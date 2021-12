Nos espera un mundo nuevo

Se avecina una nueva línea de tiempo a medida que el mundo transita hacia nuevos sistemas financieros, políticos y de energía que revolucionarán nuestra vida. A la élite se le han dado cinco meses para entregar su poder, sin colapsar el sistema financiero mundial, como condición para su salida de la Tierra a través del portal de la Antártida.

Esta línea de tiempo fue validada por el tuit de Christine Lagarde de que las reuniones se celebrarían en la Antártida en diciembre. Una línea de tiempo es una presentación de una lista de acontecimientos en orden cronológico. Suele ser un diseño gráfico que muestra una barra larga etiquetada con fechas paralelas, y normalmente acontecimientos contemporáneos.

Si la conciencia colectiva de la humanidad no estuviera lo suficientemente desarrollada para acomodar las frecuencias de quinta densidad, estallaría en una calamidad mundial auto-inducida. Sin embargo, si evolucionara la conciencia de la humanidad, comenzaría una era dorada de paz, amor y sabiduría.

A medida que crece la conciencia, el respeto mutuo adquiere un significado nuevo y ampliado. El respeto no es para beneficio personal. Es nuestro derecho soberano. La conciencia de unidad honra y tiene en alta estima a cada alma en todo momento. El respeto transformará la sociedad y la impulsará felizmente hacia un nuevo resultado. La norma será el respeto por cada ser humano. Es el eje de nuestra nueva y transformadora sociedad, basada en la conciencia de Unidad.

TRANSICIÓN

Fue decisión de la jerarquía superior, que no debería surgir un gran caos en esta transferencia de poder. Un colapso económico habría causado aún más sufrimiento a la población en estos tiempos ya difíciles en la Tierra porque ya han sufrido demasiado los pueblos. Entonces, se aseguraron de que esta transición cause el menor daño posible.

La Antártida contiene un portal que puede transportar a la élite a mundos distantes en otras galaxias del Universo, donde estarán exiliados para siempre del planeta Tierra. Se salvarán debido a su ayuda para desmontar el sistema monetario existente con el fin de permitir una transición sin problemas al nuevo sistema cuántico QFS, que será administrado por los propios seres humanos.

Antes de que puedan partir hacia su nuevo mundo, primero deberán ayudar a hacer la transición del viejo sistema financiero mundial al sistema cuántico QFS y deshacer toda la magia negra que se ha utilizado para someter a la humanidad y a la Tierra misma. Son los únicos que pueden desmontar la red oscura o dark web que han creado, concebida para destruir sociedades.

TRANSFERENCIA

Debe quedar claro que la élite mundial ha entendido que se ha perdido su batalla para apoderarse del planeta Tierra. Ya que no quieren ser parte de lo que viene, su única alternativa para salvar su vida, es cooperar en la transición a una nueva Tierra con el fin de poder usar el portal de la Antártida para irse para siempre a otro planeta.

La reunión antes mencionada sobre la transferencia de poder del sistema monetario, es un punto de inflexión para ellos y para todos nosotros. Si hubieran sido reprimidos, el sistema financiero y económico habría estallado en un caos. Hay mejores formas. Están convocados a transferir sus claves y herramientas, con el fin de que la transición sea lo más fluida posible para la población.

Algo más que vale la pena mencionar, es que a estos oscuros se le han enseñado artes de magia negra que se necesita deshacer, y que la camarilla ha utilizado rutinariamente para el control mundial sobre nosotros. Pero antes de dejar el planeta Tierra, la gente necesita ver a su rival cara a cara, para abrir su conciencia a la verdad. Sería necesario por doloroso que sea este proceso.

CAMBIO DE CONCIENCIA

El mundo moderno de la industria, el comercio y la inversión funciona con software en el que todos ganan. Sólo los gobiernos, con sus batallas, guerras, impuestos y aranceles, hacen mandatos y prohibiciones de no hacer esto o aquello; continúan operando en la programación precivilizada, despojando al público de lo que sea que puedan agarrar.

