hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio y sales de aluminio – Neurotoxina. Tiene riesgo de inflamación / hinchazón cerebral a largo plazo, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes, Alzheimer, demencia y autismo. Penetra en el cerebro donde persiste indefinidamente.

️ Thimerosal (mercurio) – Neurotoxina. Induce daño celular, reduce la actividad oxidativa-reductora, la degeneración celular y la muerte celular. Vinculado a trastornos neurológicos, Alzheimer, demencia y autismo.

️ Polisorbato 80 y 20: traspasa la barrera hematoencefálica y lleva consigo aluminio, timerosal y virus; permitiendo que entre en el cerebro.

️ Glutaraldehído : sustancia química tóxica que se utiliza como desinfectante para equipos médicos sensibles al calor.

️ Suero bovino fetal: obtenido de fetos bovinos (vacas) extraídos de vacas preñadas antes del sacrificio.

️ Células de fibroblastos diploides humanos: células fetales abortadas. El ADN extraño tiene la capacidad de interactuar con el nuestro.

️ Células renales de mono verde africano: pueden portar el virus causante del cáncer SV-40 que ya ha contaminado a unos 30 millones de estadounidenses.

️ Acetona: puede dañar los riñones, el hígado y los nervios.

️ E.Coli – Sí, lo leíste bien.

️ ADN de circovirus porcino (cerdo) tipo 1

️ Cultivos de células pulmonares embrionarias humanas (de fetos abortados)

️ Puede ver todos estos ingredientes en el sitio web de los CDC. Animo a todos a que hagan su propia investigación. Busque la MSDS sobre estos productos químicos. Lea los miles de estudios revisados por pares que han evaluado las consecuencias biológicas que estos químicos pueden tener en el cuerpo, especialmente cuando se inyectan.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/09/27/patriotalerts- telegram-update-ingredients- to-vaccines/

Una élite adinerada revela el final de la pandemia de Covid

No te diré quién ni por qué. Digamos que pasé días con esta persona y tiene un escondite en Nueva Zelanda (Nueva Zelanda). Es la primera vez que «salgo» con una persona conocida de alto patrimonio neto (miles de millones de dólares). Fue un encuentro casual después de hacer un trabajo para ellos en Queenstown, Nueva Zelanda …

Dijeron que no tenemos nada de qué preocuparnos aquí, así que a pesar de lo que me dijeron, me dijo que me considerara uno de los humanos más afortunados. vivo para estar en Nueva Zelanda ahora mismo.

Me preguntaron si había tomado el vax y se sintieron aliviados cuando dije que no. Dijeron que los kiwis obtendrían el antídoto de todos modos, pero algunos no llegarán a ese punto. Después de todo, alguien tenía que hacer las cosas aquí ‘por ellos’.

Inicialmente les pregunté qué pensaban que era el ‘juego final’ para todas estas cosas de Covid. Básicamente dijeron esto …

-Hace muchos años se ideó un plan … Tuvieron que esperar muchos años para que las tecnologías disponibles hicieran viable el plan. Y reclutar a las personas adecuadas.

-Se trata definitivamente de la puesta en marcha de un nuevo gobierno global …

-Este nuevo gobierno global ya está funcionando durante años en completo secreto, esperando al margen, moviendo las piezas de ajedrez.

-El nuevo gobierno requirió algunas de las mentes más importantes del planeta, casi todas ellas se unieron por su propia voluntad y con una creencia plena en la causa de un nuevo gobierno mundial. En su opinión, son la fuerza bruta que salva a la humanidad a toda costa …

-Este plan está en curso y la cadena global de eventos más compleja jamás puesta en marcha.

EL PLAN es esencialmente convertir a todos los ciudadanos de cada país, violentamente en contra de su propio gobierno. Cómo están haciendo esto es pura genialidad y pura maldad.

… me expusieron lo básico.

-Debe haber una ‘enfermedad’ global diseñada

-Debe haber miedo, pánico y paranoia

masivos -Líderes, científicos y medios de comunicación deben converger en el consenso de un tratamiento

-Ese tratamiento se les entregaría esencialmente sin que ellos se

dieran cuenta -Inicialmente, Solo puede haber unos pocos tratamientos ‘sancionados’, todos los demás tratamientos deben considerarse ‘peligrosos, inseguros y prohibidos’

-Líderes, científicos y medios de comunicación son manipulados para creer que este ‘tratamiento’ es la única opción, la única forma de mantenerlo a usted y su familia está a salvo.

-Los pocos valores atípicos que cuestionan el ‘tratamiento’ son desacreditados de diversas maneras y censurados

-Los ‘tratamientos’ autorizados son productos biológicos / venenos que tardan entre 2 y 3 años en realizarse por completo.

-mRNA era la tecnología avanzada que estaban esperando.

-La mensajería pública asegura que las personas pidan por el ‘tratamiento’ y se alineen para recibirlo.

Podríamos decir que el plan está muy avanzado en este momento y hasta ahora ha tenido un gran éxito. La captación de ARNm ha sido enorme y todas las personas creen que el «tratamiento» es el único camino de regreso a la normalidad.

¡Me dijeron que superó sus expectativas más locas! …

Aquí es donde se ejecuta el plan final.

Las tornas giran en torno a la narrativa de la vacuna. Me dijeron con el tiempo que la vacuna aumentará la infección y aumentará la muerte. Que miles de millones morirán y la gente se enfurecerá y quemará a sus gobiernos hasta los cimientos. Sus líderes, científicos y medios de comunicación serán incendiados, perseguidos y colgados en las calles. AMBOS bandos quemarán a sus gobiernos hasta los cimientos. El lado pro-vax, completamente traicionado y moribundo se enfurecerá … el lado no-vax se enfurecerá por lo que su gobierno. permitido que suceda.

También me dijeron que cuando esto suceda piense en «Mad Max» por un tiempo, pero piense en NZ «Elysium» (zona protegida). Hay algunas zonas designadas como Nueva Zelanda, pero debido a la geografía y la infraestructura, Nueva Zelanda se conoce como Zona 1. (Nueva Zelanda también es una zona libre de radiación si hay una explosión de armas nucleares en el hemisferio norte)

Una vez que las masas están libres del gobierno y todos aquellos que los ‘traicionaron’, y ya han sufrido bastante. Aquí es cuando el nuevo gobierno global emergerá como el gran salvador …

Un «Elite» me confió, lo que estás a punto de leer sobre el juego final de covid lo aclarará todo.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message4920416/pg1