El verdadero cambio radica en el cambio de conciencia y pensamiento. Seremos iguales cuando haya energía, transporte y replicadores gratuitos distribuidos para todos. Nadie será esclavizado, y la gente hará lo que quiera hacer, y tendrá tiempo libre, tiempo para reflexionar y ser creativo. No hay necesidad de acumular nada. Las civilizaciones avanzadas no se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, ni cómo van a pagar el alquiler, ni cómo viajar de A a B, porque hay abundancia de todo para todos.

Pero el cambio real es el cambio de conciencia y pensamiento. A medida que se acerca el momento de un gran cambio en nuestra sociedad, es hora de transformar el dolor y el sufrimiento de experiencias pasadas en alegría, paz y prosperidad. Está amaneciendo un nuevo día que traerá una era cariñosa y respetuosa para la humanidad.

NOTICIAS DEL RESETEO

Flynn presenta una orden de restricción contra Pelosi.- El general Michael Flynn presentó una queja para detener una citación del Comité Selecto de la Cámara para investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio. También presentó una moción para una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi . https://thefederalistpapers. org/us/breaking-gen-flynn- files-restraining-order- pelosi-actual-court-docs L a coalición llevó a cabo una o peración aguijón importante el pasado jueves 16 de diciembre en el Reino Unido, Francia, Australia y Sudáfrica. Algo realmente grande está sucediendo en Suiza y Luxemburgo dijo Whiplash347 el martes 21 de diciembre. Un terremoto de magnitud 4,9 golpe ó el área de Bérgamo en Italia el sábado 18 de diciembre , y se sintió en Milán ¿ Hablamos de la destrucción del túnel de 150 millas que corre entre el Vaticano y Suiza , de donde el equipo de Charlie Ward sacó 650 aviones cargados? Reino Unido.- Cancelados c ientos de trenes, mientras miles intentan regresar a casa para celebrar la Navidad con mucho personal enfermo . L a semana pasada se canceló uno de cada veinte trenes. https://www.dailymail.co.uk/ news/article-10335321/Rail- services-grind-halt-amid- Covid-staffing-crisis.html Severo terremoto de magnitud 6,2 el lunes 20 de diciembre frente a la costa norte de California , no lejos de la zona de falla donde ocurrió la serie de terremotos severos en la costa de Oregón hace unos diez días. Detienen al autoproclamado «fundador de l b itc ó in» . En su vuelo a México, Jörg Molt , fue arrestado en el aeropuerto de Frankf o rt . Se alega que ha defraudado a decenas de millones de inversores. Ap l azada al verano la reunión de enero de 2022 del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab en Davos, Suiza . Es s ó lo otra forma de decir que cancelaron Davos . Esto significa que el reinicio podría ocurrir antes del verano. https://www.weforum.org/press/ 2021/12/world-economic-forum- s-annual-meeting-2022-deferred Récord histórico del precio del gas en Europa con más de dos mil dólares. El precio subió un 11%. Bloqueo del gas ruso.- Se detuvo el flujo de gas ruso a través del gasoducto Yamal-Europa, con la estación de medición de Mallnow (frontera polaco-alemana) cayendo a cero. https://twitter.com/ JavierBlas/status/ 1473213738807345154?s=20 Rod Steele.- Una fuente del Pentágono dijo que tienen sus mejores intenciones de publicar avisos antes de Navidad. Irak sigue diciendo que anunciará a su primer ministro el 22. https://dinarchronicles.com/ 2021/12/22/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- december-22-2021/ Se acerca la mayor caída del mercado de valores según Harry Dent .- La economía está en una burbuja, y «verás una caída del 40% al 50% en los primeros dos meses y medio» , después de que estalle la burbuja. El detonante sería la subida de las tasas de interés . https://www.youtube.com/watch? v=QwW_gp5hzlI https://dinarchronicles.com/ 2021/12/22/stansberry- research-greatest-stock- market-crash-of-our-time-is- coming-first-plummet-in-q1-w- harry-dent/ El precio de la energía empuja los precios industriales españoles a máximos históricos en noviembre.- Los precios de la producción industrial española en noviembre alcanzaron un récord por segundo mes consecutivo, impulsado p or el precio creciente de la energía, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. https://www.reuters.com/ markets/europe/energy-costs- push-spanish-industrial- prices-new-record-high- november-2021-12-22/

RESISTENCIA

Por Matthew Ward.- La luz se sigue intensificando en todo el planeta y se están volviendo cristalinas las células de las personas que absorben luz, ganando así capacidad de resistencia, y entran con estructura cristalina muchas almas que se encarnan ahora.

El alma es energía de luz y de amor, que es indestructible e impermeable a los problemas que afectan al cuerpo físico, pero se ve afectado el cuerpo etérico, el cuerpo de luz en el que un ser humano pasa de la vida física al mundo espiritual, porque los dos cuerpos están unidos hasta la muerte del físico.

La frecuencia única de cada persona transmite un aviso de transición inminente y estado de salud a la sección de mantenimiento de registros del Nirvana. Los seres humanos con cuerpos etéricos dañados o mente traumatizada son recibidos en el otro lado por un equipo en portales especiales donde reciben tratamiento inmediato y atención constante hasta que se hayan restablecido por completo. Después se unen a los otros residentes del reino y se embarcan en una vida activa en el glorioso mundo espiritual de la Tierra.

TODO CAMBIA

Por Judith Kusel.- Me desperté con un mensaje muy poderoso de que hemos pasado más allá de todo lo que hemos sido o conocido antes, lo que sólo puedo describir como un agujero de gusano y, por lo tanto, hemos pasado por un intenso renacimiento en el sentido más elevado. Todo está cambiando de forma. Lo que está surgiendo ahora es totalmente nuevo. Como sucedió en los niveles universal y galáctico, sucedió en la tierra. No hay vuelta atrás. De ahora en adelante esto lo sentiremos todos en los grados más altos.

Ha comenzado la era de la unidad, de la paz y del amor por decreto divino. Tu vida no volverá a ser la misma de nuevo. Cuanto más te aferres a lo viejo, tanto más se desintegrará. Ahora estamos asumiendo nuestra verdadera ciudadanía galáctica y universal mientras nos encontramos en el dominio de nuestra alma más elevada, con verdad e integridad. Este momento universal trascendió todo lo que había sido antes.

EL CAMINO MÁS FÁCIL

Arcángel Gabriel a través de Shelley Young.- Si puedes comprometerte por completo a estar en un estado de no resistencia a tí mismo y a tus potenciales más altos, te sorprenderás de lo que podrás descubrir y lograr a medida que avances hacia las energías del 2022 y más allá. Los sueños centrados en el corazón están siendo apoyados como nunca antes.

El camino más fácil a la quinta dimensión por el Consejo Arturiano 9-D a través de Daniel Scranton.- Éste es un cambio universal de conciencia, y eso significa que todos los seres en todas las dimensiones están haciendo el cambio contigo, y tú estás en el centro de todo.

La Tierra es un lugar donde no sólo tienes que lidiar con la oscuridad que está presente aquí, sino también con la oscuridad de tus caminos por toda la galaxia. Has soportado las guerras de Orión y también has tenido muchos casos en los que han interferido los seres regresivos con tu proceso evolutivo natural.

Y así, la humanidad realmente ha apilado la baraja contra sí misma. No es de extrañar por qué hay tantas historias sobre lo que sucederá cuando asciendas. No es de extrañar que haya tantas predicciones sobre caos y cataclismos.

Queremos que sepa que estamos trabajando contigo, que estás despierto, para facilitar el viaje. Seguirías ascendiendo incluso si nunca hubiéramos intervenido de ninguna manera, pero cuando eres novena dimensión y, por lo tanto, no eres físico, no hay mucho que hacer.

Ayudar a los que todavía están en estado físico es una elección natural y lógica. También tiene mucho sentido verlos a todos ustedes como extensiones de nosotros. Entonces, sabemos que sólo nos estamos ayudando a nosotros mismos, y debes saber que formamos parte de ti y que escuchar una parte de ti es una gran parte de tu viaje.

En tu evolución, tienes que estar en silencio y escuchar lo que sucede dentro, porque la novena dimensión no está ahí afuera, en algún lugar, muy lejos en los cielos. La novena dimensión está dentro de ti, al igual que todas las dimensiones.

Sólo queremos mostrarte la forma más fácil de llegar a donde vas inevitablemente, y esa forma más fácil es siempre elegir el camino del amor, del perdón y de la compasión. Es el camino del soltar lo que te lleva a la quinta dimensión con mayor facilidad y alegría.

RECUPERA TU PODER

2022 es el año en el que recuperas tu poder por el Consejo Arcturiano 9-D.- Deje que sea el año en el que des un paso adelante como el maestro, el líder y el sanador que estás destinado a ser, y deja que sea el año en el que guíes a los recién despiertos lejos de lo que no les sirve. Saber quiénes son realmente siempre les servirá a todos y cada uno de ustedes, y tomar ese conocimiento y ponerlo en práctica, ya que son seres creadores.

No sólo estás ahí para vivir un conjunto predeterminado de circunstancias que se desarrollarán ante ti. Estás ahí para decidir, y una cosa buena que hacen las predicciones es que te dan la oportunidad de elegir entre muchas líneas de tiempo diferentes que están siendo iluminadas por el que hace la predicción.

Ahora bien, cuando decimos, “recupera tu poder” no hablamos de quitárselo a otra persona que te lo ha quitado. Hablamos de dejar de lado toda esa idea de que alguien más podría quitarte tu poder y de darte cuenta de que tenías el poder dentro de ti todo el tiempo.

Puedes crear tu versión de la quinta dimensión y vivir en ella ahora mismo, pero sólo puedes hacerlo si reconoces que el poder existió dentro de ti todo el tiempo. Es hora de pasar al paradigma de conciencia de unidad y quinta dimensión hacia el que se están moviendo, pero hacia el que puedes avanzar más rápidamente cuando lo haces conscientemente.

NAVIDAD

Mensaje navideño de Yeshua ben Yoseph (Jesús).- La Navidad puede ser una fiesta religiosa, pero el significado de mi nacimiento es mucho más profundo de lo que se ha citado en la Biblia y se ha vuelto a contar sin cesar en la Tierra. Mi vida importaba, sí, pero mi vida no era más importante que la tuya o que la de cualquier otra alma que haya vivido.

El mensaje que deseo que conozcas en esta Navidad es que no es necesario que me sigas en la fe cristiana, si esa no es tu creencia o tu voluntad. Es para que sepas que tú y yo siempre estamos conectados a través de tu Ser Superior o Crístico y del amor incondicional del Universo.

Nunca estamos separados y no hay requisitos previos para sentir mi amor. Mi amor y compasión son tuyos para dártelos a ti mismo y a los demás: cuanto más lo hacen, más te conectas con tu conocimiento superior, lo que lleva a tu frecuencia a elevarse a un nivel superior de conciencia, y a una comprensión más profunda de lo que realmente somos en espíritu.

Esta Navidad da regalos si te da alegría, pero entregar tu amor libremente y sin expectativas a tu familia, amigos, extraños, necesitados y al mundo, es la mejor y más alta manera de llevar mi amor al mundo. Haz lo que te traiga gozo y paz, incluso si tú mismo eres el que está solo o lo necesita de alguna manera.

Conéctate con la sencillez de la vida y la belleza de la naturaleza. Olvídate de tus problemas durante un día y da gracias al Creador, por el regalo de la vida, y por tu salud y riqueza por venir. Estaré allí derramando bendiciones sobre ti. Siénteme en tu corazón, porque puede que me haya ido y venido, pero nunca me he ido. Yo estoy siempre contigo.